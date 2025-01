Paroubek (ČSSD): Fico, národní lídr jak má být

V Gruzii „odborníci z Mejdanu,“ tak úspěšní v Kyjevě v roce 2014, selhali a tak země půjde svou cestou mezi Evropou a Ruskem. V Srbsku několik tisíc studentů, při několika opakovaných demonstracích, obtěžuje vládu s poněkud obskurní záminkou, aby řádně vyšetřila zřícení jakéhosi objektu, který byl postaven dávno před vznikem současné vlády. V Moldavsku zajistil vítězství „proevropské“ prezidentky, uctívající fašistického diktátora Antonesca, milion korespondenčních hlasů zaslaných ze zahraniční. Krásné a jistě férové vítězství ducha nad hmotou.

A nyní je na řadě Slovensko! Dnešní slovenská opozice ještě jako vláda předvedla vskutku kolosální neschopnost vládnout. Některé její hlavní osoby (např. Matovič) jsou figury, které jako by vypadly z nějakého dekadentního románu Matěje Čapka – Choda. A tato opozice se vrhla na vládu pro její údajné proruské směřování. Prostřednictvím ulice se snaží o svržení legálně zvolené slovenské vlády.

Robert Fico má už ovšem zkušenost starou několik let, kdy stupňovaná hysterie po vraždě novináře Kuciaka a jeho přítelkyně, rozpoutala na Slovensku nevídanou smršť protivládních demonstrací, na kterých byli premiér Fico a ministr Kaliňák vláčeni žumpou. A líčeni jako osoby, z jejichž rukou téměř kape krev nebohých zavražděných. Mainstreamová média se neštítila zneužívat pochopitelné bolesti nešťastných rodičů zavražděného novináře.

Bylo to celé fujtajbl a Slovensko si poté zažilo několikaletý chaos v podání pravostředových vlád. Tyto pravostředové vlády sice nebyly schopny rozumně vládnout, zato však plnily správně příkazy z Bruselu a Washingtonu. Před necelými dvěma lety však přišly parlamentní volby, v nichž zvítězil Robert Fico a sociální demokraté obou směrů (Smer, Hlas) a po doplnění Slovenskou národní stranou, vznikla levostředová vláda. Tahle vláda není pravda bez jistých dílčích problémů. Kontroverzní rozhodnutí vznikají především na ministerstvech vedených nezkušenými národovci. Ale pořád je tato vláda o třídu výš, než všechny komické předchozí pravicové kabinety.

Premiér Fico v prosinci navštívil ruského prezidenta Putina, s cílem zajistit pro Slovensko dodávky levného plynu z Ruska i po skončení smluvního vztahu mezi Gazpromem a jeho ukrajinským partnerem. Slovensko ovšem není Německo nebo Francie a tak se ukrajinský prezident (jemuž už dávno vypršel mandát) Zelenskyj, snažil ke slovenskému premiérovi chovat mírně řečeno poněkud nadutě a arogantně. Prý žádný ruský plyn nebude, a pokud jde o tranzitní poplatky za dodávky ruského plynu přes Slovensko (jedná se o ekvivalent cca 10 miliard Kč), ať si Slovensko poradí, jak umí. Ficově vládě předchozí pravostředové kabinety zanechaly v podstatě rozvrácený státní rozpočet s vysokými ročními rozpočtovými schodky. Takže i půl miliardy eur za ztracené tranzitní poplatky jsou pro Slovensko citelnou ranou.

Ve slovenských mainstreamových médiích (a také v českých) se ihned po Ficově návštěvě Moskvy začalo hovořit o tom, že se neměl setkat s "masovým vrahem" Putinem.

No, pokud vím, v době vietnamské války, kdy americké bombardování ničilo civilní příbytky lidí a mělo za následek desetitisíce životů Vietnamců a americká armáda páchala zločiny, jako např. ve vesnici My Lai, nikdo z demokratického světa neopovrhoval setkáváním s americkými prezidenty Johnsonem a Nixonem, kteří za tuto politiku byli odpovědní. A konec konců je velmi pravděpodobné, že za pár měsíců se s „hromadným vrahem" Putinem sejde i americký prezident. Tak proč by se s Putinem nemohl sejít v národním zájmu i šéf výkonné moci Slovenska.

Slovenská opozice jak se zdá, podle premiéra Fica a analýzy SIS, s podporou zahraničních 'odborníků", rozpoutala seriál protivládních demonstrací. Na ulicích slovenských měst se objevilo podle několika informací sto a podle jiných informací stopadesát tisíc Slováků, tedy řekněme maximálně 1,5% slovenského obyvatelstva. Je to hodně nebo málo?

Není ostatně vyloučeno, že mezi účastníky mítinků ve velkých slovenských městech se ve velkém zúčastnili také na Slovensku žijící Ukrajinci. Ostatně, zažil jsem to na jedné z akcí pořádaných na podporu politiky české vlády v Praze, kde se hrála česká a ukrajinská hymna a obě hymny byly doprovázeny mohutným zpěvem tu českých, tu ukrajinských občanů. Tehdy jsem ve svém článku napsal, že jakkoliv chápu tíživou situaci Ukrajinců, kteří se vydali hledat přechodný či nový domov do spřátelené ciziny, do té doby, než se stanou českými občany, by se měli zdržet politických aktivit ve prospěch české vlády či opozice. A totéž platí i pro Slovensko.

