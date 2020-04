Okamura: Spekulace a podezření je třeba transparentně ověřit bez zbytečného politizování

reklama

Vážené dámy a pánové, tak hnutí SPD tady navrhlo usnesení, které znělo: Poslanecká sněmovna považuje za správné nejasnosti okolo realizace nákupů zdravotního materiálu v době stavu nouze prověřit pracovníky Nejvyššího kontrolního úřadu. A toto usnesení bylo teď zamítnuto hlasy poslanců koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM. A já tomu opravdu nerozumím. Protože pan premiér avizoval i ve svém projevu, že naopak by byl rád, aby Nejvyšší kontrolní úřad prověřil ty množící se spekulace v médiích a mezi veřejností, mně píše spousta lidí, které se týkají okolností nákupů zdravotnických potřeb bez výběrového řízení v době stavu nouze. A jak jsem říkal, tak ty spekulace a podezření se v této věci šíří i mezi veřejností. A hnutí SPD je přesvědčeno, že takové spekulace a podezření je třeba transparentně ověřit bez zbytečného politizování.

A my si myslíme, že tyto spekulace, podezření by bylo třeba transparentně bez zbytečného politizování prověřit. Proto my jsme velice vstřícně a konstruktivně řekli, že naše hnutí SPD tady nepodpoří v této věci zřizování komisí politiků, jak tady navrhovala některá ze stran tak zvaného demobloku nebo dokonce tyto strany, ale chceme, aby případné šetření bylo profesionální, efektivní a apolitické.

Dokonce pan ministr vnitra Jan Hamáček mě napadl dneska dopoledne na tiskové konferenci a řekl, že jestli mám podezření, ať podám trestní oznámení. Ale proč? Vždyť my jenom chceme, aby Nejvyšší kontrolní úřad to prověřil. Proč z toho dělat nějaké show? My jsme pouze chtěli, mně by se chtělo říct potrefená husa se ozve, ale proč taková afektovaná reakce ze strany pana ministra vnitra, nechápu. To naopak vzbuzuje ty otazníky. Ale proč vy jste nepodpořili jako vládní koalice včetně ČSSD, protože ty největší spekulace jsou právě ohledně ministra vnitra, ale my nepodezříváme pana ministra. Jako pane ministře, my vás nepodezříváme. My jsme jenom chtěli, protože mně píše opravdu mnoho lidí a psala o tom i média. Jediné, co jsem chtěl je, nikdo vás nepodezřívá, to tady říkám i na mikrofon, aby to bylo slyšet. Jenom my jsme chtěli, na nikoho jsme neukazovali. Jediné, co jsme řekli, heleďte, tak to nechte na tom Nejvyšším kontrolním úřadu. A znovu říkám já veřejně, tady na vás koukám, já vás nepodezřívám. Já jsem jenom chtěl, aby NKÚ to prostě prošetřil, ať nám dá nezávislý orgán závěry.

A já opravdu tomu nerozumím, proč tedy, když jsme byli vstřícní, apolitičtí, nechtěli jsme to vůbec hrotit, jenom jsme chtěli odpovědět veřejnosti a i média o tom píšou, tak proč vy jste nám zamítli usnesení, aby prostě Poslanecká sněmovna se usnesla, že by to bylo dobré prověřit Nejvyšším kontrolním úřadem. Vy mi na to odpovíte, ano, ale on už šetří, on už říkal, že bude šetřit. Ale, vážení, to tady nemusíte říkat, protože to se nerozporuje s tím, že tady přijmeme to usnesení. To zase já velice dobře vím, takže jestli někdo, a už se tady hlásíte celá řada z vás a budete říkat, ale pan premiér už říkal a že už se šetří a NKÚ říkal, že už to bude dělat. Ale to se nerozporuje. Naopak kdyby tady bylo to usnesení Sněmovny, tak tomu dáváme jasný rámec a všichni jsme přeci v tom případě spokojeni a jsme si jisti, že to určitě tak bude, a budeme tady třeba mít i nějakou zprávu.

Takže za mě jsem tedy opravdu velmi nepříjemně překvapen a bohužel musím říct, že pakliže vládní koalice tady zablokovala to, aby Poslanecká sněmovna se usnesla, aby se Nejvyšší kontrolní úřad tím skutečně zabýval, on se tím zabývat bude, tak to vzbuzuje další spekulace, proč tomu vlastně bráníte. Takže to je za mě a hnutí SPD bude dál trvat na tom, aby vláda předložila transparentní informace o těch nákupech, a my prostě té veřejnosti tu odpověď chceme dát. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

