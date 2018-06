Opl (Rozumní): Šikana řidičů dosahuje obludných rozměrů

Mám před očima, jak se ministr Ťok byl v hruď, že je "od fochu" a jak se pod jeho vedením budou doslova dít zázraky. A to zejména při výstavbě nových úseků dálnic a při rekonstrukci totálně zdevastované dálnice D1 mezi Prahou a Brnem.

Tak se na ty zázraky pod vedením "odborníka" podívejme.

Výběr mýta a vypsání soutěže na nového "výběrčího" mýta v celé ČR připomíná "Potěmkinovu vesnici". To samo by vydalo nejméně na obsáhlý článek.

A pak jsou tady ty dálnice.

Co se týče výstavby nových úseků pod ministrem Ťokem, tak tímto tempem bychom na dostavbu základní plánované dálniční sítě čekali staletí. Jediným, o to "ďábelštějším" počinem bylo prohlášení mnoha kilometrů rychlostních komunikací za dálnice. A bylo postaveno...

Co je ale doslova šílené, je rekonstrukce dálnice D1. Stav velmi dobře zná každý z nás, který musí po D1 mezi Prahou a Brnem jet. A to je tedy síla.

Stále nám pan ministr nedokázal vysvětlit, jak je možné, že u našich západních sousedů se staví nonstop - 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, ale u nás tomu tak není. Přitom je to právě stát, který práce zadává, a může si tedy stanovit podmínky, jaké chce. Tedy jaké by měl chtít ve prospěch milionů občanů, kteří dálnice během roku v naší zemi používají. Technologicky to zjevně jde. Alespoň na západ od nás.

Je obludné, že místo toho, aby stát honil stavebníky, aby pracovali intenzivněji, tak již na několika místech instaloval radary, které hlídají sníženou rychlost.

A protože je D1 velice frekventovaná, tak místně příslušné obce najímají úředníky, aby takto jednorázově a dočasně narostlou agendu dopravních přestupků mohli zpracovat. Tedy honem vybrat od řidičů peníze.

A prý se tento postup osvědčil, takže radarů bude ještě v místech oprav přibývat...

A odcházející ministr Ťok si chce "postavit pomníček" v podobě zdvojnásobení výše pokut. To dopadne opět pouze na obyčejné lidi. Na příkladu Janouška, který v opilosti naboural a následně porazil ženu, za což byl sice pravomocně odsouzen k nepodmíněnému výkonu trestu, ale který tento trest z rozhodnutí soudu jiného asi nikdy neodsedí, jasně vidíme, jaká je realita v naší zemi. Bič je třeba výhradně na "obyčejné" lidi. A těch jsou miliony.

Nabízí se otázka. Kdy konečně stát přijme opatření, aby se stavělo rychleji a nepřibývalo šikany řidičů a úředníků?

