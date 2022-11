Okamura (SPD): Velmi zrůdný, obludný model

reklama

Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou novelu takzvaného služebního zákona, kdy Fialova vládní pětikoalice si chce udělat nové politické trafiky za veřejné stovky milionů korun ročně pro představitele jejích politických stran. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 64% Ne 36% hlasovalo: 7394 lidí

SPD bude znovu hlasovat proti drahým politickým trafikám a korytům pro politiky vládní pětikoalice. Vládní pětikoalice Petra Fialy chce totiž zavést neomezený počet politických náměstků na ministerstvech. K tomu bych dodal, že náklad na takového náměstka je kolem 100 až 150 tisíc korun měsíčně co se týče platu, dále je tam auto s řidičem, dále je tam sekretariát a další podobný servis, takže v podstatě skutečně Fialova vláda teď v situaci, kdy lidé nemají na drahé energie a kdy Fialova vláda zcela selhala a nezajistila lidem levnější energie, tak si teď chtějí sami sobě dát desítky, možná stovky, politických míst, politických trafik, pro své politické exponenty, pro své politické kamarády, pro ty, kteří si třeba nemůžou vůbec najít ani na trhu práce zaměstnání, tak jim prostě dají z veřejných peněz drahou politickou trafiku, kterou tvrdě zaplatí všichni občané České republiky.

Samozřejmě SPD s tím zásadně nesouhlasí. A jak jsem říkal, my budeme hlasovat proti. A souhlasíme s tím, že i prezident republiky dal na tento zákon veto. Do teď byl počet politických náměstků na ministerstvech omezený na dva, zbytek byli takzvaní odborní náměstci. Takže Fialova vláda, Fialova vládní pětikoalice ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti, prosazuje tímto svým návrhem další silnou politizaci státní správy, snížení její odborné úrovně, zvýšení jejího korupčního potenciálu a zejména další masivní rozhazování peněz daňových poplatníků. Jak jsem říkal, tak návrh mimo jiné ruší právě ty pozice odborných náměstků.

No, a teď je potřeba si říct, jaký je kontext tohoto návrhu a proč to tady vládní koalice Petra Fialy takovýmto způsobem tlačí na úkor, na úkor peněz pro potřebné české občany a firmy. A proč vlastně za každou cenu Fialova vláda se chce přisát na ty vládní, prostě na ty veřejné penězovody za každou cenu a v podstatě tunelovat veřejné peníze na úkor českých potřebných lidí. No, ten tlak se teď zvýšil právě po komunálních volbách. Protože jak víme, tak v prvé řadě Piráti a hnutí STAN neuspělo v komunálních volbách. No a samozřejmě zvláště u Pirátů klesl počet uvolněných funkcí. Neboli pro občany stručně řečeno, přišli političtí straníci vládní pětikoalice, přišli o placené funkce ve státní správě. Takže teď je samozřejmě tlak na to, aby se mohli přisát na ty penězovody, protože například u Pirátů podle mých informací vzniká tlak, vzniká tlak i na předsedu Bartoše, protože samozřejmě je tam řada nespokojených straníků, kteří přišli o zaměstnání a nehodlají jako každý jiný občan pracovat někde za pár desítek tisíc. No a chtějí mít prostě platy přes sto tisíc, auta s řidičem, sekretariáty a chtějí prostě tyhlety veřejné funkce. No a samozřejmě ti, kteří také zaznamenali propad v těch komunálních volbách, je hnutí STAN, propad počtu zastupitelů přes třicet procent. Samozřejmě propad zaznamenala i TOP 09 a v podstatě všechny strany vládní pětikoalice mají propad v počtu zastupitelů. To znamená, teď vlastně jediné, co jste vymysleli, místo, aby si ti vaši straníci šli hledat práci na trh práce jako každý jiný občan, tak vytváříte nové pozice z veřejných peněz, lukrativní pozice, kterými mimochodem budete také „uplácet" ty svoje spolustraníky a uplácet si je vlastně za tu loajalitu, to vedení těch stran, aby vás dále volili i ve vašich stranách.

