Okamura (SPD): Vládnou Praze podvodníci?

Sluníčkářská koalice Pirátů, Prahy sobě v čele s poslancem KDU-ČSL Janem Čižinským, STAN a TOP 09, která vládne Praze, se zase předvedla. Jejich pražští radní totiž čelí vážnému podezření z falšování výsledku hlasování na jednání rady. Vládnou Praze podvodníci? Novinky.cz a Právo mají k dispozici zvukovou nahrávku z dubnového jednání rady o zrušení veřejné zakázky na původní projekt bourání Libeňského mostu, které skončilo tajným hlasováním s výsledkem sedm pro, jeden se zdržel. Tak to uvedl sčítací úředník na zmíněné zřetelné zvukové nahrávce. Ale v později pořízeném zápisu hlasování je, že šest bylo pro a zdrželi se dva…Falšování zápisu je trestným činem.

Jak kdo hlasoval, je velmi důležité pro případné budoucí možné policejní stíhání. Pokud totiž nebude jasné, kdo přesně se hlasování zdržel, není možné ani zjistit, kdo byl pro, a policie nebude moci hnát případně radní k odpovědnosti za jejich rozhodnutí.

Navíc zatímco před komunálními volbami současné vedení Prahy slibovalo transparentní a otevřené vedení města, půl roku po nástupu do funkcí rada města ve složení Piráti, Praha sobě, TOP 09 a Starostové o zásadním rozhodnutí spojeném se začátkem výstavby metra D hlasovala nikoliv veřejně, jak by se dalo čekat, ale tajně. Podle informací serveru Novinky to bylo ze strachu z možného policejního stíhání, či dokonce vláčení po soudech…

Hnutí SPD prosazuje hmotnou odpovědnost a odvolatelnost politiků pro případ, kdy se politici zpronevěří svým předvolebním slibům.

Piráti, Praha sobě, TOP a Starostové o sobě pořád prohlašují, jak zametou s korupcí, jak jsou transparentní a čistí, ale když to mají prokázat v praxi, tak skutek jaksi utek… Jsou to jen falešní moralisté, kteří, když se dostanou ke korýtkům, začnou u nich hlasitě a nechutně chrochtat. Kážou vodu a pijou víno…

