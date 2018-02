Paroubek: Sjezd velkých očekávání

Sjezd bývá veřejností redukován na střetnutí dvou až tří osob o předsednické křeslo v ČSSD. Ale na sjezdu by nemělo jít jen o to předsednické křeslo. Vlastně by především mělo jít o to, ukázat české veřejnosti, že ČSSD je schopna změny. Změny nejen navenek, ale i změny dovnitř. Dovnitř, to znamená likvidaci vlivu kmotrů. Tedy R. Pokorného, Bisonů a J. Tvrdíka.

To by mohlo ve svých důsledcích znamenat rozbití klientelistického systému v ČSSD. Nikdo z hlavních kandidátů v tom ovšem problém nevidí. Možná proto, že až na Zimolu, dva další horcí kandidáti na předsednictví využívají služeb kmotrů a klientelistických sítí, protože prostě jinak nejsou schopni politiku dělat. Bohužel, J. Zimola je ale silně hendikepován svým obviněním ze strany policie. Z tohoto obvinění vyplývá mj. jeho ochota akceptovat ve funkci premiéra jiného obviněného politika, tedy A.Babiše.

Ve stanovách ČSSD je ovšem institut, který jsem do nich prosadil na sjezdu v roce 2007 já, jenž hovoří v případě sdělení obvinění členovi ČSSD jasně. Takový člověk má být postaven mimo stranické struktury, a to až do doby než celou věc vyjasní. Buď on anebo policie. Tato praxe je zcela běžná v celé západní Evropě a v USA. Tedy ve všech vyspělých demokraciích. Jít jinou cestou by bylo pro mladou českou demokracii smrtící. Jinak sám za sebe si myslím, nebýt tohoto velkého hendikepu, že Zimola je nejkvalifikovanější ze všech kandidátů. Pokud by někdo ze současných lídrů ČSSD měl jít na ministerstvo, měl by to být právě on. Má vystupování, má v mnoha směrech parametry lídra a dokázal se včas oddělit od Sobotkovy politiky.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Další dva kandidáti bohužel změnu nepředstavují. I když nemohu přehlédnout, že M. Chovanec je velmi dobře schopen analyzovat situaci, ve které ČSSD nyní je a je schopen i přicházet s rozumnými návrhy, jak celou kritickou situaci řešit. Za čtyři měsíce, které uplynuly od voleb do sněmovny, však nic ze svých dobrých námětů nedokázal prosadit. Tedy téměř nic. Nevím, zda to bylo tím, že nechtěl jít do střetu anebo zda si prostě nechce znepřátelit vnitrostranickou oligarchií. Když Chovanec přišel poprvé s námětem volit nového předsedu strany v hlasování všech členů ČSSD, byl to krok správným směrem. Stranická oligarchie ale má pocit, že musí mít věc pod kontrolou.

Mohl bych vcelku únavně psát o tom, který z kmotrů za každým ze dvou hlavních kandidátů stojí, ale nebudu unavovat ani sebe ani čtenáře, tímto trapným výčtem. Chci jen vyjádřit svůj jasný názor, že pokud budou politiku ČSSD určovat tak jako v posledních dvou letech před volbami do sněmovny v těch nejzásadnějších otázkách kmotři, nepohne se ČSSD z místa.

