Okamura (SPD): Žádám jasné slovo, zda válku odmítnete

Vážené dámy a pánové,

mám tady několik mimořádných bodů, které bych rád zařadil na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny. Za prvé, zajímá mě stanovisko Fialovy vlády a premiéra Fialy k vyjádření německého kancléře Merze, který v podstatě chce zatáhnout Evropu do války s Ruskem. Takže můj dotaz zní a název bodu bude Premiére Fialo, souhlasíte s tím, aby se Česká republika nebo čeští vojáci aktivně účastnili konfliktu na Ukrajině? To je název bodu.

Německý kancléř Merz totiž oznámil, že již neexistují žádná omezení pro údery na ruské vnitrozemí západními zbraněmi. A ještě dodám, proč se na to ptám, protože premiér Fiala hovořil o možném zapojení České republiky přímo do konfliktu na Ukrajině. Hovořil o zapojení českých vojáků v rámci jakýchsi sil a tak podobně. Je také pro aktivní posílání, neustále tam posíláte aktivně zbraně. My hlasujeme proti, protože my chceme mír a mírová jednání, ta válka je zamrzlý konflikt a vy nás, v podstatě vaše vláda nás pořád aktivně zatahuje blíž a blíž tomu přímému konfliktu. A SPD je proti tomu, aby se Česká republika a čeští občané, tím myslím čeští vojáci, jakkoliv zapojovali do toho konfliktu, a Fialova vláda to naopak prosazuje a podporuje.

Takže teď, když německý kancléř oznámil, že již neexistují žádná omezení pro údery na ruské vnitrozemí západními zbraněmi, tak tato otázka získala další aktuálnost a další akceleraci. Bombardování totiž není možné bez aktivní účasti západu, který výběr cílů a odpalování řídí. To neznamená nic menšího než otevřený vstup NATO do války proti Rusku. Ovšem jen evropské části, protože USA válku s Ruskem odmítají. Rusko už vícekrát oznámilo, že pokud by jakákoliv země takto napadla Rusko, bude to brát jako vstup této země do války a vyhradilo si právo odpovědět jakýmikoliv prostředky, včetně použití jaderných zbraní. Zbraní, vůči kterým dnes neexistuje nejen u nás, ale ani nikde jinde skutečná obrana.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Žádám vás tedy, pane premiére, abyste okamžitě za Českou republiku deklaroval, že naše země se v žádném případě nebude podílet na této válce, kterou hodlá Německo tímto způsobem akcelerovat. Žádám vás o jasné, slovy jasné slovo, zda válku s Ruskem odmítnete, nebo zda se do ní hodláte zapojit. Odpověď prosím jasnou. Ano - ne. Takže to je můj první mimořádný bod, kde bychom rádi znali jasnou odpověď.

Jako bod číslo dvě je bod s názvem Výzva Fialově vládě, aby obnovila dobré vztahy se Slovenskem. Slovenská vláda je podle aktuálního vyjádření slovenského premiéra Roberta Fica připravena obnovit jednání s českou vládou. To je, protože Fialova vláda vloni přerušila takzvané mezivládní konzultace se Slovenskem. Podle mého názoru by se obě země, tedy Česká republika a Slovensko, měly zaměřit na diskusi o mírovém řešení války na Ukrajině a také by měly obnovit co nejhlubší dobré vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem. Ty vztahy, které vaše vláda zničila.

Slovenský premiér zmínil i obnovení spolupráce v rámci středoevropského uskupení zemí visegrádské čtyřky či odmítnutí případného návrhu na zrušení jednomyslného souhlasu a práva veta členských zemí Evropské unie v některých záležitostech. A tady je samozřejmě důležitá pointa. Hnutí SPD je toho názoru, že by česká vláda měla odmítnout ty snahy na zrušení práva veta členských zemí Evropské unie. Už to deklarovali Němci, už o tom hovořili i Francouzi, že by rádi to právo veta zrušili, tím pádem by už plně Francie a Německo ovládly v podstatě i nás ve střední Evropě, protože v tom většinovém hlasování by si samozřejmě nás jako Českou republiku vždycky přehlasovaly. Takže by se to rovnalo v podstatě definitivní ztrátě suverenity České republiky.