Což si myslím, že je opravdu velmi zrůdný model, je to prostě obludný model a to, že skutečně, a to chci zdůraznit, v tom vašem návrhu zákona vy skutečně si tady prosazujete a prohlasováváte si tady neomezený počet politických náměstků, to je potřeba znovu a znovu opakovat, protože to je prostě úplně neuvěřitelné. To znamená, ten počet politických náměstků na ministerstvech může být klidně deset, patnáct, dvacet. Vynásobme si to, protože průměrný plat náměstka s prémií, protože dostávají ještě ty prémie, běžně sto až sto padesát tisíc měsíčně, tak si to vynásobme, k tomu odvody, takže to máme dvě stě tisíc měsíčně, krát dvanáct měsíců, tak to máme dva a půl milionu. Dva a půl milionu ročně náklad na jednoho náměstka. Máte sedmnáct ministrů, to znamená, když už to jenom násobím, dva a půl milionu krát sedmnáct, kdyby měl každý jednoho politického náměstka. No, jenže on jich každý bude mít třeba pět, deset, možná i víc. No, tak to se skutečně - plus řidič, plus sekretariát - takže my se skutečně pohybujeme tímto návrhem zákona, který si Fialova vládní pětikoalice tady protlačuje, tak se pohybujeme ve stovkách milionů korun ročně.

Přitom rozpočet je kvůli vaší vládě zadlužený. To máte skoro 400 miliard, jste to dali do minusu v letošním roce. Na příští rok navrhujete rozpočtový deficit 295 miliard. Během vašeho čtyřletého vládnutí v tom vašem rozpočtovém výhledu je to 1,2 bilionu korun minus, které budou muset splácet všichni tady občané, ještě i jejich děti to budou muset splácet. A vy si prostě tady v takovéhle situaci, kdy lidé nemají ani na základní životní potřeby a firmy krachují, tak vy si tady dáváte lukrativní politická koryta z veřejných peněz pro vaše spolustraníky. Prostě to je úplně nepřijatelný návrh. To je úplně nepřijatelný návrh a já už nevím, jak to tady mámám vládní pětikoalici vysvětlit. Ale u vás je to, jako když hrách na zeď hází.

No a samozřejmě ona ta situace je ještě horší. Protože vy nejenom, že se sami chcete přisát na ty veřejné penězovody, chcete tam přisát ty vaše spolustraníky, ale vy zároveň chcete ještě potrestat občany, protože to, co tady říká ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, co říká tady v médiích a veřejnosti, tak mimochodem teď naposledy předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, je to ministr práce a sociálních věcí, to znamená, mluví jménem vlády, je to ministr vlády, mluví jménem vlády Petra Fialy, jménem celé vlády, tak říká, že vláda zvažuje, že zvýší věk odchodu do důchodu z 65 let na 68 let. To znamená, vy chcete lidem vzít peníze, vy chcete zvyšování věku odchodu do důchodu, neboli snižování té částky, která bude vyplácena občanům na důchodu. Logicky, tak když neodejde občan v 65 letech, už se na to těší, má odpracováno a teď půjde až v osmašedesáti, tak logicky je to vlastně snižování důchodu, jinými slovy pro toho občana.

Takže vy dále, vaše vláda navrhuje další omezení slev na dopravu, přičemž tedy je neuvěřitelný argument předsedy KDU-ČSL a ministra práce a sociálních věcí Jurečky, který v rozhovoru pro Novinky řekl, že má pocit, že jeho děti slevu na dopravu nepotřebují. No tak to je arogance tedy neuvěřitelná, protože on, který má statisíce měsíčně, a podle toho, co jsem četl v médiích, jeho manželka, na kterou převedl své zemědělské podnikání, tak ještě inkasuje milionové dotace z Evropské unie, takže oni, kteří disponují miliony, tak ještě arogantně řekne, že protože on nepotřebuje slevu na dopravu pro své děti, takže vlastně se to má zrušit všem. To je neuvěřitelné, co tady - tu aroganci, kterou předvádí v podstatě vládní pětikoalice Petra Fialy.

