Závěr ze summitu NATO: 5 % HDP na obranu. Podpora Ukrajiny se počítá

„Spojenci se tváří v tvář hlubokým bezpečnostním hrozbám a výzvám, zejména dlouhodobé hrozbě ze strany Ruska pro euroatlantickou bezpečnost a přetrvávající hrozbě terorismu, zavazují investovat do roku 2035 ročně 5 % HDP do základních obranných požadavků,“ uvádí se v Haagském prohlášení. Členské státy budou předkládat roční plány, přičemž v roce 2029 proběhne komplexní přezkum dosaženého pokroku.

V deklaraci se zároveň opakuje zásadní princip NATO: „Znovu potvrzujeme náš neochvějný závazek ke kolektivní obraně, jak je zakotven v článku 5 Washingtonské smlouvy – že útok na jednoho je útokem na všechny.“

Podpora Ukrajině byla rovněž potvrzena, byť opatrně. Text konstatuje, že „její bezpečnost přispívá k naší“, a zároveň zmiňuje „dlouhodobou hrozbu, kterou Rusko představuje pro euroatlantickou bezpečnost“, bez explicitního odsouzení Kremlu.

Rutte: „Bez Trumpa by to nebylo možné“

Generální tajemník NATO Mark Rutte ve svém projevu silně akcentoval význam nového závazku a jeho přínos pro Evropu i pro transatlantickou jednotu.

„Spojenci se rovněž dohodnou na dalším zvýšení obranné výroby, aby naše ozbrojené síly měly vše, co potřebují. To znamená obrovské rozšíření naší obranné průmyslové základny na obou stranách Atlantiku. To je dobré pro naši bezpečnost, je to dobré pro naše ekonomiky a pro naše pracovní místa,“ uvedl Rutte, jak informuje agentura Reuters.

Zároveň se ostře vymezil vůči ruské agresi. „Všichni si přejeme, aby krveprolití skončilo. Vyzýváme Rusko, aby ukončilo svou agresi vůči Ukrajině,“ řekl Rutte.

V závěrečné části summitu pak Rutte osobně ocenil prezidenta USA Donalda Trumpa. „Prezidente Trumpe, milý Donalde, tuto změnu jste umožnil. Vaše vedení v této věci již od roku 2016 přineslo 1 bilion dolarů dodatečných výdajů ze strany evropských spojenců a dnešní rozhodnutí přinese další biliony na naši společnou obranu.“

A přidal ještě výraznější poctu: „Chci to tady říct, bez prezidenta Trumpa by se to nestalo. Víte, že Trump je pro nás důležitý? S 5 % se Evropané a Kanaďané vyrovnají svými výdaji na obranu se Spojenými státy. Takže nejde o to, aby američtí daňoví poplatníci platili více; jde o to, aby Evropané, Kanaďané platili více. A opět, k tomu by bez Trumpa nedošlo. Já to tady opravdu říkám a někteří lidé mě možná kritizují, ale když s nimi pak mluvím, tak všichni říkají, ano, máte pravdu,“ dodal Rutte, jak informuje deník The Guardian.

Trump: „Tohle je velká novinka“

Prezident USA Donald Trump, který na summitu vystoupil po boku Rutteho, nový závazek uvítal s nadšením. „Žádal jsem je, aby se výdaje zvýšily na 5 % již řadu let, a ony se zvyšují na 5 %. To je velký skok ze 2 % a mnoho lidí neplatilo ani ta 2 %, takže si myslím, že to bude skvělá novinka,“ řekl nadšeně.

Na otázku, zda USA stále ctí závazek podle článku 5 NATO, odpověděl stručně a jednoznačně: „Platí to pro nás po celou dobu.“

Obsah Haagského prohlášení NATO

V prvním bodě se všechny státy NATO opětovně přihlásily k respektování článku 5 NATO. „My, hlavy států a předsedové vlád Severoatlantické aliance, jsme se sešli v Haagu, abychom znovu potvrdili svůj závazek vůči NATO, nejsilnější Alianci v historii, a vůči transatlantickému poutu. Znovu potvrzujeme náš neochvějný závazek ke kolektivní obraně, jak je zakotven v článku 5 Washingtonské smlouvy – že útok na jednoho je útokem na všechny. Zůstáváme jednotní a neochvějní v našem odhodlání chránit miliardu našich občanů, bránit Alianci a chránit naši svobodu a demokracii,“ stojí v prohlášení NATO z Haagu.

Klíčovým bodem je zejména zvýšení obranných výdajů na 5 % HDP oproti aktuálně platným 2 % HDP. „Spojenci se tváří v tvář hlubokým bezpečnostním hrozbám a výzvám, zejména dlouhodobé hrozbě ze strany Ruska pro euroatlantickou bezpečnost a přetrvávající hrozbě terorismu, zavazují investovat do roku 2035 ročně 5 % HDP do základních obranných požadavků a výdajů souvisejících s obranou a bezpečností, aby zajistili naše individuální a kolektivní závazky v souladu s článkem 3 Washingtonské smlouvy,“ prohlašují státy NATO, že odstrašování a obrana jsou klíčem bezpečnosti.

V rámci 5 % HDP by mělo jít 3,5 % na obranné výdaje a 1,5 % na ochranu infrastruktury nebo investic do technologií a obranného průmyslu. „Spojenci se shodují, že pětiprocentní závazek bude zahrnovat dvě základní kategorie investic do obrany. Spojenci budou na základě dohodnuté definice obranných výdajů NATO do roku 2035 každoročně vyčleňovat nejméně 3,5 % HDP na pokrytí základních obranných požadavků a na splnění cílů NATO v oblasti schopností. Spojenci souhlasí s tím, že budou předkládat roční plány ukazující věrohodnou, postupnou cestu k dosažení tohoto cíle. A spojenci budou každoročně vynakládat až 1,5 % HDP mimo jiné na ochranu naší kritické infrastruktury, obranu našich sítí, zajištění naší civilní připravenosti a odolnosti, uvolnění inovací a posílení naší obranné průmyslové základny,“ píše se v rezoluci.

Do výše 5 % HDP by měly státy NATO své výdaje zvednout do roku 2035 s tím, že v roce 2029 bude plnění cíle přezkoumáno. „Trajektorie a rovnováha výdajů v rámci tohoto plánu budou v roce 2029 přezkoumány s ohledem na strategické prostředí a aktualizované cíle v oblasti schopností,“ pokračuje text rezoluce.

Do výdajů se bude počítat i pokračující podpora Ukrajiny. „Spojenci znovu potvrzují své trvalé svrchované závazky poskytovat podporu Ukrajině, jejíž bezpečnost přispívá k naší bezpečnosti, a za tímto účelem budou při výpočtu výdajů spojenců na obranu zahrnovat přímé příspěvky na obranu Ukrajiny a její obranný průmysl,“ uvádí se v prohlášení NATO z Haagu.

Státy NATO se nakonec dohodly, že příští summit NATO se uskuteční v roce 2026 v Turecku a poté v Albánii.

