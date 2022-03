Okleštěk (ANO): Vše se podstatně ulehčí pro jakéhokoli stavebníka

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, resp. vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, připomenul bych hlavně principy nového stavebního zákona. Občan se už nebude muset bát, že se proti rozhodnutí stavebního úřadu někdo odvolá a úřady si jeho případ mezi sebou budou přehazovat jako horký brambor. Úřad bude už na jiné úrovni. Zákon zavádí takzvaný apelační princip, který stanoví, že odvolací orgán bude muset ve věci rozhodnout. Současný institucionální model stavebního úřadu je nepřehledný a komplikovaný, jelikož kromě obecných existuje i řada speciálních stavebních úřadů pro různé druhy staveb, jako jsou speciální, vojenské, drážní a vodoprávní.

Nová státní stavební soustava přenáší stavební úřady přímo pod stát a vytváří zcela novou dvoučlánkovou strukturu v čele s Nejvyšším stavebním úřadem a se specializovaným a odvolacím stavebním úřadem, který bude zároveň řešit zákonem vyhrazené stavby, jako jsou například dálnice či letiště. Základním stupněm stavební soustavy se stanou krajské stavební úřady sídlící v krajských městech s územními pracovišti v obcích. V první řadě ministerstvo vyvine veškeré úsilí, aby všichni úředníci vykonávali svou činnost ve stejných budovách, kde v současné době pracují. Pokud nebude uzavřena dohoda mezi státem a územními samosprávnými celky, teprve poté se bude jednat o jiných, nových, vhodných prostorech formou pronájmu. To je taková reakce spíš na to, že lidé nebudou vědět, kam mají chodit.

V zájmu ochrany přírody i památek do nové stavební soustavy nebudou zcela integrovány žádné dotčené orgány, resp. takové orgány, jako je Agentura ochrany přírody a krajiny, v otázkách zvláště chráněných území, nově se však bude vyjadřovat jen jediným dokumentem, a ne několika, jak bylo běžné doposud. Orgány památkové péče budou integrovány částečně, a to v ochranných pásmech nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny. Ostatní procesy týkající se památek zůstanou nadále v kompetenci orgánů státní památkové péče. Do Nejvyššího stavebního úřadu nebude integrován Hasičský záchranný sbor. Žádný z těchto orgánů se však nevyhne přísnému dodržování lhůt, protože i pro ně bude platit fikce souhlasu.

V současnosti stavební úřady na obcích zaměstnávají přibližně 7 000 úředníků. To je číslo, které stojí za zmínku. Skutečně 7 000 úředníků. Díky zjednodušení stavební agendy a její digitalizaci by práci mělo být schopno vykonávat pouze čtyři až pět tisíc zaměstnanců, to je 25 až 30 % úspory pracovních sil. Úředníci vstoupí do služebního poměru a budou navíc jednotně metodicky vedeni. Tím se zamezí chybným úředním postupům, a tudíž dojde k urychlení procesu žádostí.

Dnes stavebník obvykle potřebuje územní rozhodnutí a stavební povolení, nezřídka i vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury a závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. S novým stavebním zákonem bude potřebovat pouze jedno povolení jediného stavebního úřadu. Stavební úřad bude vyřizovat téměř všechny dokumenty, které si dnes zajišťuje stavebník sám. Vše se podstatně ulehčí pro jakéhokoli stavebníka, ať už pro občana s plány na rodinný dům, nebo velkého investora, který se kvůli stavbám dálnic, železnic, leteckých drah, jaderných elektráren a dalších významných staveb bude moci obrátit na specializovaný stavební úřad.

Všechny úkony mezi stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury budou probíhat elektronicky. Základním komunikačním prostředkem bude integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Místo papírové žádosti s desítkami příloh, potvrzení a razítek stavebník nově podá žádost elektronickou, kterou do systému nahraje včetně projektové dokumentace. - To jsou hlavní principy nového stavebního zákona. Jsou pouze v kostce, ale myslím si, že stojí za to připomenout je a nechat proběhnout jeho účinnost tak, jak je nastavena. Děkuji.

Ladislav Okleštěk ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okleštěk (ANO): Lidem se nabízí jedinečná šance, aby se ze svých dluhů vymanili Kde skončí Babiš? ANO bude rozhodovat o kandidátkách pro volby Okleštěk (ANO): Taky jsem se dneska těšil na výlet. Ale zůstanu doma Olomouckým hejtmanem Suchánek za STAN a Piráty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama