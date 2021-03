Ondráček (KSČM): Konec nouzového stavu. Je potřeba začít dělat něco jiného

reklama

Děkuji. Já úplně ve zkratce, protože vidím, že je 21:00 a jednáte dlouho, já si dovolím akorát reagovat na tu časovou osu, proč to trvalo tak dlouho. Protože - bylo to zmíněno, pan senátor Kárník o tom hovoří, jak to přišlo, kdy to bylo, proč to vázla atd. – ano, já jsem na jednáních výborů i stálé komise říkal, že jsem členem ústředního krizového štábu od toho loňského jara.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 3% Ne 18% Je to jedno 79% hlasovalo: 3658 lidí

Možná by někdy nebylo špatné, kdybyste to viděli, to jednání. Ono v mnohém to člověku otevře oči, jak to v tomhle tom státě funguje. Někdy to je spíš na pobrečení, ale je to prostě všechno překotné. Je to překotné, je to divoké. Když vidíte, jak se vyvíjely ceny na jaře, respirátorů nebo ochranných roušek, tak to byly desítky procent denně. Tam to lítalo nahoru, dolů. A prostě říct, že to nakupíte za ty nejlacinější peníze, nebylo v tu chvíli, protože celý svět v tu chvíli chtěl ochranné pracovní pomůcky. A on je v podstatě chce stále, akorát se to vyvíjí. Přecházíme na FFP2, popřípadě FFP3. Čeští výrobci se zapojili, což je samozřejmě správně, ale když to přišlo, to jarní období, tak jsme na to tím způsobem reagovali v tom výboru. A ten materiál jsme předložili a zpracovali za pomoci při tom trojstranném jednání – MPO, Správa státních hmotných rezerv a výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny, který k tomu má nejblíže, protože dostáváme pravidelné zápisy z jednání ústředního krizového štábu. A dva členové výboru jsme členy ústředního krizového štábu, takže máme možnost to sledovat v přímém přenosu. Ale nastala ta situace, kdy samozřejmě měsíc vlády, než k tomu zpracovala stanovisko a přišlo to období, kdy se první vlna ukončila. A v podstatě všichni jsme se radovali, že to máme nějakým způsobem za sebou. A přišly parlamentní, vládní a jiné prázdniny a všichni jsme asi čekali, že to bude v pořádku a že se nic nestane. Bohužel nestalo se tak.

