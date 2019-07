Okamura (SPD): Za to, že natočil na video ty dobytky, co prznili nezletilé dívky, má jít do kriminálu

To je vážně zvrácené. Protimigrační aktivista Tommy Robinson, který upozornil na to, že pákistánské imigrantské gangy (pachatelé na snímku) hromadně znásilňovaly ve velkém po mnoho let nezletilé britské dívky, má jít opět do vězení – pod záminkou „pohrdání soudem“, když během jiného procesu nafilmoval muže obviněné ze sexuálního zneužívání mladých dívek a záběry zveřejnil na internetu. Za to, že natočil na video ty dobytky, co prznili nezletilé dívky, má jít do kriminálu, kde mu navíc hrozí, že ho zavraždí muslimové?

Připomeňme jen, že v anglickém městě Rotherham se v letech 1997 až 2013 stalo podle zjištění úřadů oběťmi sexuálního zneužívání více než 1500 dětí. Většina pachatelů byla pákistánského původu. Násilníci některé děti polili benzínem a hrozili jim upálením, pokud nebudou poslušné. Hrozili jim také zbraněmi, nebo je nutili se dívat na nějaké zvlášť brutální znásilnění s pohrůžkou, že to stejné může postihnout i je, pokud o svém zneužívání někomu řeknou. Sheffieldský Korunní soud si vyslechl, že jedna dívka byla sexuálně zneužívána "nejméně 100 asijskými muži" (v Británii jsou Pákistánci označováni jako „Asiaté) a to v době, kdy jí bylo šestnáct let. Pákistánci se zaměřovali na dívky ve věku mezi 13 a 16 lety.

Britské úřady to po mnoho let tutlaly, aby nebyly obviněny z rasismu! Až tak daleko došla v Británii zhoubná sluníčkářská politická korektnost! Britský deník The Independent informoval o vyšetřování, které zjistilo, že britská vláda dostala informace o aktivitách muslimských pedofilních gangů v Rotherhamu již v roce 2002, ale nic s tím neudělala, zjevně ze strachu, že bude obviněna z rasismu. Rozsáhlé šetření bylo zahájeno až o deset let později, poté, co informace deníku The Times o stupni sexuálního zneužívání v Británii vyvolala národní skandál. Sarah Champion, labouristická poslankyně Parlamentu za Rotherham, uvedla, že je zřejmé, že ministerstvo vnitra vědělo o sexuálním zneužívání dětí v Rotherhamu již od roku 2002.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Neobhajujeme vše, co Robinson v minulosti dělal, určitě to nebyl žádný svatoušek, ale za to, že se podílel na odhalení imigrantských zvěrstev si jistě zaslouží pochvalu a obdiv – rozhodně ne sedět ve vězení, kde je ohrožen jeho život muslimskými vězni.

Připomeňme nejasné okolnosti úmrtí jiného britského politického vězně, Kevina Crehana, odsouzeného za to, že hodil slaninový sendvič přes zeď mešity.

Když se na západě postavíte proti imigrantským zvěrstvům, jste dehonestován a kriminalizován. Hnutí SPD udělá vše pro to, aby jako islamizována a sluníčkářským fanatismem rozvrácená západní Evropa nedopadla i naše vlast.

Psali jsme: Okamura (SPD): Vlastenectví je čest, hrdost a odvaha Okamura: Volby do EP ukázaly pevné místo SPD v české politice Okamura (SPD): Migrace do Evropy bude pokračovat za podpory EU Okamura (SPD): Neexistují skutečně účinné mechanismy kontroly hospodaření České televize

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV