Okamura (SPD): Včerejší demonstrace není nic jiného než majdanizace politiky v České republice

Včerejší demonstrace za odvolání Andreje Babiše a Miloše Zemana na Václavském náměstí v Praze se za souhlasu přítomných zúčastnil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard z ČSSD. Přitom České republice vládne koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM ?? Na pozvání iniciativy Milion chvilek demonstrují lidé za „pravdu a lásku“ proti Babišovi a Zemanovi. A na pódiu na minulé jejich demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze tam za potlesku zúčastněných občanů řeční poslanci ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Kalouskovy TOP09, kteří mají hlavní podíl na privatizačních zločinech, na současném stavu kolem exekucí, zdravotnictví či šíleně nízkých důchodech. Navíc právě ČSSD a KDU-ČSL jsou a byly s Babišem ve vládě a dosadili ho k moci. A na podiu je doplňuje ještě poslanec Pirátů - přitom díky hlasům Babišových poslanců mají Piráti i ODS pozice místopředsedů Sněmovny. A na nedávném pochodu za legalizaci drog v Praze pod záštitou pirátského primátora Hřiba policie potrestala více než 100 lidí v souvislosti s držením a distribucí drog včetně pervitinu a extáze. A do toho všeho mi jen za poslední dny přišlo od sluníčkářů zase několik rasistických a xenofobních výhružek včetně výhružek fyzickým násilím … Čert aby se v tom vyznal.

A nejlepší nakonec. Prý na těchto demonstracích zároveň nadávají na Okamuru a SPD - přitom já ani SPD jsme se nikdy nepodíleli na vládě, nikdy jsme nehlasovali ani pro důvěru této ani jiné vlády, nemáme tedy za sebou ani žádné privatizační zločiny ani rozkrádání veřejných peněz ani jiné kriminální kauzy ani účelové zákony. A navíc jako jediní prosazujeme referendum a přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich přímou hmotnou odpovědnost. A právě výše uvedené strany tomu brání. A přitom chtějí odvolávat Babiše a Zemana... To fakt nevymyslíš.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Včerejší demonstrace není nic jiného než majdanizace politiky v České republice. Lidé mají právo demonstrovat, to v žádném případě nebudu zpochybňovat. O vládě ale mají rozhodovat volby a vláda má pracovat v rámci ústavy. V rámci ústavy se také mění a jmenují ministři. Hnutí SPD koaliční vládu hnutí ANO nepodporovalo z důvodu účasti ČSSD ve vládě. Účast ČSSD v této vládě bude katastrofou pro její celkovou práci a premiér Babiš se fatálně mýlí v názoru, že se s bruselskou elitou nějak dohodne. Nedohodne! Bruselské elity to, co plně nekontrolují, ničí. Vláda s ČSSD dnes fakticky nefunguje, země se propadá do dluhů a růstu cen, neboť nejde lidem přidávat a zároveň zavírat oči před financováním politických neziskovek, inkluze, růstem nákladů na státní správu nebo vyplácením štědré podpory nepřizpůsobivým flákačům. Nejde sedět na dvou židlích a Andrej Babiš na nich chtěl tancovat.

Dnes politické neziskovky, které platí vláda, podporují majdan. Majdan pomáhá otevřeně propagovat Česká televize. Vše probíhá na pozadí úniku informací ze zprávy Evropské komise. Ano, zprávu je třeba analyzovat a pokud se ukáže, že někdo porušil naše zákony pro svůj prospěch, nechť naše orgány konají. To je v zájmu naší země.

Jaká je pozice hnutí SPD k dnešní situaci a demonstracím? Hnutí SPD nepřipustí zpochybnění voleb. Požadujeme, aby hnutí ANO provedlo rekonstrukci vlády na odborném základě, bez politických nominantů ČSSD. Účast na vládě stran takzvaného demokratického bloku je pro nás nepřijatelná. Ve sněmovně je dostatek hlasů pro takové řešení. Vláda v České republice musí být vytvořena na základě demokratické volby našich občanů a nikoliv převratu.

Psali jsme: Okamura: Takzvaní liberální demokraté rozdělují společnost a budí nenávist. SPD nešíří strach, jen odpovědně staví hráz před povodní Okamura (SPD): Probíhá permanentní pokus o státní převrat Okamura (SPD): Požadujeme zveřejnění auditní zprávy ke střetu zájmu premiéra Babiše Okamura: Sluníčkáři mlátí lidi! Tak začínal Hitler. Típnout neziskovky, stáhnout se z Afghánistánu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV