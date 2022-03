Oulehlová (ANO): Ale jestliže ty dávky dostávají a pak nás ještě terorizují?

reklama

V momentě, kdy se zrušily vlastně bezdoplatkové zóny, tak jsme se i prostřednictvím Svazu měst a obcí spojili a bylo pro mě opravdu nepříjemným překvapením, kolik měst už tímto problémem trpí. Třeba starosta Hodonína, kde bych vůbec neřekla, že to je, ale jsou to už i malé vesničky, kde za socialismu se vybudovaly panelové domy, a je to opravdu pro ty představitele měst, ale hlavně pro ty občany, kteří tam žijí velice těžké.

Proto bych, prosím, apelovala na všechny starosty, je nás opravdu mnoho, a jestli s tím nezačneme něco dělat, tak opravdu se to bude rozšiřovat čím dál tím víc do více měst a obcí naší krásné země. Tak prosím, pusťme to do dalšího čtení, a snažme se třeba na tom lépe zapracovat. Ale prosím, my vlastně... nebo každá země... nebo vždy budou lidé, kteří prostě budou na dávkách, s tím se asi musíme smířit, to tak je. Ale jestliže ty dávky dostávají a pak nás ještě terorizují. Vždyť my opravdu nechceme nic jiného, ať nás nechají v klidu vyspat, ať není v těch městech a obcích snížený pocit bezpečí, protože ten bohužel je, a odráží se to ve všech odvětvích života takto postižených měst a obcí. Děkuji.

