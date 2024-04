„Odměna za zradu ČR.“ Leyenová v Praze. Rakušan zveřejnil FOTO a lavina se utrhla

Vicepremiér Rakušan oznámil, že s předsedkyní Evropské komise si stihl během pár hodin, jež strávila v Praze, promluvit mezi čtyřma očima. „S kým jiným se v předvečer výročí 20 let vstupu do EU setkat než s Ursulou von der Leyen? Děkuju za možnost promluvit si mezi čtyřma očima,“ napsal ke společnému snímku, na němž si s Leyenovou potřásá pravicí.

Naše dvě dekády v Evropské unii pak zhodnotil následujícími slovy: „20 let, to už je hodně i na ty nejzastydlejší puberťáky. Je dobře, že máme za sebou unijní léta dospívání, včetně různých období vzdoru. Teď jsme dospělí, rovní mezi rovnými. A k tomu patří i zdravé sebevědomí a zodpovědnost. Ani jedno nám nechybí,“ míní Rakušan.

