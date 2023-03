Okamura (SPD): Vláda chce okrást cca 3 miliony příjemců důchodu, proto tu jsem

reklama

Vážené dámy a pánové. Jsme tady druhý den, kdy se Fialova vláda snaží okrást všechny důchodce v České republice, tedy všechny příjemce invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodů o zákonem danou valorizaci. No a hnutí SPD jasně slíbilo a jasně deklarovalo, že budeme ze všech sil bránit přijetí tohoto vládního návrhu zákona, kterým chce Fialova vládní koalice, tedy Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL, a TOP 09 okrást o slíbené peníze důchodce. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí.

Důchodci, všichni příjemci důchodů, měli v průměru dostat od června o cca 1700 Kč v průměru více, a Fialova vláda se rozhodla je okrást v průměru o 1000 Kč a chce jim tyto peníze upřít. A jak jsme teď byli svědky, tak jste si natvrdo, protiústavně a v rozporu s jednacím řádem sněmovny, v rozporu se zákonem o jednacím řádu sněmovny, tak jsem si teď před chvílí prohlasovali, že to bude ještě navíc probíhat v takzvané legislativní nouzi přes velký odpor SPD. A protože vy už na to tak pospícháte, vy už tak pospícháte na to, abyste mohli ty důchodce okrást a abyste dali další desítky miliard na Ukrajince, abyste dali desítky miliard solárním baronům, abyste mohli kupovat nejdražší americké zbraně. Prostě hodili jste úplně všechny příjemce důchodů přes palubu. Tak já samozřejmě to nenechám jen tak a budu dál ze všech sil tady bránit ve sněmovně těch téměř 3 miliony příjemců důchodů v České republice. A budu bránit tomu, i kdybych tady měl zůstat sám úplně osamocený, tak budu do poslední kapky krve, do posledního dechu bránit těch téměř 3 miliony příjemců důchodů a jejich rodiny proti tomu, abyste je okradli. A to ještě tady jenom zdůrazním, že vy jste si dokonce - vy si půjčujete dokonce v zahraničí na to, abyste mohli posílat peníze třeba na Ukrajinu, posílat peníze na nějaké vaše zhoubné projekty, jako že chcete zavádět cenzuru v České republice názorovou, a tak dále. Takže já vám tady dneska znovu budu muset vysvětlit, znovu a znovu vám budu vysvětlovat, že příjemci důchodů jsou pro SPD jednou z klíčových skupin občanů, my si vážíme všech příjemců důchodů v České republice, je jich téměř 3 miliony. My pevně, SPD stojí na straně všech slušných občanů České republiky, které vaše Fialova vláda hází přes palubu.

Tady bych připomněl to vystoupení Pirátů. Před chvílí tady vystoupil pan předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který ještě si přihřál polévku s tím, že chce hodit, Piráti že hází všechny příjemce důchodů přes palubu, a my s tím prostě nesouhlasíme. My naopak chceme, aby důchodci své peníze dostali. No, a teď jsme tady v bodu, kdy se mám vyjádřit k pořadu schůze. Takže já samozřejmě jdu od začátku k věci. Na úvod vám chci říct, že SPD prostě nesouhlasí s tím, abychom tady jednali o tomto bodu pořadu schůze. My vůbec nechápeme, proč to tady vládní koalice za každou cenu navrhuje, že chcete okrást všechny příjemce důchodů.

Nejvíce vehementně, jak jsem si všiml, proti tomu dneska bojoval předseda poslaneckého klubu STAN, pan Cogan z Nové Paky. Tento poslanec, pan Cogan z Nové Paky za hnutí STAN, je to potřeba tady říct veřejně, ten se tady dneska nejvíce aktivně stavěl proti všem příjemcům důchodů. Jo, já jsem myslel, že už po roce jsem teď neslyšel jméno pana Cogana, ale teď víme, že hnutí STAN se dnes stalo tím lídrem toho, že jste proti všem příjemcům důchodů. Tady pan Josef Cogan, poslanec z Nové Paky, převzal tu štafetu za vládní koalici. Že chcete ukrást téměř třem milionům našich občanů, chcete jim ukrást jejich slíbené peníze.

No, ale tak, abych byl spravedlivý, vystupovali tady i pan Výborný z KDU-ČSL, lidovci, když jsem to dneska sledoval, to jsou taky ti, kteří tady absolutně ze všech sil vystupují proto, aby byli důchodci okradeni. Takže lidovci, STAN je to, také ODS a o Pirátech už jsem hovořil, a TOP 09 - paní Pekarová Adamová. Tak tady víme, ta dokonce doporučovala, aby si důchodci v 68 letech prý našli jinou práci. To je úplně neuvěřitelná arogance. Když to vezmeme, tak ono je to ve finále prašť jako uhoď. A já, abych šel samozřejmě k věci, proto hned v úvodu svého vystoupení hovořím k pořadu schůze. Já prostě, my prostě SPD, nesouhlasíme s tímto pořadem schůze, nepodpoříme tento pořad schůze, a teď samozřejmě budu podrobně vysvětlovat, proč to nepodpoříme.

Jde o zákeřný útok na lidi, kteří desítky let poctivě pracovali pro český stát, odváděli daně a povinné pojištění. Jde o útok ze strany vládní pětikoalice na invalidy, na ovdovělé občany a na sirotky. S tím se my v SPD nikdy nesmíříme. Postup vlády je dle našeho názoru i dle názoru mnoha právních expertů v rozporu s ústavou České republiky, a to z toho důvodu, že nejenže chcete tento vládní návrh zkrátit ve zkráceném jednání a ve stavu legislativní nouze, který je vyhrazen pouze pro mimořádné situace typu rozsáhlých přírodních katastrof, epidemií či ohrožení bezpečnosti země, potažmo z důvodu hrozících hospodářských škod. Ale to tady přece neplatí, protože vy sami jste, vaše vláda ty hospodářské škody způsobila. A teď to berete jako argument, kterým chcete okrást důchodce o jejich peníze. Takže to prostě ne. Řešením by byl odchod vaší vlády, která způsobila ty hospodářské škody, a nikoliv, že okradete důchodce o peníze.

Znovu zdůrazňuju. Slovo důchodce se často zaměňuje za to, že se jedná pouze o příjemce starobních důchodů. Ale znovu a znovu zopakuju, že vy tímto návrhem zákona vládní koalice, vy okrádáte, vy okradete všechny příjemce důchodů, to znamená, okrádáte i invalidní spoluobčany, kteří se narodili nebo během jejich života vzniklo nějaké zdravotní postižení, a okrádáte dokonce i ty sirotky, vdovy a vdovce. To znamená, vy okrádáte těmi penězi, kdy od června chcete snížit tu zákonem danou valorizaci, od června vlastně na nekonečnou dobu chcete snížit v podstatě tu zákonnou zákonem danou valorizaci, tak vy jste zasáhli úplně ty nejvíc potřebné občany. No a samozřejmě my s tímto nesouhlasíme.

Tady bych rád zdůraznil, že už 10. února 2023 Český statistický úřad vyhlásil tu inflaci, na základě které automaticky měly být valorizovány důchody všem českým občanům. Ale vy jste retroaktivně 15. února 2023 rozhodli o tom, že navrhnete zákon, kterým zpětně, retroaktivně o ty důchody, o tu zákonem danou valorizaci, takže vy změníte účelově ten zákon zpětně tak, abyste o tyto peníze ty důchodce připravili.

Oproti tomu samozřejmě, jak jsem říkal, jste si tady zřídili nový úřad za miliardu korun, neomezený počet náměstků, abyste prostě upíchli vaše spolustraníky vládní a politické trafikanty, takže vy sosáte, vy prostě ždímete ty veřejné peníze, jak to jde. Vy jdete úplně, úplně jdete na tu hranu, abyste podojili ten státní rozpočet neboli peníze občanů ve váš prospěch a abyste o ty peníze okradli naše občany, a to navíc ještě naše nejpotřebnější občany, kteří to ale platí, kteří to ale zaplatili, kteří ze svých daní, z těchto daní je právě financován státní rozpočet, který vy tímto způsobem rozkrádáte ve váš prospěch.

No, samozřejmě mě se dneska média ptala, prý že Fialova vláda argumentuje tím, že nemáte prý 19 miliard korun na tu valorizaci důchodů. No je to lež. Taky jsem to hnedka vyvrátil a už to bylo hnedka jasné. Protože jenom na Ukrajinu jste dali přes 50 miliard korun a teď říkáte, že nemáte 19 miliard pro naše občany? Jenom solárním baronům vyplácíte přes 30 miliard, přitom kvůli vaší vládě máme drahé energie, přestože jsme exportérem levně vyrobené energie, elektřiny v České republice. Vy jste dali tak vysoké cenové stropy, že máme v podstatě jedny z nejdražších energií vůbec v Evropě. Ten uplynulý rok ano, měli jsme dokonce i nejdražší energie v Evropě kvůli vaší vládě.

Takže vy prostě dojíte, úplně dojíte ty občany úplně neskutečným stylem, abyste mohli přerozdělovat bůhvíkam. Místo abyste zrekonstruovali, zmodernizovali Gripeny, tak už se ministryně války Jana Černochová z ODS úplně třese na to, aby koupila nejdražší americké stíhačky F-35 za 100 miliard. A to je jenom nákup. Pak ta údržba ještě v desítkách miliard. Přestože na to nemá český rozpočet peníze, přestože lidé, už miliony lidí jsou v podstatě v uvozovkách na dlažbě.

Takže to je pro nás úplně nepřijatelné. Samozřejmě tady bych ještě poznamenal, že kvůli tomu, že neřešíte drahotu a že Česká republika má dražší potraviny než například v Polsku, Německu a tak dále, tak vy jste vybrali, právě na té drahotě jste vybrali i díky vyššímu tím pádem výběru DPH, tak jste vybrali o 137 miliard korun více. A místo abyste je přerozdělili občanům, tak vy ty peníze dáváte na všechny možné hlouposti a na zbytné výdaje, ale ještě chcete okrást ty důchodce.

To znamená pro nás je to prostě absolutně nepřijatelné i z dalších hledisek, protože, jak například v současné době již téměř 1 milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. A podle studie projektu Neviditelní až 889 tisíc českých občanů patří mezi takzvané neviditelné seniory, tedy mezi osoby, které dlouhodobě nezvládají hradit své živobytí, ale současně propadávají systémem státní sociální pomoci. Hlavně kvůli jeho složitosti, obtížné dostupnosti a neinformovanosti ze strany úřadů.

A tady samozřejmě za to může zcela neschopný a nekompetentní ministr práce a sociálních věcí, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který tady otevřeně prosazuje, jde otevřeně proti důchodcům, a prosazuje tady... Právě ti lidovci, ti to prosazují také jako tady jedni z nejaktivnější, o tom už jsme hovořil, abyste připravili seniory o jejich peníze a všechny příjemce důchodů. My se prostě za SPD nesmíříme s tím a nesmíříme se s tím nikdy, aby senioři po celoživotní poctivé práci živořili v nedůstojných podmínkách a dluzích a nebo aby podstupovali ponižující procedury žádostí o sociální dávky.

My naopak jako SPD v případě seniorů v prvé řadě prosazujeme přijetí zákona, a my už jsme ho podali za SPD, je to zákon SPD, o minimálním důchodu ve výši aktuální minimální mzdy pro všechny, kdo splnili zákonné podmínky věku a doby důchodového pojištění. A od té částky zásluhově. A rovněž chceme nastavení spravedlivé valorizace důchodů, která by nediskriminovala nízkopříjmové seniory. Poslanci Fialovy vládní pětikoalice nám ale tyto naše návrhy opakovaně blokují s tím, že je odmítají projednat. Takže samozřejmě tady je to ten střet SPD, opoziční SPD, a vládní pětikoalice Petra Fialy, která chce okrást důchodce. A hodili jste je přes palubu, všechny příjemce důchodů. A naopak SPD bojuje tady za slušné občany.

To znamená, to jsou ty důvody, na úvod tady jmenuji ty hlavní důvody, proč SPD prostě tady prosazuje... My tady všemi možnými, ze všech sil, všemi možnými zákonnými prostředky v souladu s jednacím řádem budeme bránit slušné občany.

No. Když jsem po svém včerejším více než sedmihodinovém vystoupení přečetl potom reakce vládních poslanců, vesměs těch anonymních, takže bohužel jsem zapomněl jména, protože jsem jejich jména slyšel poprvé, protože se neprojevili dosud. A byl tam nějaký poslanec Letocha. To jméno jsem slyšel poprvé, za hnutí STAN, který nejaktivněji tam mě napadal, že prý hájím důchodce, aby nebyli okradeni, a on naopak, ten poslanec Letocha ze STAN je pro to, aby důchodci byli okradeni, aby je připravil o peníze. Je to hnutí STAN.

