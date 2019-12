Ondráček (KSČM): Pane ministře, jestli se jednou nebudete živit zde, běžte dělat do Zeleniny

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem si velmi pozorně vyslechl úvodní slovo k interpelaci pana poslance Grebeníčka a teď i se zájmem pana ministra Zaorálka. Já nevím, jestli špatně slyším, nebo pan Zaorálek špatně mluví, ale v podstatě on neodpověděl vůbec na nic z toho, o čem ta interpelace měla být. Pane ministře, jestli mě posloucháte, já vím, že to chcete domluvit, ale poslouchejte mě: Jestli jednou se nebudete živit zde v Poslanecké sněmovně pusou, tak běžte dělat do Zeleniny! Ovoce-zelenina, normálně to zmixujte, udělejte z toho smoothie a bude to normálně super. Budete za vodou, budete vydělávat miliony. Protože vy dokážete splácat páté přes deváté a neodpovědět vůbec na nic.

Víte, vy tady mluvíte o všem, ale v podstatě o ničem. Mluvíte o nějakém Budakovi, který vůbec nebyl součástí interpelace, uvedete o tom, že v minulosti někde v Americe kradl, tady, že taky kradl nebo že je podezření, že kradl. A já se vás ptám, jestli máte to podezření, je už podáno trestní oznámení? Zabývají se tím orgány činné v trestním řízení? Vyšetřili jste jeho zločiny, kterých se dopouštěl v Národní galerii, nebo tady jenom děláte silná slova a silná prohlášení a skutek utek, protože nemáte odvahu, abyste trestní oznámení podal? Následně úplně zbytečně řeknete: Já se tady vyjádřím k vyjádření pana Kalouska - který v tu dobu ani nebyl přítomen. A řeknete: V minutce vám to řeknu. Tak ta vaše minutka začala v 10.11 a skončila v 10.19. V minutce znamená osm minut a řešíte si tady něco, co vůbec nemá nic společného s interpelací. Na to bude logicky pan kolega Kalousek reagovat a já se mu ani nedivím. Takže, pane ministře, je to hanebnost, co vy tady předvádíte!

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



