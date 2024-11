Ožanová (ANO): Vy tvoříte zákony až tady ve sněmovně

Kolegyně, kolegové,

já bych dneska navázala na svoje středeční vystoupení, kdy jsem upozorňovala na to, že vládní koalice formou různých přílepků mění zákony a dochází opravdu k nepředvídatelnému přijímání našich zákonných norem. A víte, musím se k tomu vrátit i teď. Vy vlastně, jak bych to řekla, vy tvoříte zákony ne na úrovni ministerstev, ale až tady ve Sněmovně.

To, co říkala kolegyně Berenika Peštová, vaším prostřednictvím, tak ve své podstatě vy neuděláte celou transpozici a pokoušíte se o to různou formou pozměňovacích návrhů. Totéž bylo u důchodové reformy, tu jste neudělali taky pořádně, až prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Lex Ukrajina, do toho jste dali novou skutkovou podstatu trestného činu, kterou neviděl ústavně právní výbor, většina právníků ve Sněmovně ani netušila, že by tam něco takového mohlo být, a vy jste to tam vsunuli.

Prosím vás, zkusme se vrátit k tomu, že jako Sněmovna bychom tu legislativu měli dělat trošku možná předvídatelně. A když ministerstvo dává nějaký vládní návrh a předkládá ho ministr, tak že by to mělo být úplné. Anebo je to tím, že chce tuto problematiku ministerstvo v tomto případě přehodit až na další vlády? Já, promiňte mi, do toho nezasahuju ve věcné rozpravě, protože nejsem odborník na tuto problematiku, ale to, že to děláte tímto způsobem, je opravdu nestandardní, netransparentní a vy jste sami chtěli být vždycky transparentní a předvídatelní, ale to opravdu neděláte ani v tomto případě.

Tak buď implementujte to, co se schválilo v době, kdy vy jste ve vládě, anebo ne, ale takovéto polovičaté řešení není vhodné.

