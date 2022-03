Pastuchová (ANO): Nemůžete po nás chtít, abychom dali vládě bianko šek

reklama

Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abych se, snad ne dlouze, vyjádřila k tomuto sněmovnímu tisku 171. Já bych chtěla poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí za tento předložený návrh, protože si myslím, že opravdu ta pomoc lidem z války je třeba a je třeba co nejrychleji. Já chci z tohoto místa i poděkovat všem zaměstnancům úřadu práce, protože ještě před nabytím účinnosti tohoto zákona už úředníci úřadu práce pracují ve dne v noci a dávky mimořádné okamžité pomoci vyplácejí dle daných předpisů, takže tohle bude další dávka pro tyto občany, kteří k nám teď přišli.

Pan ministr tady představil, myslím si, návrh zákona velmi podrobně. Nebudu tedy opakovat, o co tam jde. Nicméně mi dovolte, já jsem si dovolila a představím vám svůj pozměňující návrh, který jsem vložila do systému, který jsem konzultovala s Ministerstvem práce a sociálních věcí opravdu ve skvělé spolupráci až do večerních hodin. A dovolila jsem si upřesnit odstavec 3, kde vlastně se jedná o to, že děti, které přijdou nyní a budou zařazeny do dětských skupin, tak vlastně ti, kdo je tam zařazují stačilo čestné prohlášení o tom, že je to teta, strýc. A pokud by do té dětské skupiny šla pracovat i žena, tak stačí čestným prohlášením prokázat, že má vzdělání, které naše právní...nebo která je uvedena.

Po konzultaci jsem přišla s návrhem, že samozřejmě víme, že někdo, kdo si sbalil tašky a utíkal pryč z války, tak neměl čas si sbalit někdy své vzdělání a s tím souvisí očkovací průkazy a takové věci. Nicméně na druhou stranu je tady spousta rodin a část rodiny zůstala, zůstala na Ukrajině, takže jsem dala pozměňovací návrh, aby pokud mohou do šesti měsíců, pokud mohou, aby nám do šesti měsíců doložili své vzdělání. Pokud nemohou a opravdu tam nikoho nemají a jejich úřad byl rozbombardovaný, tak bude stačit to čestné prohlášení, s tím, proč se jim nepodařilo vlastně toto vzdělání doložit. Takže to je můj pozměňující návrh, s kterým souhlasilo - děkuji panu ministrovi, (Vystupující hovoří směrem k ministrovi Jurečkovi.), doufám, že budu mít kladné stanovisko. Ale děkuji i zaměstnancům nebo sekci Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří mi s tím hodně pomohli. Takže to je k tomu odstavci 1, k těm dětským skupinám.

Já pak načtu pod číslem, kterým jsem dala tento pozměňovací návrh. Humanitární dávka - tam asi se nemáme o čem bavit. Je to správné. Já chci jenom upozornit na to, kdo se tomu tak moc nevěnuje, že opravdu uprchlíci, kteří mají status víza, můžou jít i dnes na úřad práce a už mimořádnou okamžitou pomoc můžou hned čerpat. Pokud vejde v platnost tento zákon, a dostali už třeba tento měsíc, já nevím, 2 500 na osobu, u dětí je to méně, tak nabytím platnosti si ještě mohou dojít pro těch dalších 5 000 následně dalších pět měsíců, pokud prokážou, že nemají příjmy nebo že opravdu jsou špatně, takže tady opravdu není o čem mluvit. Jediné, na co jsem se ptala včera na výboru pro sociální politiku, jestli po tu dobu šesti měsíců bude možné ještě si zažádat o dávky hmotné nouze současně. A bylo mi řečeno, že po dobu těchto šesti měsíců ne, až následně, pokud skončí tato šestiměsíční pomoc, tak budou, pokud na tom budou špatně, zařazeny do normálního systému dávek hmotné nouze v naší republice, tak jak platí.

Takže to je bezva. Další věc, jsou tam sociální služby. A já se vyjádřím krátce potom jenom k našemu, myslím si, že k našemu názoru k jednotlivým pozměňujícím návrhům za hnutí ANO. Jednu věc, kterou si neodpustím a musím jí tu říct. Pan ministr Rakušan zde řekl v minulé debatě takovou jednu věc, a mě se to docela dotklo. Že všichni, co k nám teď ti uprchlíci přicházejí, se chtějí vyspat a mít klid. A já s tím plně souhlasím. Já nechci být populistka, ale my jsme se přihlásili s manželem do krizového centra a před třemi dny nám přivezli na chalupu ukrajinskou rodinu. Takže to mám z první ruky. Jsou to lidé z Oděsy, kteří byli maminka, babička, holčička desetiletá, kteří byli v Oděse. Holčička den večer předtím, je to nějaká sportovkyně, která leze po skalách, v halách. A maminka mi... já jsem tam ještě nebyla, má to na starosti manžel, mu ukázala fotku, kde ta holčina byla na stěně někde v hale, lezla tam, a druhý den se vzbudili do války. Byli osm dní v krytu, byla to hrůza. Přivezli je sem do Ústeckého kraje, odkud se nám ozvala tedy ta linka a hasiči nám je přivezli na naší chalupu.

A opravdu jako, myslím si, že lehli do postele a spali až... nevím do kdy, já jsem neměla ještě tu možnost je vidět, protože jsem tady. Nicméně chci říct, že mě se dotklo velice to, že pan ministr Rakušan řekl, že lidé se chtějí vyspat. Proto jsem řekla svojí zkušenost. A včera v médiích jsme mohli zaznamenat - já to mám jenom z médií, že Jihomoravský kraj, který ubytoval uprchlíky v hotelech a v penzionech, nyní bude tyto uprchlíky stěhovat někam do tělocvičen nebo do nějakých hal, protože 180 korun, potažmo 90 pro děti jim na to ubytování pro ty penziony a hotely nestačí. Takže já bych moc poprosila, moc poprosila vládu, aby tohle fakt rychle vyřešila, abychom opravdu, ale opravdu nechali vyspat, odpočinout, a ne aby se z hotelu a z penzionu museli stěhovat znovu do těch tělocvičen. I když já si myslím, že oni jsou teď rádi opravdu za střechu nad hlavou, a to, že jim nelétají kolem hlavy bomby. Ale moc bych se zasadila o to, že když už jsme je tam ubytovali, abychom je tam nechali a poskytli jsme těm městům, obcím prostředky na to, aby se nemuseli do těch tělocvičen, aby se nemuseli do těch tělocvičen stěhovat.

A teď krátce se vyjádřím k pozměňujícím návrhům, které jsem neznala, protože včera na sociálním výboru - můj se nestačil připravit legislativně tak, aby byl správně, takže jsem ho načetla do systému včera večer. Je to o těch dětských skupinách a o tom potvrzení šesti měsíců, pokud budou moct, aby nám ho předložili. Další pozměňovací návrh, který je tam uveden pod panem kolegou poslancem Kaňkovským, vaším prostřednictvím, je, aby dětské skupiny mohly být v systému. A s tím určitě nemáme problém. Já jsem moc ráda, že dětské skupiny budou vznikat a myslím si, že budou hodně potřeba, takže s tím nemáme problém. Druhý zákon se týká sociálních služeb, který rozšiřuje § 5 odst. 1 o sociálních službách.

Myslím si, že v tom původním návrhu bylo v tomto odstavci jedno slovo, že to bude zdarma. To se vyndalo a vlastně jste dali pozměňovací návrh, jak jste říkali, že sociální služby, pokud to bude klient, který na to nemá peníze, vy si to ověříte, tak mu stát tuto službu uhradí. Já jsem moc ráda, že nám pan ministr tady i vysvětlil - já jsem se na to ptala i pana předkladatele - že tam je "všechny sociální služby", všechny, to znamená pobytové, terénní, vlastně i soukromé. Já jsem se ptala a bála jsem se toho, aby - ptáme se, protože si myslím, že ty zákony vznikají rychle a třeba i my jsme na některé v té pandemii nezareagovali nebo tam byly chybky, na které jste nás upozorňovali vy, takže jsem se zeptala na to a bála jsem se, aby pobytové služby soukromého charakteru najednou nezahltili klienti z Ukrajiny s tím, že stát jim to bude hradit celé, s tím, že naši klienti na sociální služby čekají opravdu dlouho. Pan ministr ujistil, že budou kontroly. Samozřejmě, když to bude hradit stát, tak poskytovatelé si o to budou muset zažádat, o ty peníze, takže věřím, že kontrola tam bude. Takže s tím také nemáme problém, určitě to podpoříme.

Ale s čím máme problém, a to říkám na rovinu a myslím, že byste se chovali v našich opozičních lavicích úplně stejně, je solidární příspěvek na domácnost. Určitě ho podporujeme, ale nemůžete po nás chtít, abychom dali vládě bianko šek nato, aby si rozhodla o tom, kolik to bude peněz, na jak dlouhou dobu to bude, jaká bude maximální částka. My bychom to podpořili, kdybyste to tam měli - a přišlo to ráno, takže tam nebyla, já vím, vy jste se nedohodli na vládě jednotlivá ministerstva, to je všeobecně známo, vím, že to musí být opravdu legislativně dokonalé, aby nedošlo ke zneužívání těchto peněz, ale nemůžete po opozici chtít, abychom zvedli ruku pro něco, kde není jasná definice, kolik to je peněz, za kolik je to, nebo za kolik osob, jaká je maximální, protože v původním znění bylo, že to bude tisíc korun na osobu, maximálně 5 tisíc, to byl jeden návrh, s tím, že to bude za kalendářní měsíc, ale přitom tam bylo psáno, že to bude za 16 po sobě jdoucích dní. To se pak vymazalo, protože na tom nebyla shoda. Nemůžete se zlobit a apeluji za náš klub hnutí ANO, že nemáme problém a rádi bychom zvedli ruku pro tento solidární příspěvek, protože si opravdu vážím každého, kdo ubytování poskytne a nemusejí být všichni v situaci mé jako poslankyně, která se svými financemi nemá problém, ale jsou i lidé, kteří nabízejí svoje ubytování, ale ty energie, vodu a všechno prostě hradit musí. Já jsem ráda, že něco takového bude, ale nemůžete po nás chtít, abychom zvedli ruku pro něco, kde opravdu není - a my vám dáváme hlas na to, že vy si můžete rozhodnout jak chcete. My zvedneme ruku, když tam bude částka, počet dní, maximální částka, ale jako opoziční poslanci nemůžeme zvednout ruku pro tento pozměňující návrh, protože tam není vůbec nic konkrétního, o co bychom se mohli opřít.

To je asi za mě všechno. Musím to skončit takovou příhodou. Já věřím na náhody a tohle náhoda byla. Šla jsem z Nerudovy ulice do Sněmovny a předcházela jsem mladého tatínka s chlapečkem, mohly by mu být tak čtyři roky. Když jsem je předcházela, tak ten tatínek - byli v nějakém hovoru, on tam ukazoval na nějaké sochy - a já jsem procházela, když tatínek se ptal: A ty víš, co je to štěstí? A ten chlapeček něco zamumlal. A ten tatínek říkal: Já ti řeknu, co je štěstí. Štěstí je to, že já mám tebe a ty máš mě.

Takže já bych chtěla všem ukrajinským rodinám popřát, aby si tohle mohly říct jednou zase všichni společně.

Děkuji.

