Oulehlová (ANO): Všechno to platí ti, kteří pracují, ze svých daní. A těm seberete důchod

Přeji vám všem krásný den. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych jenom chtěla říct, když tady mí ctění kolegové brání ty seniory a říkají, že rozdělujete společnost, tak vy se zlobíte. Ale byli jste to vy, vaše vláda, když jste chtěli zmrazit důchody, valorizaci, řekli jste, že by to způsobilo významné hospodářské škody, to znamená, že by ti důchodci způsobili významné hospodářské škody. Takže jste to byli vy, kdo toto řekl.

Já tady často poukazuji na to, že máme plno mladých lidí v evidenci úřadu práce, máme dokonce v evidenci úřadu práce asi 5 tisíc mladistvých do 18 let. A teď bych chtěla reagovat na pana kolegu Salvetra. Vy jste říkal, že chcete vidět, jak se na nás sesypou organizace, které ty lidi, o kterých jsem teď mluvila, že už mladiství jsou v evidenci Úřadu práce, učí žít, učí je, jak se začlenit. Je tam vesměs ve vysoké míře nulový výsledek. Ti lidé se to prostě nenaučí, protože nechtějí. A spočítejte si někdy, pane poslanče Salvetre, prostřednictvím paní místopředsedkyně, kolik jeden takový člověk stojí, aby se to naučil, ale on nechce, kolik organizací se o něj stará. A všechno, všechno to platí ti, kteří pracují, ze svých daní. A těm lidem, kteří celý život pracují, pak budeme prodlužovat odchod do důchodu? A nemáme na ně peníze? To je opravdu... Zamyslete se nad tím. (Potlesk poslanců ANO.)

Renata Oulehlová ANO 2011



