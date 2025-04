Okamura (SPD): Zastavme Green Deal EU a Fialovu vládu, která ho podporuje

I kdyby Trumpova cla na zboží z EU byla v plné výši, znamenají pořád čtyřikrát menší náklady než Green Deal. Zastavme Green Deal EU a Fialovu vládu, která ho podporuje!

Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že i kdyby měla cla na americký dovoz z Evropské unie platit v "plné palbě", jak je představoval začátkem dubna americký prezident Donald Trump, budou pro českou ekonomiku znamenat až čtyřikrát nižší náklad než unijní Green Deal.

„Již několikatýdenní intenzivní mediální debata o clech obnažuje závažnou asymetrii: nesrovnatelně větší prostor nyní v tuzemské veřejné debatě dostává něco, totiž Trump a cla, co ani není definitivní a co je hlavně i ve své nejhorší variantě – tedy nejhorší z hlediska české ekonomiky – pořád daleko méně finančně nákladné než Green Deal,“ upozornil ekonom Lukáš Kovanda.

České ministerstvo financí začátkem dubna uvedlo, že Trumpova cla sníží letošní růst české ekonomiky o 0,6 až o 0,7 procentního bodu. Ve své lednové prognóze přitom ještě resort počítal s letošním reálným růstem ekonomiky ve výši 2,3 procenta. Nominální hrubý domácí produkt Česka by tak dle téže prognózy vzrostl z loňských 8 007 na letošních 8 431 miliard korun.

„Pokud nyní má náš ekonomický růst kvůli clům činit jen 1,7 procenta namísto 2,3 procenta za jinak stejných podmínek, při předpokládaném letošním růstu příslušné cenové hladiny o tři procenta, to znamená nominální nárůst tuzemské ekonomiky o 4,7 procenta namísto do začátku dubna ministerstvem odhadovaných 5,3 procenta. Růst z úrovně 8 007 miliard korun o 4,7 procenta by značil letošní úroveň nominálního HDP čítající zhruba 8 383 miliard korun. To je o 48 miliard nižší údaj, než jaký ministerstvo financí předpokládá ve své lednové prognóze, tedy než zmíněný údaj 8 431 miliard. Do konce letoška zbývají ještě zhruba tři čtvrtletí, takže podle ministerstva financí Česko kvůli clům přijde průměrně o 16 miliard korun za čtvrtletí. Tedy o 64 miliard korun při přepočtu na celý rok. Přitom současně nynější vládní plán, s nímž pracuje i Národní rozpočtová rada, počítá s tím, že dekarbonizační cíle, tedy Green Deal, si v Česku do roku 2030 vyžádají vydání celkem 1,3 bilionu korun. To je při ročním rozpočítání, zahrneme-li i letošek, průměrně 217 miliard korun ročně,“ vypočetl ekonom Lukáš Kovanda.

Roční náklady Green Dealu jsou tedy podle Kovandy v tuto chvíli pořád přibližně 3,4krát vyšší než náklady Trumpových cel.

