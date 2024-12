Okamura (SPD): Vláda skutečně škodí, kde může, a zdražuje lidem úplně zbytečně život

Vážené dámy a pánové, jako první mimořádný bod na schůzi za SPD bych navrhl bod s názvem Fialova vláda nečinně přihlíží nekontrolovanému zdražování základních životních potřeb.

No a nás by zajímalo, jakým způsobem to chce Fialova vláda řešit. Já tady ten bod navrhuju už opakovaně, Fialova vláda tu diskusi, tento můj bod, vždycky zamítá, ceny v České republice stoupají a Fialova vláda vůbec nic neřeší, takže já dál a dál budu bojovat za občany České republiky a dál a dál budu na vás vyvíjet tlak. Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu o inflaci za listopad je nejvíce alarmující astronomické, meziměsíční i meziroční zdražení některých základních potravin, kdy se například ceny vajec meziměsíčně zvýšily o 23,5 procenta, a meziročně pak dokonce o 31,7 procenta. Dále již několik měsíců v řadě výrazně rostou náklady na bydlení, ceny elektřiny meziročně stouply o 9,2 procenta, ceny nájemného o 6,3 procenta, ceny vodného o 10,9 procenta, stočného o 13,4 procenta a ceny tepla a teplé vody vzrostly meziročně o 8,5 procenta.

Fialova drahota tedy pokračuje a není vidět světlo na konci tunelu. Tím světlem budou evidentně až volby, které budou za deset měsíců. Fialova vláda boj s inflací, kterou spolu zapříčinila plošným zvýšením všech nepřímých daní, a katastrofální schodkovou rozpočtovou politikou, již doslova vzdala. A nečinně přihlížíte nekontrolovanému zdražování základních životních potřeb. Důsledkem je propad reálných příjmů milionu občanů České republiky před úroveň roku 2019 ,takže vy jste nás vrátili pět let zpátky.

Dále je v současnosti rekordní nedostupnost bydlení, a to i v evropském měřítku, a hospodářská stagnace a pokles konkurenceschopnosti českých firem v důsledku setrvale vysokých cen energií. A vy to prostě odmítáte řešit, vy máte, vždycky jenom slyšíme, Ukrajina, Ukrajinci a zbraně od amerických zbrojařů, ale že byste něco dělali pro českého občana, to vůbec nic pro české občany neděláte. Je potřeba prostě ukončit působení této nekompetentní a asociální vlády, a proto doufám, že za deset měsíců, kdy se uskuteční volby, takže dojde k výměně, a znovu se nastartuje Česká republika. Takže já jako první bod navrhuji bod s názvem Fialova vláda nečinně přihlíží nekontrolovanému zdražování základních životních potřeb, protože chceme prostě slyšet vaše návrhy, bohužel já vím, že žádné nemáte, proto tento bod opět zamítnete, ale rád bych vás vyzval k tomu, abyste předložili návrhy, co chcete dělat s tou neuvěřitelnou drahotou. Za SPD říkám, že my jsme naše návrhy už mnohokrát představovali a rádi je tady představíme znovu, pakliže nám umožníte samozřejmě tento bod projednat.

Jako bod číslo 2 chci navrhnout jménem SPD další mimořádný bod s názvem Svého praktického lékaře nemá přes 920 000 lidí, z toho více než 170 000 dětí. A situace se ještě zhoršuje. Podle dat Ministerstva zdravotnictví prezentovaných nedávno v České televizi nemá svého praktického lékaře, jak jsem uvedl, přes 920 000 lidí, z toho více než 170 000 dětí. A mě by zajímalo, jak to chcete řešit? Já už tady ten bod dávám na program schůze minimálně dva roky a vy mi ho vždycky zamítnete, protože žádné řešení evidentně nemáte a nechcete situaci řešit, protože vám jde v první řadě o péči pro ukrajinské uprchlíky, ale na české občany úplně kašlete.

