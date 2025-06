Takže vážení spoluobčané, dámy a pánové. Na dnešní den jsem se strašně těšil, abych vám dnes vysvětlil, proč stojím před soudem a proč před soudem nestojí zločinci Blažek a Stanjura. A taky abych vám vysvětlil, proč některé věci, které páchá tahle vláda, a hlavně samozřejmě historicky ODS, se nikdy nevyšetřovaly. Musím se smát, když zástupci pětikoalice v médiích mě vyzývají, abych rezignoval.

No, pokud jste nepochopili rozdíl mezi Čapím hnízdem, které jste si vymysleli, lidi, kteří vás podporovali v roce 2016 po tom, co jsem odmítl dělat s vámi kšefty, a po tom, co devět let to bylo v pořádku, a tím, co děláte vy, že nechápete, že to nemá nic společného s mojí politickou kariérou, tak vám doporučuji, abyste si nechali změřit IQ, protože zkrátka i malé dítě ví, že není důvod.

A není vůbec důvod po tom, co předvedla paní soudkyně, abych já rezignoval. Vždyť jste kritizovali to, že jsem řekl, že nikdy neodstoupím, no samozřejmě v rámci této kauzy nikdy neodstoupím, protože není k tomu nejmenší důvod. Není k tomu nejmenší důvod.

Takže bylo by dobré, já chápu, že je potřeba teďka překrýt vlastně pana Stanjuru v rámci kauzy bitcoin, ale o tom všem dneska budu mluvit, takže v rámci mé politické kariéry neexistuje nic, co bych dělal v rozporu s mým slibem poslance, neexistuje. Na rozdíl od vás, a já vám to dneska připomenu a bude to dlouhé. A taky vám řeknu, kdo zinscenoval tenhle proces, kdo u toho byl, kdo jsou to za lidi, co jsou to za lidi, kteří u toho byli, ta vybraná parta. Tak.

Takže nejdřív, vážení spoluobčané, abyste věděli, co se stalo v pondělí. V pondělí nastal černý den pro právní stát a českou justici. Došlo ke skandálnímu rozhodnutí odvolacího soudu pod vedením soudkyně Brázdilové, které ANO připomíná dávné časy, o kterých jsme si mysleli, že už nikdy nezažijeme, tedy doby, kdy rozsudek byl předem dán bez ohledu na to, jak probíhalo dokazování. Po pondělním verdiktu odvolacího Senátu pod vedením soudkyně Brázdilové a jeho odůvodnění jsem přesvědčen, že s tímto odvolacím senátem se z případu Čapí hnízdo dostal politický proces. Ano, je to politický proces a můžete si říkat a řvát a psát, co chcete. Je to jednoznačně politický proces a v rámci tohoto projevu vám to dokážu.

Rozhodnutí je naprosto absurdní, zcestné a účelové. Už podle znění žádosti o vydání paní Nagyové Evropským parlamentem bylo jasné, že soudkyně Brázdilová je podjatá a nebude postupovat objektivně. Mimochodem náš právní řád říká, když dáte někoho na podjatost, tak ten, který vy říkáte, že je podjatý, tak rozhoduje o tom, jestli je podjatý. Tak já nejsem právník, ale připadá mi to absolutně na hlavu. Soudkyně zcela opomenula fakta, která jsou ve spisu, odůvodnění opět staví na soudem první instance mnohokrát vyvrácených tvrzeních a její konstrukt nedává absolutně žádný smysl. Od začátku věděla, že mě a paní Nagyovou chce odsoudit a podle toho postupovala. Vymyslela si příběh a na něj se snažila naroubovat jednotlivé důkazy, ale zcela nesmyslně. Jak je možné v právním státě odsoudit někoho bez důkazů? Jsme ještě vůbec právní stát? Nebo právo slouží jenom vládnoucím stranám ke krytí jejich kauz? Tak se nad tím zamyslete, vážení spoluobčané.

V rámci veřejného zasedání u Vrchního soudu v Praze bylo provedeno nestandardně rozsáhlé dokazování. Po jeho dokončení bylo procesním stranám umožněno přednést konečné návrhy obsahující i reakci na provedené dokazování. I při maximální stručnosti obhájců, zahrnující tolik relevantní argumentaci, trvala prezentace návrhu obhajoby více než 2 hodiny. Poté bylo veřejné zasedání přerušeno za účelem porady senátu. Tak nám to bylo sděleno. Rozuměj oběd na jednu hodinu, ano, byl oběd. V této jedné hodině senát nejen že zvážil argumentaci stran procesu, nýbrž i vyhodnotil provedené důkazy. Učinil rozhodnutí, které řádně odůvodnil. Přednes tohoto napsaného a vytištěného rozhodnutí pak trval déle než 3 hodiny, vážení spoluobčané, takže senát za hodinu vyhotovil rozhodnutí, které trvá déle než 3 hodiny. Pokud předsedkyně senátu Vrchního soudu v Praze neumí zázračně za necelou hodinu napsat a vytisknout tříhodinový projev nebo tři a půl, pak je zřejmé, že rozhodnutí bylo vyhotoveno před samotným rozhodnutím a s ohledem na jeho rozsah a náročnost, pravděpodobně dokonce před zahájením veřejného zasedání. O zcela shodných pasážích, a dobře poslouchejte, s návrhem přítomného vrchního státního zástupce, které přednášel až v průběhu veřejného zasedání, ani nemluvě.

Je tedy zcela zřejmé, že vrchní soud vůbec neřešil žádné dokazování, nýbrž a priori byl rozhodnut a následně pouze připravil formální divadlo. Ano, vážení spoluobčané, byl to jenom do divadlo pro obžalované, obhajobu a zejména média. My jsme si naivně mysleli, že ten soud bude probíhat korektně. Tak mi řekněte, jak má veřejnost vnímat, že státní zástupce trestní stíhání zastavil. Jeden soud nás ve stejné věci po důkladném posouzení, které trvalo 16 dnů, dvakrát zprostil, a pak přijde nějaký jiný soud, který včetně vyhlášení rozhodnutí zasedá čtyři dny. První zasedal v šest, na tenhle čtyři. Nezjistí nic nového a celý verdikt otočí. Co tím chtěla soudkyně říct? Že soudce první instance není dobrý soudce a absolutně nevěděl, co dělá? Nebo že vlastně ty soudy první instance vlastně ani nepotřebujeme? No, já tomu nerozumím.

Soudkyně Brázdilová se pasovala do role, která jí ze zákona nepřísluší. Podle několika rozhodnutí Ústavního soudu nesmí být soud pomocníkem obžaloby a pomáhat odsouzení člověka. Ještě jednou - podle několika rozhodnutí Ústavního soudu nesmí být soud pomocníkem obžaloby a pomáhat odsouzení člověka. Vážení spoluobčané, soud by měl být vždy nezaujatý a nestranný. A to se v tomto případě nestalo. Paní soudkyně zcela nahradila činnost státního zástupce, vrchní státní zástupce na soudě splnil jen jediný úkol, který dostal, splnil svou historickou úlohu. Pan doktor Šaroch původně podal odvolání, ale pan vrchní státní zástupce Frček jeho argumentaci nejen zcela opustil, ale dokonce i v rozhodující části popřel. Ano, takhle funguje státní zastupitelství v České republice. Tři verze měli, všechny vylhané, všechny účelové. Ano, tak to je. Doktor Šaroch se totiž původně odvolal jen do otázky relevantních trhů, nenapadal v odvolání již otázku, že šlo o účelovost získání dotace. Výslovně v odvolání uvedl, že se ztotožňuje s posouzením soudu, což mohu doložit citacemi pana státního zástupce doktora Šarocha v bodě osm v poslední větě jeho odvolání. Nepovažuje ji, to znamená farmu Čapí hnízdo, však za reálně nefungující podnik. Takže pan státní zástupce ve svém odvolání říká, že farma Čapí hnízdo byla reálně fungující podnik. V následujícím bodě devět pan Šaroch říká: nezpochybňuji jeho konečný závěr, tedy závěr nalézacího soudu, že je třeba na základě provedeného dokazování odpovědět na položenou otázku, zda obžalovaní předstírali existenci reálně nefungujícího podniku, negativně. Jinými slovy pan státní zástupce doktor Šaroch opět potvrzuje závěr soudu první instance, že farma Čapí hnízdo byl reálně fungující podnik.

Pokud by nedošlo ke změně odvolání, jak ji provedl vrchní státní zástupce, odvolací soud by neměl o čem rozhodovat. Tady je ta symbióza, že jednali ve shodě, proto musel přijít vrchní státní zástupce, který zcela změnil odvolání doktora Šarocha a vytvořil tak právní a skutkový prostor pro to, aby Vrchní soud mohl provést jím předem připravené dokazování.

S tím koresponduje následující, neuvěřitelné. Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství přednesl své pozměněné odvolání až na začátku veřejného zasedání dne 26. května.2025. Toto změněné odvolání nikdy nebylo doručeno našim obhájcům. Nicméně předsedkyně senátu již 2. dubna 2025, to znamená jeden a půl měsíce před tím, než státní zástupce přednesl své odvolání, avizovala rozsah odvolacího řízení na devět dnů.

Ano, totální shoda a spolupráce - soud se státním zástupcem. Na dotaz advokátů pak 15. dubna 2025 výslovně uvedla, že bude předvolávat jednoho svědka, jednoho znalce a provádět listinné důkazy. To znamená, že předsedkyně senátu již nejméně měsíc dopředu věděla o pozměněném rozsahu, respektive zcela novém obsahu odvolání státního zástupce Vrchního státního zastupitelství, a kooperovala s ním přípravu veřejného zasedání tak, aby návrhy státního zástupce umožnily odvolacímu soudu provést jim žádoucí dokazování. Takže jen abyste věděli, nezávislý soud, a tenhle určitě není nezávislý, spolupracoval s obžalobou. Koordinoval to. To je absolutně skandální! Skandální.

Soudkyně však obhajobu vůbec neinformovala, jaké listinné důkazy chce provádět a v jakém rozsahu. Soudkyně zapomněla zmínit, že bude provádět přes 150 listinných důkazů z celkového rámce 37 000 stran. To jsme se dozvěděli až první den soudu. To přesto, že ustanovením § 233 odst. 2 trestního řádu je stanovena pětidenní lhůta v přípravě na takové soudní řízení, která počítá s tím, že obhajoba v této lhůtě bude obeznámena s konkrétním programem soudního řízení. To se nestalo. Paní soudkyně evidentně na trestní řád kašle. Takže je to absolutně neskutečné! Komu? Nebo řekněte mi, jestli někomu tohle může přijít jako spravedlivý proces?

Jak jsem už říkal, paní soudkyně si vytvořila příběh a na něj se snažila naroubovat jednotlivé důkazy. Proto vlastně dodatečně není překvapením, že si vybrala pouze dva výslechy ze 40 lidí, kteří v této kauze svědčili. Prvním byl svědek Bareš, u kterého se paní soudkyně výslechem snažila zvrátit jeho výpověď. Toto svědectví v rozporu s jejím očekáváním jí však nic nepřineslo. Naopak jeho výpověď ještě důrazněji vyvrátila argument obžaloby, protože pan Bareš potvrdil, že farmu by rodina realizovala nezávisle na dotaci, a především, že s nápadem získat dotaci přišla paní Nagyová až po převedení projektu na moji rodinu. Proto toto svědectví následně v odůvodnění sama soudkyně bagatelizovala. Dobře poslouchejte. Ona si objedná nějakého svědka, kterého chtěla vlastně tam udělat, a potom, když ten svědek potvrdí, že pravda je na naší straně, tak to bagatelizuje. Takhle funguje paní soudkyně Brázdilová.

Paní soudkyně si jako dalšího v neprospěch obhajoby předvolala znalce Vítězslava Hálka. No, tak toho pána určitě nemůžu označit za znalce. Je to podvodník, který poškodil život několika lidem. A tento takzvaný znalec před tímto soudem křivě svědčil, což naši advokáti prokázali, a podal jsem na něj trestní oznámení. A já vám dneska budu číst o doktoru Hálkovi, abyste věděli, co všechno u nás je možné. Ano, posudky na objednávku. A týká se to vás všech. Je to tak.

Jde o znalce, který byl podezírán, že pomocí znaleckých posudků snížil hodnotu majetku investičního fondu Trend jako jeho konkurzní správce. V roce 2008 byl obžalován z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku. Trestné činnosti se měl dopustit při vedení konkurzu textilní firmy Vitka Brněnec. V minulosti navrhoval dokonce sám ministr spravedlnosti Čermák odebrání licence pro Českou znaleckou zastoupenou panem Ing. Hálkem, a to z důvodu nekvalitních znaleckých posudků. Znalecké posudky pana Hálka jsou označovány za pochybné, což konstatuje i sama justice.

Například případ Miroslava Vaňka, ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - soud první instance převzal závěry znaleckého posudku pana Hálka, načež odvolací soud tento posudek nepřijal a uvedl, že znalec odvedl špatnou práci. Pan Vaněk byl nakonec osvobozen.

Případ Opencard - i zde došlo k odsouzení na první instanci v důsledku znaleckého posudku pana Hálka, který byl následně v odvolacím řízení zcela strhán. Posudek byl zavádějící a neodborný. Ministerstvo spravedlnosti zahájilo s Českou znaleckou kvůli kauze Opencard správní řízení.

Celkově takto Česká znalecká podvodníka Hálka podle ministerstva chybovala v 25 případech. Ano. Když chcete někoho udělat, objednejte si Hálka, udělá vám to na objednávku. U jednoho z nich, z těch 25 případů, se uvedlo, že jde o závěr nevěrohodný. Šéf odboru Převrátil poukázal i na to, že se ústav v odpovědi na řadu otázek pohyboval mimo svůj obor. Vyjadřoval se k odborné problematice v oboru informatiky, ačkoliv k tomu neměl znalecké oprávnění, a neuvedl ani schváleného odborného konzultanta pro tuto problematiku, uzavírá ministerstvo.

Tak vracím se k paní soudkyni Brázdilové. Takže paní soudkyně si tedy předvolala svědky jen v neprospěch obhajoby. Zcela však zapomněla hodnotit svědka a podvodníka-znalce v kontextu dalších důkazů na 37 tisících stranách a především zjevných lží v závěrech znalce, na které upozorňovala obhajoba. Já když jsem vystoupil na soudě a mluvil jsem o tom, co je to za zločince, tak mi řekla paní soudkyně, že nebyl odsouzen. No, tak my víme, jak to funguje tady. Takže proto postup paní soudkyně musím označit za účelový.

Zrušení druhého osvobozujícího rozsudku soudkyně odůvodnila na základě nepravd, fabulací - dobře poslouchejte, vážení spoluobčané - bez jakýchkoliv nových důkazů a mnohdy v rozporu s důkazy založenými ve spise. Často záměrně soudkyně použila důkaz, který si vyložila tak, aby jí seděl do příběhu, ale vždy záměrně opomněla zmínit navazující okolnosti. Po tomto rozhodnutí jsem přesvědčen, a znovu opakuji, že se jedná o politický proces! Vždy jsem mluvil o politickém trestním stíhání. A dokážu vám, proč mám pravdu. Ale tady je to už politický proces! Ano. Paní soudkyně jednoznačně z toho udělala politický proces.

Za zcela neuvěřitelné považuji tvrzení soudkyně, že něco bylo tajeno a že regionální rada měla být uvedena v omyl zatajením vztahů mezi farmou Čapí hnízdo a Agrofertem. Samozřejmě že regionální rada... Mimochodem to bylo schváleno. A v té radě, kdo tam všechno byl? Paní Langšádlová. Hejtman byl Bendl. To nejsou naši kámoši. A samozřejmě všichni tam byli - i někteří politici. A věděla, že Agrofert je strategickým partnerem. Je to jeden z důkazů. Ano, bylo uzavřeno strategické partnerství. A stejně věděli, že Agrofert ručí za úvěr pro farmu Čapí hnízdo. A ta rada to kvitovala.

Takže z důkazů plyne, že regionální rada ke dni podání žádosti o dotaci byla seznámena, že skupina Agrofert projekt původně připravovala a následně byl převeden na farmu Čapí hnízdo. To, že Agrofert bude strategický partner a že bude využívat služby projektu a podporovat, bylo rovněž známo. Soud řekl, že mělo být zatajeno ručení Agrofertu za úvěry farmy, ale sama soudkyně provedla důkaz, e-mail, ze kterého plyne, že ROPu bylo nabídnuto předložení smlouvy s ručením. Ale ROP řekl, že to nepotřebuje. Ještě jednou, soustřeďte se. To je neuvěřitelné. Proto je to politický proces!

Takže soudkyně lže o tom, že ROP nevěděl o ručení a o strategickém partnerství. Sama čte ten důkaz, že to bylo, ano, a ignoruje to. Zcela absurdně paní soudkyně zaměňuje podmínky programu dotační výzvy, kdy podle ní podmínky operačního programu byly cíleny na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Paní soudkyně asi nezná spis, protože to není pravda. Operační program byl vypsán na rozvoj infrastruktury silnic, rozvoje cestovního ruchu a rozvoj měst a obcí.

Ano, je neuvěřitelné, že soudkyně výslovně řekla, že nebude přihlížet k důkazu, ze kterého přesně plyne, na základě čeho mě banka HSBC považuje za majitele. Mí obhájci nechali provést důkaz, ze kterého vyplývá, že banka HSBC mě označovala pro svoji interní potřebu za majitele farmy Čapí hnízdo na základě jediného vymyšleného článku časopisu Týden. Ano, tam si novinář něco vymyslel. Tím obhájci prokazovali, že můj vlastnický vztah k farmě Čapí hnízdo je postaven na absurdním důkazu. A paní soudkyně, i když tento důkaz byl proveden, jej odmítla vzít v potaz bez odůvodnění. Protože v tom měla jasno. Na co to divadlo? Proč? Jaké dokazování? Vždyť to věděla. Jí to totiž nesedělo do příběhu, když říká, že HSBC měla v dokumentech uvedeno, že jsem majitelem.

Takže vážení spoluobčané, pokud mě posloucháte, stále jste přesvědčeni o nestrannosti tohoto soudu? Nebo hlavně politici, kteří samozřejmě teďka křičí a vyzývají tyhle nesmysly. Čapí hnízdo je uměle vytvořená kauza přes 18 let stará. Nikdo by nikdy o ní neslyšel, kdybych nevstoupil do politiky. To je dnes nezpochybnitelný fakt. Jelikož celá moje politická kariéra je bezúhonná, nikdy jsem se nezpronevěřil slibu poslance. A protože polistopadový systém tradičních stran v roce 2016 pochopil, že jsem pro ně nebezpečný, protože s nimi nebudu krást - vždyť jsem o tom mluvil, co mi nabízeli, že tam máte Kapsch - já říkám, jaký Kapsch, když jsem poukazoval na nějakou levárnu na vládě, že mě nikdo nemůže zkorumpovat - tak si museli něco vymyslet moji političtí nepřátelé a zorganizovat tuto pseudokauzu.

Tak, vážení spoluobčané, nikdo se o Čapí hnízdo nezajímal, nikdo. Devět let se o Čapí hnízdo nikdo nezajímal. Jo? Takže kauza roku 2007 - nebo soudkyně ještě dokonce tvrdí 2006, ani nevím, tyhle nesmysly - je v pohodě devět let. Sedmkrát kontrolováno a nebylo zjištěno žádné pochybení. Naopak projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších. A najednou v roce 2016 začalo nějaké prověřování. A když jsem byl v červnu 2017 na policii podat vysvětlení, pan policista mě informoval, že jsem v postavení svědka a že čekají na znalecký posudek. No, a pak policie dostala posudek znalce podvodníka Hálka, který byl v tomto případě vytvořen na objednávku, aby mě mohli trestně stíhat. Tak se to dělá, vážení spoluobčané. Je to děsné, no, ale je to tak.

V srpnu 2017, samozřejmě před volbami, policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o mé vydání. Paradoxem je, že obešli dozorujícího státního zástupce pana doktora Šarocha, který tou dobou byl na dovolené, a ten tak o zaslání žádosti o vydání nic nevěděl - protože jsem přesvědčen, kdyby četl ten blábol, tak to nikdy nemůže policii dovolit. Takže prostě účelovka. Muselo to jít okamžitě, aby to mohla Sněmovna projednat ještě v září před volbami.

Dne 29. září 2017, tedy tři týdny před volbami, obvinili 11 lidí včetně mé rodiny, falešně a bez důkazů nás začali trestně stíhat. Samozřejmě je to absolutně jednoznačně politicky motivované trestní stíhání a jeho cílem bylo zabránit mi se angažovat v české politice. Tomu svědčí i to, že policie od září do mého následného vydání několik měsíců později neučinila žádný úkon, protože jim bylo jasné, že obhájím po volbách post poslance a budou muset znovu žádat o mé vydání. Takže proč to tedy udělali před volbami, a ne po nich, je snad úplně jasné. Čapí hnízdo se stalo pravidlem. Volby 2017 Čapí hnízdo, volby 2021 Čapí hnízdo, volby 2025 Čapí hnízdo.

