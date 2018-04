Paroubek: S čerty nejsou žerty

04.04.2018 18:47

Poslední dobou se stalo dobrým zvykem v médiích využívat nejrůznější neformální vyjádření a prohlášení, které pak – pokud jsou sdělována „velkými kluky“ světové ekonomiky či politiky – mohou otřást finančními trhy. To se také stalo v posledních dnech. Začátkem tohoto týdne padly burzovní indexy na burze v New Yorku na svá letošní minima. A co to způsobilo?