Premiér Fico hovoří také o tom, že se na Slovensku objevily kádry placené „neziskovými organizacemi“. Zlý komentátor by dodal, že spíše zpravodajskými službami, které tak úspěšně rozvrátily v roce 2014 legálně zvolenou ukrajinskou vládu. A v Gruzii se snaží v podstatě o totéž.

Pokud Slovenská informační služba (SIS) vypátrala jména těchto lidí, tak pokud ještě jsou na území Slovenska (o tom silně pochybuji – ptáčkové už určitě uletěli), měli by být neprodleně vyhoštěni ze země. To je naprosto správné rozhodnutí. O slovenských věcech by si Slováci měli rozhodovat sami.

Míra nenávisti, která je živena proti Ficovi a jeho vládě téměř nezná mezí. Vypadá to, jako kdyby někteří opoziční činitelé snad chtěli vyprovokovat další útok atentátníka na slovenského premiéra. Ten ovšem projevuje příkladnou odolnost a nebojí se konfrontace. Svoláním Bezpečnostní rady státu, na níž došlo k závažnému sdělení slovenské zpravodajské služby (SIS) o přípravě státního převratu, R. Fico převzal strategickou iniciativu.

Snaží se upevnit řady svých voličů. A dále také upevnit svou vládní koalici, která je v tuto chvíli vlastně koalicí menšinovou. Od koaliční SNS již odpadli tři poslanci a z koaličního Hlasu byli vyobcování čtyři poslanci. Je otázka, kdo s těmito poslanci pracuje a jak pracuje....Vstanou noví Melčákové? Pokud jsou v politickém vzduchoprázdnu, nebudou mít zájem na rychlém ukončení svého mandátu vypsáním mimořádných voleb a minimálně při hlasování o nedůvěře kabinet podpoří. Ale řada z nich jistě nebude podporovat přijetí vládních zákonů, takže vláda by se dostala do situace „nevládnutí“. Což by všechny koaliční strany politicky silně poškodilo. A vedlo by to k poklesu jejich preferencí.

Anebo R. Fico, Smer a Hlas, využijí tuto situaci protivládních útoků inspirovaných ze zahraničí, včetně odpadnutí některých vládních poslanců, k prosazení mimořádných parlamentních voleb.

Zdá se, že Fico dosáhne jednoho velkého politického vítězství, které bude spočívat v tom, že na Slovensku bude nadále proudit levný „ázerbájdžánský“ zemní plyn přes ruské a ukrajinské území, což ochrání zájmy širokých vrstev slovenských občanů. Slovenská opozice pak nebude moci zabránit velké části Slováků, aby neviděli v R. Ficovi nového Jánošíka. V probíhajícím zápasu o charakter zemí střední a východní Evropy je Ficův politický boj velmi významný. Buď východní a střední Evropa bude kolonií Spojených států a ekonomicky vyspělejší západní Evropy, anebo si o svém osudu bude rozhodovat sama podle svých národních zájmů. Slovenská vláda dává přednost levnému ruskému plynu před drahým LNG plynem americkým.

Trapná role českých umělců na Slovensku

Na shromáždění opozičních sil v Bratislavě minulý týden jsem viděl v televizním shotu mluvit také herce Bolka Polívku. Mám tohoto herce velmi rád, je to velký umělec, jehož herecké mistrovství skutečně dozrálo. Ale politicky je to popleta, který zapomíná na jednu věc, která je blízká naprosté většině Slováků. A sice, že cokoliv přichází z Prahy či Brna, jakékoliv hraběcí či knížecí rady z Česka, budí ve většinové slovenské společnosti spíše odpor. Viděl jsem v televizi Polívkovo vyjádření, jednu jeho sentenci: „Nenechme si vzít demokracii, nenechme si vzít usměv, nenechme si vzít svobodu“. Kde byl B. Polívka, když na jaře 2022 po invazi ruských vojsk na Ukrajinu byly s vědomím české vlády zastaveny desítky opozičních serverů?

A měl by si klást otázky, je demokracie na Slovensku opravdu ohrožena? Je opravdu svoboda na Slovensku ohrožena? Všichni účastníci opozičního shromáždění v Bratislavě včetně něho se mohli zcela demokraticky a svobodně vyjádřit. Demonstrace se sešla a rozešla a policie, pokud vím, naprosto nezasahovala.

Vzpomínám si na protesty tzv. Žlutých vest ve Franci před pár lety proti Macronově politice. V Paříži a v desítkách francouzských měst byly policejní manévry. Docházelo k ostrým střetům s demonstranty a řada z nich byla zabita. Přijel do Paříže na shromáždění francouzských nespokojenců někdo z českých herců, aby je podpořil vášnivou řečí? Nestalo se tak...

Slovenské věci jsou opravdu věcí Slovenska, a i když máme pocit, že musíme našeho mladšího bratra ochraňovat před ním samým, nedělejme to. Náš bratr si poradí a poradí si i R. Fico, jeho vláda a jeho strana a já mu držím palce.