A zatímco slovenský premiér Robert Fico se jasně vyjádřil, že odmítá takové návrhy na zrušení práva veta, tak Fialova vláda mlčí a ještě nechce spolupracovat se zeměmi V4, protože tu V4 jste rozbili, paní Pekarová aktivně to udělala, pan Rakušan ze STAN, Fiala - premiér Fiala a další exponenti této vlády, Piráti, a my si myslíme v SPD, že je potřeba naopak budovat spolupráci v rámci V4, to znamená s Polskem, Maďarskem a Slovenskem, protože máme společné zájmy, které právě proto, že když nás bude více v takovémto bloku, který má 65 milionů lidí, tak samozřejmě ten náš hlas by byl úplně jinak slyšet v Bruselu.

Pak je to i třeba - máme společné zájmy v energetické politice, máme společné zájmy v protiimigrační politice, tedy Fialova vláda je proimigrační naopak, vy podporujete migraci do České republiky, ale ty zbylé země se k tomu - Slovensko, Maďarsko i Polsko - se k tomu staví rezervovaně, až odmítavě. To znamená, my chceme, aby ta spolupráce obnovila, a zvláště když ještě i slovenský premiér k tomu vaši vládu vyzývá, tak já si myslím, že by na to bylo dobré pozitivně reagovat.

Takže já bych rád toto téma zařadil jako mimořádný bod, protože posílení těch vazeb v rámci V4 a znovuobnovení spolupráce v rámci V4 považujeme v SPD jako velice důležité a v rámci posílení prosazování zájmů České republiky i na úrovni Evropské unie.

Takže proto to zařazuji. Vím, že Fialova vláda, vy jste proti V4, vy jste takové ty loutky Bruselu, vy skáčete, jak vám v Bruselu a Berlíně pískají, což je samozřejmě úplně šílené, je to taková ta protinárodní politika, kterou děláte, a vy jste zdůvodnili to, že jste vloni přerušili ty mezivládní konzultace se Slovenskem, ty dobré vztahy se Slovenskem jste narušili a zbortili jste je, zničili jste je, tak vy jste ten krok, kdy jste přerušili ty mezivládní konzultace, zdůvodnili rozdílnými názory na klíčová zahraničněpolitická témata, která se projevují hlavně ve vztahu k Ukrajině, jste říkali, kde nynější Ficova vláda zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob a slovenský premiér kritizoval protiruské sankce EU.

Za SPD říkám, že pokud budeme součástí příští vlády, okamžitě obnovíme mezivládní jednání se Slovenskem. Je to náš nejbližší národ a je podle našeho názoru v našem zájmu, abychom udržovali přátelské vazby s okolními státy, a samozřejmě Slovensko je nám z tohoto pohledu nejblíž.

Takže v rámci toho mimořádného bodu vás tady k tomuto vyzývám a zajímalo by mě, zajímalo by nás vaše stanovisko, protože to, že mlčíte k tomu, že chtějí současné, řekl bych, ekonomicky nebo ty největší země Evropské unie zrušit právo veta, tak já to beru jako další protinárodní krok proti zájmům České republiky a tuto otázku je potřeba rozhodně diskutovat a postavit se proti tomu zrušení práva veta.

Další bod, třetí bod, který bych rád navrhnul na program této schůze, je bod s názvem Vláda změnami školského zákona ohrožuje budoucí kvalitu a dostupnost našeho školství. V minulém týdnu totiž schválili poslanci stran vládní koalice a Pirátů novelu školského zákona, která nesmyslně převádí povinnost financování platů kuchařek, školníků, uklízeček a dalších nepedagogických zaměstnanců škol na obce a kraje. Jsou to i třeba ekonomky na školách a tak podobně. Stalo se tak přes nesouhlas obcí a krajů a bez zajištění potřebných finančních prostředků. Je tak ohrožena existence tisíců pracovních míst nepedagogických pracovníků, zaměstnanců škol i například budoucí podoba a kvalita školního stravování.

Součástí vládního návrhu je i povinné slučování malých mateřských, základních a středních škol v obcích. Hnutí SPD tyto nesystémové a škodlivé změny odmítá a naši poslanci hlasovali proti nim.

Je rovněž nepřijatelné, že vládní koalice předčasně ukončila rozpravu k tomuto návrhu zákona a již poněkolikáté v tomto volebním období stanovila pevný čas hlasování, což je v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny.

