Ožanová (ANO): Opravdu se takhle dělá legislativa?

Kolegyně, kolegové, pane ministře, opravdu si myslíte, že tento zákon je zralý k projednávání?

Já jenom řeknu, jste ze STAN. Nedávno tu byl takový případ, kdy váš kolega, pan ministr Rakušan svým způsobem vyčítal kolegovi Růžičkovi, že dal hodinu před zahájením bodu jeden pozměňovací návrh, notabene opozici, která nemá k dispozici sněmovní legislativu, nemá k dispozici sněmovní legislativu.

Prosím vás, víte, kolik je tam celkem pozměňovacích návrhů k tomuto tisku načtených? 57. Pouze 11 z nich bylo načteno do 22. 10. Zbytek byl načten včera a dnes. A jsou to většinou, kromě kolegy Nachera, koaliční poslanci. Opravdu takhle se dělá legislativa? Vy máte přece, že budete dělat věci v řádném legislativním procesu, a takové množství pozměňovacích návrhů, proč jste to neprojednali v řádném legislativním procesu, proč se nemohla připomínková místa k tomu vyjádřit?

Proč je to všechno způsobeno tím, že vaše legislativa to dá formou pozměňovacích návrhů přes kolegy poslance? Pane ministře, je to vaše premiéra, vyjádřete se k tomu. Jeden z vašich kolegů říká vy to dáváte pozdě a vy tady dáte 50 pozměňovacích návrhů. Jako prosím vás, kde jsme? Tak si řekněte, jak se budete vyjadřovat k práci koalice a opozice, ale vy ve své podstatě chcete překopat skoro celý zákon. Je to opravdu zralé k tomu, abychom se tím vůbec zabývali? Neměl byste sám zvážit a říct já to předělám? Bylo by to moc vhodné.