Takže to jsem si zapamatoval, že je tam jakýsi pan Letocha, nějaký poslanec. Tady horoval velmi aktivně za to, aby všichni důchodci byli připraveni o peníze. Pak tam byl ještě ten jeden poslanec za STAN a jeho jméno si pořád nemůžu zapamatovat. To je ten z toho Mnichova Hradiště za STAN. Teď nevím, jak se jmenuje, protože on se tady projevil předtím jenom jednou, kdy opět napadal mě za to, že hájím slušné občany, aby je Fialova vláda neokrádala o peníze. A on je o ty peníze chce okrást. Takže, teď jsem zapomněl jeho jméno bohužel, možná si vzpomenu, protože to jsou takoví ti poslanci, kteří tady přímo otevřeně... Hnutí STAN. To je takový ten mafiánský projekt. To my tady vidíme. Už máte dořešený Dozimetr? Už jsou puštění z vazby ti vaši spolustraníci? Jak to vlastně dopadlo s tím rozkrádáním peněz v pražském dopravním podniku? To jsme tady od vás ještě neslyšeli. Takže to by bylo možná dobré ještě říci.

Ale co si pamatuji u toho poslance Letochy, tak psal na internetu, že prý potřebuje pytlík na zvracení, když slyší můj projev, kde hájím to, abyste neokrádali ty důchodce. A jemu se chce zvracet, když hájím důchodce a příjemce důchodů. Jo? Protože on chce, aby byli okradeni důchodci, tenhleten poslanec Letocha z hnutí STAN. Takže to je potřeba si zdůraznit, o čem se tady psalo, jakým způsobem přistupují k věci, k těm téměř 3 milionům občanům poslanci hnutí STAN. Tady se vyjadřoval aktivně pan Cogan, že je pro okradení důchodců, tady pan Letocha, bohužel si nemůžu vzpomenout na to jméno jedno. Vím, že je to ten poslanec z toho Mnichova Hradiště, ale tak třeba si na to vzpomenu. Ten tady taky takhle aktivně byl pro to okradení důchodců. Ale ten má na mě pifku, jsem si všimnul, protože nemá jiné téma než útočit na SPD, takže pořád Okamura Okamura, ale pozitivní návrh tam jakýkoli chybí, takže to jsou taková ta přísloví - psi štěkají a karavana jede dál. Pochopitelně SPD je tou karavanou.

Takže na to jsem zvyklý. Jo. Vždycky takový někdo anonymní něco tady vykřikuje, ale ani vlastně nevím, kdo to byl přesně. Takže to takhle je.

Ale pojďme zpátky k věci, protože dneska je ta situace taková, že již milion českých občanů žije pod hranicí chudoby. Jejich počet výrazně vzrostl za působení současné vlády. Pokles reálných mezd je v České republice nejvýraznější ze všech členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Jo už vím, kdo to byl. Poslanec Lochman se jmenuje. Poslanec Lochman z hnutí STAN. To je ten, který taky na mne teďka útočil po mém včerejším vystoupení, kdy jsem tady 7 hodin hájil práva příjemců důchodů. No a ten poslanec Lochman. Ten taky. Letocha, Lochman se jmenoval, a Cogan. Všechno hnutí STAN.

A to jsem si zapamatoval po včerejšku, že to jsou tři jména, která nejvíce teď bojovala aktuálně včera večer za to, aby byli důchodci okradeni. Jo. Takže to je hnutí STAN. Takže teď jsem si vzpomněl jméno. Poslanec Letocha je proti 3 milionům příjemců důchodů. Lochman a poslanec Cogan. Ti tady byli nejvíc pro to.

A ještě poslanec Výborný z KDU-ČSL. No samozřejmě i další, třeba někteří se k raději chytře k tomu nehlásí. Ale vládní poslanců je 108 a všichni jsou na jedné lodi. Před chvílí jsme to viděli, jak jste si prohlasovali ten stav legislativní nouze, nebo-li abyste mohli ty důchodce okrást co nejrychleji, co nejrychleji, aby to prošlo. My jsme byli proti, my s tím nesouhlasíme, takže toto jsem si všiml po tom včerejším večeru, kdo ještě byl takový nejaktivnější z té vládní strany, z těch vládních stran, a pan poslanec Michálek z Pirátů, o tom už jsem mluvil, tady horovali nejvíc za to, abyste ty důchodce už okradli co nejvíce a co nejdříve, a co nejvíce zároveň. Takže ale my s tím prostě nesouhlasíme.

Tak teď pojďme k tomu, o čem tady dnes budu hovořit. Protože znovu říkám, my budeme ze všech sil, SPD, bojovat, a také jsme to avizovali, za práva našich důchodců. Já jsem myslel, že po včerejším mém vystoupení, že to bude trošku jasnější některým vládním poslancům a ministrům, že prostě není možné, abyste tímto způsobem připravili důchodce o peníze. Takže já jsem si k ruce vzal další podklady, uvidím, jakým způsobem to tady postupně rozeberu. V tuto chvíli tady mám nějakých 200 stran a já si myslím, že to s mým výkladem musí být po včerejšku trošku obsáhlejší. Myslím, že bychom si měli skutečně říci, jaký je stav a jaká je situace kolem sociálního zabezpečení důchodců v České republice.

Mne zaujala jedna bakalářská práce, je to ze Západočeské univerzity, předkládá to jakýsi pan Tomáš Petružálek, vedoucí bakalářské práce je Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová. Myslím, že to je jedna z těch prací, kde - ať s ní budeme souhlasit nebo ne, kde je potřeba si připomenout, vládním poslancům tedy připomenout, jaká je ta situace.

Z důvodu stárnutí obyvatel a zvyšování výdajů na sociální zabezpečení je v posledních letech důchodový systém ČR výrazně probírán politiky, médii i širokou veřejností. No ještě bych tady poznamenal, že já se samozřejmě hlásím k tomu, že obstruujeme tento zákon a že se snažíme vám do toho hodit vidle tak, aby to okradení důchodců vám neprošlo. Samozřejmě, že to tak je. Obstrukce jsou v souladu s demokratickými principy tady ve Sněmovně, které vy tady porušujete a jsou legitimní součástí jednacího řádu Poslanecké sněmovny a je to plně v souladu s jednacím řádem Sněmovny. No, a vy si to tady ohýbáte podle svého. Ale tak to prostě je. Proto já znovu říkám, já se k tomu otevřeně hlásím, že poslanecký klub SPD se snaží zdržovat tento zákon takovým stylem, aby pokud možno nebyl vůbec přijat a aby důchodci od června dostali ty slíbené peníze, s kterými všichni počítali, že je dostanou a vy jim je chcete teď vzít.

Takže zvyšování výdajů na sociální zabezpečení důchodců je zároveň i tou největší položkou státního rozpočtu. Ale to není nic negativního, to tak je. Samozřejmě občané právo na to, když mají odpracováno, nebo když splní zákonné podmínky, když mluvím o invalidních, vdovských a sirotčích důchodech, tak aby prostě počítali s tím, že stát jim potom dá ty důchody. To je v pořádku a je to tak. Politici často hovoří o nutnosti reformy sociálního pojištění a důchodového systému a v minulosti samozřejmě byly i různé pokusy, byla tady diskuse o tom, aby k reformě důchodového systému došlo, ale jak Babišova vláda, tak vláda Petra Fialy žádnou reformu neprovedla. Jenom o tom mluvili.

V ČR nyní pobírá jakýkoliv typ důchodů asi 3,5 milionu důchodců, z čehož nejvíce tvoří lidé ve starobních důchodech s celkovým počtem asi 2,4 milionu důchodců. Společně se stárnutím obyvatelstva, je nutné zabezpečit příjmy resp. státní rozpočet tak, aby bylo možné samozřejmě ty důstojné důchody vyplácet. A zatím tady důstojné důchody nejsou, hlavně ty nízké, takže za ty důchody osm, deset, dvanáct tisíc se nedá vyžít. Ale Fialova vláda to podporuje. Fialova vláda podporuje, aby tady lidi živořili a aby prostě neměli důstojné životy. A SPD je proti. My s tím prostě nesouhlasíme, my chceme, aby lidé měli důstojné důchody.

Tady ta bakalářská práce, ze které budu dnes čerpat informace a budu je tady přenášet na půdu Poslanecké sněmovny, si klade za cíl v první části analyzovat právo sociálního zabezpečení a důchodový systém České republiky. Autor zde vysvětluje základní pojmy práva sociálního zabezpečení, její stručnou historii a současnou úpravu důchodového systému. Čtenáři má pomoci právě to vysvětlení těch základních pojmů, zorientovat se ve složité úpravě, kterou se nyní důchodový systém řídí.

No a v druhé části je popsán proces přiznání důchodu. Proces začíná žádostí na Českou správu sociálního zabezpečení, v případě, že žadatel podá kasační stížnost proti rozhodnutí může skončit až u Nejvyššího správního soudu.

No a autor poslední část jeho bakalářské práce věnoval popisu slovenského důchodového systému, který prošel v roce 2005 reformou a následně jej porovnal s důchodovým systémem v České republice.

Takže pojďme na ten úvod toho práva sociálního zabezpečení. Právo sociálního zabezpečení. Pojem sociální zabezpečení je převzat nejspíše z ruského jazyka a objevil se teprve ve 20. století. Pojmu předcházelo označení chudinská péče, nejdříve se totiž péči o chudé věnovaly soukromé iniciativy (např. církve a obce), a až s vývojem času se péčí o chudé začal zabývat stát.

Sociální politiku státu lze definovat jako soustavné a cílevědomé úsilí o změnu nebo o udržení a fungování svého sociálního systému. V poslední době se v mezinárodním právu objevuje cíl zajistit vhodné podmínky pro rozvoj všech jednotlivců. Teorie sociálního státu měla na vývoj práva, práva sociálního státu (?) zabezpečení a jeho následnou právní úpravu velký vliv. Teorie je realizována pomocí sociálního a zdravotního pojištění, následnými státními podporami a pomocí občanům. Pomoc nemusí být jenom finanční, ale i věcná a služební. V roce 1948 byl na základě modelu národního pojištění formulovaném Williamem Beveridgem v Československu přijat zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, díky kterému se sociální stát začal formovat i na našem území.

Právem sociálního zabezpečení označujeme soubor hmotně právních i procesně právních norem, které upravují jednotlivé systémy sociálního zabezpečení. Jedná se o právní předpisy regulující hmotné zajištění a služby, které stát zabezpečuje nebo poskytuje potřebným osobám, např. z důvodu vyššího věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo nezaměstnanosti.

Právo sociálního zabezpečení řadíme do práva veřejného. Stát ukládá povinnost soukromým subjektům odvádět část svých zisků na sociální a zdravotní pojištění a v případě jejich neplnění ukládá sankce. Stát má tedy silnější postavení. Dalším znakem veřejného práva je výkon orgány veřejnými, hlavně pak správními. Do práva sociálního zabezpečení zasahují i orgány územní samosprávy. V právu sociálního zabezpečení však nalezneme i prvky soukromého práva. Jedná se například o smlouvu o poskytování sociální služby, která je ale také regulovaná veřejným právem, například poskytovatel musí strpět kontrolu kvality svých služeb. Orgány sociálního zabezpečení v České republice jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo obrany.

Jenom já pořád budu pravidelně dávat takovou vsuvku, pořád stejnou dokola, a to i pro ty občany, kteří se podívají až průběžně na moje vystoupení, tak aby věděli, že tady bráním ze všech sil a protahuji a bráním tím svým dlouhým vystoupením tomu, aby vláda okradla více než 3 miliony příjemců důchodů, z toho necelé 3 miliony jsou starobní důchodci, pak jsou tam invalidní, vdovští i sirotci, tak já se ze všech sil snažím bránit jménem SPD tomu, aby Fialova vláda okradla tyto příjemce důchodů o tu slíbenou valorizaci. Tuto vsuvku budu dávat pravidelně, aby to bylo jasné, proč tady jsem, proč se snažím na maximum, stejně jako vždy, bojovat za slušné občany.

Tak. A už zase vidím, jak poslanci vládní koalice se mi budou vysmívat. Budou se mi smát za to, že tady bráním více než 3 miliony občanů. Jako se mi vysmívali a hrubě a sprostě se do mě naváželi poslanci hnutí STAN. Letocha, Lochman, pak dneska jsem si všiml i poslanec Cogan, také bojoval aktivně za okradení důchodců, ještě aktivně, a tady také pan Michálek z Pirátů, pan Výborný z KDU-ČSL, tady dneska nejaktivněji a včera večer tady bojovali za to, aby důchodci byli co nejrychleji okradeni. A je to ale celá pětikoalice, tak to je. Takže já samozřejmě tyto poslance jsem si zapamatoval, protože oni jmenovali mě na sociálních sítích explicitně včera večer, tak samozřejmě já je budu pojmenovávat teď už neustále a nejlépe do konce volebního období, aby si to všichni zapamatovali, kdo se jak chová. Takže kdo jmenuje mě, tak já budu jmenovat jeho, a já myslím, že je to fifty fifty, a je to zcela v pořádku. A bude to tak i do budoucna.