30. září 2019 sám pan státní zástupce doktor Šaroch stíhání kompletně zastavil a řekl, že se žádný trestný čin nestal. A do hry samozřejmě vstupuje - a proto je to politické trestní stíhání - 4. prosince 2019 politický nominant dnešních vládních stran, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Tento pán obnovil trestní stíhání, tentokrát už pouze na mě a paní Nagyovou. Takže z 11 lidí a organizované skupiny jsou najednou poslední dva obvinění a jedním z nich je Babiš. Samozřejmě Babiš, který vadí. Ale je jasné - a teďka vám řeknu proč - že nejvyšší státní zástupce - to je z jejich party, té party zločinců - Zeman, státní zástupce Zeman, obnovil trestní stíhání na základě nepravdivých faktů. Jeho rozhodnutí bylo zcela účelové, chybné a politicky motivované.

Část usnesení, kde se nejvyšší státní zástupce při hodnocení zákonnosti prodeje akcií ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., později farma Čapí hnízdo, dopustil hrubé účelové dezinterpretace ustanovení § 196a, tedy platného obchodního zákoníku, kdy nesprávně došel k závěru, že kupní cena akcií ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. měla být určena znaleckým posudkem znalce jmenovaného soudem. To ale není pravda. Nejvyšší státní zástupce totiž při aplikaci tohoto ustanovení učinil chybu studenta druhého ročníku právnické fakulty, vážení spoluobčané. Takovéhle zástupce my tady máme. § 196a se totiž musel uplatnit pouze tehdy, pokud by hodnota převáděných akcií přesahovala 10 procent základního kapitálu prodávajícího, tedy společnosti ZZN Pehřimov, a. s., který byl 131 870 000. Pan nejvyšší státní zástupce však při svém výpočtu použil, ať už omylem, nebo úmyslně, já si spíš myslím úmyslně a uvidíte proč, výši základního kapitálu ZZN AGRO Pelhřimov, který byl 2 000 000korun. Tímto mylným závěrem a nesprávným vydefinováním relevantních trhů odůvodnil zrušení zastavení trestního stíhání a vrátil tak věc zpět policii k došetření. Kvůli tomu zde sedím - tedy stojím. A samozřejmě o tom jsem mluvil celý čas. Celý čas jsem o tom mluvil, že Zeman byl ten klíč.

Vážení spoluobčané, teďka, když máme nějaké preference - ale oni ještě něco vymyslí - a za námi chodí různí lidé, který žijí ve strachu, že tahle organizovaná skupina, zločinecká pro mě, je někde vyhodí, tak to z nich leze. No, ale k tomu se ještě dostanu.

Takže v tom je ten klíč a účelovost toho již jednou zastaveného trestního stíhání, že to nejvyšší státní zástupce Zeman obnovil na základě nepravdivých, nepravdivých informací. Proto jsem přesvědčen, že se jedná o politicky motivované stíhání.

Za banální chybu to označil i soud první instance. To mnohé vypovídá o kvalitě usnesení nejvyššího státního zástupce Zemana. Kauza došla nakonec až k soudu, který mě po důkladném posouzení všech důkazů již dvakrát zprostil veškerých obvinění. Ale i přesto byl v pondělí, to je opět 3,5 měsíce před parlamentními volbami, osvobozující rozsudek na základě nepravd, fabulací a bez jakýchkoliv nových důkazů odvolacím soudem zrušen.

Z důvodů, které jsem popsal, považuji celé jednání před odvolacím soudem za zinscenovanou frašku. Už dvakrát jsem byl zproštěn soudem, který věc zkoumal doprodobna ze všech stran, a jsem deset let, deset let!, bezdůvodně trestně stíhán. Žádný trestný čin se nestal, k žádnému podvodu nedošlo, nebyla žádná korupce, nikdo na tom nevydělal. Farma stojí a slouží veřejnosti, je přínosem pro lokalitu a veřejnost a bezezbytku plní účel dotace i 12 let po skončení udržitelnosti. A dotace byla vrácena. Takže jaké evropské peníze? Evropské peníze nikdy nepřišly, byly zálohově vyplacené české peníze, a ty byly vráceny. Ta farma zaměstnává téměř 100 lidí, kterým za historii své existence vyplatila 500 milionů korun na mzdách a státu vyplatila 200 milionů korun na daních a odvodech do veřejných rozpočtů.

Slyšíte, koalice? V bitcoinech jste přišli o 12 a půl miliardy. Vy jste tomu měli zamezit, tady, když už argumentujete tímhle nesmyslem, protože to nemá nic společného s mojí politickou kariérou, máte plus 200 ve veřejných rozpočtech, které utrácíte, a plýtváte. Nevznikla žádná škoda. Dotace byla vrácena ne kvůli přiznání viny, ale z reputačních důvodů. A ještě jsem dal 50 milionů korun na charitu. Od počátku se vědělo, že Agrofert je strategický partner, všichni o tom věděli, bylo to pozitivně hodnoceno v rámci žádosti. Mimochodem, když tedy mně píšou lidi - pane Babiš, a proč nestíhají, když tedy tam mělo být něco špatně, jako že nebylo, ty, kteří umožnili schválit tu dotaci? Ne? To je logická otázka.

Proč? No proto, že je to všechno vymyšlené, jak opakovaně potvrdil svědek, zdůrazňuju, svědek obžaloby, to byl svědek obžaloby. Bareš. Rodina by farmu realizovala bez ohledu na dotaci a dotace nebyla motivem, proč si projekt rodina převzala. Celá tahle vykonstruovaná kauza je celé ty roky vámi soustavně politicky zneužívána. Ne? Kolikrát jste mě posílali do vězení? Nebo video předsedy Dozimetru (?) Rakušana ze střechy Ministerstva vnitra: Andreji, už je čas. Ne? Pekarová říkala, že patřím do vězení. Neskutečné! Takový hnus, těch urážek, osobních útoků, zneužívání mého syna, rodiny, absolutní hnus. Jenom proto, že jste podělaní strachy, že se vrátíme. Proto, že se nás bojíte, mě se hlavně bojíte. A já jsem udělal samozřejmě velkou chybu, že jsem všechny tyhle lži nežaloval. Nežaloval, a vy byste nedělali nic jiného, jen byste se omlouvali. Ale já nejsem jako vy.

No, takže teď tady říkáte, že bych měl odstoupit. Proč? Protože si to přejete, protože by vám to vyhovovalo. Z jakého důvodu? Kvůli smyšlené a vykonstruované, 18 let staré věci, která vůbec s politikou nesouvisí? Jak to někdo může porovnávat? I ti vaši komentátoři, ti vaši novináři to porovnávají? Přineste mi jednoho úředníka nebo někoho, který by řekl, že Babiš někdy zneužil svoji funkci jako ministr financí nebo poslanec nebo premiér. Nikdy! Nikdy se to nestalo. Nikdy!

No, takže s politikou to nemá nic společného. Takže ty miliardy toho drogového dealera, které se snažíte teď tím překrýt, a já se k tomu ještě dneska dostanu, tak všechny ty Dozimetry a kampeličky, ne?, tak tam je to pro vás v pohodě. Takže znovu opakuji, vy jste dělali věci v rámci politických funkcí, které jsou neslučitelné s pozicí politika, ku prospěchu vašemu, ku prospěchu vašich kamarádů. A naopak, já za lidi bojuju a snažím se jim pomáhat. Takže já jsem šel do té politiky proto, abych bojoval proti té vaše zkorumpované hydře. Ano, ve 21 (2021?) jste se všichni spojili, ale my uděláme všechno pro to, aby se to zkrátka neopakovalo. A já můžu slíbit lidem, že se nevzdám a že budu bojovat.

Takže teď vám ještě zopakuju, protože to bylo relativně dlouhé, tu zásadní věc o tom, co se stalo v pondělí. Neuvěřitelný skandál. Takže to zopakuju. V rámci veřejného zasedání u Vrchního soudu v Praze bylo provedeno nestandardně rozsáhlé dokazování . Po jeho ukončení bylo procesním stranám umožněno přednést konečné návrhy obsahující i reakci na provedené dokazování. I při maximální stručnosti obhájců zahrnující tolika relevantní argumentaci, trvala prezentace návrhu obhajoby více než dvě hodiny. Poté bylo veřejně zasedání přerušeno za účelem - v uvozovkách - porady senátu, rozuměj obědu, na jednu hodinu. V této jedné hodině senát nejenže zvážil argumentaci stran procesu, nýbrž i vyhodnotil provedené důkazy, učinil rozhodnutí, které řádně odůvodnil. Přednes tohoto napsaného a vytištěného rozhodnutí pak trval déle než tři hodiny.

Pokud předsedkyně senátu Vrchního soudu v Praze Brázdilova neumí zázračně za necelou hodinu napsat a vytisknout tříhodinový projev, pak je zřejmé, že rozhodnutí bylo vyhotoveno před samotným rozhodnutím a s ohledem na jeho rozsah a náročnost pravděpodobně dokonce před zahájením veřejného zasedání. A experti říkají, že to trvá tři až čtyři měsíce. A ještě navíc, o zcela shodných pasážích s návrhem přítomného státního zástupce, které přednášel až v průběhu veřejného zasedání, ani nemluvě. Je tedy zcela zřejmé, že Vrchní soud pod vedením paní Brázdilové vůbec neřešil žádné dokazování, nýbrž a priori byl rozhodnut a následně pouze připravil formální divadlo pro obžalované, obhajobu a zejména média. Je to jednoznačné. Je to jednoznačné, paní soudkyně nás nemá ráda a už delší dobu byla rozhodnuta v podstatě nás poškodit. A ve stejném duchu psala o vydání do Evropského parlamentu. A když jsme napsali podjatost, tak samozřejmě tady o podjatosti rozhodují ti soudci. Dává to logiku? Mně tedy ne!

Tak pojďme se podívat na toho, kdo je klíčem této transakce. Tady mám časopis Týden z 10. 7. 2012: Nečas na Jurečka vytáhl schůzky se žalobcem Zemanem. Pondělní jednání výkonné rady ODS nebylo žádná selanka, při rozpravě o odvolání ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila padala i ostřejší slova. Když se plzeňský vlivný regionální místopředseda a Pospíšilův souputník Roman Jurečko ohradil, proč je nazýván kmotrem, premiér Nečas mu vmetl do tváře jeho schůzky s vrchním žalobcem Pavlem Zemanem a exšéfem ČEZ Martinem Romanem. Tak.

Takže kdo je vlastně ten nejvyšší státní zástupce Zeman? Kdo ho dal do té funkce? No, samozřejmě tahle parta. Takže kdo to je, ten Zeman? On je produkt plzeňského kmotra Jurečka, on je jeho produkt, ano. Stal se nejvyšším státním zástupcem 1. ledna 2011, ano. A je to politický nominant. Pospíšil, který figuruje v kauze Dozimetr, ano, z Plzně, to je jedna parta, a můžeme si tady číst, jak pan Zeman se postavil ke kauze Opencard. Pan státní zástupce Pavel Zeman nemá informace o chybách ve vyšetřování kauzy Opencard. No, určitě, samozřejmě. Protože tenhle člověk, znovu opakuju, nás obvinil po tom, co to státní zástupce Šaroch zastavil na základě vylhaných věcí.

A teďka můžu jenom spekulovat, víte, ti lidi, co za námi chodí teď, respektive toto nemám přímo, ale bylo mi řečeno, že Pavel Blažek to naše stíhání doporučoval, jsem se dozvěděl. Ale samozřejmě na to důkaz není. Ale umím si to představit, umím si to představit. Protože pan Zeman samozřejmě zneužíval svoji funkci. Zneužíval.

Tady je článek z 21. ledna 2021, kde se nejvyšší státní zástupce Zeman v soukromí přimlouval za svého přítele a zároveň z moci svého úřadu ovlivňoval trestní kauzu, na které měl jeho známý obchodní zájem. Takové máme tady státní zástupce! Zkorumpované. Ano.

Nejvyšší státní zástupce Zeman měl zasahovat do kauzy svého známého. On to popírá. Státní zástupci tady 20. ledna 2021 vyzývají nejvyššího státního zástupce, žalobce, obhajte svoji nezávislost. Ano. Potom se můžeme bavit o tom, jaké hrál tady divadlo, když odstoupil a co všechno dělal. Takže to je ten klíč, to je ten klíč.

Takže, vážení spoluobčané, tenhle člověk, na základě kterého rozhodnutí nepravdivého, účelového, po tom, co státní zástupce Šaroch to nechal zastavit, nás obvinil lživě a teď za odměnu ho pan Blažek posílá zase do zahraničí. Tady je titulek 19. června 2025 Bývalý šéf žalobců Zeman - za mě korupčník - má našlápnuto k další evropské pozici. Doporučila ho i paní Decroix. No, představte si. Můžu se domnívat, že ho tam posílají za ty dobré služby! Že obvinil Babiše, účelově, lživě. Tak teďka dostane to koryto, ne? Byla tady výběrová komise; tak tahle si tady my žijeme, takhle to tady funguje, že někdo vás může udělat, protože se někdo domluví.

9. září 2022 jsem tady vystoupil a přečtu vám, zopakuji vám, co jsem tady řekl. Můžeme si udělat takový výlet do monitoringu nejvyššího státního zástupce Zemana. Nebudu vám to tady číst, je to na hodinu. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl o stížnosti aktérů v kauze Nagyová a vysvětlil, proč definitivně zrušil stíhání tří exposlanců ODS. Takže když se stíhají poslanci ODS, tak Zeman to zastaví, a když se stíhá Babiš a i když to státní zástupce bez důkazu samozřejmě zastaví, no tak Zeman vás nechá stíhat. A tenhle podvodník nás bude reprezentovat někde v zahraničí, abyste věděli, vážení spoluobčané.

A žalobce Zeman k Opencard? Pan primátor by mohl něco o tom vědět. To byl tunel! Nemám zprávy o závažných chybách, říká. A potom je tady pojednání, kde se zjevil pan nejvyšší státní zástupce jako nominant pana bývalého ministra Pospíšila. Ten jede v tom Dozimetru, ano, a pan Pospíšil je produkt kterého kmotra? Plzeňského. To všechno se dá dočíst.

A o tom, že se přimlouval za nějakého svého kámoše, byla tam jasná korupce, tak potom pan nejvyšší státní zástupce Zeman, když na základě udání Pirátů přišla z Bruselu zpráva o střetu zájmů - mimochodem jsem zapomněl tady i mluvit o OLAFu, který má bohatou korupční historii, který přišel kontrolovat z Bruselu tuhle kauzu, a už dopředu věděli, že je to špatně. Přitom z Bruselu do té farmy nikdy nepřišlo ani euro. Tak potom byl pan Zeman u Moravce a říká: No, možná je to nějaký trestný čin. Přitom o tom nic neví. Ano, i kvůli tomu mě vyšetřovali, ano. Kvůli těmhle lžím, proto samozřejmě, protože jsem bojoval za zájmy České republiky, tak mě tam v Bruselu nemají rádi.

Takže to je klíč. Zeman, nejvyšší státní zástupce, účelově mě nechal stíhat a teď za odměnu jde, nebo už je v Bruselu.

Pojďme se podívat na dalšího člověka, který zásadním způsobem ovlivnil tuhle kauzu a který dělá posudky na objednávku. A je to Česká znalecká. A je to dlouhé, protože tenhle člověk tady funguje už léta. Pan Hálek. Společnost Česká znalecká, to je znalecký ústav v oboru ekonomika, to je ten člověk, který vlastně na objednávku udělal znalecký posudek takový, že jsme ho při teď dokazování usvědčili ze lži a křivé výpovědi a dneska na něj podáváme trestní oznámení, a to vám tady taky přečtu. Neuvěřitelný zločinec.

Od roku 2010 se tenhle člověk, Česká znalecká, opakovaně objevuje v řadě kontroverzních kauz a čelí pochybnostem o kvalitě a nestrannosti své práce.

Hlavní postava firmy, znalec Ing. Vítězslav Hálek, MBA, má za sebou pestrou minulost. Působil jako konkurzní správce ve sporných případech a byl obviněn z protiprávního jednání, i když soudy jej nakonec osvobodily. No, jak jinak. České znalecké byla dokonce v roce 2004 na čas odebrána licence kvůli údajným nekvalitním posudkům. A paní soudkyně Brázdilová toto považuje za důkaz! Vylhaný důkaz.

Tady jsou titulky různých článků: Zlom v kauze Opencard, klíčový znalecký posudek, který vedl k odsouzení pražských politiků, má vady. Ano, zase někoho odsoudili na objednávku, protože pan Hálek to hezky napsal. Avšak po odvolání Ministerstvo spravedlnosti oprávnění obnovilo. Když mu měli vzít tu licenci. Firma vypracovala znalecké posudky v mnoha mediálně sledovaných kauzách od krachu Investiční poštovní banky, IPB. Pamatujete? To je taky odéeska. A Moravia banky přes prodej Českého domu v Moskvě až po hodnocení projektu Opencard a Čapí hnízdo. Ve všech těchto případech se objevily vážné kontroverze. V kauze investičního fondu Trend byl Hálek podezírán, že pomocí posudku výrazně podhodnotil majetek a umožnil jeho výprodej pod cenou. V případě textilky Vitka Brněnec čelil obžalobě z porušení povinnosti při správě konkurzní podstaty. V projektu Opencard jeho posudky posloužily k trestnímu stíhání politiků, ale později byly zpochybněny jako nevěrohodné. A v případu Čapí hnízdo znalecký posudek byl zásadním důkazem policie, vymyšleným samozřejmě. Česká znalecká je odbornou veřejnosti vnímána rozporně, konkurenční znalci ji označují za středně velkou firmu, často pracující pro policii, avšak někteří představitelé samosprávy a vyšetřovaných subjektů ji veřejně označili za pochybného znalce. To paní soudkyni evidentně nevadí.

V posledních letech došlo k dalšímu poškození reputace firmy. Poradní sbor Ministerstva spravedlnosti konstatoval v polovině roku 2017 závažné vady v jejich posudcích. A v roce 2024 státní zástupce dokonce zahájil kroky k odebrání Hálkovy znalecké licence kvůli údajně zkreslenému posudku v insolvenční kauze kolem firmy Via Chem Group miliardáře Petra Sisáka.

Tady je článek: Znalci Čapího hnízda v problémech. Do sporu se zákonem se dostal expert obhajoby i obžaloby. Následující zpráva podrobně mapuje chronologický vývoj těchto kauz a kontroverzí včetně konkrétních příkladů, citací z pramenů a proměn pověsti společnosti v čase.

Takže pan Hálek má bohaté zkušenosti jako likvidátor, konkurzní správce, znalec. Už počátkem roku 2004 se společnost ocitla ve vážných problémech a tehdejší ministr spravedlnosti Karel Čermák se rozhodl České znalecké odebrat status znaleckého ústavu. Důvodem prý byly některé znalecké posudky pro soudní řízení, které podle Čermáka nebyly dostatečně kvalifikované nebo neměly odpovídající úroveň. Firma proti odebrání licence podala rozklad a dokonce ministra Čermáka zažalovala. Již v březnu 2024 Čermák své rozhodnutí revokoval - to je zajímavé - a licenci obnovil. Zvláštní. Tenhle člověk, který vystupoval v rámci soudu asi pětkrát a brutálně lhal - za chvilku začnu číst to trestní oznámení, které dnes podáváme - tak to je ten klíč. Tedy samozřejmě Zeman - politický nominant - a tenhle člověk.

Reputace České znalecké v rámci znalecké komunity byla dlouho vlažná. Podle zjištění serveru Česká pozice 2013 se žádný z konkurenčních znaleckých ústavů nechtěl ke kvalitě práce České znalecké veřejně vyjadřovat. Anonymně ji označovali za zhruba středně velkou firmu. Jeden z manažerů renomované znalecké společnosti zmínil, že o České znalecké se mezi odborníky ví, že často poskytuje posudky právě policii. No, proč asi? Čapí hnízdo, Opencard a Vaněk. To byly posudky, aby na základě těchto vylhaných posudků někoho obvinili. Spolupráce s policií zajistila firmě významné zakázky, ale mohla také vyvolávat otázky ohledně její nestrannosti, zejména v očích těch, proti nimž posudky České znalecké v trestních kauzách posloužily.

Kritické hlasy zmiňují, že Česká znalecká je ochotna vyhovět potřebám objednatele posudku. Například bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček v roce 2014 ostře prohlásil, že je nehorázné, že si justice najímá takto pochybné znalce. No prosím, tohoto člověka paní soudkyně Brázdilová považuje za důkaz. Ano, Hudeček připomněl, že firmě byla načas odebrána licence a že Hálkův posudek v konkursu fondu Trend vedl k podezřele levným prodejům pohledávek - ano, normální zločinec - což poškodilo věřitele. Dodal také, že není překvapením, že vzniklo občanské sdružení poškozených firmou Česká znalecká. No prosím, tato slova naznačují, že v odborných a podnikatelských kruzích existují osoby, které se cítí být postupy České znalecké poškozeny natolik, že se sdružily k obraně svých zájmů, byť toto sdružení je zmiňováno spíše jako ilustrace špatné pověsti firmy.

Kontroverze v insolvenčních kauzách tohoto zločince. Pro mě je to zločinec, lhář a podvodník, pro paní soudkyni Brázdilovou je to nějaký důkaz. Neuvěřitelné. Insolvenční kauzy 2002 až 9. Významná část pochybností kolem České znalecké pramení z konkurzních kauz, v nichž Vítězslav Hálek působil jako správce, jehož firma dodávala odborné posudky.

