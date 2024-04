Senátorka Zwyrtek Hamplová: Trestat bezdětné je jasná protiprávní diskriminace

reklama

“Trestat” bezdětné je jasná protiprávní diskriminace…

Tento návrh lidovců naprosto nechápu. To nemají opravdu kolem sebe osoby znalé práva? Návrh tak jasné a k tomu jednoznačně protiústavní diskriminace bezdětných osob? To nemůže nikdo myslet vážně!

Přístup by měl být přesně opačný - najít aktuální formu podpory rodin s dětmi, aby neměly obavy o svou ekonomickou situaci - mateřská, přídavky, nezdanitelný příjem pro osvč na mateřské atd. Ale nelze odlišovat výši pojistného podle rodičovství, protože to skutečně spadá pod pojem jasné diskriminace.

Je něco jiného přispět na děti nebo ulehčit rodičům s dětmi, než “postihnout” bezdětné, tedy potrestat je vyšším plněním jen proto, že nemají, byť by třeba i chtěli, děti. Mít děti není povinnost, a není to ani právo. Je to dar - jak pro rodiče, tak pro společnost, a proto by pro rodiče měla být v moderním státě samozřejmostí podpora a pomoc.

Ale trestat ty, kdo děti nemají, v právním státě opravdu nelze. Zde pak by byl skutečně na místě pojem diskriminace skupiny obyvatel. Příště napřed právníkům!