Podívejme se na vývoj práva sociálního zabezpečení. (Z pravé části někdo reaguje z lavice.) Nemám s tím problém, já s tím problém nemám. Vývoj práva sociálního zabezpečení. Historie práva sociálního zabezpečení je velice stará a bohatá. Jo, ještě mě jmenoval pan ministr Válek, ale to bylo takové poměrně úsměvné šťouchnutí, takže pana ministra Válka vynechám, protože to bylo takové spíš šťouchnutí. Také prosazuje, aby důchodci byli okradeni, ale bylo to takové šťouchnutí, takže to nemá smysl, nebylo to nic speciálně zlého, osobního. Ale tady u těch poslanců STAN, tam to bylo opravdu zcela jasné, jakým způsobem oni hovoří o nás, kteří bojujeme za to, za příjemce důchodů v České republice.

Takže jenom jsem chtěl říct, že umím odlišit to, když je to osobní útok a umím odlišit to, když je to politický šťouchanec. Pojďme k tomu vývoji práva sociálního zabezpečení. Historie práva sociálního zabezpečení je velice stará a bohatá. Její základy můžeme vidět už v kmenových společenstvích. Zde silní jedinci zajišťovali ochranu o staré a nemocné členy kmenu, namísto jejich vyhnání a nechání na pospas okolí. Právo sociálního zabezpečení můžeme spatřovat i v otrokářských státech, zejména pak v římské společnosti. Císař zde nařídil bohatým občanům rozdávat svým otrokům chléb, což vedlo alespoň k základnímu sociálnímu zabezpečení a jistotě jídla pro otroky. V českých zemích právo sociálního zabezpečení můžeme ve středověku sledovat u žebráků. Žebrat totiž mohli pouze práceneschopní jedinci, kterým to přiznával patent z roku 1661. O nemocné pečovala hlavně církev.

V roce 1868 bylo však všem obcím nařízeno, že pečovat u chudé, kterým bylo přiznáno domovské právo, od tehdy musely obce žebrákům poskytovat ubytování a stravu. Hlavním milníkem ve vývoji práva sociálního zabezpečení, který vedl k vývoji sociálního pojištění tak, jak ho známe dnes, je rok 1883. V tomto roce v Německu nařídil Otto von Bismarck povinné nemocenské pojištění. Poté následovalo úrazové pojištění a v roce 1889 starobní a invalidní pojištění. Po 1. světové válce, v tehdejší Československé republice, byl vydán zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Nemocenské pojištění prováděly nemocenské pojišťovny, pojištění invalidní a starobní zajišťovala Ústřední sociální pojišťovna. Z pojištění se poskytovaly dávky v případě nemoci, mateřství, invalidity, stáří, ovdovění a osiření.

Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu věc. Před chvílí jsem vystupovat v televizi Prima v přímém přenosu a paní redaktorka se mě zeptala argumentem Fialovy vládní pětikoalice, že prý den jednání Sněmovny stojí 5 milionů korun. A že prý to, že Okamura bojuje za to, abyste neokradli důchodce o 19 miliard, tak Fialova vládní koalice, to je vždycky tady argument Pirátů, ale nevím, je to asi celé vládní pětikoalice, tak vy dáváte na misku vah to, že já tady bojuji jménem SPD za to, abyste neokradli více než 3 miliony důchodců a chcete jim vzít 19 miliard, a v příštím roce dokonce mluvíte o 50 miliardách. Tak vy, vaši poslanci to dávají jako že prý Okamura... že se tomu snažím zabránit, tomu okradení důchodců, že prý Sněmovna stojí 5 milionů denně. Takže vy dáváte na misku vah životy více než 3 milionů příjemců všech typů důchodů a 19 miliard, o které je chcete okrást v letošním roce, vy to dáváte na misku vah s tím, že den Sněmovny stojí 5 milionů korun? Protože chcete jít domů? Že chcete spát doma? Protože je chcete okrást a vzít to šmahem? No to je neskutečný, jakou argumentaci předvádí poslanci Fialovy vládní pětikoalice. No to je opravdu... jestli je něco na blití, tak je to tohleto. Protože ty životy lidí, kteří si nemohou sami pomoci, to prostě má přece úplně jinou hodnotu. Jak to můžete vůbec porovnávat? Vždyť to je přece úplně neuvěřitelné.

Takže já znova zdůrazňuji, ano, jednání Sněmovny něco stojí, ale váš návrh zákona připraví všechny příjemce důchodů o 19 miliard, a tomu já tady se snažím jménem SPD ze všech sil zabránit. A budu to tady dělat. Budu bojovat do posledního dechu, abyste ty důchodce nemohli okrást. Samozřejmě, jak jste před chvílí ohnuli jednací řád Sněmovny, kdy tady byla ta první pasáž této schůze Sněmovny, kdy jsme tady měli jednat o tom, zdali je možné o tomto hlasovat v legislativní nouzi, tak vy jste normálně tady úplně škrtli legitimní práva více než 60 poslanců, kteří byli přihlášeni do rozpravy, neumožnili jste jim vystoupit, dokonce jste neumožnili, aby tady padaly i návrhy na hlasování. Takže vy si už ten jednací řád ohýbáte úplně na sílu podle svého, jenom abyste už co nejrychleji okradli ty důchodce o ty miliardy, o těch 19 miliard, které mají dostat. Oni mají dostat 34 miliard, ale vy chcete dostat, snížit tu valorizaci o 19 miliard, abyste zase mohli poslat třeba Ukrajincům.

To jsem taky někde slyšel, ten bývalý velvyslanec v České republice... Jak se jmenuje? To je ten Perebyjnis, jak hájil ty banderovce. Hájil banderovce. Podívejte se klidně na wikipedii, teď hned se podívejte, vládní poslanci. Ale to nemusíme wikipedii. Wikipedie není ověřený zdroj. Ale on poslal písemný dopis České televizi v minulosti - písemný dopis České televizi, když Česká televize chtěla vysílat film Katyně. A poslal dopis České televizi, aby ho prý nevysílali. Poláci protestovali samozřejmě. Poláci naopak chtějí, aby ten film byl vysílán, aby se mluvilo o hrůzách banderovců. A tenhleten Perebyjnis, tenhleten váš oblíbenec a miláček, obhajoval banderovce, že prý bojovali za samostatnost Ukrajiny. Takže vraždění volyňských Čechů. Vraždění našich spoluobčanů, stejné krve. To je v pořádku prý. A tenhleten člověk včera se navezl do mě. Vůbec nevím, co ta Ukrajina, to je tak arogantní, ta má politickou reprezentaci. Co si to vůbec dovolují? Vůbec to tady komentovat. A vůbec se tady prostě navážet do politické situace v České republice. A ten se do mě navezl, když jsem kritizoval ukrajinizaci České republiky.

A za tím si stojím, za těmito výroky, protože to tady Fialova vláda předvedla. A opravdu troufám si tvrdit, že i miliony občanů jsou už nespokojeni s tím, co jste tady předvedli, jak jste ukrajinizovali českou společnost, už je to moc, přepískli jste to. Lidi se už často necítí jako v České republice, ale jako na Ukrajině někde. A zhoršují se služby pro naše občany, třeba u lékařů, slyším to pořád, píšou mi lidi, jak to tam vypadá v čekárně a podobně, ale i jinde, v nákupních centrech a podobně.

Tak tenhleten člověk o mně napsal, když jsem se vyjádřil včera a zcela správně, když jsem to dneska zopakoval i v televizi Prima, protože za svými názory pevně stojím, tak ještě se do mě navezl, že prý kdo kritizuje ukrajinizaci české společnosti i tohleto, co vy předvádíte, že chcete okrást české důchodce na úkor jiných vašich priorit, tak že prý je to známka kolaborace, psal. No, ty jsou úplně mimo. A že se tenhleten Perebyjnis nevyjádřil k tomu článku, který byl na Novinkách, mimochodem i na Seznamu Amnesty International, že si ukrajinští poslanci od začátku konfliktu na Ukrajině koupili rekordní počet luxusních aut. A podle všeho to vypadá, že v korupčním prostředí. Amnesty International řekla, že od loňského února, od zahájení konfliktu na Ukrajině, si v Kyjevě ukrajinští poslanci koupili rolls-royce, mercedesy v úpravě AMG, auta za desítky milionů a že si to kupují, že to mají napsáno na příbuzné, ta auta, a platí v hotovosti. To je paráda. To by v České republice nešlo například. To by nešlo v České republice. Na Ukrajině je to zřejmě v pořádku.

Takže tenhleten člověk, tenhleten, no, by se mi chtělo říct trošku tvrdší slovo, co si dovoluje, tak místo, aby řešil korupci na Ukrajině, v Kyjevě je evidentně bezpečno, jak tak koukám, když si tam kupují rolls-royce a mercedesy AMG ukrajinští poslanci, bůh ví z jakých peněz, když to platí hotově a píšou na příbuzné, tak místo aby se věnoval těmto problémům, místo aby se věnoval tomu, proč je prezident Zelenskyj na seznamu Pandora Papers a firmy, a to se probíhalo v ukrajinském parlamentu předloni na podzim před vypuknutím konfliktu. Vždyť to víte, určitě mnozí z vás, psali to taky Novinky, mimochodem Seznam mainstreamu. Ano, to si nevymyslel Okamura. To bylo ještě před konfliktem. Takže ten ukrajinský prezident podle všeho okrádal svoji vlastní zemi, místo aby platil daně ze svých aktivit na Ukrajině, tak vyváděl peníze mimo a je v Pandora Papers, vyváděl peníze do daňových rájů. Dokonce je tam napsáno v tom dokumentu, je to článek na Novinkách normálně, můžete si ho každý dohledat, že firmy přepsal na svoji manželku a má to registrované v Belize, středoamerický daňový ráj. Tak místo aby tedy tenhleten nějaký Perebyjnis přestal být drzý a řešil problémy na Ukrajině, tak podívejte se, tahleta arogance.

A proč se ten Perebyjnis nevyjádřil k té kauze v Plzni? Teď, jak byla, že Ukrajinci, kteří přišli do České republiky, tam pořádali diskotéku s názvem Bandery. Takže teď tam samozřejmě vzniká pnutí, protože se to nelíbí občanům Plzně, že opěvují na své akci, normálně diskotéka, tam prostě v klubu se jménem Bandery, který vyvražďoval volyňské Čechy a opravdu měli brutální metody ukrajinští nacionalisti. Vyřezávali těhotným ženám děti z břicha a tak dále. Proto také volyňští Češi se nepřidali k Majdanu, protože v každé rodině volyňských Čechů, v podstatě v každé, mají nějakého příbuzného dědečka, strýčka po druhé světové válce, kterého buď upálili banderovci zaživa, vyvražďovali je zaživa a tak podobně, protože mají právě s těmi ukrajinskými nácky ty nejhorší zkušenosti.

A tenhleten Perebyjnis, tenhleten váš kamarád, kterého vy jste tady zvali do Sněmovny a tady seděl ve Sněmovně, já jsem s tím nesouhlasil, ale vy máte většinu, tak ten psal dopis České televizi a tam protestoval proti odvysílání filmu Katyně, který mluví o zvěrstvech banderovců, aby se to nevysílalo v České televizi. Takže takovýhle člověk, to je váš kamarád. To je váš kamarád. Já myslím, že je to opravdu otřesné úplně.

To jsem trošku odbočil, ale jenom vlastně v podstatě neodbočil, mluvím k věci, protože rekapituluji, co se tady děje kolem toho, že vy chcete okrást důchodce, a dokonce ještě to tady podporují z Ukrajiny. No, tak není divu, protože oni chtějí, abyste ty další desítky miliard, a vy to děláte, posílali na Ukrajinu, a nikoliv českým důchodcům. Ale to je politika vlády Petra Fialy. S tou já zásadě nesouhlasím. Proto se taky nedivím, že tihleti lidi, tihleti Ukrajinci útočí na Tomia Okamuru. Ale mně to nevadí. Já budu dál bojovat za své názory. A jsem přesvědčen, že moje názory, že bojuji za správnou věc, český občan a Česká republika na prvním místě. A opravdu by bylo dobré, kdyby stát Ukrajina, její političtí reprezentanti přestali už strkat nos do demokratické České republiky. Jeden z nejvíc zkorumpovaných států na světě. Jsou až v druhé stovce v korupci. Tak ať přestanou tady kecat do našich věcí, arogantně tenhleten člověk, a věnují se svojí korupci. Jenže to je nezajímá, protože tam ten zkorumpovaný stát, ty to prostě nezajímá. Ti jenom peníze, peníze, peníze. A ještě se tady naváží do mě, který tady bojuji za to, abyste neokrádali české důchodce.

Takže tohle to je potřeba říct úplně na rovinu. A já rozhodně ustupovat nebudu. A znovu zdůrazňuju, že vždycky jsme říkali v SPD, že skutečně potřebným je potřeba, jsme pro to, aby se jim přiměřeně pomohlo. Ale nesmí to být tímto způsobem na úkor českých občanů. Jak jsem říkal, tady miliony, více než milion českých důchodců už nemá vůbec žádné peníze, jsou pod hranicí chudoby, nemají na základní životní potřeby, a vy jim stejně ty peníze chcete vzít a poslat to na Ukrajinu nebo Ukrajincům žijícím v Čechách. To přece není normální. A já říkám, že už je toho dost. Už je toho příliš. A říkám vám to už od loňského roku. Dobře.

Pak jste mi řekli, že jsem populista. Potom slyším, že jsem extremista za tyhlety svoje názory. Nevím, co všechno jsem. Ale to jsou vaše výkřiky. To jsou vaše zoufalé výkřiky bez argumentů. A mimochodem populista není vůbec nic. To není špatné slovo, protože to, co tady říkal předseda ANO Babiš, to jsou slova mého kamaráda Mattea Salviniho z italské Legy. Protože populi je lid. A právě Matteo Salvini si nechal registrovat doménu populi.it a naopak se tomu vysmál, celé své politické konkurenci. Protože to, že my v SPD nasloucháme lidu, chodím celá léta, přes deset let chodím každý rok na desítky velkých akcí mezi občany, chodím tam na velké městské slavnosti, na všechno možné mezi desetitisíce občanů a poslouchám názory občanů a pak je přenáším na půdu parlamentu. Já se za to nestydím. Vox populi je hlas lidu. Ano, SPD je vlajkou těchto občanů. Naslouchám jim na ulicích. Já se za to nestydím, že chodím po ulici a mluvím s občany.

Pokaždé, když jdu po ulici, tak mě sami od sebe spousta lidí oslovuje, říkají mi své názory, říkají mi, jaké mají problémy. Já chápu, že většině vládních poslanců to asi po České republice nikdo neřekne, protože vás ani nepoznají, ale já tu zpětnou vazbu mám poměrně značnou a nestydím se za to, že SPD je hlasem lidu, vox populi. Hlasem lidu. Ano, populi. Takže je to tak a budeme to tak dělat dál.

Opak jsou elity. A elity, to jste vy ve vládní pětikoalici, samozvané elity. Kdy nenasloucháte hlasu lidu. A já říkám, že v SPD si nikdo z nás nehraje na žádné elity. My jsme běžní lidé, kteří hájí běžné problémy občanů České republiky. Je to tak, jak říkám, jenom připomenu, jaké jsou vaše návrhy na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Tak teď tady máte ten návrh na to, že chcete okrást příjemce důchodů. Minule jste tady, a to teď tlačíte, že chcete politicky ovládnout Českou televizi, protože vám poklesly preference, tak chcete, aby Česká televize vysílala jenom provládní názory a aby byla upozaděná opozice. Česká televize, Český rozhlas. Chcete politicky ovládnout Radu České televize, Radu Českého rozhlasu, to má u vás na starosti ministr kultury Baxa z Plzně z ODS, ten má na starosti tohleto, abyste zneužili koncesionářské poplatky občanů, protože koncesionářské poplatky platí voliči všech stran. No a pak tady prosazujete ten zákon o cenzuře, o tom už jsem mluvil, dokonce chcete dát přes 100 miliónů korun provládním různým neziskovkám a provládním médiím, aby právě psaly jenom o provládních názorech. Takže vy zneužíváte ty prostředky a o to víc chcete ukradnout důchodcům. Takže to samozřejmě jsou pro nás úplně nepřijatelné záležitosti, a proto tady jsem a budu tady ještě vystupovat i na této schůzi. Budu. A i kdybyste mě měli přerušit, což už jste udělali v minulém roce, když jsem tady bojoval proti pandemickému zákonu, tak jste mi nakonec skočili do řeči, abyste mě vůbec přerušili, abyste mě umlčeli. Ale já se samozřejmě umlčet nenechám, protože jsem přesvědčen, že SPD bojuje za správnou věc.

Takže pojďme ještě k tomu sociálnímu systému, protože je vidět, že tady vláda Petra Fialy... Prostě si musíte uvědomit, že vyplatit lidem spravedlivé důchody a hlavně neokrádat je už o ty slíbené důchody, už o ty důchody, na které mají zákona nárok, že je prostě špatně.

Po druhé světové válce byla situace ohledně systému sociálního pojištění v České republice komplikovaná, protože v důsledku inflace byly fondy sociálního pojištění znehodnoceny. V roce 1948 byl vydán zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění. V dalších letech docházelo ke znárodňování a přijímání sovětských zákonů. Byly přijaty zákony: zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění. Ten platil až do konce roku 2008. Zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, který o několik let později nahradil zákon č. 101/1964 Sb. Následně pak 121/1975 Sb. a v roce 1988 zákonem č. 100/1988 Sb., jehož některé části platily donedávna. Od roku 2009 zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zákon č. 103/1966 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.

Po revoluci v roce 1989 a přechodu k demokracii byly provedeny změny v právu sociálního zabezpečení. Byla například odstraněna diskriminace samostatně výdělečných osob. V oblasti práva sociálního zabezpečení byly přijaty tyto normy: zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

V současnosti se stát stále více snaží pomáhat všem typům důchodců a přijímat zákony pro zlepšení jejich životní úrovně. - Tak tady bych rád poznamenal, že ta bakalářská práce je starší, protože to pochopitelně neplatí na současnou Fialovu vládu. Tady se mluví o situaci před 10, 15, 20 lety.

V roce 2013 proběhla v České republice důchodová reforma, která se týkala starobních důchodů. Byly vytvořeny tři pilíře důchodového systému. První pilíř se nazýval Důchodové pojištění a byl, v současnosti i je, povinný pro všechny. Zaměstnanec odváděl 6,5 % ze své mzdy do tohoto pilíře, které dále spravoval stát. Druhý pilíř se jmenoval Důchodové spoření. Občan, který uzavřel smlouvu o druhém pilíři, odváděl ze své mzdy 6,5 % výdělku. 3,5 % odváděl do povinného prvního pilíře a 3 % na individuální účet.

Ke 3 %, které odevzdal na individuální účet, bylo nutné odevzdávat dobrovolně ještě 2 %. Poté, co občan začal pobírat důchod, byl mu vyplácen klasický důchod z důchodového spoření. Činnost druhého pilíře byla ukončena. Třetí pilíř se jmenuje Doplňkové penzijní spoření. Třetí pilíř je dnes po několika změnách funkční. Pojištěnec odevzdává finance penzijní společnosti, která je ukládá na jemu vybraný investiční fond - v současnosti čtyři druhy. Stát navíc pojištěnci přispívá každý měsíc příspěvkem podle výše odevzdaných financí na účet penzijní společnosti. Ten třetí pilíř byl tenkrát nepovinný, na rozdíl od toho druhého pilíře, to jsem tady už kritizoval včera. No to byl ten Miroslav Kalousek z TOP 09, který v podstatě zákonem chtěl vyvést soukromé peníze občanů do soukromých fondů, aniž by byla garantovaná bezpečnost těchto peněz v případě krachu toho fondu. A to jsme potom zrušili i hlasy SPD a to bylo dobře.

Tak pojďme se podívat na právo sociálního zabezpečení a ochranu základních lidských práv a svobod. Stát, který chrání první generaci lidských práv, bývá označován státem právním a stát, který chrání druhou generaci lidských práv, se nazývá stát demokratický. Právo sociálního zabezpečení spadá do třetí generace lidských práv. Stát, který takto nabytá práva jednotlivce chrání, se nazývá státem sociálním. Právní stát zaručuje svým občanům právní řád, který dodržují jak občané, tak instituce státu. Orgány veřejné moci se zavazují k tomu, že nebudou zasahovat do osobní sféry svých občanů. A v případě, že do osobní sféry zasahovat budou, učiní tak pouze na základě a v mezích zákona. - No, vidíte. Tak v mezích zákona by měli občané dostat tu slíbenou valorizaci, ale vy dokonce to ohnete i zpětně, abyste lidi o ty peníze připravili.

Druhou generaci lidských práv, tedy demokratických, najdeme v čl. 17 až čl. 23 Listiny základních práv a svobod. Jedná se například o svobodu projevu a právo na informace, potom o to, že petiční právo je zaručeno, a potom o právo pokojně se sdružovat. A konečně práva sociální v Listině základních práv a svobod nalezneme v hlavě čtvrté společně s právy hospodářskými a kulturními, konkrétně v článcích 30 až 32.

Práva sociální jsou nejmladší generace lidských práv. Jejich provádění není spojeno s ústavními zákony jako u první a druhé generace lidských práv, nýbrž se zákony běžnými. Je nutno zmínit, že v mnoha ústavách najdeme označení konkrétního státu státem právním a demokratickým, málokdy pak státem sociálním.

V současnosti se sociálním státem prohlašuje například Španělsko. Avšak sociálním státem je každý stát, který třetí generací práv přijímá svými zákony či mezinárodními smlouvami. Příkladné články práv sociálních v české Listině základních práv a svobod, v české verzi. Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele, přiznání starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů.

Takže vidíte, že ten váš návrh, návrh vlády pětikoalice Petra Fialy, kdy vy chcete okrást důchodce o slíbené peníze, tak v podstatě je i v rozporu s Ústavou České republiky, jelikož Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy, jelikož Ústava tím pádem jasně hovoří o tom, že občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří. No a také při nezpůsobilosti k práci. No a vy si to vykládáte tak, že chcete okrást všechny příjemce důchodů o peníze, na které mají ze zákona nárok. V současnosti na to mají ze zákona nárok, vy chcete ten zákon účelově změnit.

No a já říkám, že prostě to je špatně, že prostě lidé mají nárok na přiměřené hmotné zabezpečení a mluvím právě v souladu s demokratickou Ústavou. No a vy naopak to vidíte jinak, vy naopak si myslíte, že je v pořádku připravit lidi o důchody.

O čem dál mluví Listina základních práv a svobod? Že každý má právo na ochranu zdraví, že ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.

Tak, pojďme se podívat na sociální zabezpečení v Evropské unii. Zase říkám, že ta bakalářská práce je už starší, takže ne všechny informace mohou být aktuální, ale na ten určitý náhled to určitě je dostačující.

Každý člen EU musí mít systém sociálního zabezpečení. Volba struktury je však na něm. V EU se objevují dva modely. Systémy sociálního zabezpečení členských států EU se dělí na sociální pojištění a sociální pomoc. Původně se v EU zamýšlelo provést sjednocení systému sociálního zabezpečení ve všech členských státech, avšak velké rozdíly v systémech a jistá neochota členských zemí vedla k závěru, že úplné sjednocení neproběhlo a ani se v blízké budoucnosti neplánuje. Jo, a ještě jsem si všiml, že vlastně v reakci na to mé včerejší vystoupení, kdy jsem tady ze všech sil hájil těch více než tři miliony příjemců důchodů, tak se kriticky ještě na moji adresu vyjádřil pan poslanec Jakub Janda, ale to bylo v těch mantinelech politického šťouchnutí také, takže to jsem tak prostě vzal a to je v pořádku, jsme spolu na výboru a já myslím, že tam žádný problém jako, tato spolupráce probíhá na výboru, aby to fungovalo, tak to bylo takové šťouchnutí, tak to je v pořádku, ale nebylo tam nic osobního, nenávistného, jako právě předváděli poslanci hnutí STAN. Proto jsem jim věnoval zvláštní pasáž. Jo, a ještě někdo. Pan poslanec Benda se ještě vyjadřoval nějak kriticky. Ale také to bylo takové to politické šťouchnutí, takže to si myslím, že je přece úplně v pořádku, že na to všichni musí být zvyklí. Ale tam, kde je ta osobní nenávist, ty sprostoty a vulgarismy, tak tam samozřejmě rozhodně si to líbit nenechám a budu to tady vždycky pojmenovávat. A opakovaně, kdo a proč se tak chová a v jaké fázi.

Takže za účelem udržení volného pohybu osob, jež je jedním z hlavních pilířů Evropské unie, byl vytvořen právní rámec sociálního zabezpečení pro členské státy EU.

Za základní dokument sloužící k ochraně sociálních práv lze označit Evropskou sociální chartu, přijatou Radou Evropy v roce 1961. Ratifikace Evropské sociální charty znamenala zájem a snahu zemí pokusit se o dohodu a harmonizaci základních sociálních problémů a přispět k odstranění mezinárodních konfliktů, které mohly vzniknout. Evropská sociální charta zakotvuje například právo na spravedlivé pracovní podmínky, právo na sociální zabezpečení a právo rodiny na sociální, právní a ekonomickou ochranu. Česká republika ratifikovala Evropskou sociální chartu v roce 1998.

Značné změny v oblasti sociálního zabezpečení zavedla také Lisabonská smlouva, pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení Evropského společenství, se kterou vstoupila i v platnost Listina základních práv EU. Ta stanovila základní lidská práva všem občanům EU, jako jsou například důstojnost, svoboda, rovnost. Sociální práva upravuje Hlava IV. Listiny základních práv EU, sociální zabezpečení a sociální pomoc. Také bychom o tom tady mohli polemizovat, protože tady vidíte, že ta Listina základních práv EU stanovuje mezi základní lidská práva všem občanům EU důstojnost a já prostě nesouhlasím s tím, že Fialova vládní koalice si myslí, že důchod je 8, 10, 12 tisíc a ještě těmto lidem brát peníze. No, to prostě není důstojné, protože jak víte, vy tím zákonem poškozujete a ubíráte peníze všem důchodcům, kteří mají důchody přes 8 tisíc. Já si prostě myslím, že to není důstojné. Proto hnutí SPD navrhuje ten zákon na ten minimální základní důchod. Ale ten vy tady zase blokujete, bráníte nám v tom.

Primární právo EU v oblasti sociálního zabezpečení. V současnosti máme v primárním právu EU v oblasti sociálního zabezpečení dva základní právní prameny, Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie. Nejdůležitější ustanovení se týkají základní diskriminace na základě státní příslušnosti a volného pohybu osob. Volný pohyb osob lze pojímat z hlediska volného pohybu pracovníků a volného pohybu osob z hlediska sociálního zabezpečení, který umožňuje v této oblasti orgánům EU přijímat opatření, týkající se sociálního zabezpečení v obecné rovině.

Sekundární právu EU v oblasti sociálního zabezpečení. Jak již bylo zmíněno výše, orgány EU jsou zmocněny přijímat akty práva sekundárního v oblasti sociálního zabezpečení. V této oblasti práva se vždy jednalo o koordinační nařízení. Příprava nových koordinačních nařízení započala v devadesátých letech a účinnost tato právní úprava nabyla 1. května 2010. Aktuálně obsahuje nařízení. Nařízení číslo 883/2004 o koordinaci systému sociální zabezpečení. Nařízení číslo 2009/1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 883/2004. I přes svoji relativně krátkou účinnost doznala výše zmíněná nařízení značných změn, například v roce 2011, kdy se nařízení začala uplatňovat i vůči osobám třetích zemí. Nařízení se vztahuje na osoby, které jsou státními příslušníky členského státu, osobami bez státní příslušnosti a uprchlíky bydlícími v některém členském státě, kteří podléhají nebo podléhali právním předpisům jednoho nebo více členských států, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé. Také na pozůstalé osob, které podléhaly právním předpisům jednoho nebo více členských států, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, jsou-li jejich pozůstalí státními příslušníky členského státu nebo osobami bez státní příslušnosti, anebo uprchlíky, bydlícími na území členského státu.

Věcně se nařízení vztahuje například na dávky v nemoci, dávky ve stáří, dávky v případě invalidity, pohřebné.

Koordinace sociálního zabezpečení v EU. Úkolem koordinace sociálního zabezpečení v EU je odstranit alespoň základní problémy, jimiž jsou: zabránit konfliktům právních řádů, pozitivním i negativním, odstranit nerovné zacházení na základě státní příslušnosti, tedy všechny formy přímé i nepřímé diskriminace vlastních státních příslušníků vůči cizím, nastavit přerušení běhu doby pojištění pracovníků z důvodu jeho pohybu přes hranice, odstranit teritoriální požadavky na výplatu dávek.

K odstranění základních sociálních problémů občanů EU zavádí nařízení 883/2004, nařízení 2009/987 pět základních principů: princip rovného zacházení, princip sčítání dob pojištění, princip zachování nabytých práv, princip aplikace jednoho právního řádu.

Tak a teď se podívejme na vztah vnitrostátního a mezinárodního práva sociálního zabezpečení. Vztah mezi národním právem a právem EU je určen základními zásadami právního řádu. Nejdůležitější zásadou pro tento vztah je zásada aplikační přednosti unijního práva před národním právem, podle které platí, že evropské právo má vždy přednost před právními řády členských zemí. S tímto vztahem úzce souvisí pojem subsidiarity, to znamená podpůrnosti, který stanoví, že orgány EU začnou vykonávat svou pravomoc až v případě, kdy členské státy nejsou schopné jednat efektivně.

A znovu tady zopakuji, jak jsem avizoval, pro ty, kdo sledují až nyní, že já tady záměrně zcela se snažím svým dlouhým vystoupením oddálit a zamezit tomu, aby se vládní koalice, aby vládní koalice přijala zákon, kterým chce okrást těch cca tři miliony příjemců důchodů v České republice o slíbenou valorizaci důchodů. Proto tady předčítám dlouhý text. A budu bojovat, přestože je to přesila, vás je sto osm vládních poslanců, nás v SPD jenom dvacet. Je to přesila téměř šest, šest ku jedné, pět ku jedné. Ale pět na jednoho, šest na jednoho v přepočtu. Ale nám to nevadí, my budeme bojovat ze všech sil za ty cca tři miliony příjemců důchodů v České republice. Takže ano, schválně tady zdržuji jednání Sněmovny, aby se vládní koalici nepodařilo přijmout váš vládní zákon, kterým chcete okrást tři miliony důchodců. Je to tak. Hlásím se k tomu, bojuji za tři miliony příjemců důchodů ze všech sil. Včera jsem mluvil, média to spočítala, sedm hodin sedm minut a dneska uvidíme, ale třeba si to rozfázuji. A nejde o to tady dělat rekordy. To nebyl vůbec můj cíl. Můj cíl je zabránit tomu okradení těch důchodců, abyste okradli důchodce. Tak a takže to jsem ještě radši zopakoval, aby bylo jasné, proč tady hovořím a proč ještě hovořit dlouze budu. A ne zdaleka naposledy na této schůzi Poslanecké sněmovny.

Pro právo sociálního zabezpečení mají velký význam smlouvy bilaterální i multilaterální. Bilaterální, tedy dvoustranné smlouvy, zpravidla uzavřela Česká republika pro stejné zacházení občanů České republiky s občany smluvního státu. Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí číslo 267/1997 Sb., Smlouva mezi Českou republikou a švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení.

V poslední části autor této bakalářské práce, četl jsem v úvodu, pan Tomáš Petružálek porovnává důchodový systém České republiky a důchodový systém Slovenské republiky. A považuje proto za vhodné zmínit sdělení Ministerstva zahraničních věcí číslo 228/1993 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení. Sdělení nám upravuje, že dobu pojištění před rozdělením Československé federativní republiky započítává ten stát, na jehož území měl zaměstnavatel sídlo.

Multilaterální, tedy vícestranné smlouvy bývají výsledkem činnosti mezinárodních organizací. Jedná se například o smlouvy Mezinárodní organizace práce a tak dále.

Sociální pojištění. A teď se pojďme podívat na kapitolu dva a pět. Sociální pojištění, sociální zaopatření a sociální pomoc se nazývá. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o shodné pojmy s jinými názvy, není tomu tak. Je proto důležité si je alespoň trochu přiblížit.

Sociálním pojištěním rozumíme finanční systém, kterým se člověk sám nebo někdo jiný, jej povinně zajišťuje pro případ budoucí sociální události tak, že odkládá část své osobní spotřeby. Sociální pojištění může být krátkodobé, například pojištění nemoci, nebo dlouhodobé, například pojištění ve stáří. Sociální pojištění má základní znaky, jimiž jsou: zákonem stanovená povinnost, stanovení plátců pojistného, například zaměstnavatel za zaměstnance, stanovení povinně pojištěných osob, například každý zaměstnanec, pardon, podmínky vzniku na nárok výplaty pojistného, například dosažení věku, stanovení způsobu správy financí vybraných či vyplácení v sociálním pojištění.

Sociálním zaopatřením rozumíme poskytnutí financí v zákonem stanovených podmínkách, například při smrti rodičů nezletilého dítěte. Sociální zaopatření je uplatňováno na základě zákona číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Nárok na státní sociální podporu vzniká splněním zákonem stanovený podmínek, přičemž mezi ně nepatří povinnost před nárokem na dávku platit pojistné.

Sociální pomoc je pomoc státu osobám, které se ocitly v těžké životní situaci.Osoby navíc nejsou schopny řešit situace, ve kterých se ocitly samy nebo s pomocí svých nejbližších. Zároveň platí, že jim není vyplácena státní sociální podpora či je nedostatečná.

Znaky sociální pomoci jsou: způsob ověření nouze, podmínky vzniku a doby trvání. Ten kdo dávku čerpá, do systému nepřispívá, finance spravuje stát. Sociální pomoc funguje tedy na principu subsidiarity. Nejdříve se má postarat dotyčná osoba nebo i rodina, až poté stát. A na principu obligatornosti musí být splněny zákonem stanovené podmínky. Sociální pomoc je úzce spjatá se zákonem číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Sociální pomoc nemusí být pouze finanční, ale může být i věcná nebo formou sociálních služeb. Sociálními službami jsou typicky azylové domy, domovy pro seniory.

Teď se pojďme na důchodový systém. Důchodový systém České republiky se skládá z dvou pilířů důchodového pojištění. První pilíř je založen na povinném důchodovém pojištění podle zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. A druhý pilíř je založen na dobrovolném penzijním spoření podle zákona číslo 427/2011 Sb.

Dalšími důležitými zákony důchodového pojištění jsou zákon číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a vyhláška číslo 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.

Pojďme k pojmům vázajícím se k důchodovému systému. Pro správné pochopení důchodového pojištění a následný správný výpočet výše důchodů je třeba objasnit si základní pojmy důchodového systému.

Pojištěné osoby. V důchodovém pojištění rozlišujeme dva okruhy pojištěných osob. Povinně pojištěné osoby a dobrovolně pojištěné osoby. Důchodového pojištění se účastní fyzické osoby uvedené v § 5 a 6, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Tak teď se pojďme tedy podívat trošku podrobněji na ty pojištěné osoby. Takže nejprve povinně pojištěné osoby. Povinně pojištěné osoby dělíme do dvou skupin. Za prvé. Pro první skupinu platí, že pokud se osoba účastní nemocenského pojištění, je účastněna i důchodového pojištění. To neplatilo v letech 2009 až 2011, kdy zákon vyjmenovával osoby, které byly účastněny pouze důchodového pojištění.

V těchto letech platily osoby důchodové pojištění pouze, pokud výše jejich příjmu dosahovala zákonem stanovený rozhodný příjem. Ten byl v roce 2009 5 900 korun, v roce 2010 byl 6 000 korun, v roce 2011 byl 6 200 korun. Jednalo se hlavně například o společníky, kteří mimo svůj hlavní pracovní poměr vykonávali činnost pro tyto společnosti za odměnu.

Za druhé. Druhou skupinu tvoří pojištěnci, za které hradí pojištění stát. Například invalidé, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, studenti středních nebo vysokých škol po dobu šesti let tohoto studia po dosažení 18 let věku.

Mimochodem teď jsem dostal právě, jak jsem se zmiňoval o té kauze, co je teď v Plzni, tak hned jsem dostal tady od našich lidí podrobnější informace, protože já jsem to samozřejmě četl. Tu ukrajinskou diskotéku, co si udělali v Plzni, tak oni nazvali přímo Bandera Party, jo. To znamená Ukrajinci, kteří sem přišli do České republiky, organizátoři z řad mladých Ukrajinců, v plzeňském klubu Aréna, přímo nazvali svoji diskotéku Bandera Party.

Odkazují přitom na vůdce ukrajinských nacionalistů - víme, o kom mluvíme - Stepana Banderu, který vyvražďoval Volyňské Čechy. To je chování. To je neuvěřitelné, co se tady děje. Já jsem říkal, že jsme si minimálně v některých případech nasadili vši do kožichu a říkám to úplně na rovinu. Budou s tím problémy a za všechno může vláda Petra Fialy, která to udělala. Za všechno můžete vy, protože jste tady úplně nekriticky otevřeli dveře.

Prostě, jak můžeme tohle tolerovat v České republice, jak můžou mít povolení k pobytu? Ministr vnitra Rakušan k tomu mlčí. Ten zase dělá, že se ho to netýká. Protože on je tím strůjcem, stejně jako premiér Fiala, tohoto neřízeného migračního toku do České republiky.