Vláda Petra Fialy prosazenými změnami školského zákona ohrožuje kvalitu a dostupnost vzdělání na všech stupních a úrovních. Jedním z prioritních úkolů budoucí vlády, na které se chce hnutí SPD podílet, bude jejich revize a zrušení. Takže já bych to chtěl připomenout v tom mimořádném bodě. Já si myslím, že toto téma, to, že vy chcete v podstatě škodit a škodíte českému školství, a to nejenom ohledně výuky, ale i ohledně, řekl bych, toho servisu kolem té školy, tak já si myslím, že to je téma, které nechceme nechat usnout, zvláště v situaci, kdy si kraje stěžují, že jste jim nedodali ty finanční prostředky na to financování těch nepedagogických pracovníků. Takže ten problém, vy nejdřív změníte zákon, vůbec nevím proč, pak ten problém přesunete na další vládu po volbách, zůstává po vás spálená zem. A já to prostě tady chci připomínat a budu připomínat všechny tyhlety vaše kroky, protože vy pak po volbách budete říkat, že za to může někdo jiný, ale ne, všechno jste způsobili vy a je to samozřejmě vaše vina.

Takže proto ten mimořádný bod, protože hnutí SPD stojí na straně škol, rodičů, školních dětí, ale i pracovníků škol, včetně těch nepedagogických pracovníků.

Jako čtvrtý mimořádný bod chci zařadit bod s názvem Vláda opakovaně poškozuje zaměstnance v náročných profesích. SPD odmítá návrh na zavedení povinného spoření na nevýhodné předdůchody. Místo slíbeného dřívějšího důchodu pro lidi v náročných profesích přichází Fialova vláda s dalším šejdířským trikem, povinným spořením do soukromých fondů. Podle Fialovy vlády by si měl dělník, svářeč, šetřit stovky tisíc na předdůchod, jinak bude mít smůlu. Přitom vy jste ten předdůchod slibovali, vy jste slibovali takzvaným náročným profesím ve třetím stupni, třetí kategorii, v kategorii tři, což je více než 100 000 pracovníků, tak jste jim slibovali možnost odchodu do řádného nekráceného důchodu v 60 letech.

Zase jste lhali jako vždycky, obelhali jste občany v takzvaných náročných profesích a nakonec jste to po veřejném tlaku tady spunktovali tak, že chcete, aby se peníze těchto v podstatě sedřených lidí nebo lidí, kteří jsou udření prací v takzvaných náročných profesích, tak aby ještě svoje těžce vydřené peníze a vydělané peníze, nasypali do soukromých privátních fondů v případě, že budou chtít předdůchod.

To je opravdu jako velice odporné, musím říct, a je to velice asociální, ten váš přístup, a jenom připomenu, že to říkám v situaci, kdy si Fialova vláda sama sobě zvýšila platy politiků. My jsme hlasovali proti zvyšování platů politiků, vy jste si sami sobě zvýšili platy politiků a teď dál a dál sdíráte občany. Nejenom že jste občanům zvýšili daně, a pak jste si z těch daní sami sobě zvýšili platy, což je samozřejmě hnus, ale ještě v téhle té politice pokračujete.

Ze strany Fialovy vlády jde o další podraz na tyto zaměstnance v takzvaných náročných profesích, ve kterých je více než 100 000 lidí. A jak jsem říkal, oni měli mít, tito zaměstnanci, podle původního vašeho slibu a dohody již od začátku letošního roku nárok na o pět let dřívější odchod do řádného, plného a nekráceného starobního důchodu.

To ovšem bylo na poslední chvíli zrušeno na návrh poslanců koalice SPOLU, to je ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. No a jak říkám, tak teď jste jim nabídli model takzvaného předdůchodu na základě povinného spoření v soukromých penzijních fondech, což je samozřejmě pro drtivou většinu těchto zaměstnanců nevýhodné a většinu těchto zaměstnanců to poškodí finančně i z hlediska budoucí výše jejich řádného důchodu.

Takže my za SPD říkáme jasně, žádné podrazy na pracující. Nedovolíme žádné podrazy na pracující občany. Chceme důstojný důchod v šedesáti pro lidi v takzvaných těžkých profesích tak, jak jim bylo slíbeno, a samozřejmě pakliže bude SPD ve vládě, tak snížíme ten věk odchodu do důchodu zpátky na 65 let.

Děkuju za pozornost.