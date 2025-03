Paroubek (ČSSD): Výbuch demokracie v Rumunsku

Tento argument je pochopitelně k smíchu a ihned po zrušení prvního kola prezidentských voleb jsem napsal článek, ve kterém jsem odsoudil tyto nedemokratické praktiky. Nevím, zda prezidentský kandidát Georgescu je pravicový či levicový, populistický či jiný, ale není to pro mne rozhodující. A už vůbec by jeho politická orientace, posuzovaná kýmkoliv, neměla být důvodem pro to, aby byl vyloučen z politické soutěže. A to dokonce z prezidentské volby. Rumunská centrální volební komise rozhodla totiž o tom, že Georgescu se nesmí zúčastnit prezidentských voleb. Ať je zdůvodnění jakékoliv, je výsměchem demokracie.

Ve svém nedávném projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci americký viceprezident Vance na toto téma hovořil. Odsoudil zcela jasně a otevřeně nedemokratické praktiky, které spočívají např. ve zrušení prvního kola prezidentských voleb v Rumunsku, a to jenom proto, že se kandidát vládnoucí politické třídě nelíbí. A nelíbí se jí proto, že by mohl tyto volby vyhrát.

Nyní je tento problém o to větší, že představuje přímou reakci rumunské politické elity na slova amerického viceprezidenta, který ve svém projevu nabádal rumunskou vládu k respektování demokratických pravidel. A stejně tak k respektování demokratických pravidel nabádal Evropskou unii, resp. Evropskou komisi. Jak se zdá, Evropská komise viceprezidentu Vanceovi dala jasnou odpověď - my o vaše výzvy k demokracii nestojíme.

Ať je to jak chce, v jednom ze států Evropské unie dochází k flagrantnímu porušování demokratických pravidel. A jsem nyní zvědav na stanovisko Evropské komise. Zda přistoupí, jako např. v případě Maďarska v mnohem méně závažných otázkách, k sankcím vůči Rumunsku, či nikoliv. Skoro bych se vsadil, že členové Evropské komise sice nebudou otevřeně jásat, ale neučiní ani pokus o to, aby Rumunsko změnilo rozhodnutí své volební komise, které je výsměchem demokracii a svobodě.

Ostatně se zdá, že všechny možné bláboly o zcela nevhodné politické orientaci prezidentského kandidáta Georgescu jsou jen šalbou a klamem a pravdu viděly vskutku jen zdáli.

Ing. Jiří Paroubek

