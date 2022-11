Okamura (SPD): Zisky spekulantů zůstávají nedotčené

reklama

Vážené dámy a pánové, já bych jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny chtěl navrhnout bod s názvem Neschopnost Fialovy vlády přímo ohrožuje fungování mnoha českých domácností a firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců. Takže bych to ještě jednou zopakoval, abyste si mohla poznamenat: Neschopnost Fialovy vlády přímo ohrožuje fungování mnoha českých domácností a firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců. A nyní bych tento návrh bodu za hnutí SPD zdůvodnil. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 64% Ne 36% hlasovalo: 7576 lidí

Fialova vládní pětikoalice nevyřešila drahé energie a nechce ani pomáhat účinně našim občanům a firmám. Premiér Petr Fiala prostě selhal. Občanům nyní přichází další šílené zálohy a řada občanů, skutečně dalších a dalších občanů, už nemá ani na základní životní potřeby. Vláda Petra Fialy z ODS stále nepomáhá našim občanům a firmám zvládnout současnou energetickou krizi. Ministři pro energetiku členských států Evropské unie se na jednání minulý týden v Bruselu opět neshodli na žádném společném efektivním a funkčním řešení vysokých cen energetických komodit. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela z hnutí STAN při vyjednávání v orgánech EU ohledně cen energií tak opět zcela selhal. Shoda byla pouze v tom, že se opět sejdou 13. prosince. Takže ministr Síkela za hnutí STAN do dnešního dne nedokázal v EU prosadit společný cenový strop na energie pro velké průmyslové firmy, přičemž většina členských států EU svému domácímu průmyslu s cenami energií pomáhá a garantuje jejich cenovou dostupnost. Neschopnost vlády Petra Fialy hájit zájmy České republiky tak ohrožuje přímo fungování mnoha českých firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců a samozřejmě milionů našich občanů České republiky, kteří mají problémy s drahými cenami nejen energií, ale také potravin.

Podle průzkumu Hospodářské komory začíná být situace ve firmách skutečně kritická. Hlavní odpovědnost za tento stav nese premiér Petr Fiala z ODS, který nedokázal ministra Síkelu ze STAN, který také není schopen situaci řešit, již dávno odvolat a sám je rovněž nekompetentní energetickou krizi řešit. Jak uvádí odborný ekonomický server Newstream, neodůvodněné astronomické vysoké ceny energií české vládě doslova diktují jejich výrobci a dodavatelé a vláda tomu pouze nečinně přihlíží. To je i dlouhodobý názor hnutí SPD, když jsme opakovaně navrhovali ceny elektřiny zastropovat přímo u jejich výrobců a následně i v celém dodavatelském řetězci na úrovni výrobních nákladů, včetně nákladů na distribuci a přiměřeného zisku, což by mimo jiné i odstranilo nutnost miliardových kompenzací dodavatelů energií ze státního rozpočtu. Fialova vláda rezignovala na pomoc našim občanům a firmám a nehájí jejich zájmy, ale hájí zájmy spekulantů. Firmy krachují a čím dál více občanů se dostává do existenčních problémů s dalekosáhlými negativními ekonomickými dopady na celou společnost. Z těchto důvodů budeme nadále usilovat o to, aby současná vláda podala demisi.

Hnutí SPD také odmítá to, že vláda chce přistoupit k tomu, že plánuje zvyšování daní z příjmů a z nemovitostí, které prosazuje například ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. My v SPD naopak prosazujeme snížení daní rodinám s dětmi. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL prohlásil v rozhovoru pro novinky.cz, že Česká republika se musí vrátit ke zvyšování daní, konkrétně hovořil o dani z příjmu fyzických osob a o dani z nemovitosti. Hnutí SPD tyto šílené nápady zcela odmítá. Zvyšování daní je pro SPD nepřijatelné. Naopak v době současné sociální a ekonomické krize je nutné ponechat občanům z jejich pracovních příjmů co nejvíce peněz. I díky hlasům SPD došlo v minulém volebním období ke zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy, což nezanedbatelně zvýšilo čisté příjmy našich zaměstnanců a živnostníků. A já jsem pyšný na to, že zrušení superhrubé mzdy se podařilo prosadit i díky hlasům SPD. My jsme to měli v politickém programu a ukázalo se, jak to byl prozíravý krok, kdy pracujícím občanům zůstalo více peněz v peněženkách a to jsme ani nevěděli, že přijde tahleta neschopná vláda, která naopak ty peníze občanům z kapes vytahuje ještě. Stejně tak jsme prosadili zrušení daně z převodu nemovitostí. V tomto volebním období jsme již předložili návrhy zákonů na zvýšení slevy na dani z příjmu pro všechny pracující občany a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti v pracujících rodinách. Uvažovat o dalším zvyšování daní občanům v době, kdy dle studie renomované finanční společnosti Cyrrus klesnou v příštím roce reálné mzdy v České republice nejvýrazněji ze všech zemí uskupení V4, je pro SPD naprosto nepřijatelné. Navíc současné vládní strany porušují předvolební slib, že daně zvyšovat nebudou. Hnutí SPD odmítá řešit hrozivě narůstající deficit veřejných financí zvyšováním daňové zátěže obyvatel České republiky, tak jak to plánuje vláda Petra Fialy z ODS, zatímco zisky spekulantů zůstávají nedotčené.

Cestou zvyšování příjmů státního rozpočtu je například zdanění nadnárodních koncernů podnikající u nás, které každoročně vyvádějí cca 300 miliard korun ročně ve formě nezdaněných dividend. Mimochodem, jak víme už i z oficiálních údajů, jenom za letošní rok to vyvádění dividend z České republiky je úplně rekordní a cca za první polovinu roku už je to samo o sobě téměř 300 miliard korun.

Na stránce výdajů je to potom výrazné omezení zbytných výdajů státu například snižováním byrokracie, omezením plateb solárním baronům a nebo zrušením nákupu předražené armádní výzbroje ze zahraničí. Tady dávám taky ten obligátní příklad, my si myslíme, že je lepší v této ekonomické situaci České republiky modernizovat Gripeny než nakupovat nejdražší americké stíhačky, určitě my jsme pro modernizaci armády, to v každém případě, ale jiným způsobem. Musíme na to samozřejmě mít peníze, to je prostě důležité.

Co se týče té byrokracie, no tak tady vláda předvádí úplně neuvěřitelné věci. Zřídili jste tady minulý týden nový státní úřad za miliardu korun s více než 200 zaměstnanci, aby měli zase Piráti a další vládní představitelé, představitelé vládních stran, aby měli různé politické trafiky. Dále samozřejmě jsme toho byli i svědky dneska, kdy jste si tady prohlasovali, nově jste si prohlasovali, že se zruší odborní náměstci na ministerstvech a místo toho, že si vaši ministři můžou jmenovat neomezený počet politických náměstků, takže další stamiliony navíc vysáváte ze státního rozpočtu úplně zbytečně.

Takže pochopitelně to jsou ty věci, kdy vy jdete přesně opačným směrem, místo abyste snižovali byrokracii a snižovali zbytné výdaje, tak k tomu přistupujete přesně naopak. A s tím my nemůžeme souhlasit, protože SPD prostě říká, že je potřeba nyní pomoci hlavně českým občanům a českým firmám, kteří jsou často v zoufalé situaci, a tam je potřeba přesměrovat tu podporu a hlavně systémově, systémovou podporu tak, aby občané mohli mít důstojné životy. My prostě chceme, aby lidé měli normální životy a my nechceme, aby lidé žili v bídě tak, jak bohužel teď k tomu dochází za vlády pětikoalice Petra Fialy. Tak to opravdu my nechceme.

Samozřejmě ruku v ruce s tím, samozřejmě odmítáme, hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování české republiky vládou Petra Fialy. My, jak už jsem sdělil, navrhujeme přesměrovat ty zbytné výdaje k našim potřebným občanům a firmám - a k tomu se dostaneme ještě zítra - ale ten rozpočtový deficit na příští rok, 295 miliard a pro letošní rok skoro 400 miliard, to je opravdu úplně neuvěřitelné, jakým způsobem vy strmě zadlužujete Českou republiku. A média v podstatě to nějakým způsobem do značné míry tutlají, protože to je přece ale cesta do pekel. To by se mělo hlasitě pojmenovat, a proto o tom taky tady hovořím.

Samozřejmě, když už jsem u těch výdajů, my v SPD jsme přesvědčeni, že je potřeba skutečně, aby Česká republika, český občan byl na prvním místě, protože teď řada občanů má nouzi, a jak tady před chvílí proběhlo to hlasování, my prostě odmítáme, aby se na našem území za naše peníze cvičili vojáci Ukrajiny. Ta miliarda korun, kterou na to chce vláda Petra Fialy vydat, my s tím nesouhlasíme. My principiálně, SPD nesouhlasí s pobytem žádných cizích vojsk, my nechceme žádná cizí vojska na území České republiky. Žádná cizí vojska.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já jsem tady zaslechl tu reakci à la rok 1968, ale tady bych rád připomněl, že je to právě kandidát vládní pětikoalice, respektive koalice SPOLU. Je to kandidát koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL Petr Pavel. Já, když jsem viděl, já jsem se zděsil, když jsem viděl jeho rozhovor s Veronikou Sedláčkovou, který si každý můžete teď hned na internetu přehrát - váš kandidát Petr Pavel na opakovaný dotaz nebyl schopen odsoudit invazi sovětských vojsk v roce 1968. To je neuvěřitelné úplně. To je teda pěknej humus. A právě teď na základě těchto zkušeností my nechceme žádná cizí vojska, ať jsou z východu nebo ze západu, na území České republiky.

Ale to, že kandidát vládní pětikoalice, respektive trojkoalice, protože to je kandidát SPOLU, veřejně se k němu přihlásilo, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, na opakovaný dotaz moderátorky Veroniky Sedláčkové nedokáže odsoudit invazi v roce 1968. Tak to je tedy opravdu neuvěřitelné, jakého ho vy máte kandidáta. No, tak pochopitelně, ten váš kandidát, když přímo spolupracoval s minulým režimem, tak náš kandidát Jaroslav Bašta seděl v době normalizace ve vězení, protože ho komunisti zavřeli na dva a půl roku. Takže to je ten kontrast. A pak šel ještě náš Jaroslav Bašta v době, kdy váš kandidát byl exponentem, vysokým exponentem normalizačního režimu, dokonce vedoucím stranickým činovníkem, tak náš kandidát Jaroslav Bašta šel podepsat jako jeden z prvních, dokonce ještě v prosinci 1976, Chartu 77.

To znamená, tohle jsou, tyhle paradoxy, takže já, když jsem to tady slyšel, některá ta vyjádření politiků ODS, tak jsem trošku nevěřil svým uším. Tak... věřil, já vás znám, ale to tedy nechápu proč... no a potom se tedy Petr Pavel následně, jak víme, tak už se pod veřejným tlakem potom omluvil, omluvil za svůj životopis, který psal. No, tak to je opravdu tedy kandidát, to je tedy fakt skvělé. V těchto principiálních věcech, kdy je potřeba říct - odsuzuji invazi cizích vojsk tady v osmašedesátém - tak on nejdřív váhá, pak lavíruje, pak se asi musel poradit, bůhví s kým, a pak teprve tedy se po dlouhé době omlouvá. No, tak to je tedy opravdu neuvěřitelná věc. Takže já vůbec nechápu, proč si tady někteří poslanci... ODS, nebudu jmenovat, nechci to hrotit, všichni víme, kdo to tady říkal, já tady chci už se posunout k dalšímu tématu, které tady řešíme, ale vůbec nechápu, o čem se tady mluvilo, když váš sám kandidát má tedy máslo na hlavě ze všech snad nejvíc úplně z tohoto pohledu.

