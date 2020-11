Okamura (SPD): V údajné demokracii cenzurují i prezidenta

reklama

To se dějí věci. Prezident USA, spojenecké země České republiky, Donald Trump, obvinil veřejně politické konkurenty z podvodů. A namísto demokratické debaty a předkládání faktů, ho televize během projevu vypnuly, pod záminkou, že lže. V údajné demokracii cenzurují i prezidenta, pokud řekne něco, co se nelíbí těm, kteří média ovládají. Ale k podstatě věci, máme tu zemi, USA, kde panuje cenzura vůči části politických protivníků, máme tu zcela vážná obvinění z volebních podvodů a máme tu nezpochybnitelnou masivní ideologickou kampaň drtivé většiny médií proti prezidentovi a těm, kteří hlásají tradiční hodnoty, demokracii a rovnost občanů před zákonem. Je to ideologická kampaň ve prospěch nedemokratických rasistů hájících černé kriminálníky. Pokud někomu vadí, jak policie v Bělorusku rozhání demonstrace, může najít daleko drastičtější ukázky násilí vůči slušným lidem a jejich majetku ze strany zločinců v USA, kteří se hlásí k hnutí Black lives matter, které otevřeně podpořila například Hillary Clintonová ze strany Joe Bidena.

Co řeknu teď, berte jako zamyšlení a nastavení zrcadla nad dvojím metrem, který neustále předvádějí rádobydemokraté po celém světě včetně naší republiky, kteří ve skutečnosti demokracií nazývají jen to, když s nimi souhlasíte. Myslím, že přesně teď je čas po vzoru postojů k Bělorusku, aby politické elity zahájily sankce proti těm, kdo v USA pošlapávají demokracii, a Česká republika by měla vyzvat vládu USA k opakování voleb, které za podvodné a zmanipulované označili nejvyšší ústavní činitelé USA, prezident a viceprezident. A pokud vyhrají nedemokratické síly, které podporují terorizování bílých, ale i barevných občanů USA, měli by elity, pakliže by měřili všem stejným metrem, zvážit i vojenskou intervenci jako v Sýrii. Generál Pavel by měl zorganizovat výsadek, který obsadí Bílý dům, zatkne Bidena a mohl současně po vzoru USA zatknout všechny americké politiky odpovědné za válečné zločiny v posledních desetiletích. Ano, zní to absurdně a hloupě. Samozřejmě. Ale navzdory tomu v praxi tohle USA po celém světě dělají, za tichého souhlasu svých servilních spojenců, a vraždí nejen politiky, ale pomocí bezpilotních letounů a dronů zabíjí i nevinné civilisty v Afghánistánu, v Sýrii, v Iráku a dalších zemích, aniž by to zjevně komukoli z jejich nohsledů, kteří si hrají na demokracii, vadilo.

Pokud se dnes potýkáme s terorismem muslimů, tak krom toho, že islám je již z podstaty radikální a neslučitelný se svobodou a demokracií, tak si připomeňme, že Taliban kdysi v Afghánistánu stvořila americká vláda, připomeňme, že další a další nenávist muslimů vůči západu vyvolává také nekonečné bezuzdné vraždění a válčení ze strany USA v těchto zemích.

Donald Trump byl přece jen nadějí, že se podaří mnohé konflikty urovnat, a USA omezí alespoň trochu svoji agresivitu vůči „neposlušným“ zemím. Proti němu stojí Joe Biden. Co říci na to, když si splete v přímém přenosu svého tragicky zesnulého syna s žijící vnučkou, kterou má zároveň přitom po boku, když někdo, kdo kandiduje na prezidenta a přitom slavnostně oznamuje, že usiluje o post senátora, když přitom soupeří s Trumpem, na jehož jméno si nemůže vzpomenout, a tak mu chvíli říká George. Duševně nemohoucí Joe Biden, který nerozeznává ani členy své rodiny, je ideální loutka pro všechny, kdo chtějí zase rozpoutat války všude tam, kde se nedaří prosadit zájmy americké lobby korupcí nebo vydíráním.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

