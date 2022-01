Ožanová (ANO): Levnější jízdné dává starším řidičům dobrou alternativu

reklama

Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že jsem se ještě dnes dostala ke slovu. Já se v rámci diskuse o důvěře vlády zaměřím na věci, které dosud nepadly. Přiznám se, že v rámci diskuse, která tu probíhala, jsem část proslovu proškrtala, abych se neopakovala. Já se budu zabývat především dopravou, legislativou a zahraničními věcmi. Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 1% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11935 lidí

Při digitalizaci, a to nejen dopravních agend, které máte zahrnuty v programu, obzvláště část starších občanů nepracuje s výpočetní technikou. Pozor na to, neudělejme z nich občany druhé kategorie jen z důvodu data jejich narození. Datum narození je v tomto programovém prohlášení velmi důležité. Hraje roli pro dříve narozené i pro mladou generaci. Na to si hned dovolím navázat citaci z Programového prohlášení vlády. Zároveň do 30. 6. 2022 zrevidujeme státem poskytované slevy jízdného.

Já sama jsem vnímala zavedení slev jízdného z hlediska dopravní bezpečnosti velmi pozitivně. Pokud to přispělo k tomu, že alespoň část řidičů seniorů a část mladých řidičů dala z finančního hlediska přednost veřejné dopravě, jsou slevy v oblasti bezpečnosti silničního provozu přínosem. Nelze opomenout také přínosy pro zdraví. Cesta k lékaři se stala pro seniory dostupnější. (Ruch v sále.) Stárnutí přispívá ke změnám v lidském organismu. Reakční doby řidičů... (Poslankyně se odmlčí.) Já nevím, já bych ráda mluvila, ale nějak přes řeči tady nemohu.

Bohužel budu muset opakovat začátek věty. Stárnutí přispívá ke změnám v lidském organismu. Reakční doby řidičů se prodlužují, jelikož obvykle potřebují delší čas na zpracovávání dopravních informací. Zdravotní stav pak vede k tomu, že reakce těla na podněty je také pomalejší. Levnější jízdné tak dává těmto řidičům dobrou alternativu. Nemusí řídit, mohou jet hromadnou dopravou.

A pokud se týče studentů. Studenti, obzvláště na středních školách, pouze studují a nepřivydělávají si. Pro jejich rodiny může být každé zvýšení jízdného, zvláště mají-li větší počet dětí, problémem. Dovolím si na závěr tohoto tématu podotknout, že pro mou osmdesátiletou maminku, která celý život pracovala jako zdravotní sestra a má důchod 12 tisíc korun, je možnost levnější hromadné dopravy dost zásadní. Avšak je pravdou, že po zvýšení jízdného situaci bude moci vyřešit sednutím za volant.

Děkuji, ač je to v této rozpravě nezvyklé, nové vládě za snahu pokračovat v aktualizaci sankčního systému v novele zákona o silničním provozu. Nová vláda chce měnit pravidla silničního provozu a nebude to mít tak složité, neboť kompletní návrh byl Ministerstvem dopravy předložen již v minulém volebním období dne 1. září 2020 jako tisk 987. Jen nechápu, co se mění zmíněným snížením postihu bagatelních přestupků. V současnosti lze u nejméně závažných přestupků v dopravě uložit příkaz na místě, tedy postaru blokovou pokutu, v částce 1 tisíc, 2 tisíce nebo 2,5 tisíce korun v návaznosti na konkrétní právní kvalifikaci. V přestupkovém řízení pak pokuta za bagatelní přestupky činí od 1,5 tisíce do 2,5 tisíce korun. Ze své patnáctileté praxe při řešení dopravních nehod neznám bagatelní přestupek, který by nemohl vést k dopravní nehodě. Jen striktní vyžadování dodržování dopravních předpisů může vést k větší bezpečnosti na silnicích. Jak mohou nižší pokuty přispět k bezpečnosti na komunikacích, to opravdu nevím.

Zavděčit se tím, že důchodcům a studentům zvednu jízdné na hromadnou dopravu a naopak řidičům nedbajících pravidel budu snižovat sankce, je mírně řečeno neadekvátním. Že jsem spojila nespojitelné? Ne, jen ukazuji na absurditu, která vynikne, dáme-li si vedle sebe dva body prohlášení. Řidiči mající dost finančních prostředků na pořízení vozidla, benzín a zákonné pojištění asi nemají dle současné vlády peníze na pokuty. Důchodci a studenti asi mají velké příjmy a je třeba jim to zvýšením cen připomenout. Tyto návrhy jsou v přímém rozporu s proklamovaným zvýšením počtu cestujících ve veřejné dopravě - taktéž součást programového prohlášení. Opravdu zdražení jízdného u nevýdělečné části populace přispěje ke zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě? Bylo by zajímavé provést důkladnou analýzu tohoto jevu. Pokud se tomu divíte, ano, všechno, co uvádím, jsem vyčetla z programového prohlášení vlády. Takže ještě jednou. Chudáci řidiči. Nemohou za bagatelní přestupky hradit tak vysoké pokuty od 1 tisíce do 2,5 tisíce korun, ale důchodci a studenti vládnou takovými finančními zdroji, že se jich nijak zvednutí jízdného nedotkne.