Takže vy na jednu stranu chcete vašim politickým spolustraníkům dát tyhlety trafiky za stamiliony korun, ale dále navrhujete například také zvyšování daní. Vy mluvíte o zvyšování daní pracujícím lidem. To znamená, proto, aby byly peníze pro ty vaše politické trafikanty, tak chcete plošně potrestat občany a zvýšit daně, snížit důchody, snížit slevy na jízdném, omezit podporu stavebního spoření. Vy prostě jedete zavádět dvojí standard zdravotní péče, jak jsme také zaslechli od pana ministra Válka, ministra zdravotnictví a vicepremiéra za TOP 09, to znamená, dvojí standard zdravotní péče, neboli horší péče pro chudé a lepší pro bohatší. To je také nepřijatelný návrh pro nás.

No a samozřejmě absolutním vrcholem bylo vystoupení předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Pekarové Adamové v Partii na Primě předevčírem, kdy poté, co byla paní předsedkyni Sněmovny Pekarové Adamové z TOP 09 odvysílána reportáž o 82leté seniorce, která celý život pracovala jako účetní, a nyní jí přišly zálohy 19 tisíc na energie a sama má důchod 13 tisíc, tak odpověď paní Pekarové Adamové, rada na dotaz moderátorky paní Tománkové, byla, že si 82letá zoufalá seniorka má jít zažádat o dávky a o revizi záloh! (Řečník zvyšuje hlas.) Osmdesátidvouletá paní! To je neskutečná arogance. Já se stydím za to, že je tady takováhle předsedkyně Sněmovny. Já prostě s vámi nechci mít vůbec nic společného, s takhle asociálním člověkem, který takhle mluví o lidech, kteří si odpracovali celý život. (Potlesk v levé části jednacího sálu.) To je nevídané, ta vaše arogance, opravdu. Také to má oprávněné ohlasy na sociálních sítích, když jsem to viděl. Tohleto vaše video s tím vaším vyjádřením si přehrály už miliony lidí. Ostatně jenom na mých sociálních sítích je to ve statisících, když jsem to viděl. Takže - a ty komentáře - měla byste si je přečíst, abyste se začala chovat normálně, paní předsedkyně. Ale to je ta vaše arogance, to je ta vaše vláda. To znamená, abych se vrátil k tomu, o čem já tady hovořím, takže místo abyste - takže vy posíláte 82letého člověka na dávky.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vy ještě doporučíte v televizi zoufalé paní, která je tam v zimě v jedné místnosti - běžte si pro dávky. Vy posíláte lidi, kteří celý život pracovali, paní, která tam ještě říkala, že je sama - pozor sama - a pracovala celý život, tak vy řeknete - běžte si žádat o dávky. To je hnus teda, to je šílený! To je šílený, to jsem v životě neviděl, takovouhle aroganci, takovouhle přehlíživost. Vy nemáte špetku empatie. To je opravdu otřesný, kdo tady zastupuje Českou republiku, kdo vůbec tady zastupuje Poslaneckou sněmovnu. Vy byste se měla stydět, paní předsedkyně a měla byste se omluvit veřejně za tyhlety vaše nehorázné výroky vůči lidem, kteří celý život pracovali!

***

Tak ta je dobrá, ta vaše vsuvka. Protože já si myslím, že kdo si toto poslechne... Já jsem myslel, že chcete vystoupit a že chcete uvést vaše slova na pravou míru.

***

Tak, vaším prostřednictvím paní předsedkyně, můžete se hned přihlásit s přednostním právem a asi pátá v pořadí, protože jsme čtyři, jestli jsem to poslal dobře. Můžete vystoupit a svá slova na tu pravou míru uvést. Takže já vím, že můžete. Ne, že nemůžete. Takže nevím, jestli teď neznáte jednací řád, nebo co tady vykládáte vaším prostřednictvím. S přednostním právem se můžete hned přihlásit a budete pátá v pořadí. Respektive já jsem ten první, takže jsou tři po mně, takže budete v pořadí. Takže to můžete uvést, je to jenom na vás. Tak tady nevykládejte, že nemůžete. Já to znám dobře, tyhlety věci. Takže krátce řečeno.

