Okamura (SPD): Vaše vláda okradla i rodiny s dětmi

Vážené dámy a pánové,

já tady zareaguji na to, co tady říkal jménem vládní koalice ministr Jurečka z KDU-ČSL, který tady obhajuje vládní návrh na zvyšování platů politiků. Tak za prvé, vy jste nejdřív okradli lidi tím, že jste v rozporu s předvolebními sliby zvýšili všem lidem důchody, za druhé jste v rozporu s předvolebními sliby snížili valorizace důchodů. Takže jste okradli navíc ještě všechny důchodce, a to jak invalidní, starobní, vdovské, tak sirotčí. Všechny tyto příjemce důchodů jste okradli, dále jste nepodpořili a svým způsobem jste okradli i zdravotně postižené občany. Protože my jsme tady vloni například navrhovali jako SPD zvýšení příspěvku na péči v prvním stupni závislosti, dneska to mají tito zdravotně postižení občané 880 Kč měsíčně. A vy jste to zamítli, zamítli a hodili jste naše zdravotně postižené občany přes palubu.

vaše vláda okradla i rodiny s dětmi. Protože na základě toho vašeho tzv. konsolidačního balíčku, a je tristní, že tento návrh právě jménem Fialovy vlády předložilo KDU-ČSL, které dělá protirodinnou politiku, tak kvůli vám přišly rodiny s dětmi až o desítky tisíc korun ročně, protože se jim zhoršily podmínky, právě co se týče daňového systému českého.

Takže, a v kontrastu s tímto, že jste v podstatě vytáhli peníze lidem z kapes a znovu zdůrazňuji v rozporu s vašimi předvolebními sliby, tak teď přicházíte s vaším návrhem na zvyšování platů politiků. To je, pane ministře Jurečko, ten problém, to je principiální problém, že vy nejdřív ty, co vás platí ze svých daní, tak je nejdřív sedřete z kůže a potom tyto peníze využijete k tomu, že si sami sobě, sami sobě chcete zvýšit platy. A to je opravdu odporné, je to arogantní a my s tím nesouhlasíme a budeme hlasovat proti zvyšování platů.

Další věc, mluvíte tady o řešeních, ale připomenu, že ten rozsudek Ústavního soudu, který už byl loni v květnu, se netýkal platů politiků. Takže vy jste tady přišli s účelovou lží, na kterou vám ale občané neskočili, protože občané jsou inteligentní a i my z opozice se nám to podařilo vysvětlit. Tak ten Ústavní soud rozhodoval o platech soudců. A vy jste začali lhát. Já jsem do těch televizních diskusí chodil a začali jste říkat, že na základě toho rozsudku Ústavního soudu pan premiér Fiala to takhle komunikoval, že je potřeba zvyšovat i platy politiků. Není to pravda. Sám jsem před chvílí citoval ve svém předešlém vystoupení mluvčí Ústavního soudu, která jasně také potvrzuje, ale potvrzuje to, co všichni víme, logicky, že ten rozsudek Ústavního soudu se vůbec netýkal platů politiků. To znamená, vůbec není žádný důvod, aby se zvyšovaly platy politiků. Ten důvod jediný, že vy chcete si sami sobě zvýšit platy, jste tak lační po penězích na úkor občanů, že prostě si chcete sami sobě zvýšit platy a s tím my nesouhlasíme. Vy jste mohli s návrhem, mluvíte, že by se mělo prodiskutovat nějaké řešení, že bychom se měli dobrat k řešení.

No, tak s tím řešením jste mohli přijít už v červnu po tom rozsudku Ústavního soudu, ale vy jste nechtěli přijít s tím, že ve skutečnosti chcete sami sobě zvyšovat platy, protože bylo před krajskými volbami, které byly v říjnu, a tam, kdybyste ukázali před těmi volbami svoji pravou tvář, tak by vám to samozřejmě snížilo volební výsledek.

Takže vy jste to udělali tak, že až po krajských volbách, tedy po tom říjnu, kdy už bylo do konce roku jenom dva měsíce, tak jste přišli s tímto návrhem, a pak ještě jste začali v médiích říkat, že je chvat, že se pospíchá. Prosím vás, z nás užitečné idioty neuděláte. My přesně víme, já přesně vím, jaká byla anabáze, jaká je historie tohohle toho vašeho návrhu a jaká je časová posloupnost. Proto to tady říkám. Prostě znovu opakuju, jediným důvodem je to, že vládní koalice si chce sama sobě zvýšit platy.

O řešeních už bylo řečeno mnoho. Já sám už jsem to říkal před několika měsíci. Jedním z těch řešení je například oddělit v rámci toho zákona o platech ústavních činitelů platy politiků do jedné kategorie a do druhé kategorie v rámci toho zákona dát platy soudců a státních zástupců. Tím pádem by nic nebránilo tomu, aby se platy upravovaly jinak politikům a těm ostatním ústavním činitelům. Vy jste to ale udělat nechtěli. To znamená, bez problémů šlo platy politiků buď zamrazit, anebo tu platovou základnu nějakým způsobem korigovat, ten koeficient přepočítávací. Tady ta platová základna je příliš vysoká, už jsem o tom hovořil, v přepočtu na průměrnou mzdu dostávají čeští politici... Dokonce mají vyšší průměrný plat než němečtí poslanci. A to opravdu snad není správné. To je, myslím, že elementár, to je, myslím, úplně na první pohled zřejmé.

