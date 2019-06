Orel (Zelení): Rozhodování o nových reaktorech? Víra nahrazuje chybějící fakta

Bez chybějících dat, která již dávno měla ležet na stole, je tak nutné brát s velkou rezervou slova o nezbytnosti postavit nové reaktory a nemožnosti zvolit jiná řešení pokrytí našich energetických potřeb.

Podle řady mediálních prohlášení politiků a nového vládního zmocněnce pro jadernou energetiku se rozběhla příprava stavby nového jaderného reaktoru v Dukovanech. Prezentována je příprava smlouvy mezi státem a společností ČEZ, která by jí měla garantovat, že pro ni projekt nebude ztrátový. Přesto tento postup se na senátní půdu odvážil přijít argumentovat a obhajovat jen náměstek pro řízení sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla. Pozvání odmítli jak vládní zmocněnec Jaroslav Míl, tak zástupci Ministerstva financí i firma ČEZ, v posledním případě s odůvodněním, že konkrétních informací je v této chvíli příliš málo a diskuse o možné výstavbě na samém počátku. Oponentní pohled na vládní záměr pak představil a diskutoval ekonom analytik a zástupce menšinových akcionářů ČEZ Michal Šnobr, generální ředitel a předseda představenstva Amper Holding Jan Palaščák a výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák.

Senátor Petr Orel řekl: „V debatě zazněla celá řada pro mne velmi zajímavých informací, ale nepodařilo se odpovědět na to zásadní, co jsme si přáli a to jasné přiblížení ekonomických souvislostí v návaznosti na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. Z diskuse mi plynulo, že stát zanedbává další možné cesty, kterými by se mohl do budoucna ubírat energetický mix ČR.“

Senátor Lukáš Wagenknecht řekl: „Velice mě znepokojilo, že zástupci ministerstva nemohou podat ujištění o právní legalitě plánované smlouvy mezi státem a společností ČEZ. Stejně tak ve mně debata vyvolala pochybnosti o smyslu těchto smluv v situaci, kdy stát odmítá převzít záruky za budoucí výstavbu nových bloků. Budeme proto v debatě pokračovat, abychom tato rizika vyjasnili.