Kauza investičního fondu Trend 2002 až 24. Jako konkursní správce vytunelovaného investičního fondu Trend provedl Hálek prostřednictvím České znalecké v roku 2002 znalecké ocenění klíčové pohledávky fondu. Šlo o pohledávku zahrnující 56 procent akcií společnosti vlastnící pražský obchodní dům Kotva a další majetek, včetně 2 milionů dolarů. Hálek tuto hodnotu posoudil jen na 300 milionů korun. Následně pohledávku v dražbě prodal za pouhých 120 milionů korun společnosti Suringam Enterprises, o níž se spekulovalo, že je propojena s původním dlužníkem. V důsledku toho se Hálek de facto zbavil majority v Kotvě za cenu 50 milionů korun - no, tak to vidíte, pan Hálek - ačkoliv podle jiných zdrojů se tento majetek měl prodávat zájemcům za téměř miliardu. Takže, mělo to stát miliardu a Hálek to prodal za 50 milionů, se tady píše. Policie se případem intenzivně zabývala, avšak bez výsledku, trestní odpovědnost se nepodařilo prokázat. No, jak jinak.

Věřitelé fondu nicméně žádaly Hálkovo odvolání z funkce správce a žalovali zneplatnění dražby. Soud správce neodvolal. Ohledně dražby proběhla po dvou letech mimosoudní dohoda Hálka s věřiteli. Hálek nakonec vyvázl jen s pokutou 30 000 korun za administrativní pochybení, neúplné informování soudu. Chápete to, 30 000 korun? Takže on měl jako správce prodat majetek za miliardu, prodal ho za 50 milionů, a tenhle člověk je pro paní soudkyni nějaký důkaz toho, že jsme něco udělali špatně. No, je to zločinec. Přesto kauza Trend silně poškodila jeho pověst. Dodnes je to uváděno jako příklad účelového znaleckého posudku, který umožnil podhodnocení majetku a poškození věřitelů.

Potom tady máme kauzu textilky Vitka Brněnec 2004 až 9. Vítězslav Hálek - znalec podvodník - působil i jako konkurzní správce zkrachovalé textilky Vitka Brněnec - 2004 až 9. Zde byl obviněn, že v roce 2004 vyplatil odměnu 4 miliony korun inkasní firmě, aniž tato firma plnila smluvené služby. V roce 2008 policie Hálka obžalovala pro trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku. Hrozilo mu až pět let vězení. Soud však v lednu 2009 Hálka obžaloby zprostil. Tato kauza tak formálně pro Hálka skončila očištěním, nicméně opět posílila veřejné pochybnosti o způsobu správy konkurzu. V kombinaci s případem Trend už v této době jméno Česká znalecká vzbuzovalo kontroverze.

Další případy. Česká znalecká v minulosti zpracovávala posudky také v několika dalších významných kauzách z přelomu devadesátek - ano, devadesátky, ODS, devadesátky, to si určitě mnozí pamatujete - a 2000. Například v případu krachu bank IPB a Moravia banka či v prodeji Českého domu v Moskvě. Tyto případy byly samy o sobě velmi komplikované a mediálně sledované - IPB byl obří bankrot s politickými dopady, všechno zaplatili daňoví poplatníci - ačkoliv detaily posudku České znalecké v těchto kauzách nejsou veřejně rozebírány stejně často jako u Trendu či Vitky. Fakt, že firma byla přizvána k tak citlivým případům, ji dostal do centra pozornosti.

Později na to upozorňoval například Bohuslav Svoboda - (Poslanec Svoboda v sále podřimuje.) tady spí pan primátor Bohuslav Svoboda, nevadí, tady je přede mnou - který uvedl, že Česká znalecká zpracovávala posudky například v případě zkrachovalé IPB, vytunelovaného fondu Trend, Českého domu v Moskvě nebo společnosti CET 21, držitele licence TV Nova. Tyto asociace s velkými kauzami přispěly k obrazu firmy, která je u významných případů často u toho - kauza Opencard, posudky, obvinění, zpochybnění.

Jedna z nejviditelnějších kauz, kterou Česká znalecká - znovu opakuji, ten znalec pro paní soudkyni Brázdilovou, nějaký důkaz, pro mě důkaz zločince, podvodníka, který dělá posudky na objednávku - byla kauza Opencard. Projekt elektronické karty pro Prahu Opencard provázely odhalení předražených zakázek a netransparentních smluv z minulosti. Takže když se v roce 2012 objevily pochybnosti o pokračování spolupráce s původním dodavatelem, firmou Haguess, bez otevřeného tendru, policie zahájila trestní řízení proti skupině pražských radních, včetně tehdejšího primátora Bohuslava Svobody a jeho nástupce Tomáše Hudečka.

Klíčovým důkazem obžaloby se staly znalecké posudky - no, jak jinak - které měly prokázat, že Praha postupovala nevýhodně a předraženě. Jeden z těchto posudků vypracovala právě společnost Česká znalecká. Obvinění se opírala o závěr, že cena nabídnutá firmou Haguess a akceptovaná Magistrátem hlavního města Prahy byla nepřiměřeně vysoká. Znalci z České znalecké porovnali náklady na pražský projekt s cenami podobných služeb v Liberci a Plzni a vypočetli, že Praze vznikla škoda 24,87 milionu korun. Posudek konstatoval, že z odborného hlediska existovalo na trhu dost alternativních IT firem, které by dokázaly požadované služby poskytnout za lepších podmínek.

Další posudek technicky zajistil znalecký ústav Risk Analysis Consultants. Ten analyzoval autorská práva k systému Opencard. Na základě těchto posudků bylo v roce 2013 obviněno 15 osob, někteří politici, úředníci.

Obžaloba tvrdila, že když město v dubnu 2012 bez soutěže prodloužilo servisní smlouvy s Haguess, později (eMoney Services?), vedlo to ke zdražení služeb asi o 50 milionů korun oproti očekávání. Znalecké posudky České znalecké údajně jednoznačně konstatovaly předraženost zakázky a že radní měli zvolit otevřené výběrové řízení namísto přímého oslovení Haguess. Tyto závěry obžaloba považovala za silný triumf. Státní zástupkyně Dagmar Máchová - taky určitě jste o ní slyšeli - je prezentovala jako zásadní důkaz viny obviněných. Obvinění pražští politici se bránili, že v dané situaci nemohli postupovat jinak kvůli starším smlouvám z Haguess, která vlastnila autorská práva Opencard. Zároveň však zpochybňovali věrohodnost znaleckých posudků a samotného znalce. Primátor Tomáš Hudeček i exprimátor Bohuslav Svoboda (Hledí do pléna.) - se probudil teďka, dobrý den (Poslanec Svoboda z lavice: Ale ne.) - v srpnu 2014 veřejně poukazovali na problematickou minulost České znalecké a (?) RAC. Hudeček neváhal označit znalce za nástroj mafie - ano, to říká Hudeček - která se brání změnám před volbami. Pro mě je zdrcující, že firmy, které posudky vypracovaly, jsou absolutně nedůvěryhodné. Je nehorázné, že si justice najímá takto pochybné znalce, prosím, no, a v pondělí o tom paní soudkyně rozhodla. Připomněl Hálkovy kauzy - Trend, jiné konkursy a dočasné odebrání licence.

Svoboda ve svém prohlášení rovněž zdůraznil, že obě znalecké firmy jsou značně nedůvěryhodné. Uvedl, že Česká znalecká přišla kvůli pochybnostem na čas o licenci, že v minulosti pracovala na posudcích v kauzách IPB, Trend, Český dům v Moskvě a tak dále - a že znalci nebyli nestranní ani kompetentní. Kromě osobní minulosti znalců napadla obhajoba i formální stránky posudku a tak dále.

Soudní řízení v kauze Opencard se táhlo řadu let. V roce 2016 padly první nepravomocné rozsudky, Hudeček, Svoboda i někteří radní dostali podmíněné tresty. Odvolací soud však verdikt zrušil a nařídil nové projednávání, již tehdy se řešila otázka, nakolik byly důkazy včetně posudku posouzeny správně.

V prosinci 2018 Městský soud vynesl osvobozující rozsudek podruhé, opět podmínky pro Hudečka a Noska, ale Svoboda už mezitím získal poslaneckou imunitu, takže jeho stíhání se oddělilo, a i druhý verdikt byl napaden odvoláním.

Zlom nastal v roce 2019, kdy vyšlo najevo, že poradní sbor ministra spravedlnosti pro obor ekonomika zhodnotil posudek České znalecké (?) Opencard jako vadný a nedůvěryhodný - no, prosím, 2019, ano, to jsme byli u vlády, protože my jsme vždy měřili stejně všem. Tento poradní orgán konstatoval, že znalecký posudek České znalecké, respektive jeho dodatky jedna a čtyři, nelze pokládat za dostatečně věrohodné. No, jinými slovy, experti ministerstva shledali v klíčovém posudku takové nedostatky, že zpochybnili jeho použitelnost u soudu. Je to velmi závažná výtka, která mohla přispět k tomu, že Vrchní soud v Praze opakovaně rušil odsuzující rozsudky.

Ekonomický deník v listopadu 2019 informoval, že Ministerstvo spravedlnosti torpédovalo tento znalecký posudek a Vrchní soud vytkl prvoinstančnímu soudu zkreslené hodnocení důkazů. Kauza Opencard se nakonec dostala k dalšímu projednání před novým senátem. Pro obviněné politiky to znamenalo značnou úlevu, Tomáš Hudeček a spol. nakonec vyšli bez trestu, v roce 2020 byli pravomocně osvobozeni či jejich stíhání bylo zastaveno. Hudečkův právník v této souvislosti prohlásil, že případ Opencard poukázal, že vadný znalecký posudek může účelově a nesmyslně vykonstruovat kauzu. - No prosím, to je ono! - Hálek účelově vykonstruoval kauzu Čapí hnízdo. A paní Brázdilová v pondělí tohoto podvodníka a lháře... řekla, že je to v pořádku.

No, asi budeme muset napsat na Ministerstvo spravedlnosti. No, ale myslíte, že paní Decroix by tohle řešila? Určitě ne. Kdo tady má největší zájem Babiše popravit? No právě. Takže pro Českou znaleckou ovšem kauza zanechala vážné poškození reputace. - No, ono to nevypadá, když tedy chodí, chodil na soud a tam lže, a my jsme ho teďka přistihli, že křivě přísahal, ano?

Čapí hnízdo, ano. Odborný posudek - a to byl klíčový důkaz obžaloby. Policie to odnesla sem do Sněmovny v září 2017 bez vyjádření, bez toho, aby státní zástupce se k tomu mohl vyjádřit, jo? No a ty bláboly z toho posudku vám nebudu tady číst, ano? A na tenhle vylhaný posudek se odvolávali stále čeští vyšetřovatelé a dokonce to citoval i Evropský úřad pro boj proti podvodu, no, tak OLAF, zkuste se podívat, co všechno OLAF, jaké korupční kauzy měli za sebou, to je struktura Bruselu. Ti, když přišli na kontrolu, měli jasno, měli jasno, přitom nikdy ani koruna nepřišla z Bruselu na tu dotaci. No a na základě tohoto zmanipulovaného podvodného posudku pan znalec, podvodník, lhář Hálek osobně svědčil u hlavního líčení, ano, a obhajoval ty vylhané závěry.

Takže těch kauz bylo strašně moc, já už nechci tady v tom pokračovat. Takže jen zopakuji, vážení spoluobčané, že příběh společnosti Česká znalecká v posledních 15 letech je varovným příkladem toho, jak může odborná instituce ztratit důvěryhodnost v sérii kontroverzí. A nikomu to nevadí. Od sporu v konkurzních kauzách, Trend, ?, přes pochybné závěry v trestních věcech, Opencard, až po současné přezkoumávání kvality její práce, Čapí hnízdo, Via Chem, se ukazuje opakující se vzorec možných pochybení či účelových posudků. Ačkoliv Česká znalecká a zejména (nesrozumitelné) nikdy nebyli pravomocně odsouzeni za trestný čin, ale samozřejmě ta reputace, i když utrpěla - ale běží dál.

Znalecký posudek má být nestranným, odborně precizním nástrojem spravedlnosti. V kauzách spojených s Českou znaleckou však opakovaně zaznívá podezření, že posudky sloužily zájmům toho, kdo je platil, ať už to byli správci konkurzu, policie nebo obhajoba. Takové vnímání je pro znalecký ústav fatální. Ano, i když Česká znalecká přišla o své postavení, tak pan znalec, podvodník Hálek, funguje dál. Z odborného hlediska tyto případy vyvolaly širší debatu o kontrole kvality znaleckých posudků v České republice. Případ České znalecké posloužil jako argument pro zpřísnění legislativy a dohled nad znalci. No, ale paní Brázdilová si myslí, že pan Hálek tím, že je bezúhonný, ale pro nás je to lhář a podvodník. Takže tady je oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu.

Je potřeba říct, že doktor Hálek před výslechem předsedkyní senátu, tohoto senátu, že tak skandálně rozhodla soudkyně, byl poučen ve smyslu ustanovení § 106 Trestního řádu o jeho trestní odpovědnosti v případném podání vědomě nepravdivého znaleckého posudku. Oznamovatel - to jsem já, Andrej Babiš - má za to, že v rámci výslechu znalce doktora Hálka, kterým byly na veřejném zasedání konaném 27. května 2025 před Vrchním soudem v Praze pod spisovou značkou 3TO34/2024 prezentovány jím zpracované znalecké posudky, mohlo z jeho strany dojít k spáchání trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle ustanovení § 346 odst. 2. písm. a) a b) trestního zákoníku. Má za to, že ve svém výslechu znalec opakovaně uvedl objektivní nepravdy, které jsou v rozporu s dokumentací poskytnutou mu policejním orgánem pro účely zpracování znaleckého posudku, eventuálně některé podstatné skutečnosti zamlčel či opomenul tak, aby ze závěru znaleckého posudku vyplynulo porušení zákonných povinností vedoucí ke kriminalizaci třetích osob. Současně při své výpovědi uváděl tvrzení, která nemají oporu v objektivních skutečnostech.

Text tohoto oznámení obsahuje kurzívou doslovné citace z výslechu znalce doktora Hálka zachycené ve zvukovém záznamu z konaného veřejného zasedání dne 27. května 2025. Je to dlouhé. (Listuje materiály.) Tak zkusím - to trestní oznámení má celkově 11 stran, tak tam přečtu závěr, co podle nás a mých obhájců se stalo.

Skutková podstata trestného činu. Trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku obsahuje dvě základní skutkové podstaty. Objektivní první z nich podle § 346 odst. 1 trestního zákoníku představuje zájem na spolehlivosti a důvěryhodnosti znaleckého zkoumání v právním životě. Objektem druhé základní skutkové podstaty, § 346 odst. 2 trestního zákoníku, je zájem na pravdivosti a spolehlivosti svědeckých výpovědí v právních řízeních, čímž se chrání integrita procesu dokazování, věcná správnost zjištěného skutkového stavu a rozhodování jen na základě takového stavu, a tím v konečném důsledku i autorita rozhodování orgánů veřejné moci, zejména pak objektivní stránka druhé základní skutkové podstaty spočívá v uvedení nepravdy či zatajení informace týkající se okolností majících podstatný význam pro rozhodnutí, a to v procesním postavení svědka či znalce při dokazování v právním řízení vedeného vymezeným orgánem veřejné moci. Ani zde se nevyžaduje jakýkoliv konkrétní poruchový následek a čin je dokonán již samotným uvedením či zamlčením zájmové okolnosti.

Je lhostejné, zda jednání pachatele výsledek řízení nijak neovlivní, protože příslušný orgán výpovědi či posudku neuvěří, zda povede k deformaci skutkového stavu tak, jak jej ustálil příslušný orgán veřejné moci, či zda dokonce zapříčinil vydání nesprávného rozhodnutí. Skutková podstata uvedeného trestného činu je pak naplněna, pokud - za prvé, znalec v chráněném řízení, například před soudem, úmyslně uvede nepravdu nebo zamlčí pravdivou okolnost, která má podstatný význam pro rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, přičemž není třeba, aby výpověď reálně ovlivnila rozhodnutí. Jde o takzvaný ohrožovací trestný čin. Doktor Hálek uvedl kategorický znalecký závěr, že účetnictví farmy Čapí hnízdo nebylo vedeno odděleně. To je, jak stanovovaly dotační podmínky. Tým odpověděl nepravdivě neboli lhal, nepravdivě, neboť Farma Čapí hnízdo, a. s. (?), vedla účetnictví odděleně. Jak jednoduché.

Doktor Hálek měl k dispozici dokument, zápis z veřejnoprávní kontroly, v němž je jednoznačně konstatováno, že účetnictví bylo vedeno analyticky odděleně podle dotačních podmínek. Tento dokument sám označil jako podklad pro znalecké zkoumání, strana 23, (ZP2019?) a jeho výslech znalce dne 27. května 2025. Ze strany doktora Hálka - to je ten znalec, který zásadně ovlivnil naše trestní stíhání a vymyslel si to - se tak jedná o vědomé uvedení nepravdy o podstatě okolností vedení účetnictví podle dotačních pravidel, tedy naplnění znaků podle § 346 odst. 2 písm.(?) trestního zákoníku.

Dále byly uvedeny nepravdy v oblasti reklamy a marketingu. Za prvé, zamlčení internetové reklamy, jaké okolnosti důležité pro posouzení oprávněnosti reklamního výdaje. Doktor Hálek tvrdí, že neměl podklady (k jejich?) kalkulaci, měl přitom k dispozici smlouvu o reklamě 1. 9. 2009 a daňové doklady, které explicitně uvádějí internetovou reklamu. Zamlčení takové informace je trestné i tehdy, nebyla-li znalci výslovně položena otázka, pokud je srozuměn s tím, že jejím opomenutím vznikl zavádějící či nepravdivý dojem. Jedná se tak o pasivní nepravdivý znalecký posudek ve smyslu ustanovení § 346 odst. 2 písm.(?) trestního zákoníku.

Za další, zkreslená interpretace smluvních vztahů, zeměpisná nepravda. Tvrdil, že reklama byla jen v areálu, v uvozovkách, ačkoli později připustil, že billboard byl mimo areál u silnice E55. Tento obrat ve výpovědi není důsledkem chyby či upřesnění, ale zásadní změna skutkového tvrzení. Jedná se o vědomé uvedení nepravdy, přičemž trestní odpovědnost nelze vyloučit ani tehdy, pokud jde o nepravdu týkající se faktu mimo odborný rámec, pokud je prezentována jako fakt.

Za další, zamlčení kompenzací mezi společností (Farma Čapí hnízdo, a. s.?) a IMOBA, a. s. jako vědomé opomenutí významné transakce. Znalec měl k dispozici fakturu č. 6370000277, která prokazuje transfer hmotného majetku, přesto v posudku tvrdil, že k žádné kompenzaci nedošlo. Tím zamlčel zásadní informaci o potenciální kompenzaci, kterou naopak posudek výslovně vyloučil, přestože má taková informace přímý vliv na ekonomické posouzení transakcí mezi dotčenými subjekty. Takové jednání zakládá nejenom zamlčení, ale i vědomé vytvoření hrubě zkresleného celkového závěru znaleckého posudku, což splňuje znaky nepravdivého znaleckého posudku ve smyslu ustanovení § 346 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku.

Veškeré zamlčené nebo nepravdivé okolnosti se pak vztahují přímo k předmětu trestního řízení, (?) dotace, účelovost reklamního plnění, vnitroskupinové transakce, neboť se jedná o skutečnosti vzájemně posuzované - účetnictví, otázka oprávnění dotace, reklama, otázka fiktivního plnění, kompenzace, hodnocení vzájemného vypořádání. Podstatnost, to je podstatný význam těchto informací pro dané trestní řízení, je naplněna bez pochyb. Tento znak je ostatně naplněn každou okolností, která je způsobila sama či spojení s dalšími ve věci (?) okolnostmi přivodí jiné rozhodnutí ve smyslu jeho výroku, například trestním řízení o vině či trestu. V otázce dovození úmyslu lze uvést, že předmětný trestný čin lze spáchat pouze úmyslně, přičemž postačuje nepřímý úmysl, dolus eventualis.

Doktor Hálek měl přístup k veškerým podkladům, některé z nich přímo uváděl ve výčtu příloh znaleckých posudků a sám u soudu potvrdil, že s nimi pracoval. Vzhledem k tento okolnostem lze dovodit úmysl minimálně nepřímý a zcela zjevný, neboť doktor Hájek si musel být vědom, že jeho závěry jsou nepravdivé, zkreslené nebo neúplné. Současně platí, že u žádné ze základních skutkových podstat trestného činu podle § 346 trestního zákoníku není předepsaný jiný znak subjektivní stránky, tedy je lhostejné, proč se pachatel rozhodl čin spáchat či co jím sledoval.

