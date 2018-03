Opl (Rozumní): Václave Klausi ml., ODS si Vás neváží, přidejte se k nám !

Řada věcí se ještě stále prošetřuje orgány činnými v trestním řízení, ale to nejhorší je, že většina těch obludností se do rukou spravedlnosti nikdy nedostala a již nedostane.

Každý z Vás nepochybně dokáže okamžitě vyjmenovat řadu bezprecedentních kauz, spojených s konkrétními lidmi.

Já musím zmínit alespoň to, co se týká mé odbornosti, tj. vnitřní bezpečnosti. Za dob působení "Íčka" ve vedení resortu ministerstva vnitra došlo k naprosto největší decimaci policejních orgánů v historii naší země, ze které se Policie ČR nevzpamatovala do dnes. Bylo vyštváno obrovské množství špičkových policistů ze všech organizačních součástí policie a došlo k hromadné "instalaci loajálních osob" na spoustu klíčových pozic. Rozsah negativních personálních "šachů" nemá obdobu a zákon o služebním poměru byl "znásilněn" způsobem zcela nevídaným.

Po tom, co ODS v naší zemi za dlouhá léta předváděla, nevěřím jí samotné, ani lidem, kteří ji prezentují, nos mezi očima. A věřit nikdy nebudu.

Jsem věcně založený člověk a existuje jediná výjimka. A tou je Václav Klaus mladší.

Jako mnoho dalších lidí rád čtu jeho pravidelné pondělní články. Něco je lepší, něco horší, prostě klasika, pokud někdo musí někam pravidelně přispívat.

Pavel OPL Rozumní

Kandidát pro volby do poslanecké sněmovny v r. 2017 v Praze

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V oblasti školství jsem naprostý laik, ale jsem si jist, že pan Klaus velmi dobře ví, o čem mluví a píše a opravdu mu věřím, že to se školstvím a především s žáky a studenty myslí skutečně dobře. A resort školství by si takového člověka určitě zasloužil. Současná destrukce je naprosto nepřijatelná ...

Neznám poměry v ODS, ale při pohledu zvenčí je jasné, že si jej příliš neváží. To je určitě výborné pro všechny politické soupeře ODS.

Znám jej z gymplu, kde chodil o rok výše. A to, co aktuálně veřejně prezentuje je zdravě vlastenecké, což plně odpovídá zaměření volební aliance strany ROZUMNÍ.

Přidejte se k nám Václave a dostanete prostor, který si právem zasloužíte !

Psali jsme: Opl (Rozumní): Udělejme předčasné volby. TOP09, STAN a KDU-ČSL by šli z kola ven. Opl (Rozumní): Trest smrti, nebo "nebrat do zajetí"? Opl (Rozumní): Otřesná ukázka hloupého hazardování se životem Opl (Rozumní): Moudrý "prostý" lid rozhodl. Ustojí "elita, kavárna a vítači" svoji prohru?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV