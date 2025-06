Schillerová (ANO): Škoda, kterou způsobila ODS. Ať si to Stanjura zaplatí ze svého

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, bitcoinovou kauzou nevznikla České republice a jejímu rozpočtu žádná škoda. Jedna z největších a nejprokazatelnějších lží, kterou v posledních dnech slyšíme od Petra Fialy a Zbyňka Stanjury. Včerejší Mladá fronta, dámy a pánové, pane Stanjuro, pane Fialo, cituji: Decroix objednala auditora bitcoinu za 3 miliony.

Novinky - pátek minulého týdne, cituji: "Ministerstvo si najalo advokáty na vypořádání bitcoinů. Někteří mají blízko k ODS." Konec citace. 6 000 korun na hodinu, celkem bratru 1 200 000 korun jen za právníky. Kdo z vás to má, dámy a pánové? Takže to máme 3 miliony za externí auditory, 1,2 milionu za právníky. Celkem tedy nějakých 4,2 milionu korun jenom za to, aby stát prověřil škody, za pochybení způsobené tím, že si Zbyněk Stanjura, věrný svému pověstnému lázeňskému pracovnímu tempu, údajně přečetl varovné stanovisko právního odboru Ministerstva financí z 13. února až 25. března, tedy za 40 dnů. Varovné stanovisko expertů odboru právní služby na Ministerstvu financí, kteří zformovali naprosto jasné sdělení, že záměr přijmout a dražit bitcoiny nese pro stát obrovská rizika, že povede k faktickému praní špinavých peněz státem, že se jedná o bitcoiny darknetu a že by měl stát raději neprodleně informovat policii. A jak jsme se včera dozvěděli z Deníku N, ignorování příslušného stanoviska Ministerstvem financí a jeho týmem už šetří policie pro podezření ze spáchání trestného činu.

Chtěla bych proto na tomto místě vyzvat ODS a jmenovitě pana Stanjuru, aby v tuto chvíli přijali tu minimální odpovědnost, jakou vůbec přijmout mohou, a sice: aby náklady, které daňovým poplatníkům vznikly jejich zcela konkrétním přiznaným a neomluvitelným manažerským selháním, České republice sami uhradili. Je to totiž škoda, kterou způsobila ODS. Je to škoda, kterou způsobili konkrétní ministři za ODS. A musí za ni nést odpovědnost tak, jako nese odpovědnost za škody způsobené nedbalostí každý zaměstnanec v naší zemi.

A pokud tak neučiní, vyzývám je, aby alespoň s okamžitou platností přestali šířit lež a dezinformaci, že České republice v souvislosti s bitcoinovou kauzou nevznikla žádná finanční škoda. Opravdu není možné tvrdit, že nevznikla žádná škoda, a zároveň ve stejnou chvíli podepisovat milionové kontrakty na její mírnění!

Ale je tady ještě jedna mnohem závažnější škoda, které Česká republika v souvislosti s bitcoinovou megakauzou Stanjury a Blažka čelí. Právníci, které si stát najal, mají totiž následující zadání. To zadání vyplývá z podmínky investorů, kteří si od České republiky v dobré víře nakoupili bitcoiny pocházející z adres napojených na obchod s ilegálním zbožím Nucleus Market. A tito investoři nyní chtějí od státu doložit, že ty bitcoiny byly čisté. Bitcoiny z darknetu čisté? Trochu protimluv, že? Hlava XXII.

Vláda a její právníci, které si za peníze daňových poplatníků k žehlení průšvihu svých ministrů najala, jsou tedy vystavení před následující dilema: buď se pokusí zneužít autoritu státu k vyprání krvavých aktiv a vystaví nás reputačním a regulatorním rizikům, nebo přiznají průšvih a finanční škodu a vystaví prominenty ODS v čele se Zbyňkem Stanjurou příslušné trestní odpovědnosti.

Dámy a pánové, já jsem přesvědčena, že Česká republika a její daňoví poplatníci nemají platit extra peníze za právníky pro ministry ODS, kteří si 40 dní nejsou schopni přečíst stanovisko právního odboru, který je varuje před miliardovými škodami. A také si myslím, že postup Ministerstva spravedlnosti by neměli koordinovat právníci, kteří mají blízko k ODS a kteří byli speciálně najati zcela nedůvěryhodnou ministryní spravedlnosti Decroix, toho času současně místopředsedkyní ODS. Ale měli by to dělat zkušení ministerští právníci, kteří sledují na prvním místě zájmy České republiky, protože to mají v popisu práce, ve služební přísaze a také jsou za to odměňováni.

Vidíme, že pohotovostní akce na záchranu Zbyňka Stanjury a Pavla Blažka, exministra teď už, se rozjely opravdu na plné obrátky. A to daňové poplatníky stojí, co to stojí. Budeme pálit stovky tisíc korun denně za právníky a auditory, kteří mají kdovíjaké zadání a kdovíjaké zájmy. Proto už několik týdnů zdůrazňuji, že ODS musí okamžitě od moci. Okamžitě! V opačném případě se z Česka stává advokátní kancelář Stanjury a Blažka a jejich nekompetentních poradců a stranickým aparátem ODS dosazených úředníků. Advokátní kancelář, která v zájmu ochrany téhle hydry klidně potopí důvěryhodnost celého státu.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky