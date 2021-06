Okamura: SPD odmítá CovidPass EU a diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat

reklama

Vážené dámy a pánové, vláda hnutí ANO a ČSSD stáhla minulý týden z pořadu stávající schůze Sněmovny novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Stalo se tak až poté, kdy jsme opakovaně pohrozili blokací jednání. SPD odmítá CovidPass Evropské unie a diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat.

Od začátku říkáme, že očkování a testování má být dobrovolné. Od začátku říkáme, že odmítáme diskriminaci těch, kteří se nechtějí nechat dobrovolně očkovat či testovat, což v České republice je až přibližně třetina občanů České republiky. Zároveň říkáme, že se má vláda soustředit na ochranu ohrožených skupin občanů. Ty ohrožené skupiny jsou již jasně definované. Říkáme: chraňme ohrožené skupiny občanů. A tu drtivou většinu občanů, což je cca 80 %, která není ohrožena covidem na životě, nechme žít a pracovat. Zároveň také říkáme, že pro ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, popřípadě testovat, by měla vláda zajistit rychlou možnost výběru bezpečné vakcíny.

V tomto návrhu, který vláda dnes již potřetí předkládá v takzvané legislativní nouzi do Poslanecké sněmovny, se v případě schválení zásadně omezují práva a svobody občanů a skrytě se v České republice zavádí takzvaný CovidPass EU. Tento týden byla na dnešek svolána již třetí mimořádná schůze nebo mimořádný bod k tomuto návrhu. Vláda hnutí ANO a ČSSD spěchá a je pod tlakem, protože takzvaný CovidPass EU má začít platit již od 1. července. Uvedený návrh, který s SPD nikdo nekonzultoval, je problém bezpečnosti a ochrany soukromí našich občanů, a proto jej jednoznačně odmítáme. Naopak požadujeme, aby CovidPass EU nerozděloval občany na kategorie podle toho, jestli jsou testovaní nebo očkovaní, navíc v době, když existuje i česká verze takzvaného CovidPassu.

Poslanecký klub SPD udělá opět všechno pro to, aby tento zákon neprošel, jak se nám ho podařilo shodit ve Sněmovně již dvakrát, naposledy minulý týden. A znovu zdůrazňuji, že k cestování není potřeba ani v současné době CovidPass. Není nutnost ho zavádět, cestovat lze i bez CovidPassu. Tady nám vláda vytváří umělý dojem, že snad budeme moci žít normálně jenom na základě nějakých dalších a dalších omezení a průkazů. To samozřejmě není pravda. Hnutí SPD odmítá diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Jasně říkáme, a znovu to zopakuji, a po celou dobu konzistentně, že očkování a testování má být dobrovolné. A znovu vyzýváme vládu i vzhledem k létu, podzimu i nastávající zimě, aby zacílila ochranu na ohrožené skupiny občanů. Chceme, aby se zase všechno v naší zemi vrátilo do normálního stavu, jaký tady byl před touto pandemií. Chceme, aby lidé mohli jít svobodně ven, svobodně se navštěvovat, svobodně cestovat, svobodně jít do práce, svobodně jít do restaurace a aby je nikdo neomezoval zvláště když víme, že covid drtivou většinu občanů neohrožuje na životě. A znovu zdůrazňuji, my prosazujeme ochranu ohrožených skupin.

Hnutí SPD zároveň v této souvislosti, protože opět je to záležitost, která k nám přichází z Evropské unie, poslanecký klub SPD podporuje jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně referendum o vystoupení z Evropské unie. Zároveň bych chtěl upozornit, že teď za chvíli budeme hlasovat o tom, zdali bude Poslanecká sněmovna souhlasit, že tento zákon má být projednán v takzvané legislativní nouzi.

Jenom bych rád krátce to dovysvětlil. V případě, že tady neodhlasujeme legislativní nouzi, tak projednávání tohoto zákona končí. Ano, dnes to končí tím pádem. To je cíl, to chceme my jako SPD, protože ten zákon prostě není připraven tak, aby byl pro nás, pro SPD, přijatelný. V případě, že si ale prohlasujete tzv. legislativní nouzi, tak budeme pokračovat dnes v jednání o tomto zákonu. A tady bych vás chtěl, vážení kolegové, jenom upozornit.

Poslanecký klub SPD a všichni naši poslanci, i kdybyste zkrátili jednání na dvakrát patnáct minut - proti naší vůli, protože my budeme hlasovat proti omezení řečnické doby v takovém případě - tak celý poslanecký klub vystoupí. Celý poslanecký klub je připraven a jen toto je vystoupení na nějakých sedm a až osm hodin. Plus já a Radim Fiala máme přednostní práva. Plus dle dohody a doufám, že poté, co se tady stalo minule, (kdyby?) o tom snad někdo chtěl diskutovat, tak si vezmeme i tu dvouhodinovou pauzu. A důrazně varuji před tím, kdyby snad někdo chtěl to právo zpochybňovat, protože si to zapamatujeme i v dalším volebním období samozřejmě.

Takže dohromady to bude nějakých dvanáct hodin. Dvanáct až patnáct hodin odhadem. Jenom to říkám předem, že v okamžiku, kdy to prohlasujeme, že si prohlasujete tzv. legislativní nouzi, my budeme proti - my jsme pro to, abychom to ukončili dneska už tímto okamžikem to projednávání - tak automaticky si přidejte k tomu času minimálně dvanáct až patnáct hodin. Až do rána. Je to tak. Až do devíti hodin do rána, kdy začíná nové jednání. A my jsem na to plně připraveni všichni, co tady sedíme.

Takže já jsem vás chtěl požádat, i vás ostatní, z ostatních poslaneckých klubů, pojďte do toho všichni ostatní s námi a odmítněme tento narychlo připravený zákon, který omezuje - zásadně - práva a svobody občanů, značné části občanů České republiky - a řekl bych konkrétně, že je to několik milionů občanů České republiky, zcela reálně, a pojďte do toho s námi a hlasujme proti, proti jednání v legislativní nouzi a tím pádem by tento zákon dneska byl neprojednatelný a ukončili bychom to. To je postoj SPD. V opačném případě už jsem říkal, co z naší strany bude následovat, protože si myslíme, že tím pádem bychom to museli dobře dovysvětlit. Museli bychom tady diskutovat, proč tedy se nám to nelíbí a proč z našeho pohledu je ten zákon špatně připraven.

Jinak já si myslím, že tu situaci lze řešit i jinak, přece... Proč nějaký plošný covid pas? Vždyť lze to řešit bilaterálními dohodami, aby lidé mohli normálně cestovat. Proč nějaký covid pas, plošný další covid pas (EU?) ? Jakoby tady nebyl jiné infekční choroby, jako kdyby tady nebyla jiná onemocnění, to přece je úplně jasné. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