Resumé. Oznamovatel je toho názoru - tedy já - že ačkoliv byl doktor Hájek opakovaně poučen o své odpovědnosti a přestože disponoval dokumenty, z nichž vyplývá opak jeho tvrzení, opakovaně uváděl nepravdu nebo cíleně zatajoval relevantní informace, přičemž s dokumenty nakládal selektivně a s vědomím, že tím ovlivňuje obsah a závěry posudků, v důsledku čehož se mohl dopustit spáchání trestného činu nepravdivého znaleckého posudku podle ustanovení § 346 odst.(?) trestního zákoníku.

Dle ustanovení § 12 odst. 1 Vyhlášky ministra spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, je k výkonu dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním příslušný státní zástupce přidělen ke státnímu zastupitelství a tak dále - to už není podstatné.

Takže, vážení spoluobčané, tenhle podvodník v roce 2017 vyhotovil živý znalecký posudek, ano, a nebylo to poprvé, já jsem to tady četl, všechny ty kauzy jeho. Člověk vlastně se ptá, jak je to možné, že takovýhle člověk tady tolik let, co všechno má za sebou, tady působil a co vlastně - a na základě toho jsme byli obviněni v září 2007, na základě vylhaných věcí.

A paní soudkyně Brázdilová teď skandálně rozhodla proti nám. To je neuvěřitelné, co vlastně předvedla. A tenhle člověk, tenhle podvodník, na kterého já dnes podávám trestní oznámení, v tom hrál klíčovou roli, on byl na začátku, potom přišel politický nominant Zeman, produkt Pospíšila, Blažka a celé této party, která tady dělá věci, na které vy zapomínáte, zapomínáte, tak já vám je teďka připomenu, protože samozřejmě média nebo ti, co se tváří, že jsou investigavci, tak to neudělají. Takže tady vyšel takový zajímavý článek, a pro mě Blažek je největší mafián, co tady byl, jak dlouho, jak dlouho, a ten článek se jmenuje "Blažek se nikdy nebál."

A teďka už mluvím o tom, abyste pochopili, co historicky v naší zemi se stalo a co tihle lidi udělali a nikdy nestáli před soudem. A proč já stojím před soudem, to jsem vám řekl, ano. Nejvyšší státní zástupce Zeman, teď ho Blažek posílá do Bruselu, rozhodla komise, a paní Decroix taky.

Takže je to článek, titulek je "Blažek se nikdy nebál: Diag Human, daňové podvody Arabů, bitcoin a exekuce v Brně." Kauzu daru přijatého odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského řeší celá republika. Při zmapování konexí hlavních aktérů od roku 2001, vážení spoluobčané, 2001, to je 24 let ale vyjde najevo, že se nad bitcoiny sešla parta starých známých, která se kontroverzí nikdy neobávala. Lze najít společného jmenovatele v kauze Opencard, dětské pornografie na Ředitelství silnic a dálnic, daňových podvodech arabských podnikatelů z Brna v letech 2008 až deset, kauza privatizace městských bytů v Brně, kauza Diag Human, to je strašně zajímavé, co tady... k tomu se dostanu, a bitcoinové kauze?

V dnešním textu vás skrze hluboce ozdrojovaný, hluboce ozdrojovaný a téměř detektivní počin provedu počátkem kariér Pavla Blažka, Jiřího Bergera, Zbyňka Stanjury, Radomíra Daňhela a dalších, kteří dnes vystupují jako aktéři bitcoinového fiaska na Ministerstvu spravedlnosti s dalekosáhlými důsledky na budoucí rozložení sil napříč politickou reprezentací. No, to nevíme, když některá vybraná média jim pomáhají, ale k tomu se dostanu. Tento text mě stál mnoho hodin práce a současně článkem jsem sestavil i detailní sumarizaci zdrojů a propojení hlavních aktérů, které rád poskytnu investigativně novinářské obci. No, ale nevím, jestli o to stojí, (se smíchem) asi ne.

Daňhel a Blažek, daňové podvody. Ačkoliv byl Radomír Daňhel Blažkovým podřízeným, vždy to tak nebylo. Před rokem 2011 zaměstnával Pavla Blažka, jeho manželku právě Radomír Daňhel ve své firmě DEUP, s r. o.

Firma DEUP, jejíž majitel byl Radomír Daňhel, náměstek ministra spravedlnosti jmenovaný Pavlem Blažkem, zpracovávala účetnictví propojeným firmám podnikatelů Husseina Rekhema a Samana El-Talabaniho. Tyto firmy vystavěly fiktivní exportní řetězce 2008 až deset s opakovanými žádostmi o vrácení DPH bez skutečného vývozu a stát přišel o stovky milionů korun. Vážení přátelé, víte co to je kontrolní hlášení? Tak to jsem jako ministr financí dovezl ze Slovenska v roce 2014 a těmto podvodníkům z DPH jsme to zrušili, kontrolní hlášení. Proto takzvaný "VAT gap", jo, to znamená, ta mezera, mezera, kde někteří kradli DPH, se zlepšila a takže tady to bylo kde tihle kluci tohle dělali.

Pavel Blažek a jeho manželka Alena byli oba externími spolupracovníky firmy DEUP Radomíra Daňhela, podle expertů si museli být vědomi - minimálně sám Daňhel - podvodu a fiktivních obchodních operací. No, klasika ne? Roku 2008 ale poprvé zasáhlo státní zastupitelství, které Radomíra Daňhela předvolalo nikoliv jako obviněného, ale jako svědka, a ten potvrdil, že jeho účetní firma oběma daňovým podvodníkům zpracovávala účetnictví na základě poskytnutých dokladů a o machinacích nikdo ze zúčastněných nevěděl. No, to určitě, to je jak teďka Stanjura neví o tom, že jeho právní odbor 13. 2. vypracoval (se smíchem) nedoporučení bitcoinového tunelu.

Dělají si snad srandu, samozřejmě. Svědectví sehrálo svou roli a všichni tři unikli stíhání. No, tak vidíte. Tak proto oni nestojí před soudem, protože umí, mají to know how. Reálně účetní firma ale samotné podklady kompiluje, odpovídá za ně a při podezření z trestné činnosti je právě akreditovaný účetní nebo firma tou entitou, která za správnost podkladů odpovídá. A pokud vím, měla by mít i oznamovací povinnost. Pavel Blažek a Radomír Daňhel tak již v minulosti unikli o vlásek, když v pozici zpracovatelů účetnictví odsouzeným daňovým podvodníkům vystupoval dnes již odstupivší náměstek ministra Blažka Radomír Daňhel pouze jako svědek. Vážení spoluobčané, rozumíte tomu? Víte, kde žijeme? Že v roce 2008 a 2009 Blažek a Daňhel pomáhali podvodníkům a ten podvodník a zločinec Blažek se stal ministrem spravedlnosti a ten druhý podvodník se stal náměstkem.

To je Palermo! Takhle to tu funguje, ale to vám už nikdo nepřipomene. Proto oni nestojí před soudem, ale já stojím, protože tohle tady říkám, a vždy to budu říkat, vždy budu říkat pravdu. Dva přátelé Daňhel i Blažek spolu ale neobchodovali poprvé. Bývalý náměstek ministra spravedlnosti zaměstnával manžele Blažkovy nejen při kompletaci účetnictví odsouzeným daňovým podvodníkům, spojení existovalo i dříve. V roce 2001 prodal Blažek, coby insolvenční správce majetek padlé firmy Komplet právě Daňhelovi skrze jím vlastněnou společnost Breas. No, prosím. Ministr spravedlnosti v demisi ale neprodával v roli insolvenčního správce majetek padlých firem svému zaměstnavateli pouze jednou, stalo se tak v několika případech, no. Přátelé Blažek a Daňhel ale mají na svědomí i jednu z nejhorších probíhajících arbitráží v historii České Republiky, kauzu Diag Human.

A toto je ten skandál, proto my jsme chtěli, aby ta vláda skončila, aby tahle parta tohle nedokončila, aby nás zase neokradli. Jde o 17 miliard, ano, že se má vyplatit podnikateli Šťávovi ve výši 17 miliard. A kdo o tom jednal? Kdo o tom jednal na Ministerstvu financí? No, Stanjura, Kalousek a Šťáva. O čem tam jednali teda? Nechápu. Za nás to bylo v pohodě, ale tihle zločinci zacítili prachy, o to jim jde.

No a zapomíná se, a to jsem byl v šoku, kdy jsem to četl, protože jsem to nevěděl, že to byl právě Pavel Blažek, kdo obhajoval Českou republiku, to si umíme představit, jak to obhajoval, ačkoliv stát disponoval jasnými stanovisky, že jde o prohraný spor a znalecký posudek ke sporu za několik milionů zpracovala opět firma DEUP Radomíra Daňhela a stát se šel prostřednictvím Pavla Blažka soudit znovu. Chápete to, slyšíte, novináři? Tohle nám nepřipomenete, co? Když teďka někdo se snaží propagovat, že Diag Human je ztracený a že už jsme přišli o peníze a rychle vyplatit, protože to bude ještě dražší. Lžou, normálně tohle je mafie. Takže já jsem to ani nevěděl, kde všude zločinec Blažek figuruje už v roce 2001.

Takže bylo jasné, že to vyhrajeme a Blažek se šel soudit znovu. A výsledek známe. Vláda se roku 2000 usnesla na ukončení sporu a vyplacení odškodného ve výši maximálně 2 miliard korun podnikateli Josefu Šťávovi. Ministr Fischer ale usnesení nerespektoval a najal si Pavla Blažka jako advokáta. Slyšíte to? To je ta parta, co tady vládne od revoluce, ne od založení ODS. Jako advokáta. Blažek následně zpochybnil již hotové znalecké posudky odsouhlasené oběma stranami sporu, chápe to? Zpochybnil hotové znalecké posudky odsouhlasené oběma stranami sporu a nechal vypracovat posudek nový, zase jsme u posudku, samozřejmě za třicetinásobnou cenu, od svého přítele Daňhela. To je nová(?) mafie, tohle. Tak je neskutečné, jo? Takže bylo to v pohodě, ano, a Blažek zasáhl s Daňhelem. Nové odborné stanovisko stálo 5 250 000 a dnes už víme, že bylo arbitrážním soudem odmítnuto v plném rozsahu. Tímto posudkem a zřejmě i mnoha právnickými hodinami na faktuře Blažkovo neslavné angažmá ve sporu s Diag Human skončilo. Ano? A můžeme se bavit o angažmá, co dělal Šnábl s Kalouskem v roce 2013? Jako? Všichni tito lidé tam nebyli za stát, nebyli za vás, vážení spoluobčané, byli tam kvůli tomu jenom, aby loupili, ano. Nebo aby poškozovali naši zemi, poškozovali.

V době Blažkova jmenování byl totiž schválen zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, díky kterému bylo angažování soukromých advokátů v mezinárodních arbitrážích do budoucna vyloučeno. Pavel Blažek tak obhajoval stát proti platnému usnesení vlády. Zpochybnil znalecké posudky i možnost míru a objednal další nákladný znalecký posudek od svého přítele Daňhela a své manželky, která v Daňhelové firmě působila. Super, ne? Tak se to dělá.

Ve své další kariéře ale nebyl Pavel Blažek vnímám pozitivně ani premiéry ODS Nečasem i Topolánkem. Oba jej registrovali jako vlivnou zákulisní osobnost brněnské ODS, i potenciální hrozbu. Topolánek i Nečas měli z Blažka obavy. Kdo by neměl, takovej kmotr. V letech 2008 až 2013 dominovali ODS a celostátní politice tři muži: Jiří Paroubek, Petr Nečas a Mirek Topolánek. Oba zmínění premiéři za ODS Blažkovi nikdy nevěřili, museli ale respektovat jeho vliv a schopnost budovat nemožné koalice ve složitém prostředí často protichůdných zájmů.

Dnes již legendární koalice v Brně z roku 2010 vstoupila do historie. ODS odmítala své partnery z řad TOP 09 i lidovců a raději uzavřela podivnou koalici ODS, ČSSD, ano, kdy Blažkem vyjednaná koalice získala většinu radních a umožnila ČSSD dále pokračovat ve vládě skrze primátora Romana Onderku. Pavel Blažek byl tím, kdo koalici protlačil, vyjednal a patřičně odměnil své příznivce lukrativními místy ve vedení města. Není to genius, ten Blažek? On objevil i pro ODS pana profesora politologie, ne, kterého si tam nastrčili kmotři, a my jsme si mysleli, že je slušný. Ne, ne, ne, tak to nefunguje. Takže Blažek samozřejmě to odměnil, tady se píše, ne uplatil, své příznivce lukrativními místy ve vedení města. Sám Blažek v roce 2010 se stal radním na městské části Brno střed.

Radním byl ale i v osmi předchozích letech, kdy jeho manželka Alena Blažková, soudní exekutorka, získávala 90 % kontraktů plynoucí z pohledávek městské části. No, dobrý, ne? Tady někdo kecal o nějakém střetu zájmů, jo? Doporučuji jako bibli tohle ODS a Spolu. Blažek opět sdělil, že neví o žádném problému, jo? Takže jeho manželka získávala 90 % kontraktů plynoucích z pohledávek městské části a Blažek opět sdělil, že neví o žádném problému a angažmá manželky nevnímá jako problematické. Brno podle jeho slov nemohlo jiného exekutora sehnat. Ještě vtipnej.

Pavel Blažek ale nepůsobil jen v pozici radního, získal vlivné místo v dozorčí radě státního podniku Lesy ČR. A nebyla to opozice, ale premiér Nečas, který v roce 2010 Blažka odvolal. Sdělil suše, že nemůže brněnskému členovi ODS věřit. Petr Nečas, to je ten bývalý premiér, který chodí teďka do televize obhajovat Fialu. Ale Fiala, loutka Blažka, ten mu věří. Takhle to tu je. Dělají si z vás srandu, vážení spoluobčané. ODS DNA nemění od vzniku. A že má... Nečas říkal o Blažkovi a má podezření, že některé tendry státního podniku manipuluje skrze své kontakty v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podezření ale nikdy nevedla k Blažkově odsouzení, lídr ODS zůstal právně čistý.

V Brně tehdy proběhly dvě vysoko profilové kauzy lobbingu a úplatkářství, jejichž viníky obhajoval právě Kárim Titz. Jednalo se o kauzy Štopl a Hrubá. Oba obvinění podléhali Pavlu Blažkovi jako radnímu i jako předsedovi místní bunky ODS. Jako mě strašně baví, když tady pětikoalice říká, že vyvodil tu odpovědnost, že on je ten... Tohle je neuvěřitelné. A jak ji vyvodil? Vždyť je stále poslanec, ne? Jak ji vyvodil? Nevím teda jako. No, takže. Obvinění podléhají Pavlu Blažkovi jako radnímu a i předsedovi místní buňky ODS. Oba obviněné hájil dnes již známý Kárim Titz, Blažkův spolužák z právních studií. V období 2010 až 2012 vznikla dnes již legendární přezdívka Don Pablo, kterou Pavel Blažek dokonce i přijal za svou. Ano, bývalý ministr spravedlnosti, hlavní kmotr ODS Don Pablo. A není to úžasné, když takovýhle podvodník se stane až ministrem spravedlnosti? Není to fantastická kariéra? Někdo mi říkal, že jsme v banánové republice, nevím.

No, snad ne, takže Don Pablo. Bývalý ministr spravedlnosti ale musel v roce 2020 čelit další nepříjemné kauze v Brně. Šlo o kupčení s městskými byty a Kárim Titz se v roli záchrance objevil znovu. Titulek Kárim Titz, právník, který ochránil nebo chránil Blažka i brněnskou ODS.

Po vypuknutí kauzy kupčení s městskými byty, do které byla zapletena Markéta Vaňková, Radomír Daňhel i Pavel Blažek, se objevil problém v podobě korunního svědka Pavla Hubálka. Ten začal popisovat systém korupčních praktik a jmenoval primátorku, Blažka i Daňhela jako klíčové osobnosti této klientelistické sítě. Dokonce uvedl, že Vaňkové předával peníze v hotovosti jako provize za machinace s bytovými jednotkami. No, prosím. Ale tu určitě nestíhali, ne?

A zde přichází znovu na scénu advokát Kárim Titz v dvojroli. Nejprve po vypuknutí kauzy obhajoval samotného Pavla Hubálka, ten ale začal vypovídat a usilovat o statut spolupracujícího svědka. Jakmile Hubáček vypovídal, Kárim Titz otočil a napadl jeho výpověď jako nevěrohodnou a poukazoval u spolupracujícího obviněného dokonce na možnou existenci duševní choroby. Jasně. Hubálka výpověď Titze znevěrohodnila a v kauze s byty opět politici ODS unikli obvinění. No, tak vidíte, jak se to dělá. Jako. Znají ty správné lidi. Vždyť jsou tady už tolik let, ne? Od revoluce, vážení spoluobčané. Advokát Titz tak zachránil Pavla Blažka, Radomíra Daňhela a později Markétu Vaňkovou v letech 2010, 2013 a 2020.

Server hospodářské noviny dále upozorňuje, že Titz často Ministerstvo spravedlnosti navštěvoval a jednání probíhala v kancelářích náměstka Daňhela i ministra Blažka. Zdroj je uvedený pod článkem Jiří Berger Opencard, vadné posudky a ŘSD. Ve výše uvedených odstavcích existuje doklad o koordinaci Radomíra Daňhela, který Pavla Blažka, jeho manželku zaměstnával, a oběma manželi. Dále je zmapována činnost i vliv samotného Blažka uvnitř ODS a existuje i spojení mezi Blažkovými stranickými podřízenými a Kárimem Titzem, který je v Brně, hájil.

Pavel Blažek i Radomír Daňhel již v minulosti čelili podezření ze spolupráce při daňových podvodech a vždy unikli bez trestu. Nelze tak předpokládat, že by oba zmínění vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohli přistupovat ve vyšších a zodpovědných pozicích k pochybným transakcím lehkovážně. Oba mají zkušenosti se soudním přelíčením a oba se již účastnili situací, kdy jejich klienti pochybné transakce sami prováděli. Blažek sám byl vnímán premiéry Topolánkem a Nečasem jako stínový kmotr a vlivná figura uvnitř brněnské ODS. No škoda, že tak nebyl vnímán panem Fialou. Oba premiéři mu nedůvěřovali a Topolánek je jmenoval jako potencionální hrozbu a Nečas je pak odvolal z Lesů České republiky kvůli nedůvěryhodnosti.

Na scénu přichází Jiří Berger, druhý zmíněný. Poskytoval v minulosti ODS odborné rady a znalecké posudky, podobně jako v případě posudků Daňhela se i ty Bergerovy ukázaly jako vadné, ale to politikům nevadilo a služby Bergera objednávali bez výběrových řízení znovu a znovu. Jde o desítky milionů korun. Nejprve ale o Bergerovi a jeho podnikání. Jiří Berger vlastní dvě společnosti, jedna se jmenuje Fraktal, s r. o. a druhá příhodně e-Fraktal, s r. o. První je cestovní kanceláří a druhá poskytuje odborné konzultace včetně znaleckých posudků.

Zastavme se ale u soudního znalce z bitcoinové kauzy dříve, v roce 2029. Tehdy začíná znalec oboru kybernetiky Berger prověřovat propletence v kauze Opencard. Jeho zjištění neukazují nekalý záměr, následně je ale soudem označeno jako vadné a Praha v důsledku platí milionové pokuty. I tak si ale hlavní město Jiřího Bergera najímá z nepochopitelných důvodů v letech 2010 až 2015 znovu, aby potvrdil tu samou tezi jako předtím. Znalec Berger má sídlo na stejné adrese jako firma spojovaná s Romanem Janouškem v Praze. Praha a Jiří Berger ale tuto skutečnost označují jako náhodu. Znalec Berger přitom podle magistrátu Prahy nesplňoval příslušnou kvalifikaci, i tak ale město objednalo jeho služby rovnou třikrát a se stejným výsledkem, výběr dodavatele v kauze Opencard byl v pořádku. Paradoxem je, že Jiří Berger podle informací médií ani nedisponoval potřebnou kvalifikací v oboru. První zmapované angažmá bitcoinového znalce je přinejmenším kontroverzní a stát za jeho chybnou činnost platil pokuty.

Druhá aktivita Jiřího Bergera probíhá na Ředitelství silnic a dálnic po roce 2012. Tehdejší výkonný ředitel Martin Hála byl obviněn za držení dětské pornografie i zmanipulování stamilionových tendrů. Je nutné uvést, že v této době Ministerstvo dopravy řídil Zbyněk Stanjura. Ačkoliv byl na rezortu teprve chvíli, kauza mu doslova vybouchla v rukou a Hálovo působení bylo středobodem veřejné debaty i vzhledem ke kontroverzím dřívějších ministrů Aleše Řebíčka za ODS a Víta Bárty za Věci veřejné. Ano, Aleš Řebíček, to byl ten, co měl stavební firmu, a byl ministr dopravy. Že je skvělá ODS. Berger zasáhl znovu a konstatoval ve znaleckém posudku, že diskety ze závadným obsahem nalezené u Hály mohl nastražit kdokoliv a nelze prokázat, že data na disky nahrál konkrétně Hála. Takovou tezi by šlo uplatnit u jakéhokoliv digitálního nosiče, kdekoliv. Tato verze ale u soudu obstála a Hála i díky Bergerovi byl osvobozen.

