Ondráček (KSČM): Abychom ušetřili tři procenta lidí, prohlásíme majetek za nepotřebný

Děkuji, pane předsedající.

Pan ministr vnitra není přítomen, ale dovolte mi, abych vás alespoň ve zkratce seznámil, než požádám o přerušení, o co mi v interpelaci jedné, a já jsem podal ještě hned interpelaci druhou a v mezičase jsem i včera obdržel odpověď, o co mi jde.

Policie ČR, resp. Ministerstvo vnitra prostřednictvím své organizace Zařízení služeb Ministerstva vnitra provozuje lázeňské doby po České republice. Nejznámější - Karlovy Vary - Tosca, Františkovy Lázně - Luna, Luhačovice a také Mariánské Lázně - lázeňský dům Mercur. Policisté, kteří slouží, a nejenom policisté, ale i hasiči, mají právo po odsloužení 15 let služby na lázeňskou rehabilitační péči. Těch forem je několik, jak ji mohou vykonat. Podle odpovědi pana ministra má na tento druh rehabilitace nárok 28 tisíc lidí ročně, ale kapacita v lázeňských domech je pouze 8,5 tis., nebo něco přes 8 tis. Dostala se ke mně informace od kolegů policistů a hasičů, že pan ministr zvažuje prodat jeden z lázeňských domů, a to konkrétně lázeňský dům Mercur v Mariánských Lázních a já vám přečtu, co o tomto objektu se píše na stránkách Zařízení služeb Ministerstva vnitra: Lázeňský dům Mercur leží v nejkrásnější lokalitě města přímo naproti kolonádě s vývody minerálních pramenů. Kapacita lůžek 91 atd. Na nejkrásnější lokalitě přímo ve středu města. Ministerstvo vnitra se rozhodlo o tomto objektu říct, že je pro ně nepotřebný, protože by museli investovat, paní ministryně financí, zkuste si poslechnout, 300 milionů korun! Ale vzhledem k tomu, že mají ušetřit 3 % lidí podle nařízení vlády, tak se rozhodli všem rozdat výpovědi a ten objekt prohlásit za nepotřebný. Policisté už dneska, a ti, kteří tam jezdí, dokonce vědí, kdo by měl být ten, kdo ten objekt převezme, a rozhodli se, že prostě ten objekt nepotřebují. Objekt, který leží v nejkrásnější lokalitě přímo na kolonádě, Ministerstvo vnitra ho má v majetku, a aby ušetřilo 3 %, tak jak chce po něm vláda, tak všechny zaměstnance propustí, sníží kapacitu pro příslušníky, kterou následně bude nakupovat někde jinde za daleko větší peníze, než je ubohých 300 milionů korun.

To rozhodnutí bylo poměrně rychlé, protože ještě v loňském roce i v letošním roce probíhaly přípravy na rekonstrukci toho objektu. Tam je potřeba vystavět jídelnu, protože to zařízení nemá vlastní stravovací možnosti, ale ten projekt, který je připraven, a už probíhají všechna potřebná řízení, mluví o dostavbě toho objektu o jednu budovu, která propojí dva současné objekty a udělá stravovací kapacitu i pro policisty, kteří vykonávají rehabilitaci v nedalekých Františkových Lázních. Tam by se to jídlo dováželo. Takže by se zabily tzv. dvě mouchy jednou ranou. Vše ještě na začátku roku probíhalo, připravovalo se na rekonstrukci atd. Ale abychom ušetřili 3 % lidí, a tím, že nemáme údajných 300 mil. korun, tak prohlásíme tento majetek za nepotřebný, kam nikdo nechce jezdit, a odejdou.

Dokonce v té odpovědi, kterou budu žádat probrat příště, je uvedeno to, že se zkrátí pobyt příslušníků v té rehabilitaci ze současných dvou týdnů, ale berte to, že to je pouze deset dní. První týden přijedete v pondělí, jste tam celý víkend a následující druhý týden odjíždíte v pátek, takže to je nějakých 12 dní. V pondělí ty procedury nejsou a poslední den už pak také ne, takže zkrátí pobyt na jeden týden. To znamená, policista nebo hasič, který slouží v Moravskoslezském kraji, tak se bude trmácet 500 kilometrů přes celou republiku, aby do 12 hodin nastoupil, a v pátek ráno se sbalí a pojede domů.

Zkuste mi říct, vy odborníci ze zdravotnictví, nebo kteří se lázeňskou péčí zabýváte, jaký to bude mít smysl - tři dny procedur. Já jsem o této věci zde v předsálí mluvil s panem ministrem zdravotnictví a ten mi řekl: absolutní nesmysl, aby to mělo nějaký význam, musí lázně být nejméně desetidenní, nejméně. Ale standardně by bylo více než dva týdny, nebo dva týdny a delší. Ale my zkrátíme na tři dny, protože s tím prý daly souhlas odbory, projednáno na ministerstvu a ušetříme 3 % lidí, kteří nebudou bez práce, protože kvalifikované zdravotní sestry, popřípadě personál pracující v tomto zařízení, najdou své uplatnění v okolních lázeňských domech poměrně rychle. A pan ministr byl velmi rychlý, minulý týden už rozdával výpovědi, takže ti lidé jsou ve výpovědích a ty kroky, které činí Ministerstvo vnitra, jsou velmi rychlé k tomu, že od konce roku bude objekt opuštěný, převede se na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nikdo nebude mít zájem a koupí ho ten, o kterém ti policisté, kteří mě upozorňují, který o to ten zájem má a koupí objekt v nejkrásnější lokalitě města, přímo naproti kolonádě s vývody minerálních pramenů přímo v objektu.

Takto si představuje vláda České republiky a Ministerstvo vnitra hospodařit se svým majetkem, hospodařit s majetkem s péčí řádného hospodáře. Já jsem nedávno podal trestní oznámení na Ministerstvo vnitra za prodej jiného objektu, do kterého se investovaly desítky miliónů korun, ubytovací kapacita, poslechněte si dobře, kolem 50 lůžek v krásné lokalitě chráněné krajinné oblasti, prodáno za 2,5 mil., 2,650 mil. Já jsem tenkrát řekl: doprčic, kde jsem já byl, to bych si klidně vzal hypoteční úvěr a ten objekt bych koupil. Ale koupil ho někdo jiný a Ministerstvo vnitra získalo do své kapitoly 2,5 mil. korun a ztratilo kapacitu 50 lůžek v jiném zařízení. Ale to se netýká lázeňského domu Merkur.

Takže já bych, vážené kolegyně, vážení kolegové, vy, kteří byste o to měli zájem, vás s tím seznámil a na příštím jednání, že bychom zkusili pana ministra vnitra v této věci interpelovat, pokud mi dáte tu možnost a budete souhlasit s tím, že bych požádal o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra. Možná pan ministr ví, proč tady není, protože je omluven do 11 hodiny, výpovědi jsou rozdány a čím déle to bude probíhat, tím ty kroky budou nezastavitelné a až to jednou projednáme, tak řekne: hm, smůla, už ti lidé jsou někde jinde a my to musíme zavřít, protože ty lidi už nemáme a není, kdo by poskytoval příslušníkům Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru tu péči, kterou potřebují a kterou jsme jim zaručili zákonem.

Takže já tímto žádám o přerušení projednávání této interpelace do doby přítomnosti pana ministra vnitra a vás žádám, abyste tento návrh podpořili a pomohli mi v této interpelaci.

Děkuji.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



