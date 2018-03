Paroubek: Bude se konat konec kmotrů v ČSSD?

Oba zvolení vedoucí činitelé ČSSD v těchto dnech dokončují jednání s hnutím ANO o ustavení nové vlády. Sociální demokracie je ve složité situaci. Potřebuje jít do vlády, aby byla vidět a aby měla v budoucnu reálnou možnost se dostat z dnešních 5 až 7 procent volebních preferencí výše. Pokud zůstane v opozici, tak s ohledem na převažující personální vybavení poslaneckého klubu, který je složen z 80 procent z lidí, které si přál neschopný předseda ČSSD Sobotka, nemá šanci se ze dna dostat. A naopak se časem může ukázat, že to dno je ještě hlouběji, někde mezi 3 až 4 procenty.

Podle průzkumů nejmenované politické strany, která si nedávno nechala zpracovat průzkum veřejného mínění před komunálními volbami v Praze, to vypadá, že sociální demokracie v metropoli má toho času 3% preferencí… Nechci kreslit čerta na zeď, ale obávám se, že to je vážný signál, a to nejen pro soc. dem. v Praze, ale pro celou stranu. Pokud půjde soc. dem. do vlády s nevýraznými osobnostmi a také s odborně nepřipravenými osobnostmi, zničí se vlastně sama. Prostě z nastalé situace, do které dovedlo ČSSD Sobotkovo vedení, není jednoduchá, ani jednoznačná cesta…

Důležitou součástí Sobotkova „vládnutí“ v sociální demokracii byla spolupráce s kmotry. Vlastně to nebyla spolupráce. V posledních dvou letech se věci vyvinuly tak, že advokát Pokorný a dále Růžička z firmy Bison & Rose řídili vedoucí činitele sociální demokracie Sobotku a Chovance. A měli z toho hezký byznys (i o tom mohu začít mluvit). Když píši celkem otevřeně o roli těchto pánů, snaží se mě urážet, píší mi dopisy a obtěžují mě svými řečmi. Domnívají se, že mě to snad zastraší nebo pohne k tomu, abych o tom, co bylo, už nemluvil. Já o tom ale budu mluvit tím více, zejména pokud budu vědět, že oba pánové anebo v případě pana Růžičky, který se hodlá evakuovat do Kanady, někdo jiný z firmy Bison & Rose, se budou snažit obnovit svá panství v sociální demokracii. Zkrátka, pokud budou pokračovat se stejnými metodami, se kterými pracovali donedávna i v nových podmínkách, musí počítat s tím, že o tom budu mluvit a psát. Velice varuji nové vedoucí představitele soc. dem., aby o spolupráci s těmito osobami vůbec neuvažovali. Potlačení role kmotrů v ČSSD vidím jako prvořadou podmínku nezbytnou pro obnovu této strany.

Posledním impulzem k sepsání toho článku je včerejší rozhovor šéfa České unie sportu, Miroslava Jansty, na téma sportu a jeho podpory v Mladé frontě Dnes. M. Jansta hovoří ve svém rozhovoru o temné roli některých lidí při přípravě systému nového financování sportu, který podle jisté pracovní skupinky (za účasti Jiřího Bise z firmy Bison & Rose) měla připravovat vedoucí úlohu Českého olympijského výboru (ČOV) v této věci. „Chtěli, aby všechny toky financí šly přes ČOV, aby ČOV byl nový ČSTV. Díky Bison & Rose to bylo napojeno na dva politiky ČSSD, Milana Chovance a Bohuslava Sobotku. A říkám vám to proto, že jsem stál ve skupině proti této centralizaci“, tolik tedy Miroslav Jansta ve svém vyjádření pro MF DNES ze dne 28. 3.. To jsou závažná slova a pánové Chovanec a Sobotka by se k tomu měli vyjádřit. Jejich spojení s firmou Bison & Rose mělo všechny rysy mafióznosti. Jejich pochopem ve vládě se stala ministryně školství Valachová, o které Jansta ve svém rozhovoru hovoří naprosto zdrcujícím způsobem. A slibuje, že jakmile bude zbaven, on a další lidé, svého obvinění, bude o ní hovořit ještě více.

Vím, že Sobotka s Pokorným mají dnes velmi vážné problémy s privatizací OKD. Nepřeji ze zásady nikdy nikomu nic špatného, ale v tomto jediném případě musím udělat výjimku, už také pro to, že tito dva lidé zcela prohodili zájmy nájemníků bytů OKD ve více než 43 000 bytech této společnosti. To je možná víc než sto tisíc občanů-voličů a to není málo. A to bude poznamenávat volební výsledek ČSSD na dlouhá léta. Takže kmotři, nečekejte ode mě ani gram shovívavosti, vy jste téměř zničili sociální demokracii, kterou já jsem podstatnou část svého života budoval. A dostali jste jí do téměř bezvýchodné situace. To, jestli se z ní dostane, souvisí do značné míry s tím, zda se nové vedení této strany dokáže obejít bez praktik kmotrů a nevytvoří si kmotry nové. Věřím, že to dokáže.