Ale vy nevystoupíte samozřejmě, abyste to uvedla na pravou míru, protože vás znám, jo. Takže jestli vystoupíte, tak budete jenom zase útočit na ostatní a budete zase jenom všechny osočovat, jaké je SPD špatné a jak jsem já špatný. To vy vždycky s oblibou říkáte. Na Primě jste řekla tuhle, že vláda tady není pro lidi a tak dále. To jsou ta vaše vyjádření, aby si lidi vzali dva svetry. Takže 82leté paní, to je ta vaše rada, jo. To jste tam zapomněla říct teď v neděli - vezměte si dva svetry. Toto by byla ta vaše rada vůči zoufalé paní, která nemá ani na ten otop, musí to tam nosit soused. Takovýchto příběhů je tady v České republice mnoho a mnoho. No, to jste tam ještě mohla říct vaším prostřednictvím, aby si vzala dva svetry. No hrůza, hrůza, místo abyste to vyřešili.

To znamená i z tohoto pohledu, jak už jsme říkali dneska i na tiskové konferenci, my hnedka následně, až skončí ten služební zákon a to, jak vy chcete, aby se tady cvičili ti ukrajinští vojáci za miliardu v České republice, tak začne nová schůze. My tam navrhneme mimořádný bod ohledně řešení energií, protože ta situace je opravdu neúnosná v České republice. Lidé už opravdu začínají být mimořádně - nebo už jsou už jsou, ale teď to eskaluje, teď začínají přicházet ještě ty další drahé zálohy dalším lidem a ta situace už začíná být úplně neúnosná. Nezačíná, ona už je neúnosná celý letošní rok. Ale teď už to začíná ještě více eskalovat, ta situace je neudržitelná.

Takže navrhneme mimořádný bod mimochodem ohledně těch energií. V případě, že nám ten mimořádný bod jako SPD neschválíte, tak se budeme snažit sesbírat podpisy pro mimořádnou schůzi, abychom tohle prostě projednali. Samozřejmě je plně na místě, že další fáze bude, že se pokusíme sesbírat zase podpisy pro vyvolání o nedůvěře vládě. Protože taková vláda, která není schopna vyřešit drahé energie a skutečně uvádí doslova už miliony občanů do neřešitelných situací, tak přece taková vláda musí podat demisi. Vy prostě musíte odejít, protože už je jasné, že nejste schopni těm občanům pomoct.

Já nestačím zírat, co tady předvádí třeba pan ministr průmyslu Síkela s panem premiérem Fialou. Oni už půl roku, tři čtvrtě roku, říkají, že čekají na nějaké unijní řešení. Unijní řešení nepřichází, ani nepřijde samozřejmě a jenom ztrácíme čas. A vy dál a dál uvrhujete prostě miliony lidí do energetické chudoby, do finanční chudoby. Na druhou stranu si tady sami sobě dáváte politické trafiky za stamiliony. To přece není normální.

Proto jsem chtěl říci, že hnutí SPD bude proti tomu, že si chcete zřídit neomezený počet politických náměstků. My s tím prostě nesouhlasíme, protože je potřeba tyhlety peníze dávat na slušné lidi a pomáhat prostě českým občanům a českým firmám, které jsou v obrovských problémech. Ti vaši političtí exponenti, které chcete upíchnout na tyhlety politické trafiky, vždyť si můžou jako každý občan jít hledat zaměstnání na trh práce. Děkuju za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

Psali jsme: Okamura (SPD): Kvůli Fialově vládě hrozí masivní propouštění Okamura (SPD): Jeden z mnoha otřesných současných příběhů. 13 tisíc důchod, 19 tisíc zálohy Okamura (SPD): Nedostatečná podpora podniků zásadně sníží konkurenceschopnost průmyslu Okamura (SPD): Funkce se nemají obsazovat na základě pohlaví či rasy a etnika

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama