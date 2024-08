Okamura (SPD): Zdražuje cukr, mouka, maso, pivo, olej i máslo

Zdražuje cukr, mouka, maso, pivo, olej i máslo. Česko již dlouhou dobu není potravinově soběstačné. Lidem celkově klesají mzdy, rostou náklady a Fialova vláda neřeší, že potraviny u nás zdražují skoro nejvíc ze zemí EU. Spodní hranice DPH je u nás také jedna z nejvyšších v Evropě. Problémem jsou i marže nadnárodních řetězců po výkupu od českých zemědělců. Je na ně vyvíjen obrovský nátlak, aby se vůbec mohli do velkých korporátních obchodů dostat a jakmile se ozvou, že chtějí férovější podmínky, ocitnou se na černém seznamu a už od nich nikdo nekupuje. Čelí tak jednání, které má rysy nekalé konkurence. Toto všechno je obrovské téma pro finanční správu, ale Fiala se prostě těmto patologiím nevěnuje a místo toho si jezdí na nákupní nutellové misie do Německa, aby zjistil to, co už všichni dávno víme. Že čeští zákazníci nakupují dražší zboží v jiné, horší kvalitě než v západních zemích, přestože jde o výrobek se stejným obalem! Ale není přece možné, aby si české děti mohly za více peněz koupit pouze čokoládu, ve které je daleko větší obsah tuku a cukru nebo aby se tu prodávaly rybí prsty s větším obsahem vody a prací prášky s levnějšími chemikáliemi.

Proto SPD prosazuje novelu zákona o potravinách, podle které bude na český trh zakázáno uvádět potraviny marketingem označené totožně jako potraviny uváděné na trhy na západě, i když budou mít horší složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun!

Trh s potravinami je vlastnicky koncentrovaný s nečeskými zájmy. Jsme závislá ekonomika, která je pod zahraniční vlastnickou kontrolou. Fialova vláda trend jen zhoršuje a není schopna prosadit autonomní hospodářskou politiku. Ekonomická závislost pak vytváří politickou závislost. O osudu naší země coby kolonie potom místo občanů rozhodují cizí nevolené zájmy. TO MUSÍ PŘESTAT!

Je potřeba snížení daní a soustředěná AKCE ze strany státu, zemědělců a potravinářů!

SPD prosazuje suverénní národní hospodářskou politiku pro silný a funkční stát, abychom přestali být kolonií. Dokážeme zajistit klíčové prvky ekonomické suverenity – tj. kontrolu nad strategickými podniky, potravinovou bezpečnost, podporu pro domácí podnikání ane zahraniční korporáty, nápravu deformací, což jsou v českém prostředí například tacitní kartely, zneužívání transferových cen a zmíněné extrémní marže řetězců kontrolovaných ze zahraničí. KONEC FIALOVĚ DRAHOTĚ! Jsme proti asociální vládě pětikoalice, která pouze zvyšuje daně.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