Jak tady může legálně někdo pobývat - ano, za Fialovy vlády je všechno možné, to vím - kdo tady organizuje, normálně si mladí Ukrajinci organizují Bandera Party, přičemž Banderovci vyvražďovali Volyňské Čechy. Vy jste se úplně zbláznili v té vaší vládě. Je potřeba okamžitě těmto lidem ukončit povolení k pobytu a vyhostit je na Ukrajinu. Tam je Bandera legalizovaný, tam ať si oslavují, tady nemají co dělat tyhle lidi. Jsou to nebezpeční lidé podle mého názoru a nemají v České republice co dělat. Jestli se jim líbí Bandera, který vyvražďoval Volyňské Čechy, ať jdou pryč.

Vyzývám tímto i ministra vnitra Víta Rakušana, předsedu STAN, ať tímto způsobem reaguje. Ale to těžko můžeme od STAN čekat, protože STAN je naopak strana, která je tvrdě proimigrační, která naopak podporuje neomezenou neřízenou migraci do České republiky. Vy jste to tady ostatně už předvedli. Vy podporujete ukrajinizaci České republiky.

Nikdo nemá nic proti slušné pracovní síle. Chybí nám tady lidi třeba, kteří uklízí v restauracích, umývají nádobí, na stavbách a podobně. Nic proti nim nemám. Tam, kde je nedostatek pracovních sil, ať tady máme pracovní sílu na nedostatkové pozice, na které prokazatelně nejsou k dispozici čeští občané. To jsem říkal od začátku. V případě, že by na ta místa byli čeští občané, tak samozřejmě je potřeba ukončit těmto cizincům povolení k pobytu a dát přednost českým občanům. To je názor SPD. Takže nic nemám proti Ukrajincům jako takovým, plošně nemám nic proti nikomu. Ale nelze dělat tyto věci na úkor bezpečnosti a hlavně sociálního smíru v České republice.

Takže to jsem chtěl říct zcela jasně, že nic nemám proti Ukrajincům jako takovým, ale rozhodně mám toho hodně proti lidem, kteří opěvují Banderu, který vyvražďoval Volyňské Čechy. To je například ten velvyslanec Perebyjnis, bývalý velvyslanec v České republice, který psal dopis dokonce na Českou televizi v tomto smyslu a tady mladí Ukrajinci si dělají Bandera Party. To je přece úplně šílené!

No a představte si, že ta akce se v Plzni uskutečnila již několikrát. No a nic se neděje. Uskutečnila se loni v listopadu, v lednu, v únoru. Organizátoři z řad mladých Ukrajinců je označují jako charitativní akci na podporu ukrajinských bojovníků. Jako banderovců, kteří vyvražďovali Volyňské Čechy? Co dělá vláda Petra Fialy, co dělá ministr vnitra? No nic samozřejmě, my víme, že nic. On to naopak podporuje ještě, jemu je to úplně jedno. Takže to je úplně a absolutně neuvěřitelné, co se tady děje.

Já samozřejmě plně stojím za občany - protože se to tady přesně píše, že to pobouřilo veřejnost - a já stojím za českými občany, které to pobouřilo. To je přece úplně nechutná záležitost, co se tady děje. Takže to je samozřejmě absolutně nechutná záležitost. Samozřejmě zmíním i to, že vyvražďoval nejenom Volyňské Čechy, ale i například Židy vyvražďoval. To znamená, že je to samozřejmě absolutně nepřijatelná věc. To znamená, my jsme samozřejmě proti. Já vůbec nechápu, proč prostě ministr vnitra Vít Rakušan - já to chápu, protože já ho znám - on naopak to podporuje. Já si myslím, že je to absolutně nepřijatelná záležitost, co se tady děje.

Dokonce tady Ukrajinka žijící v Česku, nějaká Ljuba Cao - píše se to normálně na iDNESu, takže to není tady, že bych někoho měl jmenovat - která žije v České republice už 25 let, tak říká, že Bandera udělal pro Ukrajinu hodně. To je vděk co, to je přístup. Takže to, že někdo vyvražďoval Volyňské Čechy, to je jedno. Tak prostě takovýto lidé tady žijí v České republice.

Místo toho, aby byli vděční za to, že tady mají prostě lepší život, než u nich na Ukrajině... Já jsem na Ukrajině byl a viděl jsem to tam. To je samozřejmě rozkradená země, která je prostě v rozkladu. To znamená ale, že to je samozřejmě jejich věc. Oni si to tam dopustili takhle. My za to nemůžeme, jo. My tady nemáme kapacitu se postarat o chudé z celého světa, kteří si to ještě tam prostě dělají sami.

To znamená, že tohle je samozřejmě velký problém. Takže já jsem jenom malinko odbočil v tom smyslu, abych tedy ještě ohledně téhle věci to tady pojmenoval, tyhle otřesné věci, co se tady dokonce dějí.

Já to tady prostě nechci. Takovéhle lidi a takovéhle chování, nějaký Bandera party. Umím si představit, umím si živě představit, co by se dělo, kdyby v opačném gardu to, co se stalo na Ukrajině, si myslím, že v lepším případě bude mít už někdo asi od místních lidí. No, možná to ani nepřežije, protože tam ty manýry jsou ještě trošku jiný. Takže pojďme dál.

Pojďme k pojmům, pojďme k těm dobrovolně pojištěným osobám. Dobrovolně jsou účastny na důchodovém pojištění převážně osoby samostatně výdělečně činné. Výdělečnou činnost musí pojištěnec provozovat jako jsou hlavní činnost. Příjmy z ní jsou tedy hlavní a jediné zdroje příjmů pojištěnce. Podmínkou je věk 18 let a podání přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění u obvodní správy sociálního zabezpečení, příloha číslo jedna. Důvody přihlášení mohou být dva. Na základě kvalifikovaného důvodu nebo bez udání důvodu.

Kvalifikovanými důvody jsou:

Vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Studium na střední nebo vysoké škole v České republice s výjimkou doby prvních šesti let tohoto studia po dosažení 18 let věku před rokem 2010.

Výdělečná činnost v cizině po 31. 12. 1995.

Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby.

Výkon činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, to je zaměstnavatele, jehož sídlo je na území nesmluvního státu.

Výkon funkce poslance Evropského parlamentu.

Pobyt v cizině z důvodu následování manžela, který působil v diplomatických složkách.

Pojmy vázající se k výpočtu důchodů. Před samotným výpočtem výše důchodů je třeba objasnit si několik základních pojmů, které s výpočtem úzce souvisí. Tak pojďme k dalšímu, k dalšímu okruhu, k tak zvané dávkové formuli. Zákonem vymezený postup, kterým se stanoví základ pro vyměření důchodové dávky a následné vyměření dávky samotné, a to za pomoci přesně daných matematických postupů. K vypočtení dávky je zapotřebí základní výměra a procentní výměra.

Základní výměra. Základní výměra je stanovena přesně danou částkou pro všechny typy důchodů. Její výše je vždy upravena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. To

neplatilo do roku 2012, do kdy byla upravována nařízením vlády o zvyšování důchodů. Tady se podívejme, jaký je vývoj té základní výměry. Rok 2016 - je to 2 440 korun, rok 2017 - 2550 korun, rok 2018 - 2700 korun, rok 2019 - 3270 korun.

Pojďme se podívat na procentní výměru. Procentní výměra je stanovená procentem z výpočtového základu. Procentní výměna souvisí s dobou pojištění v případě důchodů přímých a s procentní výměrou důchodů zemřelého v případě důchodů pozůstalostních. Procentní výměna činí 0,9 % výpočtového základu za prvních 360 kalendářních dnů a 1,5 % výpočtového základu od 361. dne. Za každý rok doby pojištění se procentní výměna starobního důchodu z výpočtového základu zvyšuje o 1,5 %. Takže čím déle někdo pracuje, tím vyšší má pak důchod.

Pojďme se podívat na dobu pojištění. Dobou pojištění je v § 11 zákona o důchodovém pojištění definována doba po 31. prosinci 1995, tedy doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odstavce jedna, § 4 a v § 6, což jsou dobrovolně pojištěné osoby, za které bylo v České republice zaplaceno pojistné. Do doby pojištění je zahrnuta i doba zaměstnání získaná před 1. lednem 1996.

Náhradní doba pojištění. Doba stanovená zákonem, která se hodnotí, jako by byla dobou pojištění. Podmínkou je doba trvání pojištění alespoň jeden rok. Pro Českou republiku je typické, že má široký okruh náhradních dob pojištění. Zákon jich přiznává devět. Plný výčet - viz příloha číslo dvě.

Důchodový věk. Pro čerpání dávek starobního důchodu je důležité dosažení důchodového věku. Důchodový věk závisí na pohlaví, a u žen na počtu vychovaných dětí. Horní hranice důchodového věku pro osoby narozené po roce 1971 je stanovena na 65 let. Zákon nám pak zvláštně stanoví důchodový věk pro pojištěné osoby narozené v letech 1936 až 1971.

Důchodové pojištění. Důchodové pojištění je hlavní pilířem důchodového systému České republiky. Každému, kdo se dožije důchodového věku, je vyplácen důchod právě z důchodového pojištění. V současnosti je až 95 % výdajů na starobní důchody poskytováno z důchodového pojištění. Dávky hrazené z důchodového pojištění jsou často jediným příjmem důchodců ve stáří.

Výdaje z rozpočtu důchodového pojištění musí stát hradit povinně, vyplácení tedy nesmí ukončit ani nějak přerušit. Stát však může výšku důchodů upravovat, aby zajistil trvalou udržitelnost pilíře důchodového pojištění. No, a u toho přímo jsme, teď u toho přímo jsme a u toho se samozřejmě musím chvíli pozastavit. A tady se přesně liší ta asociální vláda Petra Fialy z ODS a SPD. Protože my si myslíme, že stát by měl výšku důchodů upravovat, aby udržel důstojné důchod. My si myslíme, že by se důchody měly postupně zvyšovat. Ale Fialova vládní pětikoalice ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL, a TOP 09 si myslí, a proto jste tady dneska navrhli ten zákon, respektive včera, kterým chcete snížit tu zákonnou valorizaci důchodů. No a to je přesně ten rozpor, že každý si tuhle tu větu vykládáme jinak. My říkáme zvyšovat důchody všem příjemcům důchodů. A jsme přesvědčeni o tom, a o tom už jsme mluvili včera, že je možné zajistit trvalou udržitelnost důchodového pilíře, když se seškrtají zbytné výdaje. No, ale vy prostě, pro vás je prioritou, vy jste ukrajinská vláda, Petr Fiala je ukrajinský premiér. Takže to je pravda.

Teď jsem slyšel výkřik, že to není pravda, je to pravda. Ano, to je přezdívka, kterou mu dávají občané. Už jsem tady říkal v minulosti, jenom to připomenu, to nedal Okamura, to je přezdívka od občanů, koukněte na sociální sítě. A já s občany souhlasím, že mají takový dojem, protože když chcete vzít 19 miliard důchodcům z valorizace, kterou mají přitom ze zákona slíbenou, a místo toho dáte 50 miliard Ukrajincům, no, tak co si o tom má kdo myslet?

A ještě se chlubíte tím ve vaší vládě, že jste lídry v tom zasílání financí na Ukrajinu, a dokonce v poměru k HDP České republiky, či to bylo k počtu obyvatel, to mi teď vypadlo, jsme dokonce snad první vůbec. Česká republika je první, já nevím, proč musíme být v tomhle tom první. Já bych to tak nedělal, pro mě je na prvním místě český občan a Česká republika, takže se vůbec nedivím tomu, že občané, když se podíváte na sociální sítě, takže přezdívají vaší vládě ukrajinská vláda a premiérovi Petru Fialovi říkají ukrajinský premiér. A říkají, že by měl radši jít na Ukrajinu dělat politiku. Je to tak. Takže tady na mě někdo zvolal, dobře, nevykřikl, bylo to slušné zvolání, to já říkám, bylo to slušné, to není jako včera, kdy tady někdo na mě pokřikoval, když jsem hájil tady důchodce, takže jste se ptal, zdali je to pravda? Říkám, je to pravda. Ano, tak to píšou lidi na sociálních sítích, je to pravda, že to píšou a že takto přezdívají Fialově vládě a premiérovi. Je to pravda. Tak je to třeba pro vás nová informace, ale je to tak. Já to mám ze své hlavy.

Já to nemám ze své hlavy. Je to tak a už to mimochodem říkají o Fialově vládě tři čtvrtě roku. Tři čtvrtě roku už to tak říkají, půl roku určitě. A koluje to poměrně masivně, tahle přezdívka, a já se tomu vůbec nedivím. Já mám úplně ten stejný dojem, musím říct.