To znamená, tady prostě shrnuju ty důvody, proč SPD je proti tomu vašemu návrhu na zvyšování platů politiků. Ale vy jste to prostě udělat nechtěli. Sám jsem vám tady řekl metody, jak to šlo bez problémů elegantně udělat, a určitě bychom se na tom dohodli v rámci celé Poslanecké sněmovny. Tak tady neříkejte pořád, že... Nějaký vaše věci, protože ta dohoda tady možná byla, ale vy jste žádnou dohodu přece dělat nechtěli.

Zároveň tady říkám, vy tady obhajujete zvyšování platů politiků, jak je to správné. Ale asi jste neposlouchal moje vystoupení, protože já jsem dal příklad z USA, kde si kongresmani, to znamená, američtí poslanci, zamrazili své platy v roce 2009 během tehdejší ekonomické krize v USA. Od té doby už ekonomika Spojených států stoupala, ale američtí kongresmani si už od té doby platy nerozmrazili, od toho roku 2009, protože prostě došli k závěru, že nechtějí, chtějí být prostě více solidární s americkými občany a nebudou si sami sobě prostě zvyšovat platy. To znamená, ve Spojených státech je zamrazený plat zákonodárců už od roku 2009. Takže opět tady pan ministr Jurečka za KDU-ČSL, ale abych to příliš nepersonifikoval, protože vy to říkáte jménem celé Fialovy vládní koalice, tak vy tady prostě se nás snažíte opít rohlíkem, vy se mi snažíte tady navěsit prostě bulíky na nos. Ale to si připadám jak opravdu v mateřské škole, ale my jsme tady dospělí lidi a já si opravdu nějaké bulíky od vás na nos navěšovat rozhodně nenechám, jo? To znamená, tohle to jsou prostě fakta.

A úplně na závěr bych ještě řekl, že právě proto, mimochodem je to další krásný okamžik, kdy by se hodil zákon o celostátním referendu. Protože v okamžiku, že by tady byl ten, že by platil zákon o referendu, který prosazuje SPD, a už mi tady ten zákon leží třetí volební období, a vy se bráníte demokracii, tak občané... Za a) by to mělo dva efekty. Já si myslím, že byste to ani nenavrhovali, toto, protože občané by mohli hned v závazném referendu tento váš návrh zákona zrušit, takže by to nemělo smysl. Takže on ten zákon o referendu je nejenom pojistkou demokracie, ale je to i pojistka nezodpovědným rozhodnutím jakýchkoliv politiků, ať by byli z jakékoliv strany. Ale tady právě přesně vidíte, jak vy, kteří jste takové samozvané politické elity, tak jak vy se... Proč vy se bráníte tomu zákonu o referendu? Protože potom si můžete dělat, co chcete, jako utržení z řetězu, a samozřejmě občan nemá možnost té korekce v tom konkrétním daném zákoně. To znamená, je to další důvod k tomu, proč znovu tady chci zdůraznit, že SPD bude dál prosazovat zákon o referendu, protože vidíte, jak by se nám to tady v tomto daném případě hodilo.

A samozřejmě ten zákon o referendu má ještě jiný efekt. Nejenom že lidé by mohli, občané (by mohli) udělat korekci špatných zákonů, s kterými nesouhlasí. Ale má to i ten efekt té, řekl bych, sebekontroly těch poslanců, protože v okamžiku, že víte, že nad vámi visí nějaký Damoklův meč, nějaký takovýto kontrolní mechanismus, tak ten politik potom ten zákon ani nenavrhuje, který by, potom by hrozilo, že by ho občané v celostátním referendu zrušili. Protože to je opravdu, to by byla snad nejhorší kampaň pro tu politickou stranu, kdyby... Vy si tady zvýšíte platy politiků, si chcete, a pak vám to občané v referendu zrušili. No to by samozřejmě bylo fatální pro jakoukoliv politickou stranu, která by takové věci prosazovala.

To znamená, závěrem jsem chtěl říct, že hnutí SPD by si to tady prostě... My jsme tomu tady několik měsíců bránili, bráníme tomu tady několik měsíců. Nás v SPD je prostě 20 v poslaneckém klubu, vy tady máte většinu, vy to prostě k tomu hlasování nakonec podle všeho dotlačíte. Já jsem chtěl tedy úplně na závěr zdůraznit, že hnutí SPD bude hlasovat proti zvyšování platů politiků a zároveň se tady bude hlasovat i o mém pozměňovacím návrhu na zamrazení platů politiků až do konce příštího volební období, to znamená do konce roku 2029. A já jsem vás chtěl požádat všechny, abyste to ještě jenom zvážili a abyste podpořili pozměňovací návrh SPD na zamrazení platů politiků a už nedělali tyto škodlivé kroky, už si nezvyšujte, prosím vás, platy na úkor našich občanů.

Děkuju za pozornost.