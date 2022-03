Pastuchová (ANO): Dávky hmotné nouze se vyplácejí v několika složenkách

reklama

Děkuji, paní předsedající. Tak já se k tomuto návrhu zákona hlásím jako spolupředkladatelka a uvedu trošku nebo vrátím vás trošku do historie pro ty, kteří jste tady neseděli v minulém volebním období. Tento zákon jsme opravdu poctivě společně s kolegy nyní opozičních, ale i některými kolegy nynější koalice zpracovávali opravdu velmi dlouho. A řeknu vám proč. I když jsme byli my jako hnutí ANO v koalici se sociální demokracií, tak bývalá paní ministryně Maláčová nás ujišťovala o tom, že zákon o hmotné nouzi a zpřísnění dávek předloží. My jsme upozorňovali všichni v sociálním výboru, že pokud tak neučiní, že začneme, i když samozřejmě vládní zákony mají přednost, ale pokud nic neudělá, že začneme tyto návrhy předkládat sami poslaneckou iniciativou nebo poslaneckými návrhy.

Opravdu se tak nestalo. Paní ministryně nám žádný zákon nepředložila, kdo tu byl, to ví. Tedy jsme začali konat a tento zákon o pomoci v hmotné nouzi jsme začali připravovat sami napříč politickým spektrem. Já sama jsem dosáhla toho v minulých obdobích, že tam bylo zpřísnění toho, že některé dávky a jejich část se nyní vyplácí v poukázkách, to byla jedna věc. Sklidila jsem za to mnoho negativních e-mailů, esemesek, ale teď už to běží a myslím si, že s tím není problém. Proto jsem ráda, že se tento návrh pomoci v hmotné nouzi předkládá znovu, protože opravdu to bylo prodiskutováno, jak říkala paní předkladatelka, i s Ministerstvem práce a sociálních věcí a spousta věcí se tam i zmírnila. Paní předkladatelko, je tomu tak? Zmírnilo, protože to nebylo v souladu s nějakými zákony. Takže tento předkládaný návrh si myslím, že, moc bych vás chtěla poprosit, abyste ho teď v prvním čtení hned nezabili a pustili jste ho aspoň do druhého čtení. Pojďme dát k tomu pozměňovací návrhy a už ho konečně pustit. Protože i když Ministerstvo práce a sociálních věcí nám třeba předloží, jak pan ministr Jurečka, vaším prostřednictvím, slíbil, protože jsou i snížené dávky, že se bude snažit. Já tomu věřím, jsem i ráda. Ale tady máme něco, na čem jsme odpracovali opravdu mnoho hodin i s Ministerstvem práce a sociálních věcí. A říkám: Není to opoziční zákon teď náš, poslanců, ale spolupracovali s námi na tom i nynější koaliční poslanci.

Já bych jenom jednu věc, kterou mám vlastně z minulého týdne z úřadu práce a je to jako námět i k dalšímu možnému zlepšení ohledně byrokracie a snížení práce zaměstnancům úřadů práce, protože i tak jí teď mají hodně. A myslím si, že jsme v minulém období kvůli covidu na ně hrnuli opravdu hodně, hodně práce, tak vlastně jedna věc, která mě tam zarazila hodně, je, že příjemci dávek, kteří si nezřídí účet, protože víme proč, protože na účet spadají exekuce, tak si nechávají tyto dávky vyplácet složenkou. Každá ta složenka stojí zhruba 17 až 20 korun, což platí náš stát, potažmo Úřad práce. A ta složenka není jedna, protože náš systém ještě neumí sdílet výplatu dávek pro jedno rodné číslo, to znamená, že pro každou dávku je jedna složenka. To znamená, že příspěvek na mobilitu 550 korun tuším to je, to jedna složenka, pak tam je další složenka a je to, já jsem se ptala, nevím, nechám si od Ministerstva práce a sociálních věcí určitě vytáhnout statistiku, kolik klientů využívá to, že se mu posílají tyto dávky na složenkách na poštu, kolik za to náš stát utratí.

Česká správa sociálního zabezpečení při výplatě důchodu složenkou a ne na účet toto strhává klientovi vlastně z toho důchodu, asi 17 nebo 20 korun. Ale to je jeden důchod, jedna složenka. Dávky hmotné nouze se vyplácejí v několika složenkách. Takže pojďme udělat nějaké sběrné místo rodného čísla, které nám dá ty výplaty dávek do jedné, bude to tedy jedna složenka, už tím je úspora, anebo pojďme přemýšlet i o tom, že když si někdo nechce zřídit účet z jakéhokoli důvodu, tak proč to nemůžeme udělat tak, že se mu těch 20 korun strhne z té výplaty hmotné nouze také. To je jedna věc.

A druhá věc s tím spojená je, že mnoho těchto klientů nemá schránky na svých domech a tudíž poštovní doručovatelka nebo doručovatel nemá kam tu složenku hodit. A když ji tam hodí, tak oni si ji třeba ani nevezmou, nebo je schránka rozbitá. A pak to dopadne tak, že pošta či ten klient volá na úřad práce těm zaměstnancům a chce vědět číslo té složenky, aby ta pošta mu tu dávku vyplatila. Takže my tím hrneme další práci vlastně s tím, kdo má složenku, ztratí ji, nemá schránku nebo je tam pět schránek stejného jména, tak ji doručovatelka hodí někam jinam, takže oni pak volají na ty úřady práce a ptají se a zdržují tím opět ty naše úředníky na úřadech práce, aby řekli číslo té složenky a výplaty dávek, protože když to nevědí, tak jim to pošta nevyplatí.

Takže já bych se moc přimlouvala za to, abychom i toto se nějak snažili udělat. Já vím, že to není jednoduché, ten IT systém, víme, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí je opravdu složitý, potýkáme se s tím opravdu dlouho. Ale i tohle je jedna z věcí, jak náš státní rozpočet může ušetřit na tom, že nebudeme posílat čtyři složenky, ale když už, tak výjimečně jednu složenku. A úředníkům, kteří mají teď opravdu hodně práce a práce mít budou na úřadech práce, to všichni víme - byla vlna covidu, teď bude vlna uprchlická. Takže pojďme se i nad tím, pane ministře, moc vás prosím, se nad tím zamyslet, abychom ten systém IT sjednotili tak, abychom měli nějaké sběrné místo na jedno rodné číslo pod jednou výplatou, a ne, aby chodili na poštu se čtyřmi složenkami, nebo volali na úřad práce o čtyři čísla různých složenek a tím blokovali práci našich předníků. Je to podnět opravdu z Úřadu práce, který vám předkládám.

Takže já vás moc prosím, když už ten návrh byl puštěn až do třetího čtení minulou Poslaneckou sněmovnou, abyste ho pustili znovu do druhého čtení, klidně s prodlouženou dobou, ale pusťte ho do druhého čtení, abychom o tom mohli diskutovat. Děkuji.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



