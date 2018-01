Opl (Rozumní): Většina národa chce czexit. Jediný, kdo jej prosazuje, je Petr Hannig

Většině obyvatel v ČR je jasné, že se EU dostala za "horizont událostí". Doslova sužuje obyvatele jednotlivých zemí a vše směřuje k likvidaci veškerých svobod a ve finále k naprosté i likvidaci původních obyvatel našeho kontinentu.

Události po Brexitu jasně ukazují, že reformovat nejde a ani se o to nesnaží. Opak je pravdou. "Šrouby" se utahují stále více a více a výhrůžky se stupňují.

Odejděme co nejdříve, ať jsou škody pro naši zemi a naše obyvatele co nejmenší.

Prezident republiky spoluvytváří zahraniční politiku a hodně věcí může ovlivnit. Třeba zaštítit a iniciovat petici pro vypsání referenda o vystoupení z EU.

Petr Hannig dlouhodobě zastává politický postoj : NE migraci, CZEXIT, NE EURO, peníze pro naše občany.

Masová migrace z Asie a Afriky má nadále pokračovat a miliony běženců se připravují na cestu do Evropy. EU nám proti naší vůli bude chtít poměrným způsobem přepočtu na obyvatele výhrůžkami a sankcemi vnutit statisíce nepřizpůsobivých migrantů. To bude konec našeho národa a naší země. Kandidáti, kteří se jasně nevymezují proti migraci chtějí náš národ zlikvidovat.

Vlajka EU nemá na Pražském hradě co dělat a pan Hannig jí okamžitě sundá. Nejsme (zatím) gubernií, aby na symbolu naší státnosti vlála cizí vlajka. Má tam být vlajka naše, prezidentská standarta a při státní návštěvě vlajka tohoto státu, ze slušnosti, po dobu její návštěvy u prezidenta republiky. Prosazování vlajky na Pražském hradě je naprosto protinárodní postoj.

Vlastní měna je jedním ze základních pilířů svrchovanosti každého státu. Kdo se jí dobrovolně vzdává, jedná proti zájmu svého lidu. V případě Eura jde ještě o daleko horší situaci a obrovská ekonomická rizika s ním spojená. Jejich projevy vidíme u mnoha zemí. Namátkou Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko ...

Peněz se všeobecně nedostává a nebude jich nikdy dost. Ty co máme, dávejme našim lidem - dětem, rodinám, zdravotně postiženým, seniorům a ne cizincům a jejich rodinám, kteří nás mají zaplavit.

Lidé mají 12. a 13.1.2018 šanci přímo ovlivnit to, koho přímo zvolí za svého prezidenta.

A v nabídce mají jediného kandidáta, který nabízí úplně vše, co je v zájmu naší země a drtivé většiny našich obyvatel. A navíc, je to velmi slušný a empatický člověk, za což se mu mnozí smějí. Ale to jsou přeci naprosto pozitivní charakterové rysy a lidé, kteří jimi disponují, by se měli těšit velké úctě.

Já osobně se nebudu schovávat za klišé "nutnosti volit menší zlo" a volit někoho, kde nechce zcela hájit naše národní a občanské zájmy.

Já budu, pro všechny výše uvedené důvody, volit Petra Hanniga.

Apeluji na všechny z vás, abyste si svoji prezidentskou volbu řádně rozmysleli, k volbám přišli a pomohli zvolit dobrého prezidenta pro naši zem a naše obyvatele.

