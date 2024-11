Pastuchová (ANO): A že se dožíváme? Jak? Stylem, kdy se lidé honí za každou korunou?

Děkuji, pane předsedající. Tak já musím, protože nebyla otevřená rozprava, nemohla jsem reagovat na pana ministra Jurečku, vaším prostřednictvím. Pane ministře, vy jste tady řekl takovou věc, že nemáte rád, když někdo lže. Tak proč sedíte s premiérem v téhle vládě? (Potlesk z řad poslanců ANO.) Pan premiér řekl, že nebude zvyšovat daně. Pan premiér řekl, že nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu. Já si do konce dnešního jednacího dne ty články vytáhnu a budu tady s nimi mávat, jako jste mával vy s těmi grafy.

To, že jste nepoškodil důchodce. Jasně že poškodil, protože někdo byl připraven na to třeba v třetí náročné profesi... Jak včera řekl váš pan poslanec Kohajda, vaším prostřednictvím, pane předsedající, na CNN, tak do pátku, kdy už víte, že se bude hlasovat, protože si to nařídíte zase, tak řekl, že něco vymyslíte. Když den předtím říkala paní poslankyně za STAN Pivoňka Vaňková, vaším prostřednictvím - slibuji všem občanům, že to vyřešíme do konce tohoto volebního období, třetí skupinu náročných profesí. Jsem strašně zvědavá na to, jak lidovci pro ten pozměňovací návrh ruku nezvednou. Neříkejte, že nelžete. Lžete i vy. Výchovné jste sebral v zákoně, teď ho tam zase vracíte. A že se dožíváme? Jak? Tímhle stylem, kdy se lidé honí za každou korunou? Ve zdraví 21 let? Pane ministře, vraťte se na zem. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



