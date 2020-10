Otys (TOP 09): Návrh na projev místo Babišova Čau lidi - Odcházím, party skončila

reklama

Vážené občanky a občané, díky, že mi pořád ještě věnujete čas. V poslední době, asi tak šest nebo osm let, toho na mě bylo trochu víc, takže jsem občas trochu mlel páté přes deváté. Vlastně jsem mlel ani nevím co přesně, a přitom každý třetí z vás mi to nakonec vždycky zbaštil, což mě nepřestává udivovat. Každopádně díky a teď si pojďme říct, že party skončila.

Jako předseda vlády nesu plnou zodpovědnost za její selhání. Je to mé vlastní selhání. V nadcházejících volbách už proto nebudu kandidovat a odejdu z politiky. Děkuji všem za důvěru, kterou ve mne vkládali, a jim i všem, kdo mě nevolili, přeji ve volbách šťastnou ruku. Ať má tato země v budoucnosti vládu, která ji vyvede z problémů, které jsem já sám nejen nedokázal vyřešit, ale ještě jsem jich dost způsobil.

V tuto chvíli bych vás rád požádal, abychom všichni táhli za jeden provaz a zapomněli na názorové rozdíly. Současný krizový stav je apolitickým problémem a potřebuje okamžité řešení.

Rád bych požádal opoziční strany, aby vyslaly svoje zástupce do jednotného krizového týmu. Ten bude mít plnou politickou podporu napříč parlamentem a na základě širokého konsenzu představí opatření, která naši zemi vyvedou ze současné vážné krize.

Především vyzývám ministryni financí, aby okamžitě přestala se státním rozpočtem zacházet jako s kasou ze hry Dostihy a sázky a urychleně představila plán systémových řešení sloužících k podpoře ekonomiky a snížení deficitu státního rozpočtu. Okamžitě také sestavíme a schválíme odškodňovací program, který dá podnikatelům jistotu, že jejich podnikání krizi přežije a v budoucnosti se stane tahounem ekonomiky.

Vyzývám také všechny politiky, aby v tuto chvíli přestali svými výroky cíleně rozdělovat společnost. Přišel okamžik, kdy se musíme všichni sjednotit na zásadách, na nichž tento stát vznikl a byl ustaven. Musíme je hájit a musíme jednat v souladu s nimi. Zejména vyzývám prezidenta Miloše Zemana, aby po ten čas, který mu ještě na Hradě zbývá, jak by on sám řekl, raději mlčel a to samé zajistil u své hlásné trouby Jiřího Ovčáčka.

Vážené spoluobčanky a spoluobčané, rád bych řekl, že bude líp, ale obávám se, že jsem tuto frázi už tak zprofanoval, že jí nikdo soudný nemůže z mých úst věřit. Přesto říkám: Bude líp, ale beze mě. Jak říká Richard II. ústy Williama Shakespeara: Ať žije král, i když to nebudu já.

Držte se. Když jsem se prodral do křesla předsedy vlády, myslel jsem, že to tady budu čtyři roky normálně plundrovat ve velkém stylu a pak půjdu do důchodu. Covid to celé poslal do kytek. Kdybych to byl býval věděl, tak jsem se na to vykašlal.

