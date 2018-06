Okamura (SPD): Vedení KDU-ČSL se vykašlalo na demokratické hodnoty a slouží Bruselu

Šéf sudetských Němců Bernd Posselt, kterého otevřeně a dlouhodobě podporuje česká KDU-ČSL a také Kalouskova TOP09, se včera veřejně zastal kancléřky Angely Merkelové, která řekla, že pro poválečný odsun Němců z Československa "neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění". Výroky Angely Merkelové neodsoudili ani čeští Piráti, což se samozřejmě vzhledem k jejich dosavadním postojům dalo čekat. A já na to říkám znovu a na rovinu - tato revanšistická vyjádření jsou naprosté svinstvo vůči České republice. Sudetští Němci se masově podíleli na přípravě konečného řešení české otázky, které by znamenalo faktickou a biologickou likvidaci českého národa.

KDU-ČSL společně s Piráty a TOP09 chtějí v nás vlastencích opakovaně vyvolat pocit české viny za nacistické zločiny během druhé světové války. A nás členy a voliče SPD, bytostné demokraty a zastánce referenda, si dovolí sprostě a lživě nálepkovat jako fašisty či neonacisty, aby odvrátili pozornost od skutečných problémů. Tato zjevná politická kolaborace se přímo vysmívá historickým souvislostem. Je historickým faktem, že sudetští Němci byli jedni z autorů konečného řešení české otázky a pouze vítězství spojenců, zaplacené na našem území životy spojeneckých vojáků, především Rusů a Rumunů, nás uchránila od faktické biologické likvidace.

A je naprostou ironií, že politickou hru proti SPD neustále rozehrává KDU-ČSL a TOP09, jejíž členové v pozici představitelů vlády České republiky navštěvují srazy sudetoněmeckých organizací. Představitelé strany lidové mluví o Sudeťácích jako o „milých, drahých krajanech“. Dovolím si připomenout, že tito pro lidovce „milí krajané“ jsou organizací založenou nacisty a fašisty. Je nutné připomenout pány Rudolfa Lodgmana von Auen, zakladatele Sudetoněmeckého politického hnutí, pana Waltera Bechera, pana Siegfrieda Zoglmana. To nejsou produkty nálepkování. To jsou nacisté a fašisté kovaní hrůzou války a holocaustu. Tito lumpové a ideoví vrazi našeho národa jsou zakladatelé a bývalí mluvčí dnešních lidoveckých „milých krajanů“. Součástí „milých krajanů“ pana Hermana, Bělobrádka a Bartoška je i organizace Witikobund. Je personálně jasně propojena se Sudetským landsmanšaftem. Cituji ze zprávy českého Ministerstva vnitra z roku 2004: „Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech včetně takzvané holocaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení“.

My v SPD se jasně vymezujeme vůči nálepkování a manipulaci, která dnes na tato témata probíhá. Dnešní vedení KDU-ČSL se vykašlalo na demokratické hodnoty a slouží lidem v Bruselu, kteří ohrožují demokracii a svobodu. Lidovci kolaborují, podráží, škodí, když můžou a popírají hodnoty, o kterých falešně tvrdí, že je hájí. Dělají to pro vlastní moc, peníze a cizí zájmy. Nemají už žádný vlastní program pro Českou republiku a naše lidi. Jsou jako buben. Dělají hluk a uvnitř není nic. Tahle muzika už lidi otravuje. Pošlou je do politického pekla.