Přejděme k oblasti spravedlnosti a legislativy. Zajímavou je snaha v oblasti spravedlnosti o prosazení novely zákona o střetu zájmů. Cituji: "Zabráníme přílišné kumulaci politické, ekonomické a mediální moci, aby politická i hospodářská soutěž nebyly deformovány a probíhaly transparentně za rovných podmínek." To je pěkné, ale ve své podstatě schválené a chce to úpravy. Ale co takhle financování politických stran? Nemělo by se více precizovat? Novelu bych velmi ráda podpořila a očekávala bych velmi výraznou podporu od kolegů ze STAN.

Preambule v programovém prohlášení k legislativě zní - cituji: "Kvalitní legislativa a chytré řízení státu jsou podstatné předpoklady k tomu, aby naše země prosperovala." Děkuji, chytré řízení si v této oblasti představuji výhradně chytrými lidmi. Na podporu zmíněného chytrého, nikoliv hloupého řízení státu se má zřídit špičkové expertní pracoviště v čele s renomovanými odborníky. Rozumím tomu, že je nutné dále rozšiřovat počty zaměstnanců? K čemu máme odvětvová ministerstva a jejich specialisty? Zrušme ministerstva. Chytře řízenému státu přece postačí jen pár expertů řízených ministrem pro legislativu. Jen tak přemýšlím, jakou pozici pak má mít v daném modelu premiér. Ještě jedna drobnost k legislativě. Už se těším na avizované zavedení moderních forem veřejných konzultací k připravované a existující legislativě. Jen nevím, zda byla inspirací Evropská unie nebo velmi populární pirátské fórum.

Poslední část k zahraniční politice. Je to opravdu úchvatné. Do diplomacie vrátíte profesionalitu. Zmodernizujete a zefektivníte fungování Ministerstva zahraničí, jak je ve vašem programovém prohlášení uvedeno. Zajímala by mě kritéria zefektivnění fungování Ministerstva zahraničních věcí. Míní se tím zpracování menšího počtu údajů, nebo jak je to u jisté strany zvykem, vše rozhodne za úředníky a diplomaty software?

Jednou z velmi zajímavých věcí v této kapitole je hezké slibování voličům důsledného zrušení omezení cestování po pandemii. Jen tomu tak nějak z logiky věci nerozumím. Když nebude pandemie, nebudou žádná omezení ve spojitosti s pandemií, a to omezení cestování. Je hezké slibovat něco, co bude automatické. Po pandemii skutečně nikdo kromě vlády, která to bude muset fakt řešit, neočekává pokračování restrikcí z důvodu pandemie.

Diplomatické styky dosud byly nejintenzivnější, jak jinak, se Slovenskem. Tak nějak se na našeho nejbližšího partnera v programovém prohlášení zapomnělo. Pardon, nezapomnělo, jelikož je zmíněná spolupráce ve Visegrádské skupině. Slovensko výslovně zmíněno není, na rozdíl od výslovného zmínění spolupráce s Německem a USA, případně s několika dalšími státy. Spolupráce se Slovenskem stojí alespoň za zmínku v programovém prohlášení vlády. Z mého hodnocení se však jedná o výslovnou neprofesionalitu tvůrce či schvalovatele této části prohlášení. Já zapomněla, vláda chce vrátit do hry profesionalitu v diplomacii. Asi to bude opravdu potřeba, když se na našeho nejbližšího spojence neprofesionálně zapomíná. Včera byl pan premiér na své první zahraniční cestě na Slovensku. Asi má na věc jiný názor, než je prezentováno v programovém prohlášení jeho vlády, nebo se jedná pouze o zástěrku, aby to slovenská diplomacie nezjistila?

Za mě tolik drobností k programovému prohlášení vlády. Dnes se vyjádříme, zda tato vláda má, či nemá naši důvěru. Za mě tato vláda mou důvěru nemá. Děkuji. (Potlesk z řad opozičních poslanců.)

