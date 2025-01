Ožanová (ANO): Pirátská demokracie - přílepky, které míří vedle

V lednu 2022 bylo vydáno stanovisko vlády k poslanecké tehdy ještě pětikoaliční novele zákona o střetu zájmů. A světe div se, už tenkrát byl právě stanoviskem vlády kolega Jakub Michálek upozorněn, stejně jako všichni poslanci, že návrh neobsahuje zákaz vlastnit internetová média. Takže tu máme piráta, který nevěděl, že postupně lidé přecházejí z tištěných médií na internet? Opravdu? Je zcela zjevné, že návrh nebyl veden obecnou snahou o omezení vlivu politiků na média.

Několik měsíců poté, v listopadu roku 2022, pak Jakub Michálek načítá svůj přílepkový návrh, který je totožný s již předloženou novelou. K čemu jej však načítá? To je skutečně podstatná otázka - jeho přílepek je k novele zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Navíc tento návrh načítá tak, aby k němu nebyla možná žádná diskuze, a raduje se z toho, jak se mu to povedlo. Opravil chybku, uvedenou ve stanovisku vlády, týkající se internetových médií? Neopravil. Proč? Protože ty Babiš nevlastní.

Mimochodem to, že se návrh nevztahuje na internetová média, dokonce probudil Milion chvilek k aktivitě a k iniciaci zahlcení senátorů emaily s touto informací. Marně doufali, že senátoři návrh doplní.

Média, která opět překrucují

Pamatujete si, jak média převážně informovala o schválení novely? Psali, že byla schválena novela zákona o střetu zájmů, avšak nebyla to pravda, jelikož byla schválena novela zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s přílepkem.

Pokud by se tehdy ještě pětikoalice skutečně snažila o to, aby nebyla média politiky ovlivňována, tak by nechali svou legislativou, kterou mají plně na všech ministerstvech k dispozici, návrh přepracovat tak, aby skutečně zabraňoval vlastnictví nejen tištěných, ale také internetových médií. Informace o nezařazení internetových médií do návrhu pravidelně na schůzích sněmovny zaznívala, ale zjevně nebyl zájem věc řešit.

Jediným zájmem bylo řešit Babiše, a ne problém samotný. Vítejte v pirátských představách o demokracii. Kdyby to nebylo k pláči tak je velmi úsměvné, že Piráti nepovažují za důležité informace šířené prostřednictvím internetu.

Vraťme se k ústavnímu soudu. Ten na svých internetových stránkách zveřejnil v aktualitách informace o svém rozhodnutí. Je zajímavé si tyto informace přečíst dovoluji si ocitovat: „Přes obtíže, které mohou obstrukce politické menšiny vyvolávat ve fungování Poslanecké sněmovny, tak využití přílepků není odpovídajícím nástrojem, jak se s nimi vypořádat. (…) Důvěra společnosti v zákony je opřena mimo jiné o důvěru v proces jejich přijímání zahrnující otevřený, transparentní a jednoznačný postup.“ Tyto věty osobně považuji za shrnutí.

Dočetla jsem se, že rozhodnutí ústavního soudu má být špatnou zprávou pro českou demokracii. Slovo, kterým se vždy oháněli Piráti byla TRANSPARENTNOST. Transparentní legislativní postup je teď překážkou demokracie? Není spíš velmi podivné, chtít zabránit politikům vlastnit pouze tištěná média? Nebo snad internetová média neposkytují žádné informace? Zkuste si na tyto otázky zodpovědět sami.

(psáno pro blog idnes.cz)