Ještě bych dodal, že ještě navíc nad ta čísla, o kterých hovořím, tak o dalších 85 000 dětí se starají praktičtí lékaři pro dospělé, navíc 40 procent praktických lékařů je starších 60 let, takže se dá očekávat její brzký odchod do penze. Odborníci upozorňují, že zvlášť kritická je situace ohledně nedostatku dětských lékařů, která se může ještě dále zhoršovat. V posledních pěti letech se počet jejich ordinací snížil o 392 zařízení, polovina praktických pediatrů je ve věku nad 60 let, nedostatek lékařů v mnoha oborech je způsoben nízkou podporou motivace k výběru těchto druhů praxe. Fialova vláda, akutní nedostatek praktických a dalších lékařů, který již začíná ohrožovat úroveň a dostupnost zdravotní péče v České republice absolutně neřeší a naopak systém ještě zahlcujete, samozřejmě na úkor našich potřebných občanů.

No a s tím SPD samozřejmě nesouhlasí a rádi bychom od vás slyšeli řešení, jak to tedy chcete řešit, protože ta situace začíná být opravdu kritická. Jde samozřejmě o fatální selhání Fialovy vlády, protože stát, potažmo vláda, musí být garantem dostupnosti této péče, kterou si všichni občané České republiky platí ve formě povinných pojistných odvodů. My v SPD samozřejmě máme jasný plán kroků, jak zajistit dostupnost praktických lékařů pro děti i dospělé napříč všemi kraji. Těch řešení je mnoho, ale určitě jedno z nich, jedno z mnoha k diskusi, je, aby například absolventi lékařských fakult, protože je studují zadarmo, respektive z daní našich občanů, tak aby měli povinnost několik let pracovat v České republice.

Protože je tady trend, kdy ihned po absolvování studia tak odchází do zahraničí, a tím pádem českému občanovi, který ze svých daní to studium zaplatil, tím svými občany, tu českou veřejnost, tak v podstatě se to vůbec nevrací. Takže já si myslím, že je k diskuzi mimo jiné náš návrh, aby třeba tři nebo pět let ti lékaři museli po absolvování pracovat v České republice, a pakliže by někdo nechtěl a chtěl by ihned odjet do zahraničí, tak by si měl studium zaplatit.

A to si myslím, že by byl férový přístup a mělo by to být takto zřejmé úplně od začátku, protože jinak se těch pozitivní řešení v nějakém kratším horizontu těžko dočkáme. A jinak zaplatit si svoje studium v případě odchodu do zahraničí, to není žádný nápad, který je z mojí hlavy, to je nápad, který funguje. Funguje ve vyspělých zemích a je to vždycky volba toho studenta, toho absolventa, zdali tady chce studovat zadarmo, zvláště takto finančně náročné studium, jako je lékařská fakulta, to patří podle mých informací dokonce k těm nejdražším studiím. A potom tedy, jestli chce odejít, anebo jestli chce pracovat tady. To je ta volba a každá musí mít podle mého názoru nějaká pravidla.

Takže já jako bod číslo 2 navrhuji bod s názvem Svého praktického lékaře nemá přes 920 000 lidí, z toho více než 170 000 dětí, a situace se ještě zhoršuje.

Jako bod 3, mimořádný bod jménem SPD navrhuji bod s názvem Green Deal potápí český průmysl. No a já k tomu dodám, že už opakovaně vyzýváme Fialovou vládu, aby představila opatření na ochranu české ekonomiky. V Německu vše směřuje k předčasným volbám, přičemž jak víme, tak Německo je klíčovým obchodním partnerem České republiky, a tímto směrem jde dokonce většina českého exportu. V souvislosti s hospodářskou krizí v Německu, vysokými cenami energií, uzavíráním jaderných elektráren a implementací Green Dealu EU lze očekávat dopady zejména na náš automobilový sektor, který je silně napojen na německý trh. No a ty dopady už tady cítíme. Politická nestabilita a ekonomický pokles v Německu zároveň sníží poptávku po českých výrobcích. Opatření spojená s Green Dealem EU jako je dekarbonizace a přechod na obnovitelné zdroje povedou k dalšímu zvýšení nákladů na výrobu a ztrátě konkurenceschopnosti českého průmyslu. A právě proto bych v tomto bodě chtěl vyzvat vládu Petra Fialy, aby nám tady představila soubor konkrétních opatření vedoucích k ochraně naší ekonomiky a průmyslu.

Problém je, že vím, že žádný soubor opatření připravený nemáte. Takže jde to od desíti k pěti a vy tomu jenom staticky přihlížíte. A já, když tady čtu ta aktuální vyjádření premiéra Fialy, který tady říká věci, na které jsme upozorňovali už před rokem, to znamená například ohledně zateplování domů a bytových domů, a teď se snaží o nějaké odložení, přitom jsme od začátku říkali, aby pro to ani nehlasoval, takže vždycky tady vidíme ze strany Fialovy vlády servilní politiku v EU, a pak se tady snaží oblbnout prostě voliče v České republice a veřejnost, jako kdyby se snažili něco dělat proti, přitom pro to vždycky hlasují.

To znamená, vaše vláda skutečně škodí, kde může, a zdražuje lidem úplně zbytečně životy. Ale abych šel zpátky k tomu, k té pointě, proč navrhuju tento třetí bod, tak prostě já bych chtěl, aby Fialova vláda tady představila nám a veřejnosti, jaká konkrétní opatření připravují k ochraně české ekonomiky, průmyslu a potažmo tedy i životní úrovně českých občanů.

Jako bod číslo 4 bych chtěl navrhnout bod, který je teďka velmi aktuální. Bod má název, ten mimořádný bod, který navrhuje SPD, má název SPD prosazuje deportaci všech nelegálních imigrantů z Evropské unie. No a já bych k tomu ještě dodal, že to prosazujeme včetně Syřanů. I ti by měli být podle našeho názoru deportováni.

Hnutí SPD považuje současnou politickou situaci v Sýrii po pádu režimu Bašára al-Asada za chaotickou a velmi znepokojující. Jestliže jsme svědky toho, jak tisíce Syřanů ve městech západní Evropy slaví vítězství islámských džihádistů a jejich uchopení moci, měli by se syrští imigranti co nejdříve vrátit domů do Sýrie. Zároveň nastala situace, kdy tyto osoby již nemají právo na takzvanou doplňkovou ochranu, na jejímž základě mají možnost pobývat v některých státech EU, například v Německu.

Tisíce kilometrů do vybraných evropských států necestuje někdo, kdo si chce zachránit život, ale ten, kdo se chce mít lépe a využívat evropské sociální dávkové systémy. Jedná se tedy jednoznačně o ekonomické migranty, což je i případ Syřanů, kteří se v drtivé většině dostali do Evropy ilegálně. Jak říkám, tak hnutí SPD podporuje deportaci všech nelegálních imigrantů ze státu evropské země do země jejich původu a vyzýváme Fialovu vládu, aby na tato řešení, respektive na toto řešení na evropské úrovni, tlačila. Já vím, že je to výzva vůči vaší vládě marná, protože vy naopak jste servilně odsouhlasili migrační pakt Evropské unie, dokonce jste pro něj v první fázi hlasovali, což je úplně šílené.

No a proč já tady o tom hovořím? Já jsem na tu migraci upozorňoval jako jediný politik už před více než deseti lety a tenkrát lidé říkali, jak jsem populista a jak já nevím, co všechno jsem, a že žádná migrace nehrozí. Vzpomeňte na to. A přesně došlo na moje slova, protože problém je v tom, že ti nelegální migranti, že to je prostě těžko potom řešitelná situace. Oni se potom samozřejmě z té Evropy nechtějí vracet, oni nechtějí, abyste je odtrhli od těch cecíků, od těch sociálních dávek, které tady ždímají kvůli těmhle těm přihlouplým politikům a la Fialova vláda a a la vedení Evropské komise, a pak na to doplácí naši občané. To znamená to, jaké je tady množství těch Syřanů a hrozí ještě další migrační vlna na základě situace v Sýrii, tak samozřejmě, protože Fialova vláda odsouhlasila migrační pakt EU, tak samozřejmě může dojít k dalšímu migračnímu tlaku, který může vyústit v ještě větší tlak na přerozdělování migrantů.

Takže já vím, proč to říkám, a vím, proč o tom tady hovořím, a bohužel mám dojem, že zase dojde na moje slova, ale už může být pozdě. Protože já nechci žít v České republice, kde se tady pohybují zlegalizovaní nelegální migranti islámského vyznání, kterým ani nebudeme vidět pořádně do obličeje. Já prosazuju pravý opak, já prosazuju zákaz propagace islámu v České republice, zákaz stavění mešit, samozřejmě. Já tady nechci, abych tady večer šel domů a slyšel tady z reproduktorů nějaké přednesy nějakých muslimských imámů, jako to slyšíme i v některých západoevropských městech, to je katastrofa.

To znamená, je potřeba tomu udělat přítrž ihned a už od tohoto okamžiku a už ihned samozřejmě, ale už včera bylo pozdě. Je potřeba deportovat všechny ty migranty, co tady nemají co dělat, tlačit na to na evropské úrovni. A týká se to samozřejmě jak Ukrajinců, tak se to týká samozřejmě těchhle těch migrantů z islámských zemí. Jenom připomenu, že pakliže bychom měli příležitost a voliči by rozhodli o tom po příštích volbách, že bychom tady byli a mohli bychom být součástí příští vlády, tak jedním z prvních kroků, které bychom chtěli bezesporu udělat, je revize všech povolení k pobytu Ukrajinců a dalších cizinců v České republice, především Ukrajinců ovšem. A podle našeho názoru by tady měli zůstat pouze tací Ukrajinci, kteří prokazatelně mají pracovní povolení na místa, která nelze obsadit českými občany. Jakýkoliv jiný Ukrajinec by podle našeho názoru už tady neměl být a už vůbec ne čerpat sociální dávky, což je úplně skandální návrh Fialovy vlády v rámci toho zákona lex Ukrajina, který tady zítra, zase to tady bude na programu, kdy vy dokonce chcete dát ukrajinským zdravotně postiženým lidem, chcete jim dát mnohatisícovou měsíční sociální dávku pro zdravotně postižené Ukrajince, která ale odpovídá druhému stupni závislosti pro české zdravotně postižené občany. Protože v prvním stupni závislosti je to 880 korun, ale ti Ukrajinci, už ta úvodní dávka má být v mnoha tisících, tuším, teď to nemám u sebe, až 6 000, 4 až 6 000 korun měsíčně. Tak kde to jsme? A ještě na základě nějakých dokladů z Ukrajiny, u kterých není ani zřejmá pravost. Ale hlavně je úplně neakceptovatelné, že vy jste tady zamítli návrh SPD na zvýšení příspěvku na péči v prvním stupni závislosti, který, jak jsem říkal, je 880 korun měsíčně. Za to ti naši zdravotně postižení spoluobčané nenakoupí ani žádné sociální služby. Logicky - co chcete dneska koupit za 880 korun?

Přitom ti lidé v prvním stupni závislosti nesplňují i několik základních, řekl bych životních úkonů typu - to může být, že se třeba nedokáží uložit na postel, obléct se sami, nakoupit si sami. Takže ti 880 korun měsíčně v prvním stupni, a ukrajinským zdravotně postiženým, kteří tady nemají ani občanství, ani trvalý pobyt, tak mají mít více než český občan? Co to tady předvádíte, Fialova vládo? To je přece úplně strašné.

To znamená, samozřejmě pakliže by SPD bylo součástí vlády, tak uděláme revizi. Uděláme revizi všech těchto povolení k pobytu a hlavně ukončíme tohleto sosání dávek z našich peněz, které tady nastavila Fialova vláda.

Navíc ta situace je taková, že někteří Ukrajinci už tady pěkně vystrkují růžky. Začalo se to dít letošní rok a ještě jsem o tom nehovořil. Já, když se podívám na své sociální sítě, tak to byste viděli, jak některým otrnulo, jak už útočí na české občany. Jak útočí sprostě na české občany, už se tady cítí jako doma. Útočí na české občany. Vyhrožují českým občanům. A u mě je to tedy, už se to ukázalo, tak tam dochází k názorovým soubojům potom mezi českými občany, kteří mi píší v diskusích, logicky, mě sleduje kolem 650 000 občanů na sociální sítích, takže ta diskuse je tam velmi široká, a mnoho tisíc příspěvků denně v podstatě pod mými příspěvky, takže skutečně ti čeští občané, řada z nich je velmi tedy už postavená, řekl bych, protiukrajinsky. Protože řada z nich, neříkám všichni, to není pravda, ale řada z nich už skutečně ztratila jakýkoliv pocit, že jsou tady na návštěvě a že tu zemi tady vybudovali občané České republiky, a otevřeně útočí na naše občany. Otevřeně a velmi vulgárně, často i násilným způsobem, musím říct, co se tam píše, já sám to sleduji a stačí se nějakou dobu dívat do diskusí na mé sociální sítě.

Samozřejmě to, co je pro nás úplně nepřijatelné ohledně těch sociálních dávek, pro nás SPD, je, že dávky pro zdravotně postižené, já už jsem o tom říkal, že vůbec, my totiž ani principiálně nesouhlasíme s tím, aby je čerpali cizí státní příslušníci. Toto bych rád zdůraznil. My si myslíme, že tyhlety dávky typu, když už tedy to budu specifikovat, abych nerozvíjel diskusi, jinak moje názory jsou všeobecně známé na toto téma, tak přece dávka sociální podpory pro zdravotně postižené lidi podle našeho názoru by měla být vázána na státní občanství, to by přece měli dostat jenom občané České republiky, protože ta dávka přece z principu je vyplácena z peněz českých občanů, kteří vlastně tím vyjadřují určitou solidaritu s našimi spoluobčany, kteří mají zdravotní handicap. A z daní našich občanů tady se buduje sociální systém už po generace, prostě z peněz našich předků, rodičů - našich, vašich, a prostě by vůbec neměl být tento typ dávky čerpán přece pro cizince. Já si za tím prostě stojím, a proto taky navrhuju tenhle ten bod, trošku jsem tedy to vysvětlení rozšířil, ale já si myslím, že to, jak to dělá Fialova vláda, která odírá české občany - odírá české občany o peníze a dává ty peníze lidem, kteří si je vůbec nezaslouží, ani se jakkoliv nepodílejí na budování českého státu, tak to si myslím, že je opravdu špatně a je to právě jeden z těch důvodů, proč tady vzniká ve společnosti tenze.

Paní Pekarová Adamová... Včera jsem byl v televizi, tak se mě na to tam ptali, že paní Pekarová Adamová říkala, že blbou náladu vytváří opozice. Ale já jsem se tomu tam tedy musel zasmát, to nevím, proč to říká v takovémhle nevhodném načasování navíc, protože zrovna před dvěma dny vyšel průzkum, včera vyšel průzkum státní agentury Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, a plně Fialově vládě věří 2 % občanů. Dvě procenta! To znamená, ten, kdo tady ve společnosti šíří blbou náladu a občané to vidí, je právě paní Pekarová Adamová a Fialova vládní koalice, a občané to vidí. To jsou úplně neuvěřitelné argumenty. Takže přestaňte šířit tu blbou náladu a přestaňte tady ničit životy lidí. Plně vám věří 2 % občanů.

A tady je potřeba zdůraznit, že i v tom minulém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, a to mi připadalo pozoruhodné, také pouze 2 % (občanů?) plně věřilo občanům (vládě?) České republiky. Tak na jednu stranu vy to můžete interpretovat tak, že jste se stabilizovali, jste stále na 2 %, že vám věří plně občané, ale já myslím, že tím správným demokratickým krokem by byla demise vaší vlády a doufám, že vaše vláda bude vyměněna.

Děkuju za pozornost.