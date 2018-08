Paroubek: Proč lidé lžou

Nechci zpochybňovat tuto jeho odbornost a jsem rád, že jsem jej v roce 2006 po volbách do Sněmovny jako tehdejší předseda ČSSD dokopal k tomu, že byl ochoten kandidovat do Senátu. Jak jsem očekával, bez velkých problémů tehdy vyhrál. Své vítězství ještě zopakoval v roce 2012.

Prostě v roce 2006 jsem jako tehdejší předseda ČSSD prosadil nový model přístupu k přípravě voleb do Senátu, který byl zásadně jiný, než ten dosavadní. V čem spočíval ten rozdíl? Když jsem hovořil s řadou regionálních a okresních funkcionářů ČSSD v roce 2006, viděli jako vrchol úspěchu kandidáta do senátu pokud se ten dostane do 2. kola: „On je schopen se dostat do 2. kola…“. Já jsem tehdy chlapcům a děvčatům vysvětloval, že mně nejde o účast ve volbách, ale o vítězství. Proto jsem tehdy prosazoval i proti jeho vůli Víchovu kandidaturu do Senátu. Ať je to jak chce, Vícha ve svém regionu osobností je.

Teď jsem se dozvěděl z médií, že Vícha hodnotí mou kandidaturu coby nezávislého kandidáta do Senátu ve volebním obvodě Ostrava - jih zhruba těmi slovy, že jsem byl velmi dobrým předsedou vlády, ale pak to šlo všechno z kopce.

Nevím ale, co šlo z kopce? Podle statistik a volebních výsledků ČSSD v době mé odpovědnosti za ČSSD v letech 2005-2010 se postupně stala z otloukánka české politiky nejsilnější stranou v zemi. A to na všech úrovních české politiky. V roce 2006 ve sněmovních volbách získala senzační skoro třetinu hlasů voličů. Od roku 2007 vedla ve všech průzkumech veřejného mínění, vyhrála zdrcujícím způsobem krajské volby v roce 2008, vyhrávala senátní volby, měla velký nárůst mandátů také ve volbách do Evropského parlamentu (z 2 mandátů získaných v roce 2004 bylo najednou 7 mandátů v roce 2009 a dnes je ČSSD velmi spokojena se 4 mandáty v roce 2014). Tedy co šlo z kopce?

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já Petra Víchu nechápu. Buď si věci nepamatuje nebo vědomě nemluví pravdu. Osobně přikládám jeho vyjádření obvyklé sobotkovské zaprděnosti řady vedoucích funkcionářů ČSSD, kteří nebyli na rozdíl od svého guru Sobotky zatím schopni vyvodit osobní odpovědnost za tragický výsledek ve sněmovních volbách v loňském roce. Tito lidé dál retardují situaci v sociální demokracii. Přitom jsem přesvědčen, že Petr Vícha patří k těm kandidátům ČSSD do Senátu, kteří jsou schopni obhájit svůj mandát. Ale lhát se nemá a lhát o někom, kdo de facto kandiduje s podporou kolegů ze sociální demokracie v Ostravě, zrovna hezké není.

Tím netvrdím, že Víchovy kecy někdo bere vážně. Jedním z argumentů sobotkovských členů předsednictva pro to, abych nekandidoval do Senátu za ČSSD jako jejich nominant, bylo, že bych „vyžral“ veškerou publicitu médií. Ani stopa po nějaké sebereflexi, proč vlastně někteří kandidáti nebudou pro média zajímaví. A když nebudou zajímaví pro média, nemusí být jako kandidáti zajímaví ani pro voliče.

Přeji samozřejmě ČSSD a jejímu senátnímu klubu to nejlepší. A co nejvíce členů po volbách. Ale pokud dojde k výraznému či dokonce velmi výraznému poklesu počtu jeho členů v těchto volbách z dnešních 25 mandátů, měl by se Petr Vícha zamyslet, jestli jsou on nebo Milan Štěch osobami s tím potřebným leadershipem pro zastupování zájmů ČSSD v Senátu.

Zkrátka, budu rád, když si Petr Vícha své výpady a svá neobjektivní hodnocení mé osoby nechá příště pro sebe alespoň v předvolebním období. Pokud ne, tak on jistě ví, že mám lepší mediální možnosti nežli on mu to vrátit.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Paroubek: Voliči se přelili mezi ANO a ODS? Situace bude zřejmě složitější Paroubek o kmotrech: Bakala kontroloval politiky, třeba Sobotku. Chtěl mě zničit. OKD byty? Škodu lidem musíme nahradit Paroubek: Co dohodli včera Juncker a Trump? Paroubek: Donald Trump tlačí na Evropu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV