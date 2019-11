Okamura (SPD): Značná část rodičů s dětmi do čtyř let na zvýšení o 80 000 Kč nedosáhne

Tak, vážené dámy, vážení pánové, já bych přeložil do lidské řeči, co tady řekla paní ministryně Maláčová z ČSSD jménem vlády ČSSD a hnutí ANO s podporou KSČM. Paní ministryně Maláčová za ČSSD nám řekla, že navrhuje vyřadit velkou část rodičů s dětmi do čtyř let z toho, aby dosáhli na zvýšený rodičovský příspěvek. My všichni - mluvím za SPD - navrhujeme, aby se zvýšil rodičovský příspěvek z 220 000 Kč na 300 000 Kč o 80 000. A paní ministryně Maláčová nám tady jasně vysvětlila a potvrdila, že ona navrhuje jménem vlády vyřadit značnou část rodičů z toho, aby dosáhli na tento zvýšený příspěvek. Budu konkrétní, aby to všichni slyšeli.

Navrhuje vyřadit například ty rodiče s malými dětmi, kteří například, když je to třeba matka samoživitelka, ukončila rodičovskou dovolenou a čerpání rodičovského příspěvku třeba k 1. 9. 2019, samozřejmě primárně z existenčních důvodů, protože nemá peníze, takže radši nastoupila do zaměstnání, kde si potřebuje přivydělat vůbec na to, aby měla nějaké živobytí. Takže takovéto matce, například samoživitelce, ČSSD, hnutí ANO a KSČM navrhuje odebrat nárok na zvýšení příspěvku o 80 000 korun. Aby si o něj již nemohly žádat. To je to, co nám teď řekla paní ministryně, my to víme, samozřejmě, jsem rád, že jste to tady potvrdila veřejně. Ale je tady druhá věc. Vy jste se vymluvila, že za to může hnutí ANO, že vy prý ne. Tak to svědčí o dvou věcech, ale máte šanci to samozřejmě vzápětí napravit. Protože za prvé to svědčí o tom, že sociální politika není prioritou ČSSD. Nebo jste slabý koaliční partner. Jedno nebo druhé. Nic jiného není možné. Protože kdyby to byla skutečně vaše priorita, tak si vůči svému koaličnímu partnerovi dupnete, jako jste si dupli u výměny ministra kultury a několik měsíců tady vnitřními spory ČSSD byla obtěžována celá Česká republika. Takže pro vás byla priorita, to jsme viděli před pár měsíci, koryto pro určitého člověka, konkrétně pan Šmarda, kterého jsme předtím nikdy neviděli, neslyšeli, teď už taky ho nevidíme, neslyšíme. Tak aby byl ministrem kultury. To byla priorita, to jsme viděli. Tak já bych očekával, že stejnou aktivitu vyvinete, když tady říkáte takovéhle hezké řečičky, jak podporujete bůhví koho, tak že takovou aktivitu vyvinete i u toho rodičovského příspěvku. Nevyvinuli jste. Jediné, na co jste se zmohla, paní ministryně, výmluva na vašeho koaličního partnera hnutí ANO. A já předpokládám, že se zástupci hnutí ANO taky proti tomu vymezí. Protože vy jste to na ně svedla. Ale je to buď tím, že to není priorita, nebo jste slabý koaliční partner. Prostě je fakt, že ve vašem návrhu vy navrhujete, aby značná část rodičů s dětmi do čtyř let nedosáhla na zvýšení o 80 000 korun.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale abych byl konstruktivní, protože SPD je konstruktivní strana a pozitivní strana, tak vám tady hnedka nabízíme přeci řešení. A je to pozměňující návrh k tomu vašemu špatnému návrhu a je to pozměňující návrh, který vypracovala paní poslankyně Šafránková s panem poslancem Bauerem z ODS, takže tito dva poslanci ho předložili do systému. Bude se o něm hlasovat, kde opět ten stav vrací tak, jak my si přejeme, my v SPD, a aby na ten zvýšený rodičovských příspěvek, na těch 80 000 dosáhli všichni rodiče s dětmi do čtyř let.

Takže paní ministryně a ČSSD, jestli to myslíte vážně, já doufám a říkám to tady veřejně a budeme to říkat i v televizi, tak budete hlasovat pro náš pozměňující návrh. Je to známé přísloví: Ne slova, ale činy! Takže vy jste říkala, že jakoby pro to jste, tak nemusíte jakoby, stačí zmáčknout to tlačítko, tedy konkrétně vaši poslanci, protože vy nejste poslankyně, ale vaši poslanci by zmáčkli tlačítko, takže se na to podíváme, na to hlasování. A podle toho, jak budete hlasovat, tak to zase budeme mediálně komunikovat, protože si porovnáme to vaše vystoupení, které už je v záznamu, jak jste říkala, že jste pro, jako vaše strana. A teď se podíváme na hlasování vašich poslanců. A věřte mi, že dva roky do voleb bude čas toto přesně komunikovat i toto vaše hlasování. Takže uvidíme, jak se k tomu postavíte.

Takže doufám, že budete hlasovat pro náš pozměňující návrh a protože jak říkám, hnutí SPD skutečně je pro to, aby všichni rodiče, kteří mají děti do čtyř let, měli nárok na zvýšený rodičovský příspěvek. Ne jako vy, co tady předkládáte, že to mají selektivně, vy jste vyselektovali z té možnosti některé slušné a pracující rodiče, aby nedostávali, aby na to nedosáhli. A to je opravdu diskriminační a s tím my nesouhlasíme. Takže to je ukázka propopulační politiky, samozřejmě v uvozovkách ukázka propopulační politiky ČSSD v praxi a této vlády vůbec, zase abych byl spravedlivý, takže vy prostě selektujete mezi slušnými pracujícími lidmi, některým dáte, některým ne, ale hlavně necháváte dávky nepřizpůsobivým. A to je ten nejhorší, nejotřesnější stav. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: „Plivnutí do tváře rodičům. Skandální vystoupení!“ Maláčová ve Sněmovně pod těžkou palbou Okamura (SPD): Voliči to pěkně spočítali sluníčkářům v Itálii i v Německu Okamura (SPD): Ministře vnitra Hamáčku, odejdi už konečně Okamura (SPD): Řádní občané platí jak mourovatí, nepřizpůsobiví berou horentní dávky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.