Přišla ta podzimní vlna, kdy vláda okamžitě musela zase začít jednat. Jednala tak, že samozřejmě vyhlásila nouzový stav, kterým bohužel žijeme už asi pátým měsícem nebo kolikátým, čtvrtým určitě. A v tu chvíli si uvědomila, že nic takového nepotřebuje, protože jede podle toho nouzového stavu. Jenže blíží se doba, kdy stále častěji v Poslanecké sněmovně říkáme – konec nouzového stavu, je potřeba začít dělat něco jiného, protože se vám, milá vládo, nedaří, tu pandemii nějakým způsobem brzdit. Prošel i vámi tady pandemický zákon a myslím, že jste ho vraceli nám a u nás byl nějakým způsobem kolegy přehlasován, je teď v účinnosti, který v podstatě může nahradit ve většině ten nouzový stav. A my o prodloužení stavu máme znovu jednat příští týden. Ještě nevíme, jestli to bude ve čtvrtek, nebo v pátek. Vidíte, že dneska je čtvrtek a my nevíme, co budeme dělat ještě příští týden, protože vše je překotné a my jenom ty informace získáváme poměrně nepřehledné, častokrát i třeba jenom hodinu dvě před jednáním poslanecké sněmovny. A na základě toho ta vláda si uvědomila, že je potřeba tedy nějakým způsobem tu problematiku vyřešit a hledala, jestli bude předkládat svůj vlastní návrh. A nakonec bylo v rámci nějaké politické dohody, protože pod tím materiálem jsme podepsáni 4 zástupci politických klubů, byla vytvořena nějaká dohoda s vládou, že použijí tento náš materiál, tento tisk jako nosič. A v podstatě tím, že tam byla ta dohoda mezi Správou státních hmotných rezerv a Ministerstvem pro místní rozvoj a kolegové a kolegyně, kteří se účastnili těch jednání výborů a i stálé komise, tak slyšeli vyjádření pana Hofmana, což je pracovník Ministerstva pro místní rozvoj, který říkal, že tam ten problém s tím evropským právem a těmi ostatními věcmi prostě není. A že oni ho vnímají tak, jako že je to prostě jistota pro to, aby Správa státních hmotných mohla nakupovat.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Problémy, které zmiňoval pan kolega senátor Wagenknecht, jsou problémy, my je také vnímáme, ale jsou to věci, které jdou za Ministerstvem vnitra, za Ministerstvem zdravotnictví. A já bych byl velmi rád, kdybychom ty nákupy centralizovali a právě aby probíhaly přes Správu státních hmotných rezerv. A nemůžeme říct, že neexistují kontrolní mechanismy. Máme kontrolní mechanismu jak MPO, tak NKÚ. A my jsme jednali několikrát i s NKÚ, který v rámci své kontrolní činnosti se na tyto věci zaměří. Samozřejmě jsou i ty věci v rámci trestního práva, o kterých hovořil pan senátor Wagenknecht. Ano, i orgány činné v trestním řízení se jednotlivými zakázkami mohou zabývat. A je to správně. Je to správně. Ale také je potřeba říci, že když přijdeme s nějakou nebo přijde vláda s nějakou potřebou udělat nějaký nákup, tak ten nákup je potřeba udělat v řádu, když ne hodin, tak několika dní, tak jako se nakupovaly třeba ty antigenní testy neinvazní pro žáky ZŠ nebo teď do těch podniků. A jsou to objemy zakázek v milionech. A ty letadla mezi ČR a nejčastěji Čínou, kde se to nakupuje, prostě lítají permanentně. A je tahle situace. Takže já samozřejmě vnímám vaše výhrady, které k tomu jsou, k těm pozměňovacím návrhům, které jsme zmínili, já jsem dnes měl možnost na výboru pro bezpečnost hovořit se třemi kolegy spolupředkladateli, čtvrtý ještě stále marodí s kovidem, takže jsem je s tím seznámil s těmi jednáními, kterých jsem se účastnil v minulém týdnu a v úterý na stálé komisi. V podstatě seznámil jsem je s těmi dvěma pozměňovacími návrhy, které jsem zatím znal, které zatím jsou. To znamená, když řekneme ty odpady a ten od pana kolegy Wagenknechta. S těmi odpady, vzhledem k tomu, že s nimi vyjádřilo nějakou podporu i Ministerstvo pro místní rozvoj, byť to vnímáme, a vnímáte to i vy, kolegové, že to přílepek je, tak já za sebe a za předkladatele říkám, že s tím problém nemám, protože to je věc, která asi je správná. A já nejsem ten člověk, který dělá tuto problematiku, takže dám na radu odborníků v této věci. Já, když mě Ministerstvo pro místní rozvoj i veřejně zde na těch jednáních říkalo, že ano a dávalo tomu tu podporu, tak klidně dám tu podporu i v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně v případě, že by to tam doputovalo. Ovšem s tím druhým návrhem pana kolegy Wagenknechta, ten problém tam je, protože když si přečtete ten jeho proces, který by byl, tak to zadávání veřejných zakázek v podstatě posune v řádech několika dalších dní, protože to už nevyhlašuje Správa státních hmotných rezerv, ale vláda ČR. Takže jenom úplně v té závěrečné, abyste také znali moje stanovisko k vašim pozměňovacím návrhům. Děkuji.

Psali jsme: Ondráček (KSČM): Ptáme se, proč pan ministr a popřípadě SÚKL neplní, co plnit má Ondráček (KSČM): Chcete tvrdit, že opravdu dokážete víc a že jsme lepší? Ondráček (KSČM): Budeme v rámci očkovací strategie spoléhat pouze na Evropskou unii? Ondráček (KSČM): My jsme vám to říkali už přece od prosince

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.