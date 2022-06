Okamura (SPD): Zkorumpovaná koalice demobloku musí skončit

reklama

Kromě politiků STAN má být do korupční zločinné kauzy kolem bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka zapojeno také další pražské vládnoucí politické hnutí Praha sobě. Rakušan měl být o Hlubočkových aktivitách informován už před rokem a půl! Podle pražské radní Hany Kordové Marvanové byla část politiků Prahy sobě s Hlubučkem domluvená a její členové včetně lídra Prahy sobě Jana Čižinského a náměstka primátora pro oblast dopravy Adama Scheinherra (Praha Sobě) dle ní dopravní podnik „úplně ovládli“. Podezřelé aktivity v DPP měly probíhat roky. Bývalý policejní detektiv Karel Tichý tvrdí, že přitom starostům přišlo varování již mnoho let nazpět. Informovaly o tom ParlamentníListy.cz. A já říkám, že tahle podle mého názoru zkorumpovaná koalice demobloku musí skončit!

Šéf starostů Vít Rakušan o pozadí kauzy týkající se bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, kterého v pátek Obvodní soud pro Prahu 9 poslal do vazby z důvodu zapojení do korupce v pražském dopravním podniku, podle pražské zastupitelky Hany Kordové Marvanové věděl už před rokem a půl, a to včetně údajného zapojení europoslance Polčáka.

„Já jsem se pana Hlubučka a pana Polčáka snažila řešit s Vítem Rakušanem už před rokem a půl, protože jsem přišla na to, že Hlubuček s Polčákem prosazují různé zakázky a různé podezřelé věci a nutili k tomu i mě, abych se do toho zapojila. Když jsem k tomu nebyla svolná, tak mi řekli, že jsem ve STAN skončila,“ uvedla Kordová Marvanová v pondělní Snídani s Novou.

Předtím, než nakonec v březnu ze strany odešla sama, měla s Rakušanem o problémech Starostů v Praze hovořit, avšak neúspěšně. „On mi dal najevo, že to nemá sílu řešit… Nechtěl to se mnou nijak probírat,“ shrnuje s tím, že se věc snažila řešit i s jednotlivými členy pražské organizace STAN, ale vždy se to doneslo k Hlubučkovi s Polčákem.

„Všichni určitě věděli, že v Praze vládnou pan Hlubuček a pan Polčák a že to tam je nějaké zvláštní. Přece není možné, aby v demokratické straně dva nebo tři lidé vládli nad vším, o všem rozhodovali a kolem nich se děly spekulace o podivných zakázkách. Hodně se to vztahovalo i k pražskému dopravnímu podniku, ale byly to třeba i další zakázky na právní služby a podobně,“ dodává radní.

Kordová Marvanová dostala možnost být v dozorčí radě pražského dopravního podniku, o ničem však dle ní nešlo rozhodnout bez souhlasu určité skupiny pražských politiků. „Já jsem doufala, že když jsme dosedli do rady a Praha sobě dostala na starosti dopravní podnik, že teď se to konečně změní. Bohužel se nezměnilo nic. Bez výběrového řízení byl dosazen ředitel – pan Witowski. Zůstali tam také nedůvěryhodní lidé z minulé éry. Já jsem se snažila prosadit, aby tam takoví lidé nebyli. Úplně jsem v tom pohořela, protože oni mi v tom nedali žádnou podporu, a naopak se stavěli proti. Dopravní podnik úplně ovládali pan Scheinherr (náměstek primátora pro oblast dopravy za Praha sobě), pan Čižinský (starosta Prahy 7 a lídr Praha sobě), pan Vyhnánek (náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu za Praha sobě). Vždy po dohodě s panem Hlubučkem jednali…“ líčí Marvanová s tím, že kromě politiků STAN má být do celé kauzy zapojena také Praha sobě.

Jmenovaní dle političky řešili zakázky, a dopravní podnik bez souhlasu města podle ní prodával pozemky nebo sliboval prodej pozemků na stanicích metra. Strana Praha sobě byla podle slov Kordové Marvanové ve většině případů domluvená s obviněným a bývalým náměstkem primátora Petrem Hlubučkem. „Po celou dobu byli na všech věcech dohodnutí. Jediné, na čem se nedohodli, bylo dosazení Mateje Augustína. I tak ho ale potom Praha sobě do představenstva dopravního podniku odhlasovala,“ tvrdí Kordová Marvanová, že se zřejmě na volbě Augustína dohodla Praha sobě s Hlubučkem.

Vztahy mezi Hlubučkem a Scheinherrem však měly začít skřípat a Scheinherr tak podle ní zřejmě vlivem neshod podal trestní oznámení.

Polčák měl být dle političky do všeho namočený stejně jako Hlubuček. „Všechno v Praze řešili spolu. Pan Polčák byl ten, kdo třeba na mě tlačil ohledně nějakých zakázek,“ pronesla. O spojení Polčáka prý informovala i samotného Rakušana. Sama trestní oznámení nepodala, jelikož neměla žádné svědectví.

A já říkám, že tahle podle mého názoru zkorumpovaná koalice demobloku musí skončit!