Takže hlavní příčinou regulace je postupné stárnutí obyvatel a klesající porodnost, v jehož důsledku ubývá počet ekonomicky aktivních obyvatel. Ubývá tedy příjmů a přibývá výdajů v rozpočtu důchodového pojištění. V budoucnu lze tedy očekávat několik změn, například snižování důchodů, prodlužování věku odchodu do důchodu nebo zvyšování výše pojistného. A tady s autorem už nesouhlasím. Tak je to bakalářská práce, takže je zajímavé, že tady autor té bakalářské práce úplně vynechal to škrtání zbytných výdajů nebo podporu porodnosti z těch slušných rodin. Protože já si myslím, že právě v té budoucnosti jsou ty metody ještě jiné, o těch mluví SPD a jsou to metody, které právě jsou z těch nejvyspělejších zemí.

Důchodové pojištění poskytuje stát, konkrétně Česká správa sociální zabezpečení. Pojistné se po vybrání odevzdá na zvláštní účet státního rozpočtu. Systém financování funguje způsobem pay as you go, často označované také jako průběžné financování, který znamená, že průběžně vybírané pojistné se ihned přerozděluje mezi pojištěnce, kteří pobírají dávky vybírané ze systému důchodového pojištění. Veškeré finance, které na účet přijdou, zároveň i odejdou. Nevzniká žádná finanční rezerva. Tento systém se v poslední době využívá proto, aby nebylo státem zneužíváno povinných příspěvků k uhrazování činnosti orgánů veřejné moci.

Principy důchodového pojištění. Principy důchodového pojištění se formovaly v průběhu historie, která je v České republice velice rozmanitá. Ve 20. letech 20. století v České republice bylo přijato mnoho právních předpisů v oblasti důchodového systému, které oblast důchodového systému značně rozšířily. Tím nejdůležitějším rozšířením bylo zavedení povinného důchodového pojištění i pro osoby samostatně výdělečně činné. Tato událost nám zavádí jeden z nejdůležitějších principů důchodového pojištění současnosti, kterým je princip povinné účasti, tedy že účast prakticky všech ekonomicky aktivních osob na důchodovém pojištění je povinná. V České republice si nikdo nemůže zažádat o odebrání z evidence platičů pojištění a přestat ho platit. O odebrání si nemůže zažádat ani v případě, že by prokázal schopnost naspořit si peníze na zajištění svého stáří. Naopak člověk, který ještě není povinen platit důchodové pojištění, se může dobrovolně přihlásit a důchodového pojištění se účastnit.

Dalším principem je princip jednotné úpravy. Znamená, že pro všechny skupiny pojištěnců platí stejná právní úprava. Nemáme tedy rozdílnou právní úpravu pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a podobně, jako tomu bylo do roku 1992. Dříve byla například zvláštní právní úprava pro družstevní rolníky či pro osoby ve služebním poměru. Zvláštní právní úpravy některých skupin osob jsou stále uplatňovány v jiných státech, například polští učitelé získají nárok na důchod po 25 letech zaměstnání.

Princip obligatornosti dávek znamená, že každý, kdo splní zákonem stanovené podmínky, má právní nárok na vyplácení dávek. Na princip obligatornosti dávek přímo navazuje princip zajištění soudní ochrany. Každý si tedy může zažádat o přezkum u krajského soudu ve věcech důchodového pojištění nebo výplaty důchodů. Lidé s vyššími příjmy musí strpět princip solidarity vůči osobám s nižšími příjmy. V praxi to znamená, že od určité částky příjmů se vyměřovací základ již nezvyšuje. Platí zde i solidarita mezi ekonomicky aktivními občany s těmi, kteří pobírají důchod.

Vyplácení důchodů je garantováno státem. Garance vyplývá z principu povinné výplaty důchodů, který je uzákoněn v zákoně o státním rozpočtu. Aby důchody nezůstaly malé při zvyšování cen a minimálních nároků na život, uplatňuje se princip dynamičnosti. Díky tomuto principu jsou důchody průběžně navyšovány. Pro Českou republiku je typický princip náhradní doby pojištění. V České republice platí široký okruh náhradních dob pojištění, tedy dob, kdy pojištěnec nemusí hradit pojistné, ale přesto se mu započítává daná doba pro pozdější výpočet výše důchodů.

Doplňkové penzijní spoření. Doplňkové penzijní spoření je druhým pilířem důchodového systému České republiky. Pilíř byl zaveden 1. ledna 2013 zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Doplňkové penzijní spoření nahradilo penzijní spoření se státním příspěvkem, které bylo možné uzavřít od roku 2004 do listopadu 2012. Ti, kteří smlouvu o penzijním spoření se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním spoření se státním příspěvkem uzavřeli, mohou pojištění v pokračovat, v současnosti však smlouvu uzavřít nelze.

Druhý pilíř je charakterizován: Fondovým financováním. Účastník ukládá peníze na účet penzijní společnosti, která je zhodnocuje na kapitálovém trhu. Po celou dobu zůstávají finance majetkem pojištěnce a po skončení spoření jsou mu vypláceny dávky z naspořených financí.

Individuální účet. Peníze každého pojištěnce jsou odděleny od financí ostatních pojištěnců. Na rozdíl od prvního pilíře, kde jsou všechny finance spravovány na jednom účtu.

Ekvivalence. Vyplacené dávky jsou rovny příspěvkům účastníka.

Definování příspěvků. Výše pojištění je definována a od ní se poté odvíjí dávky.

Dobrovolnost. Každý se může stát pojištěncem za zákonem stanovených podmínek nebo kdykoliv pojištění zrušit a z pilíře vystoupit.

Státní příspěvek ve druhém pilíři. V roce 2019 přispívá stát každému účastníkovi ve druhém pilíři na důchod částkou odvíjející se od výše jeho příspěvku. Výčet příspěvku roste přímou úměrou s výší příspěvku a jeho horní hranice je omezena.

Takže se pojďme podívat, jak to vypadá s těmi státními příspěvky. Když je měsíční vklad 100 korun, tak státní příspěvek v roce 2019 byl 0. Když je měsíční vklad 200 korun, tak státní příspěvek v roce 2019 byl také 0. Když je měsíční příspěvek 300 korun, tak tedy státní příspěvek byl 90 korun. Když je měsíční vklad 400 korun, tak je to 110 korun. Když je měsíční vklad 500 korun, tak je to 130 korun. Když je měsíční vklad 600 korun, tak je to 150 korun. Když je měsíční vklad 700 korun, tak je to 170 korun. A když je měsíční vklad 800 korun, tak je to 190 korun. Když je měsíční vklad 900 korun, tak je to 210 korun. Když je měsíční vklad 1 000 korun, tak je to 230 korun. Když je měsíční vklad 2 000 korun nebo i 3 000 korun, tak je to pořád 230 korun.

Tady bych opět zdůraznil, protože už jsem mluvil určitou pasáž, že to, proč tady mluvím dlouze a předčítám tady materiál o důchodech, je z toho důvodu, že chci zabránit jménem SPD tomu, aby si tady Fialova vláda prosadila zákon, kterým chce okrást cca tři miliony příjemců důchodů o jejich peníze, na které mají ze zákona nárok. Proto tady teď obstruuji, proto tady protahuji jednání Sněmovny. Je to sice velká přesila vůči SPD, jste v přesile, vládních poslanců je 118, nás jenom 20, ale prostě bojujeme ze všech sil.

Myslím, že je to dobře, že se i co nejvíce veřejnosti dozví o těch asociálních krocích Fialovy vlády. Takže proto tady jsem, proto se tady snažím obstruovat to jednání jak to jde, abych udělal všechno pro to, abyste neprosadili to okradení důchodců o ty slíbené peníze. A nestydím se za to, že bojuji za ty 3 miliony důchodců, příjemců starobních, invalidních, vdovských a sirotčích důchodů. Je to tak. Prostě SPD bojuje za důchodce, za příjemce důchodů a Fialova vláda je hodila přes palubu.

Takže pojďme dál. Převod penzijního spoření se státním příspěvkem do doplňkového penzijního spoření. Poté, co doplňkové penzijní spoření nahradilo penzijní spoření se státním příspěvkem vznikly tzv. transformační fondy, které nahradily původní penzijní fondy. Na těchto fondech vedou penzijní společnosti finance pojištěnců, kteří si založili pojištění podle zákona o penzijní spoření se státním příspěvkem. Tím se oddělily finance starých a nových pojištěnců. Do transformovaného fondu je možné vstoupit pouze na základě uzavření smlouvy o penzijním spoření se státním příspěvkem. Pojišťovna z transformovaných fondů vyplácí dávky vyplývající z penzijního spoření. Pojišťovny hospodaří s fondy tak, aby neklesla nominální hodnota financí na fondu uložených. Lze tedy očekávat menší výnosnost, než u účastnických fondů doplňkového penzijního spoření. Pojištěnci, kteří mají finance uložené na transformovaném fondu mohou přestoupit do účastnického fondu doplňkového penzijního spoření. Tento krok je nenávratný a je možný pouze u penzijní společnosti, u které je transformační fond veden.

Penzijní společnosti. Finance pojištěnců jsou vedeny na účastnických fondech, které spravují penzijní společnosti. Penzijní společnost musí splnit zákonem stanovené podmínky, aby získala příslušnou licenci pro provozování doplňkového penzijního spoření. Licenci uděluje Česká národní banka po splnění následujících podmínek: akciová společnost se sídlem v České republice, počáteční kapitál alespoň 50 milionů Kč. Předmětem činnosti je shromažďování příspěvků pojištěnce, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků, hospodaření s majetkem v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření. Aktuálně v doplňkovém penzijním spoření působí osm penzijních společností.

Pojďme k fondům penzijních společností. Penzijní společnost musí povinně založit a vést konzervativní fond. Konzervativní fond slouží k maximálnímu uchování finančních prostředků. Penzijní společnost by neměla konzervativním fondem investovat do rizikových situací, a měla by se pokusit o to, aby hodnota naspořených financí byla co nejstabilnější. Do konzervativního fondu musí penzijní společnost převést všechny finance pojištěnce nejdéle pět let před vznikem nároku na dávky. Od této chvíle jsou všechny finance pojištěnce vedeny pouze na konzervativním fondu, odkud se vede i jejich výplata. Avšak v případě, že pojištěnec odmítne převedení financí na konzervativní fond, musí pojišťovna jeho rozhodnutí respektovat a upozornit ho na případná rizika. Dobrovolně může penzijní společnost založit účastnické fondy. Ty se na trhu snaží působit víc dravě, než konzervativní fond a snaží se účastníkům zajistit co nejvyšší výnos. K tomu využívají: investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, cenné papíry kolektivního investování, deriváty a vklady.

Investiční strategie. Mezi účastnickými fondy je možno přestupovat a snažit se o maximalizaci výnosu naspořených financí. K tomu slouží tři investiční strategie. Za prvé konzervativní strategie, ta se snaží o maximalizaci finanční jistoty. Konzervativní fondy investují hlavně do dluhopisů, které nezajišťují velké výnosy. Konzervativní strategie zajistí výplatu vložených financí navýšených o státní příspěvky. Konzervativní strategie se doporučuje lidem, kteří nechtějí podstupovat vysoká rizika a lidem ve věku okolo 55 let, kteří budou penzijní spoření teprve uzavírat.

Vyvážená strategie způsobuje kolísání financí. Několik let po sobě mohou úspory jít do mínusu a naopak některé roky mohou dosáhnout vyšších výnosů. Finance jsou investovány do dluhopisů a zároveň i do akcií, hotovosti a nemovitostí. Finance by měly být více zhodnoceny než v konzervativní strategii. Tato strategie se doporučuje lidem ve věku 45 až 55 let.

Dynamická strategie se snaží o maximální výnos investovaných financí. Finance jsou investovány hlavně do akcií a nemovitostí. Tato strategie je nejvíce riziková a je doporučována osobám mladším 45 let.

Důchody vyplácené z důchodového pojištění. Z důchodového pojištění jsou vypláceny důchody: starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí. No a o tom tady teď hovoříme. Protože Fialova vláda chce tímto návrhem zákona, který tady prosazujete, okrást všechny příjemce starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Protože všichni tito příjemci důchodů mají slíbenou od června valorizaci v průběžné výši cca 1700 korun měsíčně, tady jim to chcete snížit v průměru o 1 000 korun měsíčně. Takže v podstatě připravíte všechny příjemce důchodů jenom za letošní rok v průměru skoro o 10 000 korun a samozřejmě v příštím roce také. Tam už je to o více než 10 000 korun v průměru. Což je samozřejmě pro příjemce důchodů velmi bolestivá záležitost. My tady tomu bráníme, my prostě nechceme, abyste okradli důchodce. Proto tady děláme ty obstrukce, hájíme zájmy těch cca 3 milionů příjemců důchodů v České republice. Proto tady také takto dlouze mluvím, abych vám v tom bránil.

