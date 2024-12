Pastuchová (ANO): Já pro to ruku kvůli sousedskému hlídání nezvednu

Děkuji, pane místopředsedo.

Tak já jsem se nehlásila do rozpravy, moje sdělení bude kratší. Ten nadpis: novela o poskytování služby péče v dětské skupině je trochu zavádějící v tom, že tady vlastně jde nejvíce o to, že se tady zřizuje takzvané sousedské hlídání v počtu čtyř dětí, kde s tím já mám opravdu osobně velké problémy, protože tam je nevyřčeno a nedořečeno mnoho věcí, co se týká hygieny a všech předpisů, které musí dodržovat dětské skupiny, které jsme tady v minulém volebním období, myslím napříč politickým spektrem, pilovali a dostali jsme ho, myslím si, na úroveň, která v tuto dobu stačí.

A zavádění německých modelů, jak říká pan poslanec Bartoš, vaším prostřednictvím, O.K., ale nejdříve jsme si mohli zkusit nebo dopilovat ty věci, že tam nebude chodit třeba na kontrolu zaměstnanec úřadu práce, nebude tam chodit hygiena. Takže já za sebe s tím mám velký problém, a i když tam jsou teď některé pozměňovací návrhy, které zlepšují to postavení nebo upravují tam některé věci v dětských skupinách, tak já osobně pro to ruku kvůli tomu sousedskému hlídání nezvednu.

Děkuju.