Kauza Opencard i ŘSD, tak Jiří Berger dodával znalecké posudky, které i přes jejich prokázané vady vždy obviněným zajistily maximální prostor pro pochybnosti ohledně možného provinění. A ačkoliv Praha platila milionové pokuty právě kvůli vadné práci znalců, všichni aktéři v obou kauzách dosáhli vítězství a vina jim nikdy nebyla prokázána. No, jak jinak.

Pokud znalec dodá vadný posudek, za který stát zaplatí milionové pokuty, zřejmě by neměl dohlížet na klíčové systémy generálního finančního ředitelství, Ministerstva financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nebo ano? Při otevírání bitcoinové peněženky byl Berger poradcem Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a Úřadu pro zastupování státu o věcech majetkových. No, všude kšefty.

Posledním zainteresovaným politikem v bitcoinové kauze je Zbyněk Stanjura. Potvrdil své vědomí o pochybné transakci a prý Pavlu Blažkovi radil, aby dar nepřijímal. No, dělá si snad srandu, ne? Lze ale věřit Stanjurovi ve chvíli, kdy transakci vyřizoval jeho vlastní poradce? Jiří Berger totiž v době otevírání bitcoinové peněženky působil v mnoha rolích a vykonával poradenské služby pro Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství a úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jaké služby znalec státu poskytoval při práci pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových? Jde o pozoruhodné objednávky, každá z nich je totiž stejná a pokaždé znalec vyfakturuje 27 man days, pracovních dnů, za totožné činnosti s cenou 388 410 korun. No, totožné činnosti, hodiny, i cenu vyfakturoval znalec 11. 6. 2024, 4. 9. 2024, 11. 2. 2025 a 6. 5. 2025. Rámcová smlouva na konzultační služby pro Úřad pro zastupování státu věcech majetkových byla Jiřímu Bergerovi přidělena bez výběrového řízení, jak jinak, stejně jako ostatní zakázky pro GFŘ, Ministerstvo financí i Ministerstvo dopravy.

Takže stát si najímá jako garanta ICT služeb klíčových státních finančních institucí Jiřího Bergera. Činí tak napřímo a s vědomím jeho minulého kontroverzního působení v kauzách Opencard i ŘSD. No právě proto si ho najímají. Objednávky služeb jsou vágní, totožné a fakturovaná cena i hodiny zůstávají napříč zakázkami i roky 2024 a 2025 stejné, minimálně v případě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tady mám kopie nějakých podkladů. Jiří Berger má přitom ve firmě pouze dva zaměstnance prosím - sebe a svou manželku Jarmilu, jak vyplývá z účetní závěrky za rok 2024. I tak je ale schopen dodávat státu stovky hodin služeb akreditovaného znalce a fakturovat jen za rok 2024 státu souhrnně přes 10 milionů korun. Vážení spoluobčané, vidíte to? Firmu s manželkou a státu vyfakturuje 10 milionů korun za rok.

Nyní po vyčerpávajícím výčtu kontroverzní kauz od roku 2001 do současnosti lze plně pochopit propojení účastníků bitcoinové kauzy a vazby mezi jednotlivými aktéry. Miliardy z drogového tržiště uchopila parta starých známých, která se toho nebojí. Optikou minulých kauz lze konstatovat následující. Při otevírání bitcoinové peněženky odsouzeného drogového dealera působili na straně státu i odsouzeného staří známí s kontroverzní minulostí, normálně zločinci zkrátka za mě. Vazby lze popsat následovně a vycházejí z výše ozdrojovaných skutečností. Kárim Titz, advokát obviněného, bývalý obhájce podezřelých z korupce během éry Pavla Blažka, posílá ministru spravedlnosti informaci, že obviněný disponuje prostředky v hodnotě miliard korun a hodlá státu poskytnout dar. Slyšíte, vážení spoluobčané? Obviněný zločinec chce darovat státu miliardu. To je jako úplně neuvěřitelné. Pokud vím, tak zločinci vždy stát odrbou, jak tahle parta. Titz zajistí znalce, který současně s angažmá v bitcoinové kauze vystupuje jako poradce Ministerstva dopravy, Generálního finančního ředitelství, Ministerstva financí a Úřadu pro zastoupení státu ve věcech majetkových. Znalec Berger má historii vadných posudků a stát již za služby tohoto odborníka platil milionové pokuty.

Pavel Blažek a Radomír Daňhel, dva staří známí, tedy spolupracovali na zpackané kauze Diag Human i na přípravě účetnictví pro firmy obviněné z daňových podvodů, dle vlastních slov nevnímají dar drogového dealera jako problematický.To je fakt úžasné. Nechávají advokátem zaplaceného znalce otevřít peněženku v jejich nepřítomnosti a spokojí se s Bergerovým konstatováním, že nalezené prostředky dosahují 3 miliard korun. Neuvěřitelné. Blažkovo právní povědomí bylo diskutabilní již v minulosti, kdy proti usnesení vlády pokračoval v arbitráži s Josefem Šťávou a zadal předražené posudky firmě svého přítele.

Blažek o bitcoinech neinformuje policii ani Finanční správu. A tady vládní koalice říká, že Babiš stojí před soudem? No, Blažek měl stát před soudem - už dávno, před dvaceti lety, nebo kolik to bylo.

Stanjura a Jiří Berger. Zbyněk Stanjura, Jiří Berger. Ministr financí o transakci ví a podle svých slov před ní varuje. Jiří Berger, konzultant Ministerstva financí a Finanční správy, transakci dozoruje za stranu obviněného a přehlíží 70 procent prostředků v bitcoinové peněžence, kterou otevírá o den dříve, než je smluvený termín. Berger nezaznamenává transakce proběhlé 6. března a posléze konstatuje, že vše proběhlo v pořádku. Zbyněk Stanjura se s Jiřím Bergerem prokazatelně zná. Jeho firma je uvedena na seznamu poradců samotného ministra. Podle Michala Bláhy, zakladatele serveru Hlídač státu, se Berger účastnil po boku Stanjury i politických jednání.

U peněženky drogového dealera obsahující přes 10 miliard korun, nebo dvanáct a půl, nebo kolik to bylo, se tak sešli staří známí z Brna a poradce ministra Stanjury. Pavel Blažek ale podle svých slov o závadnosti svého jednání nevěděl. No, to určitě. Proto se všude chodil ptát. Zbyněk Stanjura o všem věděl pouze z doslechu a nikomu nebylo podezřelé, že transakce zajišťuje strana drogového dealera. No, tak určitě. Tomu můžeme věřit. Pan Stanjura samozřejmě lhal! Lhal i celou schůzi, kdy jsme ho tady honili, aby přišel konečně nám odpovědět na otázky. I tak nám neodpověděl.

Úplně zapadá fakt, že sám znalec Berger jako poradce ministra by minimálně mohl zvážit své angažmá ve prospěch odsouzeného zločince ve chvíli, kdy souběžně vykonává poradenské služby pro klíčová státní ministerstva. Bitcoinová kauza je tak jen špičkou ledovce navazující na četná angažmá Pavla Blažka i Radomíra Daňhela, kteří spolu zastupovali daňové podvodníky a dokázali se i obohatit na nejdražší mezinárodní arbitráži České republiky. Vždy unikli podezření i díky angažmá Kárima Titze, který pokaždé přispěchal členům brněnské ODS na pomoc.

Zbyněk Stanjura pak angažoval jako garanta svého poradce, který se nechal zaplatit drogovým dealerem a přehlédl většinu prostředků na účtech. Sám Berger také v minulosti způsobil státu škody, a přesto zvládl získat kontrakty bez výběrového řízení za desítky milionů. Nad bitcoiny se tak sešla parta starých známých a přátel, kteří už v minulosti mnoho podobných pochybných akcí provedli. Bitcoinová kauza je tak derniérou dekád spolupráce hlavních aktérů a bezpochyby i největší akcí, kterou společně všichni účastníci realizovali a pravděpodobně i vymysleli.

Vyvození politické odpovědnosti je v tomhle případě příliš málo a je nutné rozkrýt motivace komunikací a úmysly všech zúčastněných do nejmenších detailů. Ano! Takže to je pan Blažek, hlavní kmotr. Tak.

Pojďme si říct tedy, jak pan Blažek, když už se vypracoval na pozici ministra spravedlnosti, fungoval. Tenhle materiál (Čte:) se jmenuje: Kontroverzní zásahy ministra Pavla Blažka do probíhajících kauz. Umíte si představit, že by nějaký náš ministr někde volal, jak tihle tradiční politici od revoluce? A těch případů tady mám x.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek za ODS čelí opakované kritice, že během svého funkčního období zasahoval do probíhajících trestních i soudních řízení. Je mu vytýkáno, že veřejně komentoval živé kauzy, vyžadoval si interní informace od orgánů činných v trestním řízení, činil formální dotazy na státní zástupce ohledně konkrétních případů a ovlivňoval personální obsazení justice způsobem, který může dopadat na běžící řízení. Tyto kroky vyvolaly negativní reakce opozice, odborné veřejnosti i představitelů justice, kteří je označují za nepřiměřené nebo politicky motivované. Níže uvádíme přehled nejznámějších případů, doplnění o shrnutí Blažkovy zásahy, reakce okolí a zdroje z datem. Přehled hlavních případů.

Brněnská bytová kauza a údajné ovlivňování vyšetřování. V Brně od roku 2019 vyšetřuje policie rozsáhlou korupční kauzu týkající se kupčení s městskými byty a majetkem městské části Brno-střed. Do případu jsou zapleteni místní politici a podnikatelé, později se objevily indicie vedoucí i k některým členům ODS. Jihomoravský politik ODS Pavel Hubálek, obviněný v této věci, uvedl policii, že existovala organizovaná skupina ovlivňující přidělování bytů, v níž figurovali vlivní politici ODS. A jmenovitě zmínil i Pavla Blažka. Tady je zdroj z médií. Blažek, který dlouhá léta brněnskou ODS vedl, jakoukoliv účast popírá a nebyl v kauze obviněn. Jasně. Ne. Policie ani žalobci, ale jeho roli prověřují v rámci širšího kontextu případu. Do vyšetřování spadá i jméno brněnské primátorky Markéty Vaňkové z ODS, někdejší Blažkovy spolupracovnice. Ta je podezřívána, že z manipulace s byty mohla mít prospěch, přestože formálně obviněná zatím nebyla.

Blaškovy zásahy. Jako ministr spravedlnosti učinil Blažek v této živé kauze několik kroků, jež státní zástupci a média považují za nestandardní. Opakované žádosti o informace. Na jaře 2023 po zahájení stíhání několika osob na konci roku 2022 zaslal Blažek dozorujícím žalobcům čtyři oficiální dotazy týkající se tohoto vyšetřování. No, představte si... Pamatujete na "Milion chvilek nenávisti"? Jak dehonestovali Marušku Benešovou? Víte, kdo to je? To jsou pravděpodobně ti, kteří vlastně tady hlídají tu demokracii. Představte si, že by Maruška Benešová někam se ptala na Čapí hnízdo. Co by to bylo? Ne? To je ten dvojí metr. Oni jsou součástí party. Teďka dokonce navštívili paní Decroix. "Milion chvilek nenávisti". To je neuvěřitelné. Oni z lidí dělají úplné pitomce. Co tam vůbec dělá ta Decroix? Proč tam utrácí peníze? Vždyť to má vyšetřit policie! Mají okamžitě zavolat Blažka a Stanjuru na výslech a všechny úředníky. A tam, když budou přísahat, pod přísahou vypovídat, tak tam se uvidí ta pravda. Oni budou lhát až do konce! Jo?

Tady ještě mám článek, že protestovali proti ministryni Benešové. Chudinka Maruška nic neudělala. Nic neudělala! Tady Blažek si volal kamkoliv, do živých kauz - dokonce, které se týkají jeho. Ne? No. A on se odvolal na § 13 zákona o státním zastupitelství, který ministrovi umožňuje vyžádat si informace potřebné k jeho činnosti. No, jaké činnosti? Tak aby to zabil, ne? Žalobci mu na základě toho poskytli například usnesení o zahájení trestního stíhání a soudní rozhodnutí o vazbě obviněných. Tyto dokumenty podle olomouckého vrchního zástupce Radima Daňhela neodhalovaly nic neveřejného. Šlo o materiály, které už měli k dispozici obvinění a jejich obhájci. Přesto šlo o nebývale detailní ministerský zájem. Nejvyšší státní zástupce Stříž poznamenal, že tolik žádostí v jedné věci Blažek dosud nepodal.

Média upozornila, že Blažkovy dotazy se týkaly i osobních záležitostí dozorující žalobkyně Petry Lastovecké. Dotazy na soukromý život žalobkyně. No. Zvláště kontroverzní byl fakt, že ministerstvo se v rámci jedné interpelace vyptávalo na osobní život státní zástupkyně Lastovecké, která případ dozoruje. Poslanec Václav Král za ODS totiž položil Blažkovi písemnou interpelaci obsahující i dotazy na Lastoveckou, zda nemá blízký vztah s bývalým politikem Svatoplukem Bartíkem, Blažkovým kritikem v Brně. Lastovecká to vnímala jako nátlak, stejně jako další otázky mířící na její rodinné poměry a tak dále. To ani nebudu číst radši. Nejvyšší žalobce Stříž odmítl na takové dotazy odpovídat. Osobní informace označil za irelevantní. Blažek však přesto poslanci Královi odpověděl, a to údajně s využitím jiných zdrojů. Například tvrdil - nepravdivě, podle Lastovecké - že žalobkyně Lastovecká je blízkou přítelkyní zmíněného S. Bartíka.

Lastovecká následně obvinila ministra, že opakovaně lže a snaží se nabourat její soukromí. Případ hodnotí jako bezprecedentní pokus ovlivnit státního zástupce skrze jeho osobní diskreditaci.

No, normálně zločinec Blažek, který tady dělal kšefty, se vypracoval na ministra spravedlnosti. No, a potom to žehlil. A média, co říkala? Nebo Milion chvilek? Nic. Nic jako. Ti jsou součástí této zločinecké party, jen abyste věděli.

Veřejná kritika zpochybňování postupu žalobkyně. V únoru 2023 Nejvyšší státní zastupitelství kvůli procesním vadám zrušilo stíhání dvou obviněných žen v této kauze. Ministr Blažek poté veřejně zaútočil na žalobkyni Lastoveckou s tím, že zmíněné dvě ženy byly nespravedlivě obviněny, drženy ve vazbě a vystaveny mediálnímu lynči. Taková veřejná výtka k dozorové žalobkyni v průběhu vyšetřování je neobvyklá. Nejvyšší žalobce Stříž Blažkova slova rozporoval. Uvedl, že zrušení obvinění naopak dokazuje fungující kontrolu zákonnosti a není vyloučeno, že stíhání dotyčných žen bude po doplnění obnoveno. Zastal se Lastovecké s tím, že nepochybila. Unie státních zástupců označila Blažkovy výroky za nepřijatelné a podkopávají autoritu justice. No, prosím.

Požadavek jmenného seznamu soudců. V březnu 2023 vyšlo najevo, že Blažek si od Městského soudu v Brně vyžádal jména čtyř soudců, kteří v této kauze vydali příkazy k domovním prohlídkám a rozhodovali o uvalení vazby. Místopředseda soudu Aleš Dufek potvrdil, že ministerstvu seznam poskytl na základě oficiální žádosti. S ničím podobným se za 29 let své praxe nesetkal. Prezident Soudcovské unie Libor Vávra označil tento požadavek za velmi neobvyklý. Standardně by ministerstvo zjišťovalo takové informace jen při vyřizování stížností některé zúčastněné osoby a ani tak v takovém rozsahu. Blažek se bránil, že šlo o běžný postup dle zákona, a jména jsou ostatně uvedena v rozhodnutích o vazbě. Dále na Twitteru vysvětloval, že po zrušení nezákonného stíhání je na místě prověřit, zda vazba nebyla uvalena nezákonně. No, výborně. No, prosím. Jaký byl aktivní pan bývalý ministr. Nevyvrátil ovšem podezření, že si tímto vytváří podklad pro případné kárné postihy soudců.

Kárná žaloba na soudce Dufka. Koncem roku 2022 Blažek skutečně podal kárnou žalobu na zmíněného soudce Aleše Dufka. Důvodem bylo, že Dufek jako pověřený místopředseda soudu poskytl médiím začátkem listopadu 2022 kopie soudních příkazů k domovním prohlídkám u tří osob figurujících v kauze. Blažek to označil za porušení neveřejnosti případného řízení a uvedl, že věc bude projednána kárným senátem. Tento krok vzbudil rozdílné reakce. Někteří soudci chápali nutnost prověřit možné porušení zákona, jiní v kontextu ostatních Blažkových aktivit viděli spíše další tlak na justici v citlivé brněnské kauze.

Reakce a dopady. Postup Pavla Blažka v brněnské bytové kauze vyvolal silnou kritiku napříč spektrem. Prokuratura, nejvyšší státní zástupce Stříž jasně řekl, že k žádnému zákonnému ovlivňovaní kauzy nedošlo a docházet nemůže. Blažek podle něj formálně nepřekročil své pravomoci při dožadování informace. Zároveň však Stříž odmítl ministrovy hodnotící výroky a nátlakové otázky na Lastoveckou. Unie státních zástupců v oficiálním prohlášení taktéž odsoudila Blažkovy útoky na dozorující žalobkyni jako nepřiměřené. Ohradila se proti tomu, aby výkonná moc tímto způsobem vstupovala do živého trestního řízení a zpochybňovala práci konkrétního žalobce.

No, představte si, že to by někdo udělal za nás, když jsme měli ministra spravedlnosti. To by byl skandál. Žlutý pásek, ne? Česká televize.

Soudci. Soudcovská unie upozornila, že požadování jmen a informace o rozhodování soudců je velmi netypické a může narušit pocit nezávislosti soud, pokud by se připustilo, že exekutiva zjišťuje podrobnosti o rozhodování soudců v konkrétních kauzách. Jde o přímý a nepřípustný zásah moci výkonné do soudnictví - varoval šéf unie Vávra.

V kontextu Blažkovy kauzy navíc připomněl, že Krajský soud v Brně by mohl případně rozhodovat o vině obžalovaných v bytové kauze. Jakékoliv personální či kárné kroky směrem k tomuto soudu tak budí obavy ze střetu zájmů.

Opozice a veřejnost. Opoziční politici poukazovali dlouhodobě na to, že Blažek je kvůli svým brněnským vazbám ve střetu zájmů a neměl by být ministrem spravedlnosti. V červnu 2023 vnitrostranické hlasování Pirátů deklarovalo, že Blažek podrývá důvěru v právní stát. Výzvy k odchodu Blažka z vlády zazněly i od dalších opozičních stran. Neziskové organizace, Transparency International, Rekonstrukce státu označily jeho jednání za nepřípustné zasahování do chodu justice a vyzvaly premiéra k jeho odvolání. Premiér Fiala však Blažka hájí... Jak jinak? Vždyť Blažek ho udělal předsedou ODS a premiérem. Tvrdí, že dokud není obviněn ze zločinu, není důvod k panice... No, škoda, že se nezeptal Topolánka a Nečase, kdo je to Blažek? A že Blažkovy dotazy samy o sobě nejsou protiprávní zásah... No určitě.

Veřejné mínění je přitom značně rozdělené. Podle průzkumu MEDIANu z června 2023 si 50 procent občanů myslí, že Blažek ohrožuje důvěru ve spravedlnost. Celá kauza tak zatěžuje reputaci Ministerstva spravedlnosti i důvěru veřejnosti v nestrannost brněnských kauz.

Nejmenování soudce Aleše Novotného. Stále čtu tady pana Blažka, celou jeho historii, co všechno dělal. A je to úplně neuvěřitelné.

Shrnutí. V červenci 2022 se ministr Blažek rozhodl nejmenovat soudce Aleše Novotného do funkce místopředsedy Krajského soudu v Brně pro trestní úsek, přestože Novotného do funkce navrhl tehdejší předseda soudu. Toto rozhodnutí vyvolalo kontroverze kvůli netradičnímu odůvodnění a vzhledem k Blažkovu možnému osobnímu zájmu na brněnských trestních kauzách. No, tak jak tomu mám rozumět? Že pan Blažek si dal na soud lidi, kteří když budou rozhodovat o jeho kauzách, tak jako aby to byli jeho lidi, ne? Tak nevím, jestli tomu dobře rozumím.

Důvod nepovýšení. Blažek oficiálně zdůvodnil nejmenování tím, že soudce Novotný svými rozhodnutími způsobil státu škodu. Podle interní analýzy ministerstva prý senát vedený Novotným zavinil, že stát musel vyplatit přes 3,8 milionu korun jako náhradu škody. Šlo například o případy, kdy obžalovaní získali odškodné za nezákonnou vazbu či trestní stíhání. Blažek tak fakticky hodnotil správnost soudních verdiktů Novotného. Novináři požadovanou analýzu chtěli vidět. Ministerstvo ji však neposkytlo a posléze přiznalo, že ji nemá k dispozici. (S úsměvem.) Takže normálně lhal.

Objevila se paralela s nedoloženou analýzou o žalobcích v Olomouci. Podle všeho šlo tehdy spíše o Blažkův subjektivní úsudek.

Kontext případů. Soudce Aleš Novotný působil jako řadový trestní soudce Krajského soudu v Brně. Pokud by v budoucnu došlo k podání obžaloby v brněnské bytové kauze, mohl by právě Krajský soud v Brně rozhodovat o vině obžalovaných. Někteří kritici poukázali, že Blažek mohl mít motiv nejmenovat Novotného, aby ovlivnil vedení soudu, který by potenciálně projednával kauzu, v níž je on sám prověřován. Blažek toto popírá, nicméně časová souvislost s bytovou kauzu vzbudila podezření.

No, tak potom chápeme, proč já jsem před soudem a tenhle zločinec Blažek nikdy před soudem nebyl, i když tam patří už dávno po tom, co tady čtu dneska.

Reakce odborné veřejnosti. Soudcovská unie České republiky reagovala velmi kriticky. Označila Blažkovy důvody za nepřijatelné a velmi nebezpečné do budoucna. Upozornila, že ministr spravedlnosti není oprávněn ani odborně způsobilý přezkoumávat rozhodování soudců, tím méně paušálně trestat soudce za to, že stát musel vyplatit odškodné, v závorce, navíc kolektivní rozhodnutí senátu nelze přičítat jedinému soudci. Unie to označila za přímý zásah exekutivy do nezávislosti soudnictví a varovala, že pokud by se podobný postup stal normou, ohrozí to základní pilíř právního státu - oddělení moci soudní od vlivu politiků.

Politická rovina. Blažkův krok znepokojil i některé koaliční politiky. V tichosti, ač veřejně je vláda nekomentovala.

Opoziční představitelé poukazovali na to, že Blažek jako vysoce postavený brněnský politik ODS může mít zájem na justici v Brně, to dává logiku. Milion chvilek pro demokracii označil celou věc za další pochybnost ohledně Blažkova střetu zájmů. No, prosím. A teďka chodí za paní Decroix, ale neprotestují. Podle něj je nepřípustné, aby ministr, jenž je sám prověřován policií, činil personální opatření vůči soudům, které mohou jeho kauzu projednávat.

Závěr. Neobsazení funkce soudního místopředsedy z důvodu údajně nesprávných rozsudků nemá v novodobé historii obdoby a bylo vnímáno jako ohrožující precedent. Blažek nakonec přislíbil, že své výhrady Unii soudců vysvětlí a je připraven o věci jednat. Funkci místopředsedy prozatím ponechal neobsazenu. Případ upevnil požadavky volání po systémové změně, například zavedení soudcovské rady, jež by personální věci řešila nezávisle na ministerstvu.

Výměny ve vedení státních zastupitelství a zákonné pojistky. Olomoucké vrchní zastupitelství, odchod Ištvána. V únoru 2022 skončil ve funkci vrchního státního zástupce Olomouci Ivo Ištván, známý z dohledu nad velkými korupčními kauzami ODS, NagyGate z roku 2013. Jeho rezignaci předcházel tlak ze strany Pavla Blažka. Stejně jsme to měli i s Rakušanem a policejním prezidentem. Oni to tak kluci mají.

Blažek veřejně prohlásil, že olomoučtí žalobci nehospodaří s důvěrou a že jejich výsledky jsou slabé. Odvolával se na analýzu výkonu Vrchního státního zastupitelství Olomouc, kterou však na dotaz médii nedoložil, a ministerstvo následně přiznalo, že žádný písemný dokument neexistuje. No, znovu zase lhal. Tato situace vyvolala kritiku, že Blažek účelově diskredituje část soustavy státního zastupitelství, možná za účelem personálních změn.

Jmenování Radima Daňhela. Po Ištvánově odchodu Blažek jmenoval novým vrchním zástupcem v Olomouci Radima Daňhela, a to v květnu 2022. Daňhel dříve působil na Vrchním státním zastupitelství v Praze a jeho dosazení do citlivé funkce proběhlo relativně hladce. Nicméně někteří pozorovatelé poznamenali, že olomoucké vrchní státní zastupitelství dozoruje i brněnskou bytovou kauzu, v níž má Blažek osobní zájem. Proto se objevily spekulace, zda výměna na tomto postu nemohla ovlivnit přístup k danému vyšetřování. Celou změnu provázela netransparentnost. Ministerstvo porušilo zákon o svobodném přístupu k informacím, když novinářům odmítlo poskytnout zmíněnou analýzu podkladů k odvolání Ištvána.

Novela zákona o státním zastupitelství. V roce 2023 Blažkův rezort předložil návrh novely upravující jmenování a odvolání vedoucích státních zástupců. Experti však vyjádřili zklamání, že návrh ponechá vládě prakticky neomezenou možnost odvolat nejvyššího státní zástupce bez udání důvodu. Už dříve Blažek deklaroval, že nesouhlasí s vizí, aby mandát nejvyššího žalobce (byl?) pevný na sedm let a odvolání možné jen kárně či se souhlasem prezidenta. Blažkův návrh tak zachovával status quo, což je dlouhodobě kritizovaný model.

Reakce odborníků, ...(nesrozumitelné) demokraté a další ...(nesrozumitelné) uvedli, že ministr Blažek se opakovaně pohybuje na hraně svých kompetencí vůči justici a vysílá ústavně nežádoucí signály dovnitř systému. V kombinaci s konkrétními kauzami v Brně vzniká podle nich trend eroze nezávislosti. K návrhu zákona o státním zastupitelství zaznělo, že postrádá pojistky proti politickému ovlivnění trestních věcí. Například neřeší transparentní výběrové řízení pro funkci nejvyššího žalobce ani účinné omezení libovůle při jeho odvolání.

Další jmenování. V roce 2023 se rovněž diskutovalo o obsazení funkce nejvyššího státního zástupce a pan Blažek v lednu 2025 navrhl vládě jmenovat novou nejvyšší státní zástupkyni. Nicméně kritika Blažkova předchozího působení tím nezmizela. Důvěra v institucionální nezávislost justice byla v průběhu jeho mandátu opakovaně zkoušena. Experti volají po systémových reformách.

No, takže po tom, co jsem vám tady přečetl, co pan Blažek všechno má za sebou, a tady samozřejmě mám další články, účast na schůzce s lobbistou Nejedlým, ano, ta známá schůzka, on vlastně dojednával tu vládu, pokud jste nezapomněli, vážení spoluobčané, kterou potom prezident jmenoval.

Například vydání ruského podnikatele. No, to jste asi neslyšeli. Blažek v dubnu 2013, a teďka mě napadá, když tedy myslím, že Nečas byl v březnu 2013 v Moskvě za Putinem, když ODSka chtěla Temelín dohodit pro Rosatom, tak tady se mi to nějak sepnulo, a Blažek v dubnu 2013 jako ministr spravedlnosti podepsal vydání ruského podnikatele Alexeje Torubarova k trestnímu stíhání do Ruska, přestože nebylo rozhodnuto o jeho žádosti o azyl. Tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek dokonce nechal na odpor proti rozhodnutí před letadlo s ruskými policisty, kteří podnikatelé odváželi, přístavit cisternu. Torubarov později popsal, že ho po příletu do Moskvy mučili. Podle verdiktu Ústavního soudu bylo Blažkovo rozhodnutí chybné a ministerstvo muselo, může jako satisfakci vyplatit 250 000. No, takže tohle je pan Blažek.

Tady je zase článek, 31. června rok 2012, ministr Blažek v minulosti podváděl v kauze Diag Human, byl vyzván k rezignaci. A tak dále.

Takže pokud tady někdo o nás mluví, tak chci vám jenom říct, že my jsme si nikdy nedovolili zneužívat naše funkce. Nikdy. A tady samozřejmě mám celý seznam zasahování tradičních politiků, kvůli kterým jsem založil protikorupční hnutí, do soudních a trestních řízení. Pamatujeme si na Chovance, jak popravili Šlachtu, u toho jsem byl, Sobotka lhal, potom odletěl do Číny, protože samozřejmě pod Ministerstvem vnitra je ÚZSI, to je rozvědka, kde se dějí neuvěřitelné věci už tradičně, i poradce pana premiéra určitě o tom ví.

Mimochodem, proč tu kampeličku nikdo nevyšetřoval, to praní peněz? Já vím, že to byly jenom stovky milionů a u bitcoinu jde o miliardy, ale přece jenom, mohl to někdo vyšetřovat, že tam okradli i Ukrajince, kteří jim tam poslali 15 milionů euro na zbraně. Že tam pan premiér měl několik let ty peníze. No, to nikdo nevyšetřuje.

Historicky tihle lidi zasahovali. Kalousek v kauze CASA 2012 opakovaně volal vysokým policejním činitelům kvůli případu, třikrát telefonoval policejnímu prezidentovi Lessymu kvůli postupu policie v kauze CASA. To byla normálka pro ně. Dalík, převoz obviněného vrtulníkem. Tady mám celý seznam. Čunek, zastavení stíhání a údajná justiční mafie. Pavel Němec. Vydání katarského prince. To byly všechno podivné věci, co se tady děly. Ne? Nebo Kubiceho zpráva, totálně vymyšlená věc. To bylo taky organizované ODSkou, že to někde někdo zapomněl a novináři to napsali, a že to byla lež.

No, to jsou všechno mafiánské praktiky. Samozřejmě můžeme si tady připomenout, jak oni mezi sebou vlastně bojovali, ne? Tady Vondra říkal nedávno, že Kalousek ovlivňoval FAÚ, aby ho zkoumali, u Promopro (?) prošustroval Vondra 500 milionů, no, to máme také. Tady je titulek: Byl jsem obětí Kalouskova manévru, říká Vondrák.

A potom FAÚ, Finanční analytický útvar. Jste si vymysleli Francii pět dní před volbami 2021, že jsem měl prát peníze. Já jsem byl ten ministr financí, který ten útvar dal pod sněmovní kontrolu. Akorát jste zjistili, ten výbor, dva dni po volbách, že to bylo v pořádku. Ale samozřejmě splnilo to účel, že, paní bývalá redaktorko České televize, která se mě na to ptala v předvolební debatě. Je to systém, je to systém, vážení spoluobčané, systém, který tady funguje léta.

Tak pojďme dál. Tady mám takový hezký článek, který se jmenuje Opakují se Stanjurovy lži a pochybná minulost v Opavě? Klíčový dokument zapomenutý ředitelem kabinetu Filipem Bendou, poradce a soudní znalec Jiří Berger v dvojroli i Stanjurovo přehazování odpovědnosti na všechny ostatní a bitcoinová kauza v podání ministra financí již připomíná minulost a lži v Opavě.

Ano, tenhle člověk měl skončit v politice po tom, co udělal v Opavě. No, ale jak už to bývá, všechno se vymlčí, média to nedotahují, protože nechtějí. Takže tady čtu článek zase, kdyby mě chtěl zase někdo žalovat, ale to mně nevadí, čtu článek, snad se to smí ještě, máme ještě demokracii, ještě můžu tady mluvit, tak ještě to není tak špatné. V dnešním textu odhalí některé spojitosti a souvislosti, které dosud nikdy nebyly zveřejněny. Článek se týká ministra financí Zbyňka Stanjury a jde o podrobnou investigativní sondáž do jeho minulosti včetně klíčových souvislostí a podobností dnešní roli ministra financí v bitcoinové kauze. Jak je známo, Zbyněk Stanjura podle svých slov o ničem nevěděl. Určitě. Navzdory mnoha důkazům prokazujícím opak.

Zbyněk Stanjura také neporušil žádné zákony a není si vědom ani etické chyby. Opět navzdory mnoha dokumentům a zjištěním, které prokazují opak. A my všichni víme, že Stanjura lže. V České republice existuje rčení Starého psa novým kouskům nenaučíš. Takový je případ prvního místopředsedy ODS a dlouholetého matadora strany, jehož ceněnou schopností je formálními a procedurálními argumenty vymlčet i ty nejzávažnější kauzy. Stanjurovi jeho přístup funguje již jednou; v minulosti vymlčel kauzu týkající se klientelismu, porušení zákona o střetu zájmů v Opavě. Podrobnosti přesahující dosavadní zjištění o této staré opavské kauze vím již roky - to píše ten člověk, co to napsal - již roky, ale nepřišlo mi etické na Stanjuru tuto minulost vytahovat. Když dnes ale poslouchám jeho výmluvy v Poslanecké sněmovně, je třeba si Opavu a éru Zbyňka Stanjury jako podnikatele a zároveň primátora připomenout, včetně dosud nikdy nepublikovaných zjištění. Jednání ministra Stanjury v letech 1998 až 2010 nápadně připomíná dnešní dny, kdy tehdy opavský primátor zadával zakázky své vlastní firmě a střet zájmů posléze odladil tím, že společnost přepsal na manželku - to píše tenhle pán, kdyby mě chtěl někdo žalovat, tak klidně můžete. Média ale nešla do dostatečné hloubky celé problematiky. No jasně. A přehlédla četné další podivnosti, například zpětné dodání auditovaných účetních závěrek, které provedl Stanjurův bratr sídlící v budově firmy Zbyňka Stanjury. Zbyněk Stanjura zadává zakázky v Opavě Zbyňku Stanjurovi, když se na to přijde, ministr lže a provádí generální úklid.

V roce 2002 se Zbyněk Stanjura stává primátorem Opavy za ODS, dříve ale podle svých slov podnikal v soukromé společnosti Escon, a. s., která obchoduje se státem, ale po vstupu do politiky prý odešel. Stanjura ale lhal. Zatímco vedl město Opava, zadával také z pozice primátora zakázky své vlastní firmě a ze společnosti formálně odešel až v roce 2007 kdy daroval podíl manželce Haně. Pět let tak Zbyněk Stanjura přiděloval zakázky sám své firmě a po roce 2007 už je přiděloval jen své manželce, píše se tady v textu. V roce 2010 se ale dnešní ministr financí ocitá pod drobnohledem médií, stává se totiž předsedou poslaneckého klubu ODS. Redakce serveru Aktuálně.cz tehdy zveřejňuje, že Stanjura již 15 let neplní zákon a nepředkládá povinné účetní závěrky. Navíc má podle informací deníku přidělovat zakázky sám sobě a lhát o svých majetkových poměrech.

Podezření se následně potvrzuje a Stanjura přiznal, že lhal. Prý na svůj podíl zapomněl. Předtím ale než Zbyněk Stanjura přiznal svou lež, komentoval dotazy redaktorů Aktuálně následovně: Ta věc je stará devět let. Přiznávám, že jsem se toho administrativního pochybení dopustil, a nevím, proč bych to ještě dál rozebíral. A posléze dodal: Ve firmě jsem skončil 13. listopadu 2002 a nevím, co z toho chcete pořád vyvozovat.

Nebyla to pravda, jak již výše bylo zmíněno. Tento komentář dokládá usilovnou snahu Zbyňka Stanjury mlžit i ve chvíli, kdy si je vědom skutečností a jejich rozporu s tvrzením, které sděluje novinářům. Porušení zákona se stane v očích dnešního ministra financí administrativním pochybením a Stanjura nerozumí, proč ze lží předního českého politika chtějí novináři něco vyvozovat. Situace je ale mnohem komplikovanější a je možné, že kdyby si novináři Aktuálně.cz všimli dalších nesrovnalostí v dokumentech předložených firmou, Stanjura by nemusel své pochybení politicky přežít. Stanjura nelhal pouze v otázce vlastnictví podílu a v tom, že na svůj podíl i na svou zákonnou povinnost zveřejňovat účetnictví firmy zapomněl. Zbyněk Stanjura během svého působení na opavském magistrátu dokonce svůj podíl ve firmě Eskon navýšil.

Jen těžko si lze představit situaci, kdy v roli politika nakoupím podíl ve firmě, které zadávám zakázky, a na tuto skutečnost posléze zapomenu. To je další lež, kterou novináři bohužel v roce 2010 neodhalili. Dvě fotografie níže pořízené v archivu obchodního rejstříku Stanjurovo lhaní dokládají.

Stanjura tedy zapomněl, že firmu spoluvlastní, ale také musel zapomenout, že v mezidobí svého působení v roli primátora Opavy podíl dokonce přikoupil. Jelikož ale dnešní ministr financí také zapomněl zveřejňovat účetní závěrky společnosti, jak mu ukládá zákon, nebylo možné jeho majetkové poměry po dobu primátorství zkoumat. Zpětně vytvořené účetnictví audituje Stanjurův bratr a ověřuje švagrová. Bratr auditor sídlí na adrese firmy Zbyňka Stanjury. Podobně jako lze najít spojení znalce z bitcoinové kauzy Jiřího Bergera se Zbyňkem Stanjurou, Berger je Stanjurovým poradcem, lze také najít i ve Stanjurových účetních závěrkách podivné okolnosti. Každá akciová společnost, jako byla firma Eskon, má povinnost zveřejnit účetní závěrku za uplynulé účetní období ověřenou nezávislým auditorem. Nezávislost auditorům ukládá zákon o auditorech a Komora auditorů také kvůli dodržování etických pravidel při ověřování pravdivosti údajů ustanovila etický kodex, kde se píše například: V případě zakázek, jejíž podstatou je ověřování, je ve veřejném zájmu, a tudíž i požadováno etickým kodexem, aby členové týmu provádějícího ověřování firmy, a pokud přichází do úvahy firmy patřící do skupiny firem, byli ve vztahu ke klientovi, u něhož se provádí ověřování, nezávislí.

Zbyněk Stanjura se ale v roce 2010 ocitl pod mediální palbou a zjevně nebyl čas hledět na standardy, zákony ani na základy etiky spojené s profesí politika. Jak si jinak vysvětlit, že auditorem zpráv vedoucích k verifikaci Stanjurova účetnictví, byl jeho bratr Jan Stanjura, akreditovaný auditor v kanceláři v sídle budovy firmy Eskon jeho bratra Zbyňka Stanjury. Celé účetnictví za 15 let zpětně obsahuje podpisy Stanjurových rodinných příslušníků, což rozhodně nevede k vyšší důvěryhodnosti předkládaných informací.

Účetní uzávěrky za roky 1997 až 2010 audituje a ověřuje Jan Stanjura, za zprávy z účetnictví odpovídá Vlasta Malurová, podepsaná pod dokumenty je Hana Malurová. Dokumenty tedy verifikují bratr, manželka a švagrová Zbyňka Stanjury, který firmě (nesroz.) zadává zakázky coby primátor Opavy. Jan Stanjura tímto postupem porušuje zákon o auditorech v platném znění, konkrétně ustanovení § 14, o nezávislosti, což ale v době verifikace (nesroz.) médií neodhalila.

O změně minulosti (?) v kauze bitcoin Stanjura opakuje postup z roku 2011. Nelze v případu z roku 2011 a dnešní bitcoinové kauze nevidět jisté podobnosti. Zbyněk Stanjura i v otázce bitcoinů několikrát prokazatelně lhal. Poprvé když uvedl, že věděl o daru pro rezort spravedlnosti od Pavla Blažka formou dopisu, který bývalý ministr zaslal Stanjurově kanceláři. To je ale dnes již vyvráceno. V samotném dopisu zmiňuje Blažek schůzku, na které prý o celé záležitosti se Stanjurou mluvil i dříve.

Druhou lží je pak, že Stanjuru nikdo nevaroval. Díky usilovné práci médií, zejména Deníku N, dnes již víme, že existovalo varování ze strany ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a dopis s právním stanoviskem, který Stanjurovi prý nepředal jeho šéf kabinetu, příhodně taky člen ODS, Filip Benda. Této verzi se těžko věří, protože i podle bývalého ministra financí - pro mě symbolu korupce - Miroslava Kalouska je takový scénář vysoce nepravděpodobný a sám Kalousek Stanjurovi nevěří. Bývalí ministři financí Schillerová a Babiš s Kalouskem souhlasí - bohužel je to pravda, musíme - ale těžko jejich výroky hodnotí jako objektivní, když mají na pádu kabinetu Petra Fialy eminentní zájem. No ne, my máme hlavně eminentní zájem na tom, aby tenhle kabinet nepokračoval, aby zase někdo neukradl 17 miliard Diag Human a někdo nenakupoval německé prodražené tanky bez výběrového řízení za 52 miliard. Na tom my máme zájem.

Stanjura ale lhal i potřetí - viz doplňující zdroje uvedené pod článkem Časová osa Evy Decroix - jak zmiňuje varování Finančního analytického útvaru a reakce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, konkrétně Radima Dragouna, který upozorňuje na možné a zřejmě i pravděpodobné zabavení darovaných bitcoinů jako výnosu z trestné činnosti. Blažek i Stanjura přitom svorně tvrdili, že výrok soudu dokládá legální původ prostředků a o bitcoinech jako čistých hovoří i darovací smlouva uzavřená mezi Ministerstvem spravedlnosti a Tomášem Jiřikovským.

Soudy ale konstatovaly, že nejsou schopny určit, zda se na elektronice nachází výnosy z trestné činnosti proto, že jim Tomáš Jiřikovský počítače a šifrované disky neodemkl. Pokud by disky odemkl, teprve poté by bylo možné zjistit a prozkoumat, zda jsou bitcoiny čisté. Jak se prokázalo později, žádný soud neoznačil Jiřikovského bitcoiny jako legální majetek. Pouze soudy sdělily, že žádný majetek nebyl vzhledem k zašifrované elektronice policií nalezen a původ prostředků tedy nebylo možné vyhodnotit. Tato diskrepance může působit marginálně, jde ale o dva zcela odlišné výroky, které si Stanjura s Blažkem vyložili tak, jak se jim to hodilo.

Celé působení Zbyňka Stanjury v bitcoinové kauze začíná připomínat situaci kolem firmy Eskon z roku 2011. Stanjura si nepamatuje schůzku se svým spolupracovníkem, nepamatuje si ani varování šéfky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dopis s právním stanoviskem se ztratil a roli poradce Zbyňka Stanjury Jiřího Bergera, zaplaceného drogovým dealerem Jiřikovským, tu pro jistotu ministr financí raději nikdy nekomentoval.

Tak je na závěr textu nutné se ptát. Je možné, že Zbyněk Stanjura situaci kolem bitcoinové kauzy tak nekompetentně a nešťastně, s dobrými úmysly, zbabral, nebo se vracíme zpět do minulosti a opět veřejnost dostává ty samé lži a výmluvy, jako když Stanjura tehdy ještě v Opavě zapomněl, že podíl neprodal, ale naopak ho přikoupil? No, tak prosím vás, toto je klasický případ pana Stanjury, který po skandálech v Opavě měl v politice skončit a neskončil. Tady jsou k tomu ty články. Šéf poslanců ODS přiznal, že o firmě neříkal pravdu. To je 30. května 2011, ano? A tak dále. Takže myslím, že je to úplně jasné.

Takže samozřejmě teď po skandálním rozhodnutí soudu máme tady snahu koalice mluvit stále o Čapím hnízdě. K tomu jsem se vyjadřoval. Já jsem jen chtěl a tady hledám to, abyste věděli, jak tady fungují média. Pokud to najdu. (Listuje ve svých podkladech.) To je to, že v posledním týdnu se tady snažila média získat to rozhodnutí právního oddělení Ministerstva financí. To je ten klíč, o tom jsme mluvili. Víte, jak dneska média fungují? No, média fungují tak, že soutěží, kdo bude první, kdo to řekne jako první.

Proto mě strašně baví, jak provládní Seznam Zprávy tady to zveřejnil a jak z toho můžete vyčíst nepřímo titulek: Proč to Stanjura nevěděl? Samozřejmě že to věděl, ale Seznam Zprávy, vážení spoluobčané, dobře víte, že je provládní médium, antibabišovské médium. Přece nemůžete tady tomu věřit, že Stanjura o tom nevěděl. Vždyť 13. 12. 2024 dostal Blažek dopis, kde ten drogový dealer nabízí, že jim daruje 30 procent z těch bitcoinů. Ano, 30 procent z těch bitcoinů. Už tehdy měl Blažek zalarmovat Finanční analytický úřad, zavolat premiérovi, aby zavolal Bezpečnostní radě státu. Ale protože jsem přesvědčen, že v tom jel, no tak samozřejmě... Jak dlouho to věděl Stanjura, nebo nevěděl? Musel to vědět.

Potom napsal dopis 30. ledna 2025 - úplně nelogický dopis - kde se odvolává na tu schůzku. Takže Stanjura to věděl (nesroz.) a zároveň vlastně mluví o schůzce. To vám dává smysl? Není logičtější, že Ministerstvo spravedlnosti by řeklo: Hele, Ministerstvo financí, dejte nám vaše stanovisko? Ale oni to měli kluci dopředu promyšlené. To je pro mě normálně organizovaná skupina. Vždyť nedává smysl, že by takovouto věc, kdy vám drogový dealer nabízí až miliardu z nepochopitelných důvodů - nedává to logiku, logiku dává jenom to, že si tam nechal těch 11,5 miliardy - a místo toho, aby to stát zabavil celé, jako to udělali v Německu, kde zabavili 65 miliard, tak z nás dělají pitomce.

Samozřejmě teďka všichni dělají alibi Stanjurovi, protože Stanjura tvrdí, že je vytočený, že ho neposlechl a žlutá karta. No, ale vždyť tady sedí, ne, vedle sebe? (Odchází od řečnického pultu a ukazuje na prázdná místa ministrů.)

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pane poslanče, pokračujte ve svém projevu. To byste neměl opouštět pultík, jinak vám samozřejmě mohu odebrat slovo.

Poslanec Andrej Babiš: Já jsem jenom chtěl občanům ukázat, že vzdálenost mezi Stanjurou a Blažkem je metr dvacet. No, metr, můžu to změřit potom.

Takže dělá z nás pitomce. Zločinci jsou to oba jako. A tady Seznam Zprávy tvrdí, že proč to Stanjura nevěděl? To si děláte srandu, ne, Seznam Zprávy? To je neuvěřitelné. Že to měl být podklad na schůzku. Takže pan Stanjura se chystá na schůzku s Blažkem, oni si píšou schůzku. Ne! Oni si to připravili. Oni si to připravili, aby když přišlo to negativní stanovisko právního oddělení, tak v podstatě Stanjura udělal všechno podle mého názoru, aby to neodešlo na Ministerstvo spravedlnosti, aby zkrátka ta transakce proběhla. A na to konto, jak jsem to tu už četl, Blažek to podepsal. Ano, Blažek podepsal místo toho, aby Stanjura... Tady to píšou. Tady tedy píšou Seznam Zprávy, že Ministerstvo financí tento dokument určený ministrovi Stanjurovi odmítlo minulý týden zveřejnit s odůvodněním, že nechce narušovat policejní vyšetřování, které kolem bitcoinového daru běží. No, určitě! Tak ono to tu běhalo v éteru a Seznam Zprávy, samozřejmě tady má ten titulek, a vlastně se snaží tady navodit, jak to Stanjura vysvětloval, že neměl možnost kolegu Blažka od bitcoinového daru odhalit, protože varování právního odboru četl až 25. března. No, to je lež jako věž!

Neumím si představit, že ministr financí, který má dluhy, nemá peníze, nemá peníze tady na příspěvek na péči, ano, ani to neměli - 2,69 miliardy, ale má peníze samozřejmě na netransparentní zakázky na obraně, tak se nezajímá o miliardu. To můžete vyprávět, víte komu? Takže tady se píše, že vlastně - tady sedí metr od sebe, tedy už nesedí, ale na vládě také sedí úplně stejně, a vlastně Stanjura říká, že šel jednat, že je potřeboval ten podklad. Jednat. Ale vždyť to vyřizují úředníci. Úředníci podle zákona dali stanovisko a to stanovisko bylo negativní. A Stanjura nezabránil - nezabránil tomu, že tyhle peníze měly být zabaveny. A on tady nás oblboval s tím, že údajně nemohl říct Finančně analytickému útvaru, že to nemohl nahlásit. Samozřejmě, že mohl, ale nahlásila to směnárna, a když to nahlásila směnárna, myslím 28. 3., tak FAÚ zadrželo ty peníze. Ale oni to můžou zadržet jenom tři dny. Takže je to samozřejmě... Tady cituje Seznam Zprávy - vypadá to takové, jako že rychle, rychle, Seznam Zprávy tady vlastně cituje Stanjuru, že to nevěděl. Tak tomu víte, kdo může věřit? Ano, nikdo. A že se čekalo na schůzku. No, to určitě!

Tady dokonce píše, pan Stanjura, říká, že ho nenapadlo, že Ministerstvo spravedlnosti to neumělo kvalifikovaně posoudit, že to tam musí být instituce plná dobrých právníků. Tak tam bylo, nevím, určitě jsou tam asi dobří právníci, ale tady šlo o peníze, takže je jasné, že to mělo řešit Ministerstvo financí. Takže je to nepravda.

A potom vyšel tady jiný článek, asi stejný den, s titulkem Policie v kauze Bitcoin řeší Ministerstvo financí. Neoznámilo, že hrozí praní špinavých peněz. Ale to v článku Seznam, který je samozřejmě na straně této vládní koalice, to tam nenajdete.

I když právní odbor Ministerstva financí dokument předal Stanjurovu kabinetu 13. února, ministr jej údajně přečetl až 25. března. Jako to vylučuji! Vylučuji to. My přesně víme, jak to funguje, tady s paní Schillerovou a takhle důležitý dopis? Oni si to tak připravili, aby - museli přemýšlet dopředu, jak vlastně to zdůvodní, aby ten Stanjura nemusel říct, a měl to napsat - Stanjura měl napsat ministru spravedlnosti: nesouhlasím, zabavit, píšu na FAÚ, píšu premiérovi, volám premiérovi, svolávám bezp... - on je místopředseda Bezpečnostní rady státu - zabavit 12,5 miliardy. Ne.

A teďka samozřejmě nová nástoupivší ministryně už teďka dělá nějakou osu, ale jakou osu? Koho to zajímá? Časovou osu. Jakou časovou osu? Ať nám udělá časovou osu svého vzdělání radši! To bude lepší. Ať neutrácí peníze, neutrácí naše peníze. Vždyť to šetří policie a státní zastupitelství! Proč to děláte paralelně? Na co? Proč utrácíte peníze? A zase tam máte vaše kámoše, zase nějaké advokátní kanceláři z ODS, 6 000 korun za hodinu a nevím co. Koho to zajímá? A to, co první z toho vypadlo, tak tam nebyla ani jména. Tam bylo napsáno, nevím, nějaký šéf, aby se tam hlavně neobjevilo jméno Blažek, Stanjura. Takže je to lež. Ministr tomu mohl zabránit a neudělal to.

A teďka k té dohodě, ano? Já vám to radši celé přečtu, aby zase někdo neříkal, že jsem to špatně citoval: Ministr financí Zbyněk Stanjura měl ve svém kabinetu měsíc a půl dokument, který důrazně varoval před přijetím kryptoměn od pravomocně odsouzeného Tomáše Jiříkovského. Ministerští úředníci upozorňovali i před tím, že stát by se tak mohl podílet na legalizaci výnosů z trestné činnosti. Přesto klíčové varování údajně nebylo včas předáno ani ministru financí, ani rezortu spravedlnosti, ani policii. Ta teď prověřuje, zda tím nemohl být spáchán trestný čin.

Role ministra financí Zbyňka Stanjury a šéfa jeho kabinetu Filipa Bendy v bitcoinové kauze dostává nové obrysy. Deník N získal stanovisko, které vypracovali Stanjurovi úředníci a jež mohlo problematické transakci zabránit. Dokument, který údajně na Ministerstvu financí ležel měsíc a půl nepovšimnut, totiž před přijetím bitcoinů od odsouzeného obchodníka s drogami velmi důrazně varuje a zdůrazňuje i zásadní okolnost, s níž také od počátku pracují policejní vyšetřovatelé, tedy že přijetí bitcoinů může vést k legalizaci výnosů z trestné činnosti. I když právní odbor Ministerstva financí dokument předal Stanjurovu kabinetu 13. února, ministr si jej údajně přečetl až 25. března. Stát však prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti miliardu v bitcoinech mezitím přijal, transakce se uskutečnila 7. března. To také dává logiku, ne? Blažek píše Stanjurovi, jako když mu nepíše o to stanovisko, tak chce jednat, a já se ptám, proč tedy Blažek to podepsal, když mu Stanjura neodpověděl? To dává logiku, když se vidí každou středu na vládě? Samozřejmě je to nesmysl! Tomu snad nemůže věřit nikdo.

Takže Blažek udělal tu dohodu. Uzavření takové dohody by poté mohlo sloužit k určité legitimaci, legalizaci kryptoměny na této elektronice, kdy stát bude za určité procento zisku v uvozovkách trpět skutečnost, že osoba odsouzená za závažnou trestnou činnost bude těžit zisk z tohoto svého protiprávního jednání, stojí v dokumentu, o jehož obsahu informovaly také Seznam Zprávy. V překladu, právníci varovali, že stát by se přijetím daru mohl podílet na legalizaci výnosů z trestné činnosti, tedy že by akceptoval, že část zisku připadne zločinci výměnou za to, že jinou část získá on sám.

Stanjura si stanovisko podle svých slov přečetl až 25. března, tedy až po přijetí daru. Ani poté však nikoho o jeho obsahu neinformoval a neposkytl ho ani Ministerstvu spravedlnosti. Vyžádal si však od Blažkova rezortu zasílání pravidelných hlášení, kolik smluv a jaké hodnoty bylo o prodeji bitcoinů uzavřeno. Ale my jsme přece tady, když jsme jednali o nedůvěře vládě, říkali panu Stanjurovi, aby nám odpověděl. My přece všichni víme, že 13. 2. mu jeho odbor jasně řekl, že to má zarazit Ministerstvu spravedlnosti. Ale on to neudělal. Tak můžeme se ptát proč? Asi proto, že chtěl, aby to tak dopadlo.

A tady vlastně říká ten náměstek, bývalý Blažkův náměstek, to je ten, s kterým podnikali, dělali kšefty, Radomír Daňhel. Tomu Blažek svěřil tuhle transakci jako všechny předtím, jak jsme to dneska slyšeli, že jim to nikdo neřekl. Deník N už v pondělí oslovil s dotazy Filipa Bendu a také ministra financí Stanjuru. Oba přes urgence nereagovali.

Osobu pana Jiřikovského, Tomáše Jiřikovského, poznámka redaktora, nelze považovat za osobu důvěryhodnou. Kryptoměny, které má v úmyslu státu darovat, má ve své k dispozici pouze na základě skutečnosti, že orgány činné v trestním řízení nedokázaly jejich umístění na daných elektronických zařízeních detekovat, stojí také ve stanovisku ministerských právníků, které měsíc a půl leželo ve Stanjurově kabinetu. Policie se totiž nedokázala dostat do elektronických zařízení, kde se nacházely bitcoinové peněženky spojené s darknetem Nucleus, což nakonec vedlo k tomu, že soud musel Jiřikovskému tyto nosiče vydat. O vydání elektroniky rozhodl letos v lednu Krajský soud v Brně, který ve zkratce argumentoval, že nebylo možné prokázat, že daná problematika nějaké bitcoiny obsahovala. Konkrétně šlo o notebook značky Apple, notebook označený jako Microsoft, tři iPady, disky a několik mobilních telefonů. Znalec z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika, uzavřel, že s ohledem na chybějící hesla nelze obsažená data zpřístupnit, stojí v soudním rozhodnutí. Jasně, paní Decroix teďka - samozřejmě ona tam šla, aby to nějak zametla všechno, tak ukazuje na krajské soudy, ale celý ten příběh se odvíjí od dopisu Blažka na Stanjuru z 30. ledna. A mezi 30. lednem a 13. únorem je 14 dnů. Čtrnáct dnů, kde řekl právní odbor: špatně, nedoporučit a tak dál.

Hesla ani jiné přístupové cesty se nepodařilo zajistit ani dotazem na odsouzeného Tomáše Jiřikovského, který poukázal na značný časový odstup od doby, kdy jednotlivá zařízení aktivně využíval, stojí dále v lednovém usnesení. Právníci ministra financí pak odkázali na rozpor s dopisem pro Ministerstvo spravedlnosti, v němž Jiřikovský tvrdí, že právě v těchto nosičích jsou bitcoiny vysoké hodnoty. Je zřejmé, že v případě, kdyby v této věci spolupracovali s orgány činnými v trestním řízení, respektive kdyby tyto orgány měly prostředky, jak se k potřebným informacím dostat, k navrácení by nedošlo, stojí ve stanovisku. Podle něj existuje vysoká pravděpodobnost, že jde právě o bitcoiny, které nebylo možné v trestním řízení dohledat. Právní odbor Ministerstva financí v závěru konstatoval, že z tohoto důvodu je legitimní dar odmítnout, aniž by došlo k porušení zásad hospodaření s majetkem státu. Ano? Takže měli to odmítnout. Trestný čin. Otazník.

Celý případ má ještě jednu okolnost, která zatím ve veřejném prostoru zaznívá jen okrajově, totiž právní povinnost státních orgánů oznámit podezření na spáchání trestného činu. Ta se přitom neváže pouze k speciálnímu zákonu proti praní špinavých peněz AML. Podle trestního řádu mají státní orgány, tedy i ministerstva, obecnou oznamovací povinnost, pokud zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že mohl být spáchán trestný čin. A právě legalizace výnosů z trestné činnosti, k níž by podle právního odboru přijetím daru mohlo dojít, je sama o sobě trestným činem. Státní orgány jsou povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, zní doslova formulace v zákoně.

Pokud by se navíc prokázalo, že některý z veřejných činitelů měl hodnověrné informace o případě takového trestného činu, a přesto nijak nezasáhl, mohlo by jít o trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku, který legalizaci výnosů z trestné činnosti výslovně zmiňuje. Za to hrozí až tři roky odnětí svobody.

Tři zdroje obeznámené s případem Deníku N potvrdily, že policie se zabývá tím, zda nemohlo dojít ke spáchání trestného činu, když zjištění vyplývající z dokumentu nikdo příslušným orgánům neoznámil. Vrchní státní zastupitelstvo v Olomouci, které případ dozoruje, to nechtělo komentovat. Nad rámec tiskové zprávy vydané dne 30. května 2025 nelze k vašemu dotazu sdělit žádné další skutečnosti, napsal Deníku N šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. V tiskové zprávě z konce května žalobci pouze potvrdili, že policie v souvislosti s přijetím bitcoinového daru prověřuje podezření ze spáchání několika zvláštních závažných trestných činů, konkrétně zneužití pravomoci úřední osoby, legalizace výnosů z trestné činnosti a také nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Z dokumentu, který Deník N prostudoval, vyplývá, že policie ze zneužití pravomoci úřední osoby podezírá vysoce postaveného člověka ze státní správy. Stanjura dříve připustil, že měl být o varujícím stanovisku informován dřív. Filipa Bendu však v čele svého kabinetu vyměnit nehodlá. Ve fotbalové terminologii premiéra Petra Fialy za ODS mu pouze udělil žlutou kartu. Vzhledem k tomu, že až dosud byla spolupráce mezi panem ministrem a ředitelem jeho kabinetu bezproblémová, nevidí nyní ministr důvod k jeho rezignaci, řekla Deníku N mluvčí Ministerstva financí Michaela Lagronová. Nicméně kdyby se v této věci objevila jakákoliv nová závažná okolnost, pak by se ministr k této otázce vrátil. No, to určitě tomu! Tak můžeme věřit! Tak jak to dopadne, nevíme. Tak pamatujeme si, tady jsme měli také různé dvojky jako Dalík a Topolánek a víme, jak to dopadlo. Takže tak.

Takže já dneska tady vystupuji z vícero důvodů. Jednak jsem vysvětlil koalici, aby pokud nerozumí tomu, co se stalo v pondělí na soudě, a nerozumí tomu, co je vymyšlená kauza Čapí hnízdo, a tomu, co jsem dneska četl, tak by si měli tedy fakt nechat to vysvětlit někde, když někdo nerozumí tomu, že se něco stalo v rámci politické kariéry, a někdo za každou cenu chtěl na mě něco vyhrabat.

Paní předsedkyně Pekarová, také velice aktivní na Twitteru, vždycky útočí. Říkala, že patřím do vězení. A sem tam stojím, byl jsem vyšetřován, tak si teď poslechněte si, co jsem dostal.

Příběh kokain v Poslanecké sněmovně, a je to strašně napínavé. V lednu roku 2023 v pozdních večerních hodinách, když probíhalo hlasování o důvěře vlády, neuniklo policejní ochrance předsedkyně Poslanecké sněmovny Ing. Markéty Pekarové Adamové podezřelé chování několika poslanců před pánskými toaletami a také pak přímo i na místnosti toalet.

Muž, poslanec, který policisty Ochranné služby Policie České republiky svým chováním a opakovaným výskytem v prostorách toalet zaujal a pozornost na sebe svým chováním strhl nejvíce, byl Ing. Petr Pelc, to byl šéf, myslím, jejího sekretariátu. Kdyby nebylo velkého ruchu před pánskými toaletami, které jsou odděleny velmi slabou zdí od místnosti, ve které má policejní ochranka své zázemí, a z těchto toalet se navíc neozývalo hlasité klepání na porcelán, asi by si policejní ochrankáři v uvozovkách ničeho podivného nevšimli, ale toto nestandardní chování silně evokující scény z filmu s drogovou tématikou nemohlo zkušeným policistům ochranné služby uniknout. Policisté Ochranné služby Policie České republiky se z výše uvedeného důvodu na celou situaci zaměřili a začali sledovat její průběžné dění. Při tomto zaznamenali mimo jiné právě i na kamerovém systému pohyb Ing. Petra Pelce, přičemž v jeho společnosti se střídali další muži. To, co se odehrávalo před vstupem na toalety, a tudíž i v prostorách toalet, kde byla jejich přítomnost doprovázena výše zmíněnými hlasitými zvuky klepáním. Po opakovaných výstupech z toalet si Ing. Petr Pelc několikrát vždy otíral nosní dírky svými prsty, se tady píše. Všechny tyto okolnosti a veškeré vzorce chování Ing. Petra Pelce přivedli policejní ochrankáře v uvozovkách k podezření, že na toaletách docházelo k opakované distribuci a aplikaci drog, vážení spoluobčané, v naší Sněmovně, v naší Sněmovně.