Výše uvedené důchody se dělí na: důchody přímé (starobní a invalidní), důchody odvozené, což je ten vdovský, vdovecký a sirotčí, tady se jedná o tzv. pozůstalostní důchody. Výše přímých důchodů se vypočítává z dob pojištění a z výše výdělku (tzv. výpočtového základu), kdežto důchody odvozené se stanovují z přímých důchodů, které pobíral zemřelý nebo na které by měl nárok.

Důležité je také upozornit na rozdílnost pojmů: nárok na důchod, který vzniká dnem splnění podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění pro příslušný druh důchodu. Při více podmínkách vzniká dnem splnění poslední podmínky. Nárok na výplatu důchodu, který vzniká splněním podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění pro vznik nároku na důchod a na jeho výplatu a podáním žádosti o přiznání nebo o vyplácení důchodu.

Starobní důchod. Jedná se o nejčastější druh důchodu. Jeho úkolem je zajištění občanů ve stáří, což Fialova vláda evidentně nepochopila. Protože vy místo toho, abyste se snažili zajistit občany ve stáří, tak jim naopak chcete důchody snížit. Snížit tu zákonnou valorizaci, takže děláte přesný opak, a proto já tady stojím a takto dlouze tady mluvím už od včerejška, protože chci zabránit, ze všech sil bráníme tomu vašemu zákonu, kterým chcete okrást důchodce.

Pro pobírání starobního důchodu musí být splněny tyto podmínky: splnění doby pojištění a dosažení důchodového věku. Řádný starobní důchod. Řádný starobní důchod je upraven § 26 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Nejenže dochází postupně ke zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu, navyšuje se však i potřebná doba pojištění. Potřebná doba pojištění byla před rokem 2010 25 let. Navyšuje se postupně a navyšuje se postupně. Takže zatímco potřebná doba pojištění byla před rokem 2010 25 let, tak dneska je to 35 let. V literatuře a tisku můžeme někdy naleznout slovní spojení první důchodová reforma, která proběhla v roce 2010. Ta souvisela s postupným zvyšováním potřebné doby pojištění a postupným zvyšováním věku odchodu do starobního důchodu.

Pojďme se podívat, co to je předčasný starobní důchod. Občan si může zažádat o starobní důchod ještě před dosažením důchodového věku, je mu však snížena výše důchodu procentní výměrou. Výše procentního snížení závisí na věku, kdy občan žádá o předčasný důchod. Předčasný starobní důchod je upraven § 31 zákona o důchodovém pojištění. Nárok na předčasný starobní důchod má každý, kdo získal potřebnou dobu pojištění pro odchod do řádného starobního důchodu a do řádného starobního důchodu musí být tři roky, pokud jeho důchodový věk je nižší, než 63 let. Pět roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let. Poslední podmínkou předčasného starobního důchodu je ta, že ten, kdo pobírá předčasný starobní důchod, nemůže po dosažení důchodového věku zažádat o řádný starobní důchod.

Předdůchod. Důležitost je zmínit rozdíl mezi předčasným starobních důchodem a předdůchodem. Mohlo by se zdát, že se jedná o synonyma, mezi těmito pojmy je ale rozdíl. Předčasný starobní důchod je dávka důchodového pojištění, kterou vyplácí stát. Blíže k němu viz. kapitola 3.1.2. Naproti tomu předdůchod je možnost čerpat peníze z investičního fondu uložené v druhém pilíři důchodového systému. Čerpat finance z fondu lze až pět let před dosažením řádného důchodového věku. Informace o možnosti čerpat předdůchod podává konkrétní penzijní společnost, u které má pojištěnec uzavřenou smlouvu.

Výpočet starobního důchodu. Starobní důchod se vypočítává vztahem dvou složek následovně. NPD rovná se ZV plus PV. Základní výměra pro rok 2019 činí 3 270 korun, ta je pro každého důchodce stejná. Procentní výměra je naopak pro každého důchodce rozdílná a je odvozena od: doby pojištění, účasti či neúčasti ve druhém pilíři, výpočtem základu. Vztah lze opět uvést do rovnice. PV rovná se ZPVZ hvězdička VZ. Legenda k rovnicím. NPD znamená - nově přiznaný důchod. ZV znamená základní výměra důchodu. PV rovná se procentní výměra důchodu. ZPVZ rovná základní procento výpočtového základu. A VZ znamená výpočtový základ. Výpočtový základ je konstruován. Příjmy od roku 1986 přepočteny dle koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu.

Ověřovací, vyměřovací základ. Upravuje se pomocí redukčních hranic. A výpočtový základ. Příjmy od roku 1986 ty jsou přepočteny dle koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Z těchto příjmů vzniká osobní vyměřovací základ, který je upraven pomocí redukčních hranic. Z těchto operací vzniká výpočtový základ. Koeficienty nárůstu stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pomocí vyhlášek, pro každý rok zvlášť. Osobní vyměřovací základ je určen průměrem ročních vyměřovacích základů. Důležité pro výpočet starobního důchodu je ještě stanovení redukční hranice. Redukční hranice určuje, kolik procent z příjmu se započítává do výpočtového základu. Redukční hranice pro rok 2019 je určena. Pakliže je částka méně než 14 388 korun, tak procenta započítané v důchodu jsou 100 %.

Pakliže je částka 14 388 korun až 130 796 korun, tak procenta započtená do důchodu jsou 26 %. A pakliže je částka více než 130 796 korun, tak je procento započítané do důchodu 0. Krácení předčasného starobního důchodu. Základní výměrou předčasného starobního důchodu je stejná, jako u řádného starobního důchodu, avšak dochází ke krácení procentní výměry. V případech, že si budoucí důchodce žádá o předčasný starobní důchod dříve, než před 360 dny před řádným starobním důchodem, je krácení navyšováno. Procentní výměra předčasného starobního důchodu se snižuje za každých započatých 90 kalendářních dnů, ode dne, kdy je předčasný starobní důchod přiznán.

Počet dnů do řádného starobního důchodu, pakliže je 360 dnů a méně, tak snížení procentní výměry za každých 90 dnů je o 3,6 %. Pakliže je počet dnů do řádného starobního důchodu 361 dnů až 720 dnů, tak je snížení procentní výměry za každých 90 dnů o 1,2 %. A pakliže je počet dnů do řádného starobního důchodu více než 721 dnů, tak je snížení procentní výměry za každých 90 dnů o 1,5 %. Jednotlivé počty dnů se sčítají. Například žadatel si žádá o předčasný důchod o 990 dnů dříve, tak v takovém případě bude snížení činit 12,9 %. Protože čtyřikrát započteno 90 dnů se sazbou 0,9 % plus čtyřikrát započteno 90 kalendářních dnů se sazbou 1,2 % plus třikrát započteno 90 kalendářních dnů se sazbou 1,5 %.

Valorizace důchodů. Valorizací rozumíme zvyšování důchodů. Její podmínky stanovuje zákon o důchodovém pojištění, přičemž konkrétní částka se určuje nařízením vlády. Důchody jsou navyšovány buď: pravidelně, zpravidla v lednu, nebo mimořádně, např. inflace dosáhne 5 %. Navýšení důchodu se týká vždy všech druhů důchodů, které byly přiznány do 31. prosince předchozího kalendářního roku. Důchod je navýšen ke dni lednové splátky důchodu, každému důchodci tedy jiný den. Zvláštní příspěvky po dosažení určitého věku. Občané, kteří se dožijí 85 let, zákon přiznává automatické navýšení procentní výměry finančním příspěvkem 1 000 korun, který je určen k pokrytí zvýšených... Pardon. Důchod je navýšen ke dni lednové splátky důchodu, ke každému důchodci tedy jiný. Každému důchodci tedy jiný den. Zvláštní příspěvky po dosažení určitého věku. Občané, kteří se dožijí 85 let, zákon přiznává automatické navýšení procentní výměry finančním příspěvkem 1 000 korun, který je určen k pokrytí zvýšených životních nákladů, spojených s vysokým věkem.

Občané, kteří dosáhnou věk 100 let, je přidáno 2 000 korun. K 3. 12. 2018 - 438 důchodců. 438 důchodců, kteří dosáhli 100 let.

Invalidní důchod. Invalidní důchod slouží k zabezpečení občanů, kteří nemohou vykonávat práci, nebo k tomu mají výrazně snížené podmínky. Od roku 2010 se invalidní důchod vyplácí pouze do věku 65 let, poté se převede na důchod starobní.

Invalidita. Od roku 2010 máme pouze jeden invalidní důchod, který je rozdělen na tři stupně invalidity. Musí být splněna i podmínka potřebné doby pojištění. Ta nemusí být splněna, pokud invalidita vznikla následkem pracovního úrazu.

Stupeň invalidity. První stupeň 35 až 49 % je ztráta pracovní schopnosti, procentní výměra 0,5 %. Druhý stupeň 50 až 69 %, procentní výměra 0,75 %. Třetí stupeň nad 70 % je ta ztráta pracovní schopnosti, procentní výměra 1,5 %.

Pracovní neschopnost posuzují při podání žádosti o invalidní důchod Obvodní správa sociálního zabezpečení pomocí lékařské posudkové služby. Lékařská posudková služba v České republice je v kompetenci jak ošetřujících lékařů spadajících pod Ministerstvo zdravotnictví, a hlavně úkolem lékařů Obvodní správy sociálního zabezpečení spadajících pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Lékaři posudkové služby pouze posuzují zdravotní stav pacientů, ale v jejich pravomoci však není rozhodnutí o přidělení, či nepřidělení dávek. Lékařská posudková služba vychází z lékařských zpráv a posudků od odborných lékařů. Posuzuje se, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní neschopnost, zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, jestli a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, schopnost rekvalifikace na jiný než dosud vykonávaný druh výdělečné činnosti, schopnost využití zachované pracovní schopnosti, zda je v případě poklesu o 70 % a více schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

Potřebná doba pojištění pro invalidní důchod. Potřebná doba pojištění se počítá podle věku pojištěnce. Do 20 let - méně než 1 rok. 20 až 22 let - 1 rok. 22 až 24 let - 2 roky. 24 až 26 let - 3 roky. 26 až 28 let - 4 roky. Nad 28 let - 5 let.

Pozůstalostní důchody. Podmínkou pro vznik nároku na pozůstalostní důchod je smrt živitele. Do pozůstalostních důchodů řadíme vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. Aby pozůstalý mohl pobírat některý z těchto důchodů, musel zemřelý pobírat invalidní nebo starobní důchod, či musel splňovat podmínky pobírání důchodu.

Vdovský a vdovecký důchod. Mezi vdovskými a vdoveckými důchody je pouze jeden rozdíl, a to ten, že vdovský pobírá žena a vdovecký muž. Podmínky pro pobírání těchto důchodů jsou dvě, a to existence manželství v době úmrtí, zemřelý pobíral starobní, nebo invalidní důchod, splňoval pro to podmínky, nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Tyto důchody pobírá pozůstalý po dobu jednoho roku. Po uplynutí jednoho roku má nárok na důchod pouze ten poživatel, který (a) pečuje o nezaopatřené dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV, (c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV, d) je invalidní ve třetím stupni, (e) dosáhl věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození, popř. důchodového věku, je-li nižší. Pokud poživatel vdovského, či vdoveckého důchodu uzavře nové manželství, jeho nárok na důchod zaniká. Důchod se vypočítává ze základní výměry, která je 3 270 korun a z 50 % přímého důchodu, který zemřelý pobíral, nebo na něj měl nárok.

Sirotčí důchod. Sirotčí důchod pobírá nezaopatřené dítě, kterému zemřel rodič, nebo osoba, která o něj na základě rozhodnutí soudu pečovala. Zemřelá osoba opět musí splnit podmínku nároku na starobní, nebo invalidní důchod. Tato podmínka je zmírněna. Stačí pouze polovina potřebné doby pojištění na nárok invalidního důchodu. Sirotek má nárok na důchod po každém z rodičů. Při jeho osvojení nárok zaniká. Sirotčí důchod se vypočítává ze základní výměry, která je 3 270 korun a ze 40 % přímého důchodu, který zemřelý pobíral, nebo na něj měl nárok.

Takže to je první fáze mého vysvětlení. Já tady znovu připomenu, že tady obstruuji záměrně vládní návrh zákona, kterým chce vláda okrást cca 3 miliony příjemců důchodu o tu zákonem slíbenou valorizaci. SPD s ním prostě nesouhlasí. Nesouhlasíme s tím. Takže my v každém případě chceme oddálit na maximum, je nás tu jen dvacet, proti nám stojí velká přesila. A budeme tady dál vám vysvětlovat, že je to špatně, když chcete okrást české důchodce. Teď po mně převezme štafetu kolega a já se zase samozřejmě přihlásím. Děkuji zatím za pozornost. (Potlesk z lavic SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