Já, když jsem to slyšel, ten rozhovor, a je to video, normálně je to jasné, všichni se můžete teď podívat na internet, tak to jsem opravdu nestačil zírat, koho podporujete. Takže ale zpátky k tomu tématu. Takže to jsem trošku zeširoka zdůvodnil ten náš návrh bodu. Ta situace je skutečně mimořádně vážná, teď občanům přichází další a další zálohy, dalším a dalším občanům v lednu budou přicházet další zvýšené zálohy, občané jsou opravdu zoufalí, těch občanů přibývá. Já si myslím, že je potřeba okamžitě otevřít tuto debatu, samozřejmě hnutí SPD... tuto debatu, aby se pomohlo opravdu lidem a podnikům a jejich zaměstnancům, tak se jí tady snažíme otevřít celý tento rok, už bude prosinec, vláda neustále na něco čeká, občanům nepomáháte, posíláte je maximálně na sociální dávky, slušné pracující lidi, to je samozřejmě ostudný přístup.

No a já si myslím, že je potřeba tento bod skutečně zařadit. Já bych ho chtěl - tedy znovu opakuji - zařadit jako první bod dnešní schůze. Jestli to neprojde dneska, tak by ho chtěl zařadit jako první bod zítřejší, zítřejšího programu schůze, takže je to druhý návrh, jenom upozorňuji, a samozřejmě v případě, že to neodsouhlasíte, tak my už jsme to sdělili i veřejně, tak se budeme snažit sbírat podpisy v první fázi pro mimořádnou schůzi na toto téma, aby se tato témata, aby se to probralo, protože na tu vládní nečinnost se samozřejmě nemůžeme dlouhodobě dívat, ale samozřejmě teď se ta situace ještě a ještě dále zhoršuje.

No a samozřejmě myslím, že je zcela na místě, pakliže vládní koalice neodsouhlasí program té případné mimořádné schůze, pakliže se jí SPD podaří svolat, protože na to potřebujeme samozřejmě kolegy z hnutí ANO, protože my máme jenom dvacet poslanců, potřebujeme jich více, potřebujeme jich čtyřicet. Takže samozřejmě potom další fází je a myslím, že je to zcela na místě, aby se v příštím roce co nejrychleji, hned po Novém roce pokud možno vyvolalo hlasování o nedůvěře vládě. Z mého pohledu je to ideální ještě před prezidentskými volbami, protože právě na jednu stranu jsou tady kandidáti typu Petr Pavel, Danuše Neru... Danuše Nerudová, já se omlouvám, protože já to jméno slyšel asi před měsícem, před dvěma poprvé v životě vůbec, takže se mi to občas ještě plete, ale tak pak je tam ještě ten pan Fischer, tak to jsou kandidáti vaší koalice, tak je potřeba si přesně říci, aby bylo jasné, kdo co prosazuje, aby se to u občanů prostě zpřehlednilo, tahle věc, ano, protože oni si jakoby... ano, vy je podporujete a je to takový kočkopes všechno.

Takže já si myslím, že opravdu je namístě vytvářet maximální politický tlak na vládu Petra Fialy, protože ta situace pro občany i pro firmy a pro jejich zaměstnance začíná být úplně neúnosná. Takže děkuji za pozornost.

Psali jsme: Okamura (SPD): Velmi zrůdný, obludný model Okamura (SPD): Kvůli Fialově vládě hrozí masivní propouštění Okamura (SPD): Jeden z mnoha otřesných současných příběhů. 13 tisíc důchod, 19 tisíc zálohy Okamura (SPD): Nedostatečná podpora podniků zásadně sníží konkurenceschopnost průmyslu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama