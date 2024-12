Ožanová (ANO): Já si připadám jak v Mrazíkovi. Já chci!

Děkuji, pane předsedající.

Já reaguju na poslance Letochu, je škoda, že je za mnou, že se nestihl ještě přede mnou znovu přihlásit, a to na slova měli jste na to první čtení. Já se přiznám, že já se nevyjadřuji přímo k Ukrajině, já se opravdu vyjadřuji k legislativnímu procesu a já se domnívám, že tady jsou vlastně dvě pozice. A já bych nechtěla rezignovat na řádné legislativní procesy, a to je to, oč se jedná.

Pan ministr tady opakovaně řekl, že tři služby chtějí samozřejmě tento nový trestný čin. Prosím vás, zítra je tady nový trestní zákoník. A pane Letocho, prostřednictvím předsedajícího, já jsem neslyšela v prvním čtení, že bychom měnili trestní zákoník, pro mě je to skutečně velký problém, já už neřeším ani ty další náležitosti, to je pro mě opravdu velká překážka. Proč na to rezignujete? Proč rezignujete na standardy tohoto parlamentu?

Vy tvrdíte, že to není přílepek. Vážení kolegové, kolegyně, je. Ta odborná veřejnost, tady profesorka Válková o tom ještě bude mluvit už ve své podstatě v technické poznámce naznačila, v čem je problém, že ani ty soudy k tomu nejsou úplně nakloněny, k té formulaci, která je v pouhém pozměňovacím návrhu. Nicméně zítra tady v prvním čtení bude, předpokládám, že pan ministr Blažek bude, protože tento týden byl, bude předkládat novelu trestního zákoníku.

V čem je problém? Protože chcete. No, já si připadám jak v Mrazíkovi. Já chci. Ale prosím vás, zkusme chtít řádný legislativní proces. Ano, to jsou ty technikálie, o nichž mluvil pan ministr. Opravdu já jsem člověk, kterému opravdu záleží na řádném legislativním procesu.

