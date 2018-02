Opl (Rozumní): Udělejme předčasné volby. TOP09, STAN a KDU-ČSL by šli z kola ven.

Babiš by neměl váhat, měl by iniciovat rozpuštění sněmovny a na podzim předčasné volby. Každopádně by to stálo za to ...

Rozhodně nejsem fanoušek Babiše a také nepřeceňuji průzkumy volebních preferencí.

Ale zbavit se lidovců, topky a starostů by bylo skvělé. A nechci věřit, že se zopakuje nějaký technický výpadek, po němž se tyto tři partaje opět zázrakem dostaly do sněmovny. Nikdy nikdo z nich nikomu nic dobrého nepřinesl. Ani tyto strany, ani jejich politici.

Babiš si vyřeší svůj problém se sestavování vládou a náklady na volby si hravě pokryje. Řada jeho protivníků by to finančně velmi těžko utáhla, což by mu mohlo hrát do karet.

No a rozumní lidé a rozumné partaje by se měli se stranou ROZUMNÍ domluvit na společném postupu v podzimních volbách. Bylo by to v zájmu všech.

Pokud tedy opět někomu nepůjde o byznys projekt a koryta pro pár vyvolených ...

Pavel OPL Rozumní

Kandidát pro volby do poslanecké sněmovny v r. 2017 v Praze

