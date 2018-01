Paroubek: Kmotři se zlobí

V posledních týdnech, když jsem se podrobně seznámil s vnitřní situací v ČSSD, hovořím o tom, že v této straně v posledních dvou letech byla závažná politická rozhodnutí dělána pod velkým vlivem lobbistů. V první řadě Radka Pokorného coby osobního přítele a hlavního rádce bývalého premiéra a předsedy ČSSD Sobotky.

Samozřejmě, že svou roli, byť podstatně méně agresivně, sehrávali také Bisoni, tedy přesněji špičky agentury Bison and Rose. A konečně nelze zapomenout ani na J. Tvrdíka, který dělá svou vlastní osobní politiku, která je cizí zájmům čínského investora, za kterého se ovšem schovává. Koneckonců nedávno médiím řekl, že on přece nemohl hlasovat jako člen ČSSD pro můj návrat do ČSSD, protože také mezi Spartou a Slavií se nepřestupuje. Ale Tvrdík členem žádné organizace, či stranického výboru. kde se o mém znovu přijetí hlasovalo, není. Musel tak svůj vliv vykonávat jaksi "neformálně"....

No, především, podle mých informací, které samozřejmě nemusí být zcela přesné, J. Tvrdík ovlivňuje funkcionáře sociální demokracie typu M. Pocheho, abych nebyl přijat zpět do ČSSD.

Možná, že teď už ale přijat budu, avšak samozřejmě nejdříve nejspíš až 19. února, tedy den po skončení sjezdu ČSSD, tak abych byl vyřazen z politické soutěže před sjezdem této strany. J. Tvrdík prostřednictvím lidí jako je M. Poche podporuje totiž J. Hamáčka. A J. Hamáček sní nejen o předsednickém křesle v ČSSD, ale také o ministerstvu zahraničních věcí. Tomu, kdo o věcech přemýšlí, je jasný Tvrdíkův záměr, k čemu to má sloužit zase jemu..

Obávám se jen, že kmotři, kteří nejen podle mě, ale také třeba podle po volbách zveřejněného „žebříčku“ nezávislého a uznávaného novináře Erika Besta, patří mezi deset těch lidí, kteří zavinili prohru ČSSD.

Všichni tři, o kterých se zmiňuji, jsou v tomto výběru E. Besta zastoupeni. S E. Bestem už jsem nemluvil několik let, ale logicky jsme došli k podobným závěrům. A dokud bude trvat závislost politiky ČSSD na kmotrech, bude to s touto stranou stále špatné. A obávám se, že mezi osobnostmi, které budou na sjezdu kandidovat do vedení ČSSD, není žádná tak silná osobnost, která by řádění kmotrů ve straně zarazila. Tedy alespoň tak, jak se to povedlo předsedovi ODS Fialovi v rámci jeho strany. Prostě očista ČSSD je nezbytná a kmotrům musí být vymezen prostor, do kterého patří: Chcete podporovat ČSSD? Dobře, podporujte, ale vliv na rozhodování vedení ČSSD mít prostě nebudete. A o to tu jde.