Proto jakmile poslanci z místa odešli, policisté Ochranné služby Policie České republiky šli prostor toalet prověřit a při tomto nalezli na porcelánové toaletě zbytek bílého prášku. Zajištěné stopové množství bílého prášku včetně příběhu s Ing. Petrem Pelcem pak policejní ochranka předala k otestování policistovi operativních činností Ochranné služby Policie České republiky neboli pracovníku oddělení podpory a výkonu, který použil tester, takzvaný NARK na drogy a bílý prášek otestoval. Tester vyhodnotil bílý prášek jako omamnou a psychotropní látku kokain. No, tak co? (Se smíchem.) Dobrý, ne? To je § 283 trestního zákoníku. A vy se v mé exploze dozvíte, proč já stojím před soudem a nikdo z těch dalších nestojí. (Směje se.)

O popsané záležitosti byl následně vyrozuměn velitel oddělení podpory a výkonu ochranné služby policie plukovník Mgr. Martin Richter, který ihned striktně zastavil své podřízené v jakémkoliv dalším zákonném a předepsaném postupu a ve věci následně informoval ředitele Ochranné služby Policie České republiky generálmajora JUDr. Jiřího Komorouse. Ten s okamžitou platností nařídil absolutní zákaz cokoliv dál podnikat v závorce zákonný a předepsaný postup od stolu, věc nadobro uzavřel a vyžadoval od všech zainteresovaných podřízených maximální diskrétnost. Bývalý velitel Národní protidrogové centrály generálmajor JUDr. Komorous dodatečně v pozitivním testu NARK na kokain jednomu z podřízených dokonce vzkázal ten test schovejte a zapomeňte na něj, nebo budete mít problém.

Vzhledem k tomu, že generálmajor Komorous je v rámci policejního světa vlivnou osobou, a také vzhledem k jeho nadstandardním vztahům s ministrem vnitra a ministrem spravedlnosti, se kterými se tyká a vede důvěrné rozhovory, je i velmi obávaným, tak si nikdo nic netroufl. Právním postupem měli policisté operativci, a co bylo zakázáno, zavést číslo jednací neboli spis neboli svazek, ve kterém by se vše řádně evidovalo a vedlo, a současně vyrozumět příslušnou součást služby kriminální policie a vyšetřování mající v kompetenci odhalování.

No, takže veškeré ... je to dlouhé a já už ani nechci moc zdržovat, ale je to, jak to tu funguje. Že výše uvedené prostředky měly být včetně spisového materiálu následně předány k příslušné součásti kriminální policie a vyšetřování majících kompetenci odhalování, prověřování a vyšetřování trestné činnosti na úseku omamných a psychotropních látek k prověření podezření z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými psychotropními látkami a jedy dle § 283 trestního zákoníku, kdy tímto trestným činem se rozumí i držení určitého množství drogy a distribuce, jakékoliv množství, a to byť i jedné dávky drogy. Nic z toho se nestalo, no. Takže vážená paní předsedkyně Sněmovny, už se neptejte nikdy, kdo stojí před soudem.

Protože já tam stojím proto, aby tahle vaše parta mě zlikvidovala v politice, a vy tam nestojíte různí a já jsem to dneska četl, Blažek, Stanjura a další, protože zkrátka si to umíte zařídit. No, nebo ti vaši podřízení jsou takoví vaši ochránci, jo? No a samozřejmě kokain tady, všichni jsme to slyšeli, všichni jsme to věděli, ale klasicky se to zametlo pod stůl. Prosím vás, nevím, jaký je dneska plán, ale tady, když chcete mluvit o nějakých kauzách v rámci hnutí ANO, které my nekompromisně řešíme, a když nám někdo nalezl z ODS jako v Brně nebo v Pardubicích, tak jsme se ho okamžitě zbavili.

A tady tohle, kolik má to stran? (Ukazuje materiál.) Jsou kauzy ODS, má to 202 stran. Chcete, abych to četl? (Poslankyně Kovářová: Jo.) Jo?

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, nepokřikujte po sobě, vážení paní poslanci, komunikace je možná pouze přes mikrofon.

Poslanec Andrej Babiš: Toto je materiál korupce za vlády Petra Fialy (ukazuje), to má 72 stran. Toto jsou mediální rešerše, útoky na Andreje Babiše. (Opět ukazuje.) Vy stále si stěžujete, co my jsme řekli někdy? My jsme nic neřekli, my jsme jenom řekli, že pan premiér zkrátka měl nějakou neziskovku, že se umí postarat o zeťáka, o rodinu, a jinak jsme nic neříkali. Takže vy jste tady to zlo, vy, hlavně ODS. Tady mám kauzy ODS: lehké topné oleje, jak krachovaly banky, tajné financování, Česká (nesrozumitelné) agentura, jak jste zničili ty banky, jste je prodali pod cenu, Harvardské fondy, Topolánek a jeho aféry, Hřebíček, Langer, Dalík, nemovitosti, (nesrozumitelné), Brdy, Kasal, hazardní amnestie, Opencard, to je na celý týden jako, co jsem tu četl. (Se smíchem.)

A ti mladí, ti nevědí, protože jim nikdo neřekne, co se tady stalo od revoluce, jak jste zásadně nevratně poškodili naši zemi, jak jste zničili naše podniky, jak jste v rámci kuponky tady udělali nevratné, nevratné, bohužel kroky. Proto ročně odchází 280 miliard dividend do zahraničí. Toto všechno má tak dvě kila, (ukazuje materiál), jsou vaše kauzy, takže přestaňte tady, když chodíte do televize, tam vykládat nějaké nesmysly, jo?

Takže ještě jednou. Vy, já chápu, že jste v panice, že by někdo přišel po vás, ale to, co vy si dovolujete, jak zneužíváte ty vaše funkce, co jste tady napáchali za to období, co jste u vlády, a vrchol všeho je, když jsem dneska četl, co ten Blažek má za sebou, jak vůbec takový člověk se mohl stát ministrem spravedlnosti? A Stanjura? Ti měli skončit před 20 lety po tom, co dělali, ne? Ale dneska samozřejmě všichni bojují za to, že pan Stanjura za to nemohl.

Takže už přestaňte útočit, jo? Já myslím, že lidi nejsou hloupí, lidi dobře vědí, jak to bylo, a ti starší si pamatuji, že co všechno tady jste nadělali. A to je historicky, to je DNA ODS, tak jste to zkrátka měli od založení. Tak to je, tak to bylo, a po výsledku voleb v roce 2013, ano, tak si pan Blažek našel pana profesora. Ano, taky jsme si mysleli, že se bude nějak chovat slušně. On mluví o slušnosti. Ne, nechoval se.

Vy tady vykládáte o Čapím hnízdě? Tak ta soudkyně, co udělala? To je neuvěřitelné, to je bezprecedentní to, to jsou ty staré časy. Někoho odsoudíte dopředu bez důkazu a vůbec celé to divadlo. A teďka útočíte, že Babiš by měl rezignovat a tohle, ale vždyť to je celé nesmysl. Vy to dobře víte. Proč to porovnáváte vůbec? Každý ví, že je to nesmysl. Ano, teď bojujete o to, aby Stanjura, který napáchal tolik škody v Opavě - zdravím všechny občany Opavy - a dobře si to pamatují, a taky z neznámých důvodů, protože se zapomnělo, protože to nikdo nepřipomíná, se stal ministrem financí, neuvěřitelné. A druhý zločinec Blažek se stal ministrem spravedlnosti. Tak, takže takhle si tu žijeme a samozřejmě je to na lidech, co se stane 3. října 2025. A ta propaganda, která jede ve váš prospěch, jasně, samozřejmě. Jako pokud mají čisté svědomí ti, kteří vás obhajují, protože je to neobhajitelné a dobře se jim spí, tak fajn, já jim to přeju.

Ale nemyslete si, že my se vzdáme. My se určitě nevzdáme. A bez ohledu na to, jestli a já samozřejmě ty nesmysly, že nemám kandidovat, vždyť každé volby je Čapí hnízdo: 2017, 2020(?), 2025. Nic jiného nemáte, nic jiného nemáte. Prosím vás, pro vás a pro vaše kumpány vybrané z médií, kdyby Babiš nebyl, tak jste úplně hotoví, nemáte co říkat. Bez Babiše ani čáru, nic, to je stále od rána do večera. Ty nesmysly, ty lži.

Co tady nalhal ten Fiala, minule o inflaci lhal, říkal, že my jsme měli 10 %, ne, měli jsme 5,4. On měl 10 % v lednu 2022. Investice? Taky jste lhali, když se odpočítají zbrojní zakázky, tak jste měli menší investice. Vy žijete jenom z našich investic. Kdybych neřekl Ťokovi 2014, že budeme stavět dálnice, tak nic není. A všechny ty investice do zdravotnictví. Co jste vy tady udělali? Jste zničili všechno, co jsme měli, zdravotnictví, 20 miliard jste vzali, 16 miliard jde minus teďka, ne? Sociá., asociální vláda, totálně. Jenom zbrojit a zbrojit. Paní ministryně teďka říkala, že už se nechce vyjadřovat k dvěma procentům. Ale proč? No protože na tento rok nemá ta 2 %. Ona je tam nemá. A oni stále kecají o... Chybí tam 7 miliard, a když nebudou manipulovat výkaz pro NATO, tak jim chybí 13,5. Já nevím, jak skončil summit NATO? Já jsem tam jednou byl, já jsem říkal Trumpovi, že zkrátka každý má jiné HDP. A španělský premiér jasně řekl: žádných 5 %, maximálně 2, vy nejste schopni ani čerpat 2, čerpáte to zálohami, všechny ty nesmysly o F- třicetpětkách, všechny protitankové miny a kuchyně prodražené. A teďka ty tanky - zase bez výběrového řízení. No, proto, protože jste dostali 14 tanků, které jsou na prd, které nemají ani to bezpečnostní zařízení, no tak samozřejmě teďka říkáte, musíme si nakoupit ty německé tanky za 54 miliard. No tak to je zajímavé, že na to máte peníze. Ale tady na sociál, ani na tu ozdravovnu, na duševně nemocné děti do Opařan, ani na to jste neměli těch 26 milionů. Směšné, směšné.

Takže tahle vláda neměla být nikdy u moci. Vy jste zradili své voliče, vy jste zradili, vy jste žádný program ani neměli, vy jste nikdy nebojovali za zájmy České republiky, nikdy. Vy ani nevíte, co to je bojovat na evropské radě za zavřenými dveřmi, nikdy jste to neudělali. A váš program je stále stejný. Samozřejmě ta média nás zkouší, že nemáme program. Jasně, že ho máme, tak si to nastudujte, vážení novináři. Říkám to na mítincích, jasně jsme řekli: energie na prvním místě, že vykoupíme ČEZ za peníze ČEZu, ano. Dostupné bydlení jsme řekli, všichni to po nás opakovali, ne? My jsme byli první. Vnitřní bezpečnost, zdravotnictví. My jsme už byli ve vládě. Ať ODS napíše od revoluce na A čtyřku, co dobré udělala pro občany České republiky. No, já si nevzpomenu na nic. My jsme to sepsali, ta knížka se jmenuje Může za to Babiš a každý rezort tam skládá své účty.

Vy tady lžete, že jste měli nějaké krize, jaké jste měli? Covid? Proč lžete stále o covidu? Proč lžete v té kampani, že Adam Vojtěch něco udělal? My jsme ty lidi zachraňovali, kolik lidí zemřelo na covid za vás? Patnáct tisíc. (Předsedající: Prosím, nekřičte.) A nikdy bych to neřekl, nikdy bych to neřekl. Takže dno. My jsme zasedali 24/7, kolikrát i tři vlády za noc, abychom ochránili životy. A dělali jsme to, co nám říkali. Vždyť ten Prymula chodí stále na CNN Prima News, vždy je to expert, dělali jsme to podle něj. Vy nám nemůžete nic vyčítat, nic, jenom lžete.

Vy jste způsobili inflaci, vy jste místo toho, aby na Slovensku, když řekla vláda výrobcům elektřiny, nedáme vám windfall tax, nezdaníme vás, ale dáte nízkou cenu elektřiny, proto mají Slováci druhou nejnižší cenu elektřiny v Evropě. Vy jste nechali jenom vydělat výrobcům elektřiny a zbrojařům necháváte vydělávat. Ta vaše podvodná muniční iniciativa. No, doufám, že se to jednou vyšetří, ty skoupené všechny staré granáty z celého světa. Neskutečné. A o tom to je, o tom je ta vaše vláda. Jste tady nic pro ty lidi neudělali. A ta vláda, jak fungovala? No, fungovala tak, že Stanjura říká: nemám peníze na nic. Jurečka nám tady říká no, já nemám peníze na doplatek na příspěvek na péči. Nemá, on nemá 2,69 miliardy, ne? Co to je, tohle? Co to je?

Samozřejmě tahle vláda nemá žádného premiéra, protože to řídí Stanjura systémem, nejsou peníze. To je ten systém. Ostatní mají smůlu. Za nás to bylo úplně jinak, úplně jinak. Takže ano, vaše výhoda je, že stále ta vybrané média vám nadržují, stále ty různé dezinformace.

No, myslel jsem si, že Forum 24 je největší žumpa, ale ty dezinformace, které čteme na novinkách a v právu o Ukrajincích, jak vytrhané v kontextu. Co jsem řekl o těch Ukrajincích? Já jsem řekl, že samozřejmě Ukrajinci, kteří přišli k nám do začátku války a kteří tady u nás pracují, a samozřejmě i ti, kteří po skončení války tady zůstanou a budou pracovat a budou mít stejné povinnosti a závazky jako občané České republiky, tak s tím není problém. Ne, vy jste z toho zase vytvořili něco... Přitom žádná strana, žádné hnutí, žádný politik z pětikoalice, vy jste nepřispěli těm Ukrajincům, nic. Naše hnutí jim dalo 10 milionů, já osobně, my jsme je podporovali. A to, že jsem si dovolil říct, že jsou tady Ukrajinci, kteří zneužívají tu naši pomoc, kteří tady jezdí na esuvéčkách, bohatí, kteří, ano, mají tu výhodu. Vždyť to je pravda, my říkáme jenom to, co říkají lidi. A my samozřejmě pomáháme, pomáhali jsme. Moje nadace Agrofert pomáhala. Ne, ale vy to všechno překroutíte.

Proto, vážení spoluobčané, ten náš hlavní soupeř budou vybraná média, vybraná ani ne média, možná redaktoři, kteří fandí a kteří budou manipulovat, kteří budou strašit, že ten Babiš bude jak ten Fico a Orbán a tyhle nesmysly stále dokola. Jak směšné, jak směšné! Nás se ptají na program, jo? Tak my ho budeme mít. Minulé volby jsme ho měli 1. září, teďka budeme mít čtvrtého. A proč bychom měli prozrazovat do detailu? My máme stínovou vládu, každý čtvrtek pod vedením Karla Havlíčka zasedá naše vláda, máme experty, my máme lidi, kteří můžou nastoupit okamžitě do vlády, na rozdíl od této vlády, která tam má samozřejmě jenom politické nominanty, kteří nemají žádné kompetence v daném rezortu, nemají. Takže ano, pan premiér říká, že jde o všechno, ne? Tak to říká, o všechno. Mě hlavně baví ta Pazderková. Řekl: no řekněte toto, ale nedá mu mikrofon. Sednout, žlutá karta, super.

Přijďte na naši debatu, my si dáme jen inzerát a přijdou. Přijďte se podívat, tady mládež, můžete se ptát, na co chcete. Já se vás nebojím, klidně vám odpovím na všechno. A ty debaty? Vždyť co to je za divadlo? Co to je? Jde o všechno, vážení, ale Fialovi jde o všechno. Co by dělal, kdyby prohrál? No samozřejmě, že ho sundá jako předsedu ODS, to je úplně jasné, ne? On bojuje o všechno, my ne. Já určitě ne. My bojujeme za to, aby to, co my jsme tady udělali pro lidi, a nebylo toho málo a měli jsme tu smůlu, že byl dva roky covid, abychom znovu nastartovali tam, kam jsme směřovali.

Zadlužení, oni mluví o zadlužení. Kolik ministrů financí tady mělo přebytkové rozpočty? Kočárník, Babiš 62 miliard a Alenka taky. Kolik bylo zadlužení koncem roku 2019? 29 procent, ne? Oni kolik nadělali těch dluhů? 1190 miliard, a jenom manipulují, říkají, že snížili něco vůči HDP. No jasně, když to HDP roste, tak to je trojčlenka. (Řečník se dívá na balkon.) Nevím, jestli je tohle základka nebo střední škola. Jaká jste - základka, nebo střední?

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, diskutuje se pouze s poslanci, nikoliv s návštěvou na galerii.

Poslanec Andrej Babiš: Dobře, já přijdu za vámi potom, probereme to. Takže to je pátá, základka, trojčlenka. Když stoupá HDP, tak klesá ten parametr, ne? No takže o tom to je. Takže manipulace teďka tam manipulují stále - ta kampaň, prosím vás, my tu naši kampaň retro máme vyfutrovanou, my máme na to kuchařku, propočítávali jsme to, dávali jsme si na tom záležet, protože jsme věděli, že Právo a Novinky to budou analyzovat. My to máme super, všechno vám ukážeme, jak jsme k tomu přišli. A ta kampaň teďka SPOLU, co tam obviňují, ty sprosťárny, to je jako v pohodě? My, co říkáme, už si to zapamatujte konečně, jsou všechno data Českého statistického úřadu, Eurostatu a závěrečných účtů Ministerstva obrany. Ano, my to máme vyfutrované, my nelžeme. A když něco říkáme, co uděláme pro lidi, a vy se nás ptáte, vážení novináři, no škoda, že se to neptáte Fialy, odkud na to vezmeme, tak už jsme to opakovali stokrát. Tisíc miliard je šedá ekonomika, ne? Kolik to je? Experti říkají 10 procent tam je HDP, ano.

Kolik sliboval Fiala před volbami, že sníží provozní náklady? 100 miliard. Jaký je výsledek? Utratil 50 miliard navíc, 70 a stouplo to na 120. A kde jsou ty zakázky? Všimněte si, jak oni soutěží, že oni nesoutěží. I na MPSV jsme viděli tam nějakou podivnou zakázku. Nesoutěží, plýtvá se. Úřad vlády je narvaný zbytečnými lidmi, jejich kámoši.

Tak se nás ptejte, my vám odpovídáme a nedělejte z nás blbce. My za sebou něco máme a my jsme měli to Ministerstvo financí a dali jsme do pořádku ty veřejné finance. Ano, když jsem o tom mluvil, kde je ta daňová Kobra, kontrolní hlášení, EET? Zase někdo tam manipuloval, jaké bude. To bude jiné EET, ještě ho nemáme ani hotové, to bude bez účtenky, nebudete si nic muset kupovat, a přemýšlíme o tom, že budeme motivovat, protože většina našich podnikatelů jsou slušní. Co my jsme chtěli vždycky? My jsme chtěli vybírat daně a snižovat daně, pokud všichni zaměstnanci musí platit daně 4,5, milionu, tak proč by neměli platit všichni, když všichni potřebujeme armádu, policii, hasiče, dálnice, služby, všichni to potřebujeme, tak bychom měli asi všichni platit daně.

No a není to tak, jak říkal pan Fiala. Pan Fiala řekl Korantengovi, myslím v říjnu 2022: nebudeme navyšovat daně. Tečka. A teď říká, že to musel navýšit kvůli válce. Tak kdy začala válka? V únoru 22 bohužel. A teďka to říkám, protože stále lže, vždyť je to stále dokola. Já fakt nerozumím tomu, kdo tuhle partu ještě volí, nechápu to. Zradili voliče, zradili všechno, chodili jenom do Bruselu si pro notičky. Pamatujete si to předsednictví? Co tam předvedli? Co tam udělali? Slibovali, že nedovolí zákaz výroby a obchodu spalovacích motorů. Lhali. A teďka ty ET2. Proč se tomu nevymezí? Proč vlastně to neudělali?

My jsme teďka dělali analýzu, jestli to můžeme dát na Ústavní soud, ale naši odborníci řekli, že nemůžeme, jako podle vzoru Poláků. Proč? No jednak proto, že asi máme blbě nějaké zákony, možná Poláci mají zákony, že můžou přebít ty bruselské, nevím, já nejsem odborník, ale v každém případě, kdyby vláda k tomu udělala nějaké usnesení, tak jsme to mohli žalovat, tak jak to žalovali Poláci. To, že šílenci v Bruselu chtějí zničit nebo ničit náš další život navýšením pohonných hmot a navýšením emisí u nemovitostí, tak my budeme zásadně proti. Ale kdo se na to zeptá, pana premiéra? No nikdo, nikdo se ho nezeptá.

No, takže snad jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Mohl jsem teda číst tady tu korupci ODS, ale to by bylo tak na dva týdny, takže to asi nebudu dělat. A důležité je, aby lidi měli informace, protože dobře víte, když chodíme do televize, tedy já tam moc nechodím, tak často tam samozřejmě vystupují proti nám. My jsme mohli se k tomu vyjádřit a často bojovat i proti různým vytrženým věcem z kontextu a tak dále. Takže za mě všechno, pokud budete znovu opakovat, koalice, ty vaše nesmysly, že mám odstoupit a Čapí hnízdo a toto, no tak si to tu můžeme znovu zopakovat. Děkuju za pozornost. (Potlesk vlevo